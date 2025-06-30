The Alters : « Gérer le potentiel grandissant du concept » a été le plus gros challenge nous expliquent les développeurs

11 bit studios nous a confié que le plus grand défi lors du développement de The Alters a été de gérer le concept du jeu.

Le concept de The Alters : Un vrai défi pour ses créateurs

Il y en a eu beaucoup, mais l'un des plus notables a été de gérer le potentiel grandissant du concept. Ce qui était au départ une idée relativement simple est devenu un jeu de survie philosophique, avec une narration profonde et des systèmes complexes qui s'entrelacent.



Il a donc fallu trouver l'équilibre entre cette ambition et la réalité du temps et du budget.

Le doublage sur The Alters, un autre challenge de taille

L'autre grand défi a été le doublage. Nous avons eu la chance d'avoir Alex Jordan pour incarner tous les Jans. Sa performance est incroyable, mais cela a nécessité des centaines d'heures d'enregistrement, tant les lignes de dialogue ont explosé à mesure que l'histoire se développait.







Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu,propose un gameplay assez fourni et surtout un concept aussi original que marquant. Demandant de manager les doubles du protagoniste, Jan Dolski, mais aussi collecter des ressources et construire la base mobile, le titre de 11 bit studios dispose également d'une histoire saisissante et invitant à la réflexion.Pour n'importe quel titre, il est toujours intéressant d'en savoir un peu plus à propos des difficultés rencontrées par ses développeurs lors de sa création.En effet, au cours de, nous avons pu en savoir davantage à propos. La scénariste nous a ainsi expliqué queComme dit précédemment,est un jeu plutôt conséquent, que ce soit à travers ses multiples mécaniques de gameplay ou encore son scénario saisissant. Ces deux éléments étant plutôt riches et fondamentaux, il n'est pas étonnant de savoir que les développeurs ont éprouvé quelques difficultés à les créer et les approfondir.Pour autant,, selon les dires de la scénariste du jeu :Force est de constater que, malgré tous ces défis, 11 bit studios s'en est très bien sorti avec. Attirés par le concept même du jeu, lors de ces premières annonces, nous avons réellement apprécié notre périple aux côtés de Jan Dolski, au cours de nos sessions. La presse spécialisée semble l'avoir tout autant aimé, étant donné quedispose de la note de 84 sur Metacritic (au moment où nous écrivons ces lignes).Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. De plus amples informations exclusives concernant le titre de 11 bit studios seront prochainement disponibles dans nos colonnes, grâce à notre entretien avec sa scénariste, qui arrive également bientôt dans son entièreté.