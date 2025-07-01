The Alters : Pourquoi le jeu a été repoussé ? Les créateurs nous disent tout

Les développeurs de The Alters nous ont confié les raisons et motivations qui les ont poussés à reporter le jeu, et ce, à plusieurs reprises.

Les reports de The Alters pour passer « d'un très bon jeu » à un jeu mémorable

Prendre le temps, c'est ce qui nous a permis de passer d'un "très bon jeu" à un jeu dont on espère que les joueurs se souviendront longtemps.

Les reports ont permis aux développeurs d'approfondir The Alters

Les retours des joueurs lors des tests ont été extrêmement encourageants : ils ont aimé le concept, ont été touchés par la couche personnelle du récit...



Mais nous avons aussi identifié des domaines à approfondir.



Nous avons donc décidé de creuser davantage :

l'arbre de recherche a été élargi

certaines parties du troisième acte ont été retravaillées

de nouveaux types d'événements ont été ajoutés

et les joueurs disposent désormais de plus de liberté pour résoudre les problèmes à leur manière







Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu,a, comme vous le savez probablement déjà, été victime de plusieurs reports avant sa sortie officielle. Voir des studios de développement et éditeurs repousser le lancement de leur(s) titre(s) est devenue chose assez commune dans le milieu vidéoludique. Bien souvent, les équipes en charge ont, effectivement, besoin de temps supplémentaire avant de livrer leur(s) jeu(x) à la communauté.Initialement prévu pour la fin d'année 2024, ce n'est qu'en juin 2025 que les joueurs et les joueuses ont pu poser la main sur. Ainsi,Un pari réussi étant donné queest plutôt apprécié par la communauté et a également bénéficié de bonnes notes de la part de la presse spécialisée (note de 85 sur Metacritic, au moment où nous écrivons ces lignes). D'ailleurs,. Et si les feedbacks étaient « extrêmement encourageants », le studio a pu identifier des « domaines à approfondir », qui ont fait l'objet d'une attention particulière au cours des mois supplémentaires de développement :Autant dire que ces quelques semaines de travail additionnelles ont été bénéfiques pour, qui offre une expérience de jeu riche et marquante.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre entretien exclusif avec la scénariste du titre arrive prochainement dans nos colonnes.