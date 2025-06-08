The Alters fait monter la température avant sa sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2025 à 21h59
11 bit studios a, récemment, partagé un tout nouveau trailer pour The Alters, et ce, quelques jours avant sa sortie.
The Alters fait monter la température avant sa sortie
Depuis sa toute première annonce, The Alters, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, a su intriguer les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, à quelques jours de son lancement, ledit studio de développement a dévoilé une nouvelle vidéo pour The Alters.

The Alters se montre encore, avant sa sortie

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En effet, 11 bit studios a profité du PC Gaming Show, qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 8 juin 2025, pour partager un nouveau trailer présentant The Alters. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus d'une minute et qui est accompagnée par la musique « We Might Be Dead By Tomorrow » de SOKO, nous rappelle que The Alters nous embarque pour une aventure aux côtés de Jan Dolski. Devant survivre à tout prix sur une planète hostile, le protagoniste devra créer des versions de lui-même, dits « Alters », et tirer partie de leurs compétences.

Pour rappel, The Alters est considéré comme un jeu de survie mais aussi d'action-aventure. Le soft propose, en outre, aux joueurs et aux joueuses d'aménager leur base mobile ainsi que d'extraire et gérer diverses ressources.

Miniature vidéo

La sortie de The Alters est imminente

Cette nouvelle vidéo, qui est, en réalité, le trailer de lancement, nous rappelle que la sortie de The Alters est très proche : le jeu se rendra disponible le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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Rendez-vous donc le 13 juin prochain pour plonger dans les aventures de Jan Dolski sur The Alters. Rappelons, pour conclure, que le titre de 11 bit studios arrive, dès le jour de son lancement, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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