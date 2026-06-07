The Alters révèle son DLC Last Variable avec une date de sortie

11 bit studios a, récemment, dévoilé le DLC « Last Variable » de The Alters, dont la date de sortie est proche.

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié les péripéties de Jan Dolski vont bientôt avoir une bonne raison de relancer The Alters : le DLC Last Variable vient tout juste d'être annoncé avec sa date de sortie.

Le DLC Last Variable de The Alters arrive vite

En effet, durant le Future Games Show du 6 juin dernier, 11 bit studios a annoncé le DLC Last Variable de The Alters, via un tout premier trailer. Le studio de développement en a profité pour partager une date de sortie : le DLC Last Variable de The Alters sera disponible le 13 juillet prochain sur PC ainsi que sur consoles. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore d'informations sur son tarif, mais des détails concernant son contenu ont été dévoilés.

Des détails sur le DLC Last Variable de The Alters

Le DLC Last Variable de The Alters permettra aux joueurs et aux joueuses de retrouver la version scientifique de Jan Dolski, qui est dans une toute nouvelle région baptisée « Oasis ». Ce nouveau biome sera l'occasion de découvrir de toutes nouvelles ressources, tandis que nous devrons faire face à différents dangers, tels que des vagues de radiation, des tremblements de terre et autres menaces.

Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouvelles structures à construire dans leur base souterraine. D'après les informations dévoilées, le DLC Last Variable de The Alters proposera pas moins de plus de 20 heures de jeu.

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Rendez-vous donc le 13 juillet 2026 pour découvrir le DLC Last Variable de The Alters. Pour rappel, le titre de 11 bit studios est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.