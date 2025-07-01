The Alters : Pourquoi le jeu a été repoussé ? Les créateurs nous disent tout

Les développeurs de The Alters nous ont confié les raisons et motivations qui les ont poussés à reporter le jeu, et ce, à plusieurs reprises.
Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, The Alters
a, comme vous le savez probablement déjà, été victime de plusieurs reports avant sa sortie officielle. Voir des studios de développement et éditeurs repousser le lancement de leur(s) titre(s) est devenue chose assez commune dans le milieu vidéoludique. Bien souvent, les équipes en charge ont, effectivement, besoin de temps supplémentaire avant de livrer leur(s) jeu(x) à la communauté.Lors de notre entretien exclusif avec la scénariste du jeu, Katarzyna Tybinka, nous avons appris pourquoi la sortie de The Alters a été repoussée à plusieurs reprises et quels ont été les ajouts apportés durant ce temps de développement additionnel
.
Les reports de The Alters pour passer « d'un très bon jeu » à un jeu mémorable
Initialement prévu pour la fin d'année 2024, ce n'est qu'en juin 2025 que les joueurs et les joueuses ont pu poser la main sur The Alters
. Ainsi, ces quelques mois supplémentaires ont permis aux développeurs de chez 11 bit studios de peaufiner leur jeu de survie, et ce, afin de le rendre mémorable
:
Prendre le temps, c'est ce qui nous a permis de passer d'un "très bon jeu" à un jeu dont on espère que les joueurs se souviendront longtemps.
Un pari réussi étant donné que The Alters
est plutôt apprécié par la communauté et a également bénéficié de bonnes notes de la part de la presse spécialisée (note de 85 sur Metacritic, au moment où nous écrivons ces lignes). D'ailleurs, Katarzyna Tybinka nous a expliqué sur quoi les développeurs ont travaillé durant ce temps de création supplémentaire
.
Les reports ont permis aux développeurs d'approfondir The Alters
Grâce aux retours des joueurs lors des phases de test, 11 bit studios a pu prendre connaissance des points positifs et des points négatifs de The Alters
. Et si les feedbacks étaient « extrêmement encourageants
», le studio a pu identifier des « domaines à approfondir
», qui ont fait l'objet d'une attention particulière au cours des mois supplémentaires de développement :
Les retours des joueurs lors des tests ont été extrêmement encourageants : ils ont aimé le concept, ont été touchés par la couche personnelle du récit...
Mais nous avons aussi identifié des domaines à approfondir.
Nous avons donc décidé de creuser davantage :
- l'arbre de recherche a été élargi
- certaines parties du troisième acte ont été retravaillées
- de nouveaux types d'événements ont été ajoutés
- et les joueurs disposent désormais de plus de liberté pour résoudre les problèmes à leur manière
Autant dire que ces quelques semaines de travail additionnelles ont été bénéfiques pour The Alters
, qui offre une expérience de jeu riche et marquante.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre entretien exclusif avec la scénariste du titre arrive prochainement dans nos colonnes.
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