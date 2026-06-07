The Alters révèle son DLC Last Variable avec une date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2026 à 08h30
11 bit studios a, récemment, dévoilé le DLC « Last Variable » de The Alters, dont la date de sortie est proche.
The Alters révèle son DLC Last Variable avec une date de sortie

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié les péripéties de Jan Dolski vont bientôt avoir une bonne raison de relancer The Alters : le DLC Last Variable vient tout juste d'être annoncé avec sa date de sortie.

Le DLC Last Variable de The Alters arrive vite

the-alters-jan-dolski-protagoniste

En effet, durant le Future Games Show du 6 juin dernier, 11 bit studios a annoncé le DLC Last Variable de The Alters, via un tout premier trailer. Le studio de développement en a profité pour partager une date de sortie : le DLC Last Variable de The Alters sera disponible le 13 juillet prochain sur PC ainsi que sur consoles. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore d'informations sur son tarif, mais des détails concernant son contenu ont été dévoilés.

Miniature vidéo

Des détails sur le DLC Last Variable de The Alters

the-alters-visuel-exploration

Le DLC Last Variable de The Alters permettra aux joueurs et aux joueuses de retrouver la version scientifique de Jan Dolski, qui est dans une toute nouvelle région baptisée « Oasis ». Ce nouveau biome sera l'occasion de découvrir de toutes nouvelles ressources, tandis que nous devrons faire face à différents dangers, tels que des vagues de radiation, des tremblements de terre et autres menaces.

Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouvelles structures à construire dans leur base souterraine. D'après les informations dévoilées, le DLC Last Variable de The Alters proposera pas moins de plus de 20 heures de jeu.

Chargement du sondage...

0 votant

Rendez-vous donc le 13 juillet 2026 pour découvrir le DLC Last Variable de The Alters. Pour rappel, le titre de 11 bit studios est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Alters va se doter d'une importante mise à jour, avec de nouveaux contenus attendus
The Alters 26 novembre 2025

The Alters va se doter d'une importante mise à jour, avec de nouveaux contenus attendus

11 bit studios a, récemment, annoncé une nouvelle mise à jour majeure et gratuite pour The Alters, avec sa date de sortie et des informations sur son contenu.
Notre interview de The Alters : « C'est un jeu qui vous appartient »
The Alters 02 juillet 2025

Notre interview de The Alters : « C'est un jeu qui vous appartient »

Sorti au cours du mois de juin 2025, The Alters a grandement plu aux joueurs et aux joueuses, mais aussi à la presse spécialisée. Nous avons pu nous entretenir avec la scénariste du titre de 11 bit studios pour en savoir plus à propos de The Alters, notamment au sujet de son concept, son gameplay et son histoire.
The Alters : 11 bit studios s'exprime au sujet de l'utilisation de contenu généré par l'IA
The Alters 01 juillet 2025

The Alters : 11 bit studios s'exprime au sujet de l'utilisation de contenu généré par l'IA

11 bit studios a, récemment, fait une déclaration à la suite des accusations dénonçant l'utilisation de contenu généré par l'IA dans The Alters.

commentaire (0)