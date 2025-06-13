The Alters est disponible

Notre interview de The Alters : « C'est un jeu qui vous appartient »

Sorti au cours du mois de juin 2025, The Alters a grandement plu aux joueurs et aux joueuses, mais aussi à la presse spécialisée. Nous avons pu nous entretenir avec la scénariste du titre de 11 bit studios pour en savoir plus à propos de The Alters, notamment au sujet de son concept, son gameplay et son histoire.