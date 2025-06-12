Test The Alters : La survie à tout prix

Nous avons eu l'opportunité de parcourir The Alters, le jeu de science-fiction et de survie de 11 bit studios. Voici notre test sans spoiler.

Une expédition qui vire au cauchemar

Jan Dolski, seul sur une planète hostile

Le miracle du Rapidium : la naissance des Alters





Une aventure aux multiples mécaniques

La base mobile : Entre gestion, construction et management











Une planète hostile comme seule ressource pour survivre





Une production réussie

Par delà son concept original, une vraie identité





Une version PS5 satisfaisante

Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2022, The Alters a rapidement intrigué les joueurs et les joueuses en raison de son concept original mais aussi de sa proposition de gameplay. Ayant, malheureusement, été reporté à plusieurs reprises, le nouveau jeu de 11 bit studios (à qui nous devons les deux opus Frostpunk ou encore This War of Mine), The Alters est désormais prêt à débarquer (soit le 13 juin 2025, pour rappel).Nous avons pu passer plusieurs heures aux commandes de Jan Dolski, d'après une version PS5 du soft, afin de vous rapporter. Par delà son concept captivant, le jeu parvient-il à nous accrocher grâce à son histoire ? Ses nombreuses mécaniques de gameplay en font-elles un titre intéressant ou difficile à appréhender ? Quelques questions qui trouveront très certainement leur réponse dans. Embarqué dans une expédition, Jan Dolski finit par atterrir sur une planète des plus hostiles.: tous les membres de son équipage, y compris le capitaine, n'ont pas eu sa chance et sont décédés avant même de poser les pieds sur cette nouvelle terre inhospitalière.. Au moins jusqu'à ce qu'une équipe de secours arrive... si elle arrive. Toutefois, toute cette quête n'a rien de simple étant donné que la planète est rongée par diverses anomalies aussi inquiétantes qu'étranges et surtout sur le point d'être calcinée par une étoile. Un postulat narratif de base qui convainc dans les premières heures de jeu et dontEntre course contre la montre (ou contre le soleil, devrions-nous dire) et survie en terre hostile,, grâce à l'énigmatique ressource baptisée Rapidium.Malgré quelques réticences préalables, et sous les injonctions d'Ally Corp (entreprise qui l'embauche), Jan Dolski se voit, en effet, dans l'obligation d'utiliser le Rapidium, une ressource pouvant être récupérée sur la planète, et ce, dans le but de survivre., notamment via l'ordinateur quantique et l'utérus (une salle spécifique disponible dans la base mobile).C'est, d'ailleurs, là qu'entrent en jeu les ramifications et le passé du protagoniste :(relation conflictuelle avec le père, séparation, travail, études, etc.). Ainsi, c'est en choisissant un Alter à créer que les joueurs et les joueuses ont accès, par bribes, au background narratif du héros. Nous avons trouvé queSoulignons également le fait que. Là où le mineur présente une addiction notable aux drogues, le scientifique, lui, est un véritable mordu de travail. Cependant, c'est surtout leurs aptitudes qui constituent le nerf de la guerre : le scientifique est le seul à pouvoir effectuer des recherches, permettant de débloquer de nouveaux plans ou des améliorations, tandis que le botaniste est à même de s'occuper de la serre, qui fournit de la nourriture crue. Le technicien peut, quant à lui, maintenir la base mobile en bon état et, si nécessaire, réparer les pannes. Si leurs spécificités sont à prendre en compte, il est, toutefois, possible de les assigner à différents postes, pour une organisation plus souple.Sur The Alters, l'un des objectifs sous-jacents est, bien évidemment, de constituer le meilleur équipage possible, tout en en apprenant davantage quant au protagoniste, afin d'éviter le game over.. Et c'est loin d'être une mince affaire.Véritable refuge contre l'adversité environnementale, la base mobile de The Alters fait invariablement penser à l'abri de Fallout Shelter, en un peu plus complexe. Comprenez par là que. Liées par des couloirs et des ascenseurs, ces pièces occupent plusieurs cases, et ce, à l'horizontale comme à la verticale. Elles ont, comme dit précédemment, toutes une fonction spécifique : la cuisine permet de concocter des plats pour les Alters, la serre pour collecter de la nourriture crue tandis que la salle communautaire est là pour le divertissement. Les Alters s'y déplacent, d'ailleurs, librement, en fonction de leur assignation.Les demandes étant de plus en plus importantes pour progresser dans l'histoire,. Pour autant, la configuration de ce refuge n'est pas à prendre à la légère, surtout pour les déplacements obligatoires : il convient, pour chaque trajet lié aux exigences scénaristiques, de posséder suffisamment de ressources, stockées dans un espace assez grand.Par ailleurs,. Certaines salles peuvent tomber en panne et ainsi nécessiter une attention particulière. Ce qui suppose d'avoir des kits de réparation, pouvant être fabriqués via l'atelier contre des ressources. C'est, d'ailleurs, à cet endroit que les joueurs et les joueuses passeront du temps, soit pour confectionner les outils utiles pour les expéditions suivantes (nous y reviendrons). Si les Alters peuvent se charger de différentes tâches, lorsqu'ils sont assignés aux postes adéquats, il est tout de même impératif de se rendre dans les diverses salles de la base mobile ou bien de passer du temps dans le menu en jeu pour organiser l'ensemble.. Oui, le titre de 11 bit studios propose aussi aux joueurs d'entretenir les relations avec les différents doubles du protagoniste. Ce qui exige, notamment, d'effectuer les bons choix lors des dialogues. En effet, à chaque discussion, un Alter peut ressentir de la frustration, de l'anxiété ou bien de la joie, pour ne citer que ces trois exemples, en fonction de vos réponses. Le tout étant inscrit sur la fiche du personnage en question, accessible via le menu en jeu.Dans certains cas, des disputes entre plusieurs Alters peuvent éclater, exigeant ainsi de prendre une décision cruciale, qui aura un impact significatif ou non pour l'équipe. Il ne faudra pas non plus abuser sur les heures supplémentaires et veiller à leur offrir quelques moments de détente, via la salle communautaire, où il est possible de jouer au bière-pong ou de regarder des films (à condition d'en avoir récupéré). Très souvent (peut-être trop souvent), les Alters souhaitent échanger avec Jan Dolski sur des sujets plus ou moins importants.De ce fait,: allant de la construction de la base mobile à son bon maintien, en passant par la bonne santé mentale et physique de l'équipage. Et à cela s'ajoute l'exploration de la planète, qui fait partie intégrante de l'expérience, ne serait-ce que pour la collecte de ressources et, intrinsèquement, la progression.Pour constituer la base mobile ou encore la réparer, il convient, comme vous l'aurez compris, d'être en possession des éléments adéquats.. C'est, plus précisément, à des dépôts profonds qu'il est possible de les collecter. Les dénicher exige, au préalable, de scanner le sol afin de trouver le point d'extraction le plus intéressant, puis de bâtir un poste minier, devant être relié par des pylônes à la base mobile.. Par exemple, après quelques heures, l'espace explorable devient particulièrement escarpé. Ainsi, certains dépôts sont placés en hauteur. Les atteindre nécessite, dès lors, d'escalader une paroi, et donc par extension d'avoir suffisamment d'énergie (pouvant être restaurée à l'aide de piles, à confectionner via l'atelier) mais aussi d'être équipé d'un grappin. De ce fait, bien que le jeu ait la bienveillance de nous apprendre les mécaniques en douceur et progressivement, il y a de nombreuses fois où nous nous sommes retrouvés devant un obstacle que nous n'avions pas anticipé.. Et ce d'autant plus quand il faut tout recommencer après un déplacement de la base, et donc dans une toute nouvelle zone, et que le temps est compté.Fort heureusement, le jeu nous permet de nous déplacer librement vers la base, grâce à des pylônes spécifiques. Ce qui n'est pas de refus étant donné qu'à partir d'une certaine heure l'extérieur devient invivable en raison des radiations et que l'endurance de Jan Dolski n'est pas infinie.. Naturellement, à un moment donné, le protagoniste est épuisé et ne peut plus rien entreprendre. Ce qui exige, alors, de dormir et donc de passer la journée, en espérant que la suivante ne marquera pas l'arrivée du soleil et donc des ennuis.Ainsi,, tout en leur imposant une limite de temps et en les mettant régulièrement face à des dangers (anomalies, tempête de radiations, etc.). Même dans la difficulté la plus basse, le jeu de science-fiction de 11 bit studios peut être un tantinet exigeant (Frostpunk et This War of Mine sont jugés plus difficiles, rassurez-vous).Avec ses précédents jeux, à savoir Frostpunk et This War of Mine, 11 bit studios nous a habitués à une direction artistique marquante et possédant une identité forte., qui n'hésite, d'ailleurs, pas à jouer avec la caméra et donc les points de vue. Comprenez par là que nous avons le droit à une vue du dessus (un peu de biais) dans la base mobile et une vue à la troisième personne en dehors du refuge, par exemple.Dans ce sens,, et plus, précisément via les différentes salles. Chacune d'entre elles est bien « habitées » et possède une réelle ambiance, tout en respectant sa thématique., ce qui apporte un peu de fraîcheur d'un acte à un autre.De la même manière, l'ensemble des Alters ne ressemblent pas précisément à Jan Dolski. Chacun a le droit, d'une certaine façon, à son propre chara-design, bien que celui du personnage d'origine transparaisse à différents endroits. Par exemple, et comme vous avez pu le constater avec les images ci-dessus ou encore les différents trailers, le scientifique a les cheveux longs tandis que le technicien a des traits de visage un peu plus durs que Jan Dolski.. À plusieurs reprises, et plus précisément lors de certaines séquences avec des doubles de Jan Dolski,. Ceux-ci sont vraiment bien réalisés et rendent très bien à l'écran, grâce à une belle mise en scène et une palette de couleurs maîtrisée. Ce qui dénote fortement avec l'utilisation du champ-contrechamp (façon Starfield), disponible durant les conversations, qui est un peu plus plat, selon nous (mais, les goûts et les couleurs, vous savez...).Ainsi,, qui fera certainement mouche auprès de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, celles et ceux qui joueront sur PS5 au dernier né de 11 bit studios seront très probablement satisfaits du résultat final.Comme dit précédemment, nous avons parcouru The Alters sur la dernière console de PlayStation, la PS5.et permet notamment des temps de chargement très rapides. D'ailleurs, bien que cela ne soit pas spécifique à la PS5, nous avons été plutôt impressionnés quant à la rapidité des ascenseurs dans la base mobile, qui offre, de ce fait, des déplacements sans délai. Ce qui est franchement bienvenu, surtout après plusieurs heures de jeu à son actif et, ainsi, de nombreuses salles à sa disposition.En dehors de quelques petites chutes de framerate, notamment lors de l'exploration de la planète et à deux-trois moments dans la base mobile,. Hormis cela, nous n'avons rencontré aucun bug majeur et n'avons été victimes d'aucun crash d'application. D'ailleurs, la configuration par défaut des touches sur PS5 est bien pensée et assez instinctive, bien que certains préfèreront certainement y jouer sur PC grâce au combo clavier/souris, qui offre généralement une bonne rapidité et efficacité sur ce type de jeux.