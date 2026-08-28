De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de The Blood of Dawnwalker dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Très attendu par la communauté, The Blood of Dawnwalker doit débarquer au début du mois de septembre 2026 sur différentes plateformes de jeu. L'action-RPG de Rebel Wolves suscite de nombreuses questions. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le titre sera dans le célèbre service de Microsoft, le Game Pass, afin de savoir s'il est nécessaire ou non de passer par la case achat.

Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de The Blood of Dawnwalker dans le Game Pass.

The Blood of Dawnwalker est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que The Blood of Dawnwalker entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. En effet, à travers les différentes communications officielles, Rebel Wolves et Bandai Namco n'ont pas annoncé l'entrée dudit titre dans le fameux service de Microsoft.























Pour autant, il y a des chances que The Blood of Dawnwalker intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Ainsi, il se peut que Rebel Wolves décide de proposer The Blood of Dawnwalker dans le Game Pass à l'avenir. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est moins sûr, à ce stade. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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En attendant, et si vous souhaitez coûte que coûte découvrir le périple de Coen narré dans The Blood of Dawnwalker, il va falloir passer par la case achat. Rappelons que le titre débarque le 3 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :