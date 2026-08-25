Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si The Blood of Dawnwalker propose un monde ouvert ou non.

Développé par Rebel Wolves et édité par Bandai Namco, The Blood of Dawnwalker est un action-RPG plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, et comme toujours, les joueurs se posent quelques questions concernant le premier jeu dudit studio de développement. Ainsi, certains se demandent si The Blood of Dawnwalker propose un monde ouvert ou non.

The Blood of Dawnwalker est-il un monde ouvert ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est positive : The Blood of Dawnwalker est un jeu en monde ouvert. Cette information a été donnée par Rebel Wolves à travers différentes communications officielles et est également rappelée dans un encart descriptif sur la page Steam du titre, où nous pouvons lire les mots suivants :

Sillonnez un monde ouvert entièrement créé à la maison et découvrez toutes ses richesses. Traversez les forêts luxuriantes, les vastes plaines, les marais perfides, les montagnes escarpées et les communautés médiévales. Explorez des ruines oubliées, trouvez les vestiges d'une civilisation antique et découvrez une vérité qui devrait sans doute ne jamais être découverte.























Dès lors, et comme vous l'aurez compris, il sera possible d'explorer un monde ouvert, qui s'annonce plutôt riche, sur The Blood of Dawnwalker, et ce, aux côtés de Coen, le protagoniste mi-humain mi-vampire. Les développeurs ont, par ailleurs, précisé qu'explorer le monde ne fera pas avancer le temps.

À lire également The Blood of Dawnwalker rappelle tout ce qu'il faut savoir à son sujet dans une vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que la sortie de The Blood of Dawnwalker est fixée au 3 septembre 2026. Date à laquelle le titre de Rebel Wolves et Bandai Namco se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :