TFT : Comment obtenir 3 Darkin sur le set 16 ?

Jouer avec 3 Darkin représente un véritable défi sur le set 16 de TFT, et nous vous expliquons dans cet article comment le relever. Attention, cette entreprise est loin d'être facile...
Lore & Legends ouvrira ses portes en décembre 2025, et cet ensemble aura la particularité d'introduire pour la première fois la mécanique du déverrouillage, qui vous contraint de réaliser des missions pour débloquer certains champions. Le set 16 de TFT
comprendra aussi 100 unités jouables et de nouvelles synergies, dont celle des Darkin. Toutefois, seul Aatrox peut être acheté par l'intermédiaire de la boutique. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment obtenir les 3 Darkin
.
Comment bénéficier de 3 Darkin sur Lore & Legends ?
Sur le set 16 de TFT
, une synergie est plus obscure que les autres, mais dispose d'une puissance étonnante. Les Darkin
incarnent en effet une origine prometteuse pouvant vous garantir le podium, en raison à des bonus inédits :
- (1) Les Darkin gagnent 15% d'omnivampirisme.
- (2) + Vous vous soignez à haut de 25 % des dégâts que vous infligez aux joueurs.
- (3) + Chaque fois qu'un Darkin se soigne de 600 PV, il inflige 100 dégâts magiques aux 2 ennemis les plus proches.
Cependant, obtenir un tel pouvoir ne pourra pas être possible à chaque partie, loin de là. Nous vous expliquons ci-dessous comment récupérer chacun des 3 Darkin
, et ce ne sera pas facile.
1- Aatrox
Aatrox
est le Darkin le plus aisé à acquérir. Ce légendaire se débloque à partir du niveau 8, une fois que vous avez posé une unité présentant 40 % d'omnivampirisme. Pour ce faire, il vous suffit d'assembler une Main de la justice et une Soif-de-Sang sur un champion.
2- Zaahen
Zaahen
est le second Darkin du set 16
, mais il n'existe qu'une seule façon de l'intégrer à votre équipe : avoir choisi l'optimisation de héros de Xin Zhao, Trials of Twilight
. Une fois ce dernier 3 étoiles, Zaahen viendra le remplacer et prendra ses objets et revêtira ses traits.
3- Transformer un champion en Darkin
Si vous avez Aatrox et Zaahen, vous pouvez déjà être très fier de vous, car récupérer le 3ème Darkin
requiert d'avoir de la chance dans les propositions d'augment. L'optimisation de palier Or Unsealed From Steel
(Armes Darkin) offre la possibilité de transformer n'importe quelle unité en Darkin, en l'équipant d'un artefact spécial :
Choisissez l'une des 4 armes Darkin. Les armes Darkin sont des artéfacts qui accorder le trait Darkin.
Autrement dit, pour jouer avec 3 Darkin
, vous devrez être en mesure de déverrouiller Aatrox, tout en ayant reçu deux augments spécifiques du palier Or, à moins d'être extrêmement chanceux et de récupérer un Ornn qui vous lâche une arme Darkin. Quoi qu'il arrive, il faut que tous les astres soient alignés pour parvenir à une telle prouesse, mais si réussissez, vous serez amplement récompensé.
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