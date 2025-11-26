The Alters va se doter d'une importante mise à jour, avec de nouveaux contenus attendus

11 bit studios a, récemment, annoncé une nouvelle mise à jour majeure et gratuite pour The Alters, avec sa date de sortie et des informations sur son contenu.
Disponible depuis le mois de juin 2025, The Alters
a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, le titre de 11 bit studios n'a pas dit son dernier mot, étant donné que The Alters est sur le point de s'offrir une mise à jour majeure conséquente, dont le contenu va ravir
.
Une mise à jour majeure imminente pour The Alters
Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, 11 bit studios a annoncé que The Alters va avoir le droit à une nouvelle mise à jour majeure et gratuite le 8 décembre 2025
. À cette date, ce patch se rendra disponible sur toutes les plateformes de jeu concernées.
Ce patch, au contenu plus que conséquent, ravira très certainement les joueurs et les joueuses
puisqu'il apportera des nouveautés attendues et surtout réclamées.
Le contenu de la prochaine mise à jour de The Alters révélé
Les nouveautés apportées par cette nouvelle mise à jour de The Alters, qui ont pu être testées par certaines personnes lors d'une précédente phase de test, sont assez nombreuses
. D'ailleurs, voici un récapitulatif
:
- Nouveau mode de jeu : Relax, qui est destiné à celles et ceux qui préfèrent se concentrer sur l'exploration et l'histoire plutôt que sur la partie gestion.
- Nouveau système de sauvegarde, qui permettra de sauvegarder sa progression en quittant le jeu et dont les sauvegardes automatiques seront déclenchées après chaque dialogue avec des alters.
- Nouveau module pour la base : Gamer's Den, qui est pensé par le Scientifique.
- Nouveau mini-jeu : Jeu de cartes, qui sera accessible via le module Gamer's Den.
- Améliorations pour le mode Photo.
- Nouvelles options de personnalisation, notamment pour la base (intérieur) et pour le protagoniste (variations de tenues).
Rendez-vous donc le 8 décembre 2025 pour découvrir tout le contenu apporté par cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite de The Alters
. Pour rappel, le titre de 11 bit studios est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que le jeu figure également dans le catalogue du Game Pass.
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