The Alters est disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 14h08
Le nouveau jeu de 11 bit studios, The Alters, est désormais arrivé.
The Alters est disponible
Les joueurs et les joueuses qui apprécient les jeux de survie et qui ont déjà parcouru les précédentes productions vidéoludiques de 11 bit studios attendaient avec une certaine impatience de plonger dans les aventures de Jan Dolski, narrées dans The Alters. C'est à présent possible.

The Alters est, à présent, sorti

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En effet, The Alters est désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu, et ce, depuis ce vendredi 13 juin 2025. Pour être plus précis, c'est depuis 14h (heure française), ce jour-là, que le jeu de survie de 11 bit studios est jouable. Comme vous le savez probablement déjà, The Alters est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass, à l'heure actuelle.

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The Alters, qu'est-ce que c'est ? 

Comme dit précédemment, The Alters est un jeu de science-fiction et de survie. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent Jan Dolski, qui se retrouve seul sur une planète hostile. Afin de survivre et mener à bien sa mission, le protagoniste est dans l'obligation de créer des doubles de lui-même, soient des Alters, qui sont façonnés à partir de moments de sa vie passée. The Alters propose ainsi à la communauté d'améliorer la base mobile, de gérer les Alters mais aussi de collecter des ressources sur ladite planète, qui présente de multiples dangers.
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Si vous désirez en savoir plus à propos du jeu, sachez que notre test de The Alters est disponible. Celui-ci pourrait vous permettre de mieux comprendre le nouveau titre de 11 bit studios, qui est notamment connu pour les deux opus Frostpunk et This War of Mine.

Les éditions proposées pour The Alters

En ce qui concerne The Alters, sachez que deux éditions sont proposées : la Standard et la Deluxe. Voici des détails concernant leur contenu :

Avantages Standard Deluxe
Jeu de base Oui Oui
Tenue en jeu exclusive Non Oui
Bande-son Non Oui
1 DLC (contenu payant après la sortie) Non Oui

Pour conclure, rappelons que The Alters est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Sans oublier le fait que le titre est dans le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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