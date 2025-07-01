The Alters : 11 bit studios s'exprime au sujet de l'utilisation de contenu généré par l'IA

11 bit studios a, récemment, fait une déclaration à la suite des accusations dénonçant l'utilisation de contenu généré par l'IA dans The Alters.

11 bit studios répond aux accusations quant à l'utilisation de l'IA sur The Alters

Nous avons pris connaissance de nombreuses accusations concernant l'utilisation de contenu généré par IA dans The Alters, et il nous semble essentiel de clarifier notre approche et de vous apporter davantage de contexte.



Des éléments générés par IA ont été utilisés de manière strictement temporaire et limitée, uniquement comme prototypes (WIP) au cours du développement. Notre équipe a toujours fait de la narration artisanale et porteuse de sens l'une des fondations essentielles de ce jeu.



Durant la production, un texte généré par IA destiné à un élément graphique secondaire — une simple texture d'arrière-plan — a été utilisé par l'un de nos graphistes comme espace réservé. Ce texte n'était absolument pas destiné à figurer dans la version finale du jeu.



Malheureusement, en raison d'un oubli interne, ce seul texte temporaire a été intégré par erreur.

Nous avons mené un audit complet et confirmé qu'il s'agit bien d'un cas isolé. L'élément concerné est actuellement en cours de remplacement.



Par souci de transparence, nous avons publié une capture d'écran indiquant précisément où et comment il apparaît en jeu.



Sans minimiser la situation, nous tenons à souligner l'impact très limité de cet oubli sur l'expérience globale des joueurs.

We've seen a wide range of accusations regarding the use of AI-generated content in The Alters, and we feel it's important to clarify our approach and give you more context. AI-generated assets were used strictly as temporary WIPs during the development process and in a very… pic.twitter.com/Me9oyABOrZ — The Alters | OUT NOW 🐑 (@altersgame) June 30, 2025

Une utilisation de l'IA très limitée, pour la localisation, dans The Alters

Par ailleurs, quelques films sous licence visibles dans la zone sociale de la base — que les Alters peuvent regarder — ont été intégrés en toute fin de production.

Ces contenus ont été produits en externe, sans implication de notre équipe dans le processus créatif, et nécessitaient des traductions de dernière minute.



Faute de temps, nous avons choisi de ne pas faire appel à nos partenaires de traduction habituels, et avons eu recours à la traduction assistée par IA afin qu'ils soient disponibles dès le lancement [...]



Pour vous donner une idée de l'ampleur très limitée de ces contenus par rapport au jeu dans son ensemble, ces quelques vidéos externes représentent environ 10 000 mots sur un total de 3,4 millions, soit 0,3 % du texte du jeu toutes langues confondues.



L'alternative aurait été de publier ces dialogues uniquement en anglais, ce que nous avons jugé préjudiciable pour les joueurs non anglophones.



Avec du recul, nous reconnaissons que ce choix n'était pas le bon. Plus important encore, quelle que soit la décision prise, nous aurions dû vous en informer dès le départ.

Sorti au cours du mois de juin 2025,est, malheureusement, dans la tourmente en ce moment même, étant donné que, et plus précisément au sujet deEn effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui a été partagée il y a très peu de temps,Dans la même publication,Toutefois,puisque le studio précise ceci : « Il était toutefois prévu dès le départ de passer par nos agences de traduction de confiance après la sortie, dans le cadre d'un correctif de localisation. Ce travail est actuellement en cours, et les textes sont progressivement mis à jour ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure également dans le Game Pass.