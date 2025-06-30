The Alters : « Gérer le potentiel grandissant du concept » a été le plus gros challenge nous expliquent les développeurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 juin 2025 à 16h54
11 bit studios nous a confié que le plus grand défi lors du développement de The Alters a été de gérer le concept du jeu.
The Alters : « Gérer le potentiel grandissant du concept » a été le plus gros challenge nous expliquent les développeurs
Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, The Alters propose un gameplay assez fourni et surtout un concept aussi original que marquant. Demandant de manager les doubles du protagoniste, Jan Dolski, mais aussi collecter des ressources et construire la base mobile, le titre de 11 bit studios dispose également d'une histoire saisissante et invitant à la réflexion. 

Pour n'importe quel titre, il est toujours intéressant d'en savoir un peu plus à propos des difficultés rencontrées par ses développeurs lors de sa création. Dans le cas de The Alters, c'est le concept même du jeu qui a été un véritable challenge pour 11 bit studios, comme nous l'explique Katarzyna Tybinka, la scénariste du titre.

Le concept de The Alters : Un vrai défi pour ses créateurs

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En effet, au cours de notre entretien exclusif avec la scénariste de The Alters, Katarzyna Tybinka, nous avons pu en savoir davantage à propos des challenges et difficultés surmontés lors du développement. La scénariste nous a ainsi expliqué que les développeurs ont dû faire face à plusieurs défis lors de la création de The Alters, mais que son concept même a été le challenge le plus important : 
Il y en a eu beaucoup, mais l'un des plus notables a été de gérer le potentiel grandissant du concept. Ce qui était au départ une idée relativement simple est devenu un jeu de survie philosophique, avec une narration profonde et des systèmes complexes qui s'entrelacent.

Il a donc fallu trouver l'équilibre entre cette ambition et la réalité du temps et du budget.
Comme dit précédemment, The Alters est un jeu plutôt conséquent, que ce soit à travers ses multiples mécaniques de gameplay ou encore son scénario saisissant. Ces deux éléments étant plutôt riches et fondamentaux, il n'est pas étonnant de savoir que les développeurs ont éprouvé quelques difficultés à les créer et les approfondir. 

Le doublage sur The Alters, un autre challenge de taille

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Pour autant, le concept n'est pas le seul défi que 11 bit studios a dû surmonter pour The Alters. Le doublage a également été un challenge notable, selon les dires de la scénariste du jeu : 
L'autre grand défi a été le doublage. Nous avons eu la chance d'avoir Alex Jordan pour incarner tous les Jans. Sa performance est incroyable, mais cela a nécessité des centaines d'heures d'enregistrement, tant les lignes de dialogue ont explosé à mesure que l'histoire se développait.
Force est de constater que, malgré tous ces défis, 11 bit studios s'en est très bien sorti avec The Alters. Attirés par le concept même du jeu, lors de ces premières annonces, nous avons réellement apprécié notre périple aux côtés de Jan Dolski, au cours de nos sessions. La presse spécialisée semble l'avoir tout autant aimé, étant donné que The Alters dispose de la note de 84 sur Metacritic (au moment où nous écrivons ces lignes).
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Pour conclure, rappelons que The Alters est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. De plus amples informations exclusives concernant le titre de 11 bit studios seront prochainement disponibles dans nos colonnes, grâce à notre entretien avec sa scénariste, qui arrive également bientôt dans son entièreté.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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