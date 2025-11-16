TFT : Zaahen, comment l'obtenir sur le set 16 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2025 à 16h02
Retrouvez de quelle manière récupérer Zaahen sur le set 16 de TFT dans cet article.
TFT : Zaahen, comment l'obtenir sur le set 16 ?
Le set 16 de TFT sera a priori celui de la diversité, puisqu'il comportera 100 unités jouables en raison de la mécanique du déverrouillage, qui permet aux joueurs de débloquer des champions supplémentaires au fur et à mesure de l'avancée de la partie. Il sera ainsi possible d'évoluer avec des personnages surprenants, tels que le Baron Nashor, Brock, ou encore Zaahen, le dernier venu dans le roster de LoL. Cependant ce dernier ne se présentera jamais dans votre boutique, et pour que vous y voyiez plus clair, nous vous expliquons ici comment récupérer Zaahen sur Lore & Legends.

Comment bénéficier de Zaahen sur le set 16 de TFT ?

Sur Lore & Legends, Zaahen est unité très puissante capable de dévaster les équipes adverses, mais pour l'obtenir, il est nécessaire d'avoir dans un premier temps avoir cliqué sur une optimisation spécifique : Trials of Twilight, Épreuves du crépuscule. Il s'agit d'un augment de héros, propre à Xin Zhao, un champion issu de Demacia et Ionia. Il ne peut être proposé qu'en 2-1, et appartient au palier Or.
Obtenez un Xin Zhao. Votre Xin Zhao le plus puissant frappe constamment les ennemis proches et exécute les ennemis. Après 5 combats en tant qu'unité 3 étoiles, débloquez Zaahen, qui tue Xin Zhao et prend ses objets.
En recevant cette optimisation, votre mission sera d'améliorer Xin Zhao jusqu'à le faire passer 3 étoiles. Ce n'est qu'à ce moment que vous bénéficierez de Zaahen, qui remplacera Xin.

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Il revêtira alors ses traits, sans pour autant y contribuer. Vous n'aurez de ce fait aucun intérêt à ajouter un Xin à votre plateau une fois Zaahen récupéré.

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Plusieurs compositions seront possibles avec cette optimisation, étant donné que Xin appartient à la fois à Demacia et à Ionia. Si vous avez l'occasion d'évoluer avec, prenez donc soin de consulter le chemin des Ioniens de la partie, avant d'effectuer votre choix.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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