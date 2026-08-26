Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si The Blood of Dawnwalker est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Nouveau et premier jeu du studio de développement Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker est un action-RPG devant débarquer au début du mois de septembre 2026 sur consoles et PC. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose plusieurs questions à son sujet. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si The Blood of Dawnwalker est multijoueur et/ou coopératif. Une question qui dispose de sa réponse ci-dessous.

The Blood of Dawnwalker est-il multijoueur et/ou coopératif ?

En ce qui concerne le jeu de Rebel Wolves, sachez que la réponse à cette question est négative : The Blood of Dawnwalker ne possède pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information a été dévoilée par les développeurs à travers les différentes communications officielles. Celle-ci est également notifiée sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons lire la mention « Solo », dans un encart figurant sur la droite.

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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, The Blood of Dawnwalker est une expérience 100 % solo. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent Coen, qui est humain le jour et vampire la nuit. La description officielle du titre est, d'ailleurs, la suivante :

The Blood of Dawnwalker est un action-RPG se déroulant dans l'Europe du XIVème siècle. Vous y incarnez Coen, humain le jour et vampire la nuit, et lutterez pour sauver votre famille tout au long d'une histoire qui évoluera en fonction de vos actions.

Si The Blood of Dawnwalker vous intrigue, sachez que nous vous proposons une preview, qui vous apportera quelques informations complémentaires sur le jeu de Rebel Wolves.

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Pour conclure, rappelons que The Blood of Dawnwalker sort le 3 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :