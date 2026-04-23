TFT : Quelle composition construire avec l'augment de Zed sur le set 17 ?

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Zed » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à construire une composition avec l'augment de Zed sur le set 17 de TFT.

Qu'est-ce que l'augment « Zed » sur le set 17 TFT ?

L'augment de palier Or « Zed » du set 17 de TFT est très particulière, puisqu'elle incarne la seule solution pour pouvoir composer avec cette unité. Sans cette optimisation, le légendaire Zed n'apparaîtra jamais dans votre boutique.

Vous gagnez une Lance de Shojin. À la phase 4-2, vous gagnez un Zed. Une fois Zed obtenu, il pourra apparaître dans vos boutiques. Zed est un combattant physique à 5 PO qui crée des clones de lui-même.

Cet augment ne peut être proposé qu'en 3-2, ce qui vous laisse le temps de bifurquer de votre plan de jeu initial pour mettre en place un set up capable de vous conduire vers une victoire.



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Quelle composition construire avec l'augment de Zed du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment «Zed » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur l'activation de plusieurs synergies, et la puissance d'unités épiques et légendaires. Autrement dit, elle s'apparente à une Peeba.





Pour jouer avec Zed, il n'existe aucun plan de jeu prédéfini. En effet, sachant que l'augment ne peut être proposé qu'en 3-2, vous ne pouvez pas commencer le partie en prévoyant d'évoluer avec Zed. Si cette opportunité se présente à vous, vous pourriez cliquer dessus sans courir de trop grands risques dans le cas où vous avez rencontré un début de partie victorieux, ou que vous disposez d'une optimisation d'économie.

Une fois Zed en poche, vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 9 avec une économie prospère, de façon à effectuer une transition confortable. En attendant, n'hésitez pas à faire appel à des N.O.V.A pour vous stabiliser. Au niveau 9, faites en priorité l'achat de Vex et Rammus, puis Bard, Shen, Blitzcrank et Karma. Notez que cette composition est flexible : vous pourriez tout aussi bien intégrer Graves ou Fiora.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Zed

Manteau de la nuit

Lance de Shojin

Tueur de géants

Soif-de-Sang

Lame d'infini

Rammus

Linceul de la congruence

Cape solaire

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Cœur intrépide

Vex

Bâton du vide

Lame enragée de Guinsoo

Pistolame Hextech

Buff rouge

Bâton de l'archange

Fléau vengeur

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.