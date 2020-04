TFT Mobile signe un lancement plus que réussi

Quelques jours après son lancement sur les plateformes mobiles, nous pouvons constater que TFT a su attirer de nombreux joueurs.

, abrégé en, était attendu par de nombreux joueurs sur mobiles, depuis l'annonce du portage, en fin d'année 2019. Disponible depuis le 19 mars dernier sur les appareils compatibles iOS et Android, les joueurs ont été au rendez-vous, comme en témoignent les chiffres partagés par Sensor Tower Lors de la semaine de lancement,, ce qui fait de ce dernier le meilleur lancement pour un jeu du genre Auto Chess sur mobile, devançant très largement Auto Chess: Origins, Chess Rush et Dota Underlords.À la fin du mois de mars, TFT Mobile a été téléchargé par environ. Des chiffres qui raviront sans aucun doute Riot Games, et conforteront le choix du studio d'avoir rendu disponible son jeu sur d'autres plateformes. D'ailleurs, sachez que ce succès peut également s’expliquer par le fait que les versions PC et mobile de TFT sont cross-play. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec vos amis,. La version mobile est naturellement adaptée à ce format, avec un écran utilisateur plus intuitif et ergonomique. Qui plus est, toutes les mises à jour seront identiques, apportant le même contenu, quelle que soit la plateforme. TFT est, pour rappel, disponible gratuitement sur PC, et sur les appareils iOS et Android