Retrouvez les meilleures compositions du Set 2 de TFT sur le patch 10.1b grâce aux guides et conseils de Crvor.

Tier S+ → Azir Blademaster



Présentation, stratégie et équipements

Début de partie

Matchups



Tier S → Mage, Océan et Lunaire





Présentation, stratégie et équipements

Début de partie

Matchups

Tier S → Duo de Rôdeurs





Présentation, stratégie et équipements

Début de partie

Matchups

Tier S → Six Berzerkers





Présentation, stratégie et équipements

Début de partie

Matchups

Teamfight Tactics ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le GAMEWAVE. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Teamfight Tactics de

Particulièrement performant surdepuis de nombreux mois, le streamer, nous partage régulièrement les compositions qu'il juge être les plus pertinentes en fonction des différents patchs et changements de méta proposés par Riot Games. Bien évidemment, le dernier patch en date, le 10.1b, a apporté quelques changements, notamment sur Sivir, Yorick et Lucian qui ont été tous les trois nerfés.nous propose, une nouvelle fois, lapour ce patch 10.1b. Si vous souhaitez vous améliorer et en apprendre plus sur Teamfight Tactics, nous vous invitons à suivre Crvor sur Twitter et Discord ainsi que de le regarder en direct sur sa chaîne Twitch Cette composition joue sur la puissance cumulée de 4 Maîtres des Lames, avec Azir, l'Empereur des sables, en tant que carry principal, ce dernier ayant la capacité d'aller chercher et attaquer facilement les lignes arrières de votre adversaire. À ses côtés, Sivir fera office de carry secondaire, laquelle permet, grâce à son origine Désert et sa compétence Ricochet de gérer la frontlane ennemie. Accompagnés de deux Nuages et quatre Mystiques, la compositionbénéficiera d'une belle défense.Bien évidemment, étant donné qu'Azir est le carry principal, celui-ci devra être équipé en priorité et de préférence avec une Lame du Roi Déchu, si vous parvenez à récupérer une Spatule, ce qui lui permettra de devenir un Maître des Lames, une Lame d'infini et un Gantelet précieux. Cependant, une Coiffe de Rabadon, un Morellonomicon et une Lance de Shojin pourront également faire l'affaire.Si le niveau 9 est atteint, nous vous conseillons d'aller chercher le bonus de Défenseur, lequel vous donnera + 150 % d'armure, avec Amumu 2, Taric 2 ou Malphite 2.Pour lancer correctement votre partie, et ne pas perdre de points de vie inutilement, tentez de partir sur Bois, Défenseur 2 + Maître des Lames 2.Azir Blademaster devrait pouvoir prendre le dessus sur la plupart des compositions adverses, même si le déroulement des combats peuvent grandement changer en fonction des procs de Maître des Lames et des cibles d'Azir.La génération de mana apportée par le bonus Océan permet à Brand de lancer rapidement sa compétence, éliminant les carries adverses tout en restant protégé par les quatre Défenseurs.De préférence, pensez à rapidement compléter vos 4 Océans (Vladimir, Syndra, Thresh et Nautilus) avec 2 Lunaires (Leona et Karma) en milieu de partie avant de partir sur Brand qui pourra, avec un peu de défense, lancer ses AoE sur l'équipe adverse. Cette composition est intéressante du fait qu'elle comporte un carry particulièrement puissant (Brand), tout en ayant une frontlane pouvant tanker et disposant de nombreux CCs.Vu que Brand est le carry principal, il devra être équipé en priorité et de préférence avec une Lance de Shojin, un Gantelet précieux et une Lame d'infini. Cependant, une Coiffe de Rabadon et un Morellonomicon seront également pertinents à la place des deux derniers objets cités. Un Séraphin pourra être envisagé à la place de la Lance de Shojin, mais partez du principe qu'un objet de mana est particulièrement nécessaire sur Brand.Si vous parvenez à récupérer une Spatule, couplez la à une Baguette trop grosse ou une Larme de la Déesse pour transformer un de vos champions en Enfers ou Mage. Le Mage sera à privilégier sur Nami afin d'obtenir le Mystique au-delà du niveau 8.Si le niveau 9 est atteint, une Lux Nuage ou Océan sera intéressante, ou un Mystique ou Enfers si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une Spatule.Comme souvent, pour bien démarrer une partie, 4 Océans accompagnés de deux Bois seront attendus.Cette composition sera particulièrement à son avantage contre des Rôdeurs, mais pourrait être en difficulté contre Azir s'il arrive à OS Brand. Une équipe composée de Berzerkers, et particulièrement de Olaf, sera dévastatrice si ce dernier n'est pas CC avant son ultime.Cette composition sera bien moins exotique que les précédentes et sera basée sur la puissance d'Ashe et de Twitch, lesquels infligeront des dégâts importants et à distance tout en restant en sécurité derrière une frontlane dotée de nombreux CCs.Dès le début de partie, tentez de conserver au moins 2 Rôdeurs, tout en plaçant, rapidement, une ligne défensive composée de Défenseurs, Mystiques et Lunaires. Poison ne sera viable qu'à partir du moment où vous aurez récupérer un Singed.Dans cette composition, Twitch sera le carry principal et devra être équipé d'une ou deux Lames d'infini et d'un Dernier souffle. Cependant, si vous n'arrivez pas à fabriquer ces objets, une Lame enragée de Guinsoo, un Ouragan de Runaan et Chut seront intéressants sans être pour autant optimaux. Du côté de Ashe, son équipement sera bien moins diversifié et trois Poignards de Statikk seront à privilégier, même si des Lames enragées de Guinsoo le seront aussi, dans une moindre mesure.Une Spatule ne sera pas nécessaire dans cette composition, mais si vous parvenez à en récupérer deux, une Force de la Nature ne sera pas de trop.Si le niveau 9 est atteint, une Lux Cristal de préférence ou par défaut Océan ou Nuage.Pour établir une belle base pour votre future composition, partez sur du Rôdeurs (Vayne), Défenseurs et Lunaires (Leona et Karma).Comme de nombreuses compositions, le Duo de Rôdeurs n'aura pas l'avantage contre Azir qui pourra, en fonction de la RNG de ses soldats, décimer vos Rôdeurs rapidement. Contre du Mage, et notamment Brand, le matchup ne sera pas non plus positif. Cependant, contre 6 Berzerkers, elle devrait, sur le papier, remporter la confrontation assez facilement.La composition 6 Berzerkers n'est pas la plus difficile à mettre en place, mais sera particulièrement performante en milieu de partie jusqu'au niveau 7, laquelle pourra maximiser les dégâts de toute l'équipe en ajoutant un Kha'Zix et son Origine Désert.Les 6 Berzerkers devront être récupérés le plus rapidement possible, Dr. Mundo ou Sion servant de buffers pour l'équipe, Olaf, comme vous vous en doutez au vu de sa puissance, étant le carry principal.De préférence privilégier un Canon Ultrarapide, une Lame d'infini et une Détermination du titan sur Olaf, même si deux Canons Ultrarapides, un Chut, une Griffe de dragon, deux Lames d'infini ou des objets défensifs seront tout aussi pertinents sur ce dernier. Un Médaillon de l'Iron Solari sera intéressant en début de partie pour être plus solide sans perdre de points de vie inutilement. Après, priorisez les équipements sur Olaf et pensez à mettre une Lame d'infini sur Kha'Zix si vous en avez la possibilité.En cas de Spatule, transformez votre Kha'Zix en Berzerker et sortez Jax, afin d'ajouter un Poison tout en conservant le bonus Désert au niveau 8.Au niveau 8, une Lux Nuage, Océan, Foudre, Ombre ou Glaciale sera à placer. N'hésitez pas à aller chercher le bonus Poison avec Singed et Twitch à la place de Kha'Zix, si ce dernier n'est pas un Berzerker.Pour le début de partie, le combo Foudre et Berzerker avec Ornn, Volibear, Renekton, Jax, voire Sion et Dr. Mundo sera particulièrement intéressant.Les 6 Berzerkers pourra, potentiellement, gagner contre Azir, mais ne sera pas à son avantage contre des Mages ou des Rôdeurs.