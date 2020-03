TFT Mobile disponible le 19 mars, en plus d'être crossplay

Un mois après les dernières informations distillées par Riot Games pour TFT Mobile, le studio américain annonce cette fois-ci que la version à destination des plateformes mobiles sera disponible dès le 19 mars, en plus d'être crossplay.

Le Passe Galaxies et le Passe Galaxies+, qui sont respectivement les versions gratuite et payante, proposeront diverses récompenses en fonction de votre progression. Bien sûr, la version payante vous permettra d'obtenir du contenu exclusif ainsi qu'un Farfadet OVNI.

Tutoriels pour les nouveaux joueurs sur mobile.

Riot Games, développeur et éditeur du très célèbre MOBA League of Legends, a annoncé aujourd'hui que son auto battler,, aussi appelé TFT, sera disponible sur l'etdès le 19 mars 2020. Attendu depuis quelques semaines maintenant,sera finalement le premier titre du studio américain à être jouable sur les plateformes mobiles, alors que d'autres de ces jeux devraient l'être dans les mois à venir, notamment le jeu de cartes, Legends of Runeterra.Bien évidemment, le contenu proposé sur la version mobile sera le même que celui disponible sur PC, en plus de quelques spécificités particulières :Il est important de préciser quesera crossplay, c'est-à-dire que vous serez libre de jouer de manière transparente avec des compétiteurs évoluant sur PC (dans la plupart des régions), et que votre progression, quelle que soit votre plateforme, sera automatiquement transférée, de sorte à ce que les différents cosmétiques obtenus sur PC soient également disponibles sur la version mobile.Pour celles et ceux qui l'auraient raté, le patch notes 10.6 de TFT, proposant l'entièreté des modifications apportées par Galaxies, est d'ores et déjà disponible à l'adresse suivante : https://gamewave.fr/tft/tft-la-mise-a-jour-10-6-et-le-set-galaxies-sont-disponibles/ . Et pour les quelques curieux qui aimeraient savoir à quoi ressemble TFT sur mobile, le streamera eu la chance de le tester en avant-première il y a quelques heures.