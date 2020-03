TFT : Quels sont les changements majeurs du set 3 Galaxies ?

Le set 3 s'apprête à être lancé sur TFT, c'est pourquoi Riot revient sur les principaux changements dans le gameplay, qui impacteront sans aucun doute l'habitude des joueurs.

Les PO revus à la baisse

Tous les changements sur les PO

Revenu passif (par phase) : 1-2-5-4-5-5… >>> 0-2-2-3-4-5-5…

Chances d'apparition des champions au niveau 3 (par palier) : (70 % / 25 % / 5 % / 0 % / 0 %) >>> (70 % / 30 % / 0 % / 0 % / 0 %)

Paliers des séries de victoires/défaites : 2-3 (1 PO), 4-6 (2 PO), 7+ (3 PO) >>> 2-3 (1 PO), 4-5 (2 PO), 6+ (3 PO)

Modifications pour le Carrousel

Modifications sur les dégâts pour les joueurs

Dégâts de base par phase : 0/2/3/4/5/6/7 >>> 0/3/4/6/10/14/20

Les dégâts supplémentaires par champion encore vivant sont désormais de +1 point de dégâts, peu importe le coût ou le niveau d'étoile du champion.

Autres changements

Les champions de mêlée se déplacent désormais légèrement plus tôt que les champions à distance au début du combat.

Les champions se déplacent désormais de façon plus fluide d'un hexagone à un autre.

Si un champion est dans la portée d'attaque de sa cible et que la cible se déplace hors de portée, l'attaquant poursuivra désormais sa cible sur 1 hexagone avant de se rabattre sur l'ennemi le plus proche.

Gain de mana par attaque par niveau d'étoile : 8/10/12 >>> 10/10/10

Hémorragie : soins réduits de 80 % >>> soins réduits de 50 %

L'AP de chaque champion permet d'ajuster désormais leur compétence. L'AP peut ajuster des valeurs autres que les dégâts, le soin et l'armure.

Taux d'apparition du niveau 7 (20 % / 30 % / 33 % / 15 % / 2 %) >>> (20 % / 30 % / 33 % / 16 % / 1 %)

Le Coup de main de Neeko a désormais environ -35 % de chances d'apparaître dans les orbes.

Le taux d'apparition de la Spatule augmente dans les orbes Or.

Le désarmement n'empêche plus le lancement des sorts. Seulement les attaques de base.

Avec l'arrivée du set 3 nommédans quelques jours, Riot Games a expliqué que divers changements ont été implantés dans, lesquels ont tous pour objectif de rendre l'expérience meilleure qu'elle ne l'est déjà. Au programme nous retrouvonsRiot Games a estimé que, ce qui ne les incitait pas à prendre des décisions stratégiques vis-à-vis des champions présents dans la boutique, puisque ces derniers pouvaient simplement tous les acheter sans mettre à mal leur économie. De ce fait, les revenus seront moins importants une fois le set 3 disponible, et les orbes de champions et PO moyens ne tomberont plus dans l'arène durant les deux premières manches en PvE.Étant donné le changement sur le Carrousel (voir ci-après),, rendant, selon Riot, le gameplay plus intéressant.Comme nous vous le disions ci-dessus, des changements seront apportés au Carrousel, notamment sur le premier,. Cela a été modifié pour aller dans le sens des changements effectués sur les PO, dans le but de limiter la potentielle revente systématique des champions 2 PO du Carrousel lors des premières manches.Cependant d'autres changements tout aussi importants auront lieu sur les objets,. De ce fait, la Spatule pourra réapparaître dans le Carrousel, mais de manière moins fréquente qu'auparavant, le cinquième Carrousel pourra quant à lui proposer des objets complets, alors que les éléments peuvent apparaître à partir du sixième Carrousel., dans le but de simplifier le calcul des potentiels dégâts que le joueur subira en cas de défaite, mais aussi de rendre moins punitif les affrontements contre les joueurs possédant des compositions plus puissantes.De nombreux autres changements ont été apportés, notamment sur les combats :Vous pouvez retrouver tous les détails de ces changements directement sur le site officiel de Riot . Pour rappel, le set 3 Galaxies sera disponible surà la mi-mars.