TFT : Zaahen, comment l'obtenir sur le set 16 ?

Retrouvez de quelle manière récupérer Zaahen sur le set 16 de TFT dans cet article.
Le set 16 de TFT
sera a priori celui de la diversité, puisqu'il comportera 100 unités jouables
en raison de la mécanique du déverrouillage, qui permet aux joueurs de débloquer des champions supplémentaires au fur et à mesure de l'avancée de la partie. Il sera ainsi possible d'évoluer avec des personnages surprenants, tels que le Baron Nashor
, Brock, ou encore Zaahen, le dernier venu dans le roster de LoL. Cependant ce dernier ne se présentera jamais dans votre boutique, et pour que vous y voyiez plus clair, nous vous expliquons ici comment récupérer Zaahen sur Lore & Legends.
Comment bénéficier de Zaahen sur le set 16 de TFT ?
Sur Lore & Legends
, Zaahen
est unité très puissante capable de dévaster les équipes adverses, mais pour l'obtenir, il est nécessaire d'avoir dans un premier temps avoir cliqué sur une optimisation spécifique : Trials of Twilight
, Épreuves du crépuscule. Il s'agit d'un augment de héros, propre à Xin Zhao, un champion issu de Demacia et Ionia. Il ne peut être proposé qu'en 2-1, et appartient au palier Or.
Obtenez un Xin Zhao. Votre Xin Zhao le plus puissant frappe constamment les ennemis proches et exécute les ennemis. Après 5 combats en tant qu'unité 3 étoiles, débloquez Zaahen, qui tue Xin Zhao et prend ses objets.
En recevant cette optimisation, votre mission sera d'améliorer Xin Zhao jusqu'à le faire passer 3 étoiles. Ce n'est qu'à ce moment que vous bénéficierez de Zaahen, qui remplacera Xin.
Il revêtira alors ses traits, sans pour autant y contribuer. Vous n'aurez de ce fait aucun intérêt à ajouter un Xin à votre plateau une fois Zaahen récupéré.
Plusieurs compositions seront possibles avec cette optimisation, étant donné que Xin appartient à la fois à Demacia et à Ionia. Si vous avez l'occasion d'évoluer avec, prenez donc soin de consulter le chemin des Ioniens
de la partie, avant d'effectuer votre choix.
Rendez-vous alors dès le 3 décembre 2025 pour découvrir le set 16 de TFT
, et accéder aux sommets en composant autour de Zaahen (si la chance est de votre côté).
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