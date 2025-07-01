The Alters : 11 bit studios s'exprime au sujet de l'utilisation de contenu généré par l'IA

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juillet 2025 à 14h27
11 bit studios a, récemment, fait une déclaration à la suite des accusations dénonçant l'utilisation de contenu généré par l'IA dans The Alters.
The Alters : 11 bit studios s'exprime au sujet de l'utilisation de contenu généré par l'IA
Sorti au cours du mois de juin 2025, The Alters est, malheureusement, dans la tourmente en ce moment même, étant donné que plusieurs accusations ont été récemment portées contre 11 bit studios, et plus précisément au sujet de l'utilisation dissimulée de contenu créé par l'IA pour ledit jeu de survie. Le studio de développement a, très vite, réagi et a, ainsi, dit quelques mots à ce propos

11 bit studios répond aux accusations quant à l'utilisation de l'IA sur The Alters

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En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui a été partagée il y a très peu de temps, 11 bit studios a fait une déclaration à la suite des accusations quant à l'utilisation cachée de contenu généré par l'IA dans The Alters :
Nous avons pris connaissance de nombreuses accusations concernant l'utilisation de contenu généré par IA dans The Alters, et il nous semble essentiel de clarifier notre approche et de vous apporter davantage de contexte.

Des éléments générés par IA ont été utilisés de manière strictement temporaire et limitée, uniquement comme prototypes (WIP) au cours du développement. Notre équipe a toujours fait de la narration artisanale et porteuse de sens l'une des fondations essentielles de ce jeu.

Durant la production, un texte généré par IA destiné à un élément graphique secondaire — une simple texture d'arrière-plan — a été utilisé par l'un de nos graphistes comme espace réservé. Ce texte n'était absolument pas destiné à figurer dans la version finale du jeu.

Malheureusement, en raison d'un oubli interne, ce seul texte temporaire a été intégré par erreur.
Nous avons mené un audit complet et confirmé qu'il s'agit bien d'un cas isolé. L'élément concerné est actuellement en cours de remplacement.

Par souci de transparence, nous avons publié une capture d'écran indiquant précisément où et comment il apparaît en jeu.

Sans minimiser la situation, nous tenons à souligner l'impact très limité de cet oubli sur l'expérience globale des joueurs.

Une utilisation de l'IA très limitée, pour la localisation, dans The Alters

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Dans la même publication, 11 bit studios précise que l'IA a été utilisée dans une moindre mesure, soit pour la localisation de certains éléments présents dans The Alters
Par ailleurs, quelques films sous licence visibles dans la zone sociale de la base — que les Alters peuvent regarder — ont été intégrés en toute fin de production.
Ces contenus ont été produits en externe, sans implication de notre équipe dans le processus créatif, et nécessitaient des traductions de dernière minute.

Faute de temps, nous avons choisi de ne pas faire appel à nos partenaires de traduction habituels, et avons eu recours à la traduction assistée par IA afin qu'ils soient disponibles dès le lancement [...]

Pour vous donner une idée de l'ampleur très limitée de ces contenus par rapport au jeu dans son ensemble, ces quelques vidéos externes représentent environ 10 000 mots sur un total de 3,4 millions, soit 0,3 % du texte du jeu toutes langues confondues.

L'alternative aurait été de publier ces dialogues uniquement en anglais, ce que nous avons jugé préjudiciable pour les joueurs non anglophones.

Avec du recul, nous reconnaissons que ce choix n'était pas le bon. Plus important encore, quelle que soit la décision prise, nous aurions dû vous en informer dès le départ.
Toutefois, 11 bit studios est actuellement en train de rectifier le tir concernant les textes traduits par l'IA puisque le studio précise ceci : « Il était toutefois prévu dès le départ de passer par nos agences de traduction de confiance après la sortie, dans le cadre d'un correctif de localisation. Ce travail est actuellement en cours, et les textes sont progressivement mis à jour ».

Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure également dans le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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