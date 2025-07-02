Notre interview de The Alters : « C'est un jeu qui vous appartient »

Sorti au cours du mois de juin 2025, The Alters a grandement plu aux joueurs et aux joueuses, mais aussi à la presse spécialisée. Nous avons pu nous entretenir avec la scénariste du titre de 11 bit studios pour en savoir plus à propos de The Alters, notamment au sujet de son concept, son gameplay et son histoire.

This War of Mine et Frostpunk abordent des thématiques qui poussent à la réflexion et interrogent la morale. The Alters semble suivre une direction similaire. Comment le jeu amène-t-il les joueurs à se poser des questions ?

The Alters mêle plusieurs genres : survie, narration à choix, etc. Comment avez-vous équilibré ces éléments pour proposer une expérience à la fois cohérente et captivante ?







Jan Dolski, le protagoniste, interagit constamment avec ses Alters. En quoi ces interactions influencent-elles le gameplay et l'histoire ?

Quel a été le plus grand défi du développement de The Alters ?

The Alters a connu plusieurs reports. Qu'est-ce qui vous a poussés à prendre davantage de temps pour son développement ?

L'arbre de recherche a été élargi

Certaines parties du troisième acte ont été retravaillées

De nouveaux types d'événements ont été ajoutés

Et les joueurs disposent désormais de plus de liberté pour résoudre les problèmes à leur manière

Le mot de la fin : qu'aimeriez-vous dire aux joueurs qui attendent The Alters avec impatience ?

Le studio de développement 11 bit studios, qui est notamment connu pour This War of Mine ou encore les deux opus Frostpunk 2, a lancé, en juin 2025, son tout nouveau jeu de survie, soit. Disposant actuellement de la note de 85 sur Metacritic et ayant reçu de bonnes notes de la part des rédactions spécialisées,a également su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses., et plus précisément à propos de son histoire, invitant à la réflexion, mais aussi au sujet de son gameplay, qui se veut fourni, et de son concept, qui est est aussi original qu'il fut challengeant pour l'équipe.: Oui, il faut croire que chez 11 bit studios, on aime profondément explorer des dilemmes moraux et éthiques riches de sens !Dans la lignée de ses prédécesseurs, The Alters interroge beaucoup sur le prix de la survie. En tant que joueur, vous devrez créer vos Alters pour fuir le soleil. Mais les considérerez-vous simplement comme des outils ? Ou chercherez-vous à développer une relation plus profonde avec eux ? Si c'est le cas, il faudra alors leur accorder beaucoup plus de temps et d'attention — et dans notre jeu, le temps est une ressource extrêmement précieuse.Plus vous progressez et créez de nouveaux Alters, plus vous découvrirez qu'ils ont des opinions divergentes, vous poussant à faire des choix stratégiques différents, parfois en contradiction avec vos valeurs. C'est là que tout devient vraiment intéressant : certaines décisions provoqueront de la frustration ou de la colère chez vos Alters — vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde.Et c'est justement là que nous, en tant que développeurs, vous invitons à réfléchir à vos propres valeurs. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Y a-t-il des limites que vous ne franchirez jamais, même si cela rend votre survie plus difficile ?Et cela ne concerne pas uniquement les grandes décisions narratives, mais aussi les choix quotidiens liés à la gestion des ressources ou à la construction de la base.Au-delà de ça, le jeu pose aussi une grande question existentielle : Et si vous pouviez rencontrer une autre version de vous-même, ayant fait d'autres choix ? Beaucoup de personnes qui ont déjà testé le jeu nous ont dit qu'il les avait fait réfléchir à leur propre vie. C'est une réflexion que les joueurs peuvent emporter bien après avoir terminé The Alters.: C'est une combinaison un peu folle, et notre ambition a toujours été de la rendre aussi fluide que possible.La priorité était de laisser un maximum de liberté au joueur. Bien sûr, avec une narration forte, certaines séquences doivent être fixes, mais leur contexte change en fonction des Alters que vous avez créés ou des intrigues secondaires que vous avez suivies.La clé, c'est la narration émergente. De nombreux événements dans la base (interactions entre Alters, situations d'urgence…) ne se produisent que suite à une chaîne de décisions que vous avez prises. Par exemple : ignorer un problème signalé peut entraîner des conséquences inattendues très peu de temps après.Il faut aussi comprendre que chaque décision narrative affecte vos relations avec les Alters : leur efficacité au travail, leur volonté de se confier, ou au contraire leur tendance à provoquer des tensions dans la base en dépendent.: C'est l'un des cœurs du gameplay. La manière dont vous traitez chaque Alter a un impact direct sur ses émotions : il peut être déprimé, anxieux, rebelle, motivé ou heureux. Cela influence son efficacité, ses interactions avec les autres et le risque qu'il crée de véritables problèmes dans la base.Il existe plusieurs moyens d'améliorer leur humeur : construire des modules de détente, jouer au beer pong, regarder un film, leur accorder une pause… ou tout simplement prendre le temps de les écouter.Chaque Alter a sa propre histoire en trois actes, que vous pouvez découvrir en interagissant régulièrement avec lui. Mais cela demande du temps et de l'attention, et c'est au joueur de décider si cela en vaut la peine.Narrativement, c'est très fort : en s'ouvrant à ses Alters, Jan apprend de leurs expériences, et ces leçons lui permettent de retrouver des qualités qu'il avait oubliées. Pour le joueur, cela se traduit aussi par de nouvelles options de dialogue et parfois la seule manière de résoudre certains problèmes du jeu.: Il y en a eu beaucoup, mais l'un des plus notables a été de gérer le potentiel grandissant du concept. Ce qui était au départ une idée relativement simple est devenu un jeu de survie philosophique, avec une narration profonde et des systèmes complexes qui s'entrelacent.Il a donc fallu trouver l'équilibre entre cette ambition et la réalité du temps et du budget.L'autre grand défi a été le doublage. Nous avons eu la chance d'avoir Alex Jordan pour incarner tous les Jans. Sa performance est incroyable, mais cela a nécessité des centaines d'heures d'enregistrement, tant les lignes de dialogue ont explosé à mesure que l'histoire se développait.: Les retours des joueurs lors des tests ont été extrêmement encourageants : ils ont aimé le concept, ont été touchés par la couche personnelle du récit…Mais nous avons aussi identifié des domaines à approfondir. Nous avons donc décidé de creuser davantage :Prendre le temps, c'est ce qui nous a permis de passer d'un « très bon jeu » à un jeu dont on espère que les joueurs se souviendront longtemps.: Nous vous livrons un jeu dans lequel nous avons mis tout notre cœur. Nous espérons qu'il saura vous toucher émotionnellement, vous faire rire, vous émouvoir, mais surtout que vous prendrez plaisir à vivre cette aventure.N'ayez pas peur de faire de mauvais choix, d'explorer les chemins les moins évidents, et de personnaliser l'expérience selon vos envies.C'est un jeu qui vous appartient.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre de 11 bit studios figure, également, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.