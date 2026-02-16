TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.5 (2026)

"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16.5, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 19 février 2026 par ici.
Avec le tournoi majeur de la Demacia Cup de TFT
ayant vu le joueur français "Gobosteur" s'imposer et décrocher ainsi son billet pour les championnats du monde, Riot Games a pu observer les grandes tendances de la méta pour mieux l'équilibrer. Ainsi, avant le déploiement du patch 16.5 de Lore & Legends
, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans cette mise à jour du 19 février 2026
.
À quoi s'attendre avec le patch 16.5 de TFT ?
La mise à jour 16.5 de TFT
a été présentée par "Mortdog" quelques jours avant son déploiement, et elle apporte une série de buffs à des champions de palier 3, en particulier s'ils sont 3 étoiles. Cela pourrait permettre aux joueurs de pouvoir enfin reroll ces unités. En plus de cela, Sylas et les Arcanistes risquent de faire leur retour, grâce à un buff du trait combiné à un changement radical dans le mode de déverrouillage de Sylas.
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.5 de TFT
ci-dessous :
Déverrouillage de champions
- Sylas : Vendre un Jarvan IV + un Garen au niveau 9 (2 étoiles)
Synergies
- Arcaniste → buff de l'AP
- Demacia (5 et 7) → nerf des résistances magiques et de l'armure
- Ixtal, quêtes → Jouer Ixtal pendant 13 manches → 15 manches + Avoir moins de 30 PV → 300 sunshards au lieu de 400
- Noxus → buff de la vitesse d'attaque d'Atakhan
- Noxus (5) → buff de la santé par phase
- Néant → HP de la mutation Royal Husk, 200 → 10 %
Champions
Buffs
Nerfs
- Aphelios (dégâts de la compétence)
- Graves (dégâts de la compétence)
- Ashe (AD de base mais nerf des dégâts des flèches de 1 %)
- Rek'Sai 3 étoiles (dégâts)
- Yasuo (soins de la compétence)
- Darius (soins de la compétence)
- Dr. Mundo (soins par seconde de la compétence)
- Jinx (dégâts de la compétence)
- LeBlanc (dégâts de la compétence)
- Leona 3 étoiles (réduction des dégâts)
- Malzahar (dégâts des sbires)
- Sejuani 3 étoiles (bouclier)
- Vayne 3 étoiles (dégâts de la compétence)
- Zoé 3 étoiles (dégâts de la compétence)
- Nasus (santé gagnée avec la compétence)
- Yunara (vitesse d'attaque bonus de la compétence, pas de scaling AP) + dégâts de la compétence avec scaling de l'AP
- Aatrox (conversion de l'AD en omnivampirisme)
- Aurelion Sol 1 étoile (dégâts de la compétence)
- Lucian & Senna (la compétence ne sera plus interrompue prématurément en cas d'étourdissement)
- Mel (mana requis pour l'objet de la lumière, mais la progression s'arrêtera si Mel meurt)
- Sylas (vitesse d'attaque + dégâts de la compétence Jarvan IV)
- Zilean (dégâts sur la durée de la compétence)
Ajustements
- Orianna (dégâts de la compétence)
- Bel'Veth (vitesse d'attaque gagnée après une élimination)
- Swain (mana)
- Aurelion Sol 2 étoiles (dégâts de la compétence)
- T-Hex (buff du mana et dégâts de la compétence, nerf des missiles)
Objets
Nerfs
Ajustements
- Gants de voleur (les combinaisons seront un peu plus faibles à la manche 4)
- Flickerblades
- Darkin Scythe
- Darkin Staff
Optimisations
- Aura Farming (obtention du légendaire en 4-2 et non plus en 4-5)
- Arcane Viktor-y (le second étourdissement adviendra plus tôt)
- Ascension (nerf des dégâts)
- Bandle Bounty (exclus avec XP en promotion et Investissement)
- Best friends (buff)
- Big friend (accorde désormais une ceinture de géant)
- Component Heist (accorde tout de suite un composant)
- Crash Test Dummies (nerf de la durée de l'étourdissement mais buff de sa portée)
- Crown's Will (nerf de l'AP et de l'armure mais accorde une armure)
- Dragonguards (Shyvana, Jarvan, nerf des dégâts de J4)
- Dummify / Golemify (buff des HP par phase + accorde désormais un champion non tank de palier 2 à 2 étoiles)
- Earth Axiom (buff)
- Focused Fire (buff)
- Hard Commit (nerf des PO)
- Hefty Rolls (accorde désormais 5 PO mais ne sera plus proposé avec Ticket prismatique)
- Healing Orbs (buff)
- Living Forge (8 tours pour un artefact au lieu de 9)
- Max Build (nerf des reroll et de l'arrivée du second duplicateur)
- Makeshift Armor (ne sera plus proposé en 4-2 ni sur la map Zoé, buff de l'augment II)
- Promised Protection (buff)
- Secrets of the Sand (buff des PO)
- Spear's Will (nerf de l'AD mais offre une larme de la déesse)
- Solo Leveling (nerf)
- Tactician's Kitchen (buff)
- The World Runes (buff)
- Treasure Hunt (buff)
- Trials of Twilight II (Xin Zhao, n'offrira plus que un Xin et 2 duplicateurs mineurs)
- Twin Guardians (ajustements)
- Warlord's Honor (ajustements)
- We Stick Together n'offrira plus d'emblème Colosse, Rempart, Défenseur ou Bagarreur)
- Wood Axiom (buff)
Le patch 16.5 du set 16 de TFT
est sorti le jeudi 19 février 2026, retrouvez-le ici.
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