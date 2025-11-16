TFT : Comment obtenir 3 Darkin sur le set 16 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2025 à 16h02
Jouer avec 3 Darkin représente un véritable défi sur le set 16 de TFT, et nous vous expliquons dans cet article comment le relever. Attention, cette entreprise est loin d'être facile...
TFT : Comment obtenir 3 Darkin sur le set 16 ?
Lore & Legends ouvrira ses portes en décembre 2025, et cet ensemble aura la particularité d'introduire pour la première fois la mécanique du déverrouillage, qui vous contraint de réaliser des missions pour débloquer certains champions. Le set 16 de TFT comprendra aussi 100 unités jouables et de nouvelles synergies, dont celle des Darkin. Toutefois, seul Aatrox peut être acheté par l'intermédiaire de la boutique. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment obtenir les 3 Darkin.

Comment bénéficier de 3 Darkin sur Lore & Legends ?

Sur le set 16 de TFT, une synergie est plus obscure que les autres, mais dispose d'une puissance étonnante. Les Darkin incarnent en effet une origine prometteuse pouvant vous garantir le podium, en raison à des bonus inédits :
  • (1) Les Darkin gagnent 15% d'omnivampirisme.
  • (2) + Vous vous soignez à haut de 25 % des dégâts que vous infligez aux joueurs.
  • (3) + Chaque fois qu'un Darkin se soigne de 600 PV, il inflige 100 dégâts magiques aux 2 ennemis les plus proches.
darkin

Cependant, obtenir un tel pouvoir ne pourra pas être possible à chaque partie, loin de là. Nous vous expliquons ci-dessous comment récupérer chacun des 3 Darkin, et ce ne sera pas facile.

1- Aatrox

Aatrox est le Darkin le plus aisé à acquérir. Ce légendaire se débloque à partir du niveau 8, une fois que vous avez posé une unité présentant 40 % d'omnivampirisme. Pour ce faire, il vous suffit d'assembler une Main de la justice et une Soif-de-Sang sur un champion.

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2- Zaahen

Zaahen est le second Darkin du set 16, mais il n'existe qu'une seule façon de l'intégrer à votre équipe : avoir choisi l'optimisation de héros de Xin Zhao, Trials of Twilight. Une fois ce dernier 3 étoiles, Zaahen viendra le remplacer et prendra ses objets et revêtira ses traits.

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3- Transformer un champion en Darkin

Si vous avez Aatrox et Zaahen, vous pouvez déjà être très fier de vous, car récupérer le 3ème Darkin requiert d'avoir de la chance dans les propositions d'augment. L'optimisation de palier Or Unsealed From Steel (Armes Darkin) offre la possibilité de transformer n'importe quelle unité en Darkin, en l'équipant d'un artefact spécial :
Choisissez l'une des 4 armes Darkin. Les armes Darkin sont des artéfacts qui accorder le trait Darkin.
Autrement dit, pour jouer avec 3 Darkin, vous devrez être en mesure de déverrouiller Aatrox, tout en ayant reçu deux augments spécifiques du palier Or, à moins d'être extrêmement chanceux et de récupérer un Ornn qui vous lâche une arme Darkin. Quoi qu'il arrive, il faut que tous les astres soient alignés pour parvenir à une telle prouesse, mais si réussissez, vous serez amplement récompensé.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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