TFT : Quelle composition construire avec l'augment de Zed sur le set 17 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 avril 2026 à 12h25
Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Zed » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.
TFT : Quelle composition construire avec l'augment de Zed sur le set 17 ?

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites. 

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à construire une composition avec l'augment de Zed sur le set 17 de TFT.

Qu'est-ce que l'augment « Zed » sur le set 17 TFT ?

L'augment de palier Or « Zed » du set 17 de TFT est très particulière, puisqu'elle incarne la seule solution pour pouvoir composer avec cette unité. Sans cette optimisation, le légendaire Zed n'apparaîtra jamais dans votre boutique. 

Vous gagnez une Lance de Shojin. À la phase 4-2, vous gagnez un Zed. Une fois Zed obtenu, il pourra apparaître dans vos boutiques.
 
Zed est un combattant physique à 5 PO qui crée des clones de lui-même.

Cet augment ne peut être proposé qu'en 3-2, ce qui vous laisse le temps de bifurquer de votre plan de jeu initial pour mettre en place un set up capable de vous conduire vers une victoire.

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Quelle composition construire avec l'augment de Zed du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment «Zed » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur l'activation de plusieurs synergies, et la puissance d'unités épiques et légendaires. Autrement dit, elle s'apparente à une Peeba.

compo-augment-zed
Pour jouer avec Zed, il n'existe aucun plan de jeu prédéfini. En effet, sachant que l'augment ne peut être proposé qu'en 3-2, vous ne pouvez pas commencer le partie en prévoyant d'évoluer avec Zed. Si cette opportunité se présente à vous, vous pourriez cliquer dessus sans courir de trop grands risques dans le cas où vous avez rencontré un début de partie victorieux, ou que vous disposez d'une optimisation d'économie.

Une fois Zed en poche, vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 9 avec une économie prospère, de façon à effectuer une transition confortable. En attendant, n'hésitez pas à faire appel à des N.O.V.A pour vous stabiliser. Au niveau 9, faites en priorité l'achat de Vex et Rammus, puis Bard, Shen, Blitzcrank et Karma. Notez que cette composition est flexible : vous pourriez tout aussi bien intégrer Graves ou Fiora. 

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Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.

Zed

  • Manteau de la nuit
  • Lance de Shojin
  • Tueur de géants
  • Soif-de-Sang
  • Lame d'infini

Rammus

  • Linceul de la congruence
  • Cape solaire
  • Vœu du protecteur
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide

Vex

  • Bâton du vide
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Pistolame Hextech
  • Buff rouge 
  • Bâton de l'archange
  • Fléau vengeur

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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