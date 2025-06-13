Le nouveau jeu de 11 bit studios, The Alters, est désormais arrivé.
Les joueurs et les joueuses qui apprécient les jeux de survie et qui ont déjà parcouru les précédentes productions vidéoludiques de 11 bit studios attendaient avec une certaine impatience de plonger dans les aventures de Jan Dolski, narrées dans The Alters
. C'est à présent possible.
The Alters est, à présent, sorti
En effet, The Alters est désormais disponible
sur plusieurs plateformes de jeu, et ce, depuis ce vendredi 13 juin 2025. Pour être plus précis, c'est depuis 14h (heure française), ce jour-là, que le jeu de survie de 11 bit studios est jouable. Comme vous le savez probablement déjà, The Alters
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass, à l'heure actuelle.
The Alters, qu'est-ce que c'est ?
Comme dit précédemment, The Alters
est un jeu de science-fiction et de survie. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent Jan Dolski, qui se retrouve seul sur une planète hostile. Afin de survivre et mener à bien sa mission, le protagoniste est dans l'obligation de créer des doubles de lui-même, soient des Alters, qui sont façonnés à partir de moments de sa vie passée. The Alters
propose ainsi à la communauté d'améliorer la base mobile, de gérer les Alters mais aussi de collecter des ressources sur ladite planète, qui présente de multiples dangers.
Si vous désirez en savoir plus à propos du jeu, sachez que notre test de The Alters est disponible
. Celui-ci pourrait vous permettre de mieux comprendre le nouveau titre de 11 bit studios, qui est notamment connu pour les deux opus Frostpunk et This War of Mine.
Les éditions proposées pour The Alters
En ce qui concerne The Alters
, sachez que deux éditions sont proposées : la Standard et la Deluxe. Voici des détails concernant leur contenu :
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Jeu de base
|Oui
|Oui
|Tenue en jeu exclusive
|Non
|Oui
|Bande-son
|Non
|Oui
|1 DLC (contenu payant après la sortie)
|Non
|Oui
Pour conclure, rappelons que The Alters
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Sans oublier le fait que le titre est dans le Game Pass.
commentaire (0)