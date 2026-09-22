TFT : MàJ 18.3, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 18.3 de TFT a été déployée le mercredi 23 septembre 2026, et amène une multitude de buffs, notamment pour Karma, Alistar, Rammus ou même Gromp. D'un autre côté, Nidalee, trop oppressante, fait l'objet d'un nerf, tout comme Veigar, Ornn et la synergie Fleur spirituelle. Des nouveaux cosmétiques sont aussi au programme, tout comme des changements au niveau des optimisations, des artefacts et des Esprits de la forêt. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 18.3 de TFT ci-dessous.

Patch notes 18.3 de TFT

Changements majeurs

Aussi majeurs que le Roncier.

Types

En tant que type polyvalent regroupant des unités puissantes, Fleur spirituelle (3) offre trop d'avantages à certains esprits de la forêt trop performants. Le nerf que nous apportons donc à ce type peut sembler très important, car il affecte de nombreux éléments, mais la réalité du gameplay fait que, lors d'une partie, vous n'êtes généralement concernés que par 2 à 5 de ces esprits de la forêt.

Comme il s'agit d'un type à enjeux élevés ne présentant aucun risque de griefing, nous avons d'abord donné au type Assemblée un système de gains plus prudent que celui des types à enjeux élevés des sets précédents. Nous augmentons la génération d'essence par défaite à la plupart des paliers afin de donner un coup de pouce au type Assemblée.

Les nerfs appliqués à Chasseur, Défenseur, Incantateur et Infernal concernent le palier le plus élevé des types, dans lequel les emblèmes puissants offrent trop de valeur. Quelques nerfs supplémentaires spécifiques aux emblèmes sont également prévus, mais afin de ne pas rendre inutiles les paliers max ou les emblèmes, nous avons divisé ces nerfs en deux parties distinctes.

Esprits de la forêt de Fleur spirituelle :

Durée de la Boutique animée : 26 sec ⇒ 24 sec

Flammes - Dégâts : 1,5% des PV max ⇒ 1,25% des PV max

Prix du sang - Coût : 1 PO ⇒ 2 PO

Combustion - Dégâts : 22% ⇒ 18%

Chariot de curiosités - PO bonus : 2 PO ⇒ 1 PO

Rivalité - Éliminations : 7 ⇒ 5

Sacrifice héroïque - Dégâts d'attaque/puissance : 40% ⇒ 35%

Sacrifice héroïque - Armure/résistance magique : 40 ⇒ 35

Grandification - PV : 600 ⇒ 500

Sol riche en mana - Réduction : 25% ⇒ 20%

Mercenaires - Amplification des dégâts : 4,5% ⇒ 4%

Rituel - Coût : 2 PO ⇒ 3 PO

Contrat sinistre - PO : 3 PO ⇒ 2 PO

Contrat sinistre - PV perdus : 3 PV ⇒ 2 PV

Indépendant - PV/amplification des dégâts : 22% ⇒ 20%

Et :

Assemblée - Essence par défaite : 18/25/32/60 ⇒ 22/28/35/60

Défenseur - Résistances : 25/60/120 ⇒ 25/60/115

Chasseur - Dégâts d'attaque bonus : 20/30/45/65% ⇒ 20/30/40/60%

Infernal - Montant de la brûlure : 1/1/3,5/4,5% ⇒ 1/1/3/4%

Incantateur - Régénération de mana : 3/4/6/9 ⇒ 3/4/6/8

Unités : Palier 1

Il est grand temps que Karma obtienne ce qu'elle mérite : un buff à tous les niveaux d'étoiles, mais surtout au niveau 3 étoiles, car elle n'est toujours pas utilisée comme une carry de relance en milieu de partie.

Contrairement à Karma, Ornn a trop de facilité pour accéder aux artefacts lorsqu'il utilise ses builds optimaux. Nous apportons donc un nerf à Ornn 3 étoiles, qui était jusqu'à présent capable de générer ces artefacts permettant à la compo Solaire de prendre l'avantage en fin de partie, tout en veillant à ce que Ornn 2 étoiles ne soit pas trop pénalisé.

En tant que carry de relance, Veigar a su s'imposer grâce à quelques builds qui lui permettent de compenser ses faiblesses en début de partie. Certains de ces builds permettent à Veigar d'être un carry incroyablement puissant, presque impossible à vaincre, mais si vous souhaitez le jouer uniquement pour ses types, il n'est pratiquement d'aucune utilité. Nous réduisons donc légèrement son plafond de puissance, afin qu'il soit moins inefficace lorsqu'il n'est pas joué comme pièce maîtresse dans une compo. On pourrait faire au bas mot trois à huit blagues sur sa taille dans ce paragraphe, mais j'ai l'impression qu'il est grand temps qu'on prenne un peu de hauteur.

Karma - Dégâts de l'explosion : 120/180/270/460 ⇒ 125/185/300/515

Ornn 3 étoiles - Bonus Pouvoir de la forge : +100% ⇒ +85%

Ornn - Seuil du 2e artefact : 155000 de Pouvoir de la forge ⇒ 140000 de Pouvoir de la forge

Veigar - Puissance par élimination : 3% ⇒ 2%

Veigar - Dégâts de la compétence de base : 175/265/395/670 ⇒ 200/300/450/765

Veigar - Dégâts de la compétence renforcée : 265/400/595/1015 ⇒ 300/450/675/1015

Unités : Palier 2

Une fois le niveau 3 étoiles atteint, Alistar était principalement utilisé pour sa grande barre de PV. Ses compétences infligent désormais beaucoup plus de dégâts et les soins qu'il octroie sont plus importants, ce qui redonne à ce taureau chevronné toute la vitalité de ses jeunes années.

En parlant de jeunesse, les Wolf Bros sont de retour pour devenir votre nouvelle compo de relance préférée au niveau 6. N'oubliez pas de sacrifier un combattant physique et non un tank sur l'hexagone Ronce-obscure. Warwick étant assez peu joué depuis un moment, assurez-vous de récupérer une Détermination du titan et une Lance de Shojin, car la régénération de mana permet d'amplifier la vitesse d'attaque. Quant au Lycan, le plus important, c'est son placement, que ce soit pour vous ou votre adversaire.

Le Gromp reçoit également un buff qui devrait avoir un impact important sur son build AD, mais qui renforcera tout de même son build AP. Le fait que le Gromp et le Lycan reçoivent des buffs dans le même patch peut sembler inquiétant, étant donné que Jungle est un type assez puissant, mais la plupart des compos Jungle n'utilisent pas ces deux unités en même temps, surtout pas en tant que carrys principaux. Mais tout peut encore changer, n'est-ce pas ?

Alistar - Soins octroyés : 200/260/320 ⇒ 230/300/400

Alistar - Dégâts de la compétence : 100/150/225 ⇒ 180/270/420

Gromp AP - Dégâts sur la durée de la compétence : 160/240/360 ⇒ 175/265/410

Gromp AD - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75

Gromp AD - Dégâts d'attaque de base : 45 ⇒ 50

Lycan - Dégâts des attaques renforcées : 60/90/135 ⇒ 65/100/160

Warwick - Dégâts de la compétence : 215/325/500 ⇒ 230/345/535

Warwick - Soins de la compétence : 20% ⇒ 25%

Unités : Palier 3

Le nerf infligé à Défenseur 6, qui était un atout majeur pour les compos basées sur Cassiopeia, nous permet de renforcer directement Cassiopeia et Rammus afin qu'ils puissent être utilisés dans d'autres compos que celles de type Défenseur 6.

Même à son apogée, à l'époque de l'AP flex, de Ronce-obscure tank et de Malphite 2 étoiles, Azir n'a jamais été un carry idéal.

Azir - Dégâts de la compétence : 43/65/103 ⇒ 46/69/110

Cassiopeia - Dégâts de la compétence : 400/600/950 ⇒ 425/630/1020

Rammus - Bouclier : 350/450/550 ⇒ 400/550/725

Unités : Palier 4

Les seules compos qui conviennent à Lillia, Fæ (4) et Défenseur avec Cassiopeia, ne dépassent généralement pas le top 4, ce qui laisse ce tank à 4 PO orpheline. Nous lui octroyons donc un buff assez important pour qu'elle survive assez longtemps pour lancer une seconde compétence, qu'elle endorme davantage d'ennemis et qu'elle s'intègre dans plus de compos en tant que tank utilitaire.

Nidalee AD bénéficiait d'une pénétration d'armure supérieure à ce qui était prévu, mais même après correction, elle reste légèrement trop puissante. Nous appliquons donc un léger nerf au ratio AD de sa compétence. Et tandis que Nidalee AD est actuellement notre unité à 4 PO la plus puissante, Nidalee AP est rarement équipée d'objets, alors nous buffons sa troisième attaque, son tir sur l'ennemi le plus éloigné ayant le moins d'objets.

Lillia - Soins : 325/475 ⇒ 350/525

Nidalee : Correction d'un bug à cause duquel Nidalee obtenait 60% de pénétration d'armure au lieu de 40% de pénétration d'armure.

Nidalee AD - Pénétration d'armure de la compétence : 40% ⇒ 60% (aucun changement fonctionnel)

Nidalee AD - Dégâts de la compétence : 225/340 ⇒ 210/315

Nidalee AP - Dégâts de la 3e attaque : 300/450 ⇒ 330/500

Unités : Palier 5

Même lorsque nous avons tenté d'inciter les joueurs à équiper Taric lors du dernier patch, il a tout de même souvent été ignoré au profit de nos tanks 4 PO phares (ou de Maokai). Nous ajustons donc les soins octroyés par Émeraude afin que l'utilisation de puissance soit plus gratifiante pour ce champion, tout en réduisant légèrement son bouclier passif qui protège toute l'équipe (dont la valeur est fixe, indépendamment des objets).

Dégâts bonus de Lux Solaire par champion 3 étoiles : 12% ⇒ 15%

Taric - Valeur de base du bouclier passif : 100/225 ⇒ 75/150

Taric - Soins : 250/375 ⇒ 275/450

Artefacts

Lorsque l'artefact Percepteur est utilisé sur Draven, c'est absolument terrifiant, et ça le restera, mais juste un tout petit peu moins. Mais au-delà de Draven (et Aphelios), Percepteur offre beaucoup d'économie et de puissance de combat, ce qui en fait l'un des meilleurs artefacts du set, surtout entre de bonnes mains.

Contrairement au Percepteur, le Poignard de Statikk n'a pas encore trouvé d'utilisateurs réguliers, à l'exception de Kayle. Un peu plus de puissance devrait rendre cet objet plus attrayant, même dans les situations où il est obtenu trop tard dans la partie pour jouer Kayle.

Percepteur - Dégâts d'attaque : 40% ⇒ 35%

Pacte éternel - Mana lors de l'utilisation des compétences tanks : 15 ⇒ 10

Poignard de Statikk - Puissance de base : 15% ⇒ 25%

Emblèmes

Nous apportons des nerfs (et un buff) un peu plus légers aux emblèmes, car les types activés par les emblèmes trop puissants subissent déjà un nerf.

Emblème de Bagarreur - Dégâts : 2% des PV max ⇒ 2,5% des PV max

Emblème de Chasseur - Dégâts d'attaque par élimination : 18% ⇒ 15%

Emblème d'Incantateur - Régénération de mana : 3 ⇒ 2

Emblème de Colosse - Restauration de mana après une élimination : 15 ⇒ 10

Optimisations

Nous apportons de nombreux changements aux optimisations, mais il s'agit pour la plupart de buffs pour les optimisations de combat, qui ont été reléguées au second plan au profit des optimisations économiques dans ce set.

L'optimisation de combat/objet qui avait été considérablement renforcée grâce au buff de Main de la justice lors du dernier patch, Justice critique, reçoit un nerf afin de garantir un équilibre avec les autres optimisations de combat.

Dernier point important : nous avons renommé l'hexagone renforcé de l'optimisation Le feu des projecteurs, qui s'appelle désormais l'hexagone de championnat au lieu de l'hexagone projecteur. Continuez comme ça, champions.

Le Cadeau bonus a été renommé en Cadeaux bonus

Appel de la floraison - Coût minimum pour obtenir un esprit de la forêt à 4 PO par niveau : 15/6/4/0 PO ⇒ 15/5/3/0 PO

Appel de la floraison - Coût minimum pour obtenir un esprit de la forêt à 4 PO par niveau : X/15/8/5/0 ⇒ X/15/8/4/0

Grâce du Challenger - Durée du buff : 3 sec ⇒ 4 sec

Leçons de combat - Dégâts d'attaque/puissance de base : 5% ⇒ 3%

Électrocharge I - Dégâts par phase : 30/50/70/90 ⇒ 25/40/60/80

Protection infinie a été désactivée suite à un bug

Extraction d'objet - Nombre d'extractions : 4 ⇒ 3

Extraction d'objet octroie désormais un Azir supplémentaire

L'hexagone projecteur de l'optimisation Le feu des projecteurs a été renommé en hexagone de championnat.

Le fait d'obtenir Face lors de l'utilisation de Vous vous sentez en veine ? n'octroie plus 4 PO de plus que prévu.

Fondation de première ligne peut désormais octroyer Yorick + Emblème de Colosse

Investissement pour le futur - PO : 8 ⇒ 5

Grandeur et démesure - PV : 200 ⇒ 225

Câlin collectif I - Résistances : 6 ⇒ 7

Câlin collectif II - Résistances : 9 ⇒ 10

Besace héroïque - PO de base : 4 PO ⇒ 3 PO

Tenir le front - Dégâts d'attaque : 9% ⇒ 11%

Tenir le front - Puissance : 10% ⇒ 11%

Lotus précieux I - Chances de coup critique : 10% ⇒ 15%

Justice critique - Chances de coup critique : 25% ⇒ 15%

Essence des Luminécailles - Manches de délai : 8 ⇒ 6

Le premier objet d'Essence des Luminécailles est désormais la Lame du parieur.

Le deuxième objet d'Essence des Luminécailles est désormais les Mailles du magnat.

Soins octroyés par Esprit de la Rédemption : 7,5% ⇒ 9%

Ascension sociale - Relances par niveau : 1 ⇒ 2

Les compos verticales nécessitent désormais au moins 4 unités d'un type pour être proposées.

Partage emblématique : Impossible de donner le même emblème à plusieurs joueurs ; impossible de donner des emblèmes

pour les trop petits types ; impossible de donner des emblèmes pour Colosse, Bagarreur ou Défenseur.

Service 3 étoiles n'octroie plus de Duplicateur riquiqui.

Esprits de la forêt

Ces esprits de la forêt sont trop fougueux, trop avantageux, trop vaporeux, trop machin-chose.

Amplificateurs d'armure et de résistance magique : 10 ⇒ 8

Amplificateur de vitesse d'attaque : 8% ⇒ 6%

Sang et fer - Coût : 3 PO ⇒ 4 PO

Combustion - Dégâts initiaux de l'explosion : 18% ⇒ 15%

Sol riche en mana - Réduction de mana : 18% ⇒ 15%

Les esprits de la forêt machins-chose ont moins de chances d'octroyer des Amplificateurs de mana.

Trois aléatoire - Coût : 9 PO ⇒ 10 PO

Corrections de bugs

Attente récompensée ne peut plus donner le même champion à plusieurs joueurs.

Les emblèmes pouvant être fabriqués et les emblèmes impossibles à fabriquer peuvent désormais être reforgés l'un en l'autre.

Gagner Œuf d'or grâce à Appel du chaos avec un banc complet n'empêche plus de recevoir l'œuf.

Défaite planifiée ne fonctionne plus lors des manches PvE.

Pluie d'argent ne s'active plus lors des manches de carrousel.

Investissement pour le futur octroie désormais ses récompenses à la phase 2-7 au lieu de la phase 3-1.

Le sélecteur de monstre du type Jungle peut désormais être utilisé lors de la phase d'arrivée avec Monstre de la Jungle omega.

Palier 1 ne confère plus 2 Akali.

La bulle d'aide « PO octroyées » des Rivaux de Rengar se met correctement à jour avec l'esprit de la forêt Rivalité.

Les objets impossibles à fabriquer n'ont plus d'espace supplémentaire sous leur bulle d'aide.

Banc de Pandore et Expédition ne permettent plus aux unités situées sur leurs hexagones et en attente de transformation de gagner un niveau d'étoile.

Correction d'un bug à cause duquel Banc de Pandore prenait ou rendait deux fois plus d'unités dans la liste de champions disponibles. Par exemple, si vous obteniez un Sett 2 étoiles à la place d'un Aphelios 2 étoiles, au lieu d'avoir +3/-3 copies déplacées dans la liste de champions, vous en aviez +6 puis -6. Tant que vous continuiez à relancer, la liste se corrigeait d'elle-même et revenait à l'état normal, mais cela modifiait temporairement son contenu.

L'icône de composant aléatoire des armureries de cadeaux de Double Up n'affiche plus la Coiffe de Rabadon.

Les animations de mort des unités ne se terminent plus brusquement après la fin d'une manche de combat.

L'unité obtenue dans la manche de carrousel ne disparaît plus parfois après la fin de la manche de carrousel.

L'invocation Fleur de vie de Sylvestre ne peut plus être mise sur le banc par un bot pendant la phase de préparation.

Les monstres PvE apparaîtront désormais correctement.

Correction d'un bug dans le mode Double Up à cause duquel l'icône de composant d'objet aléatoire affichait la Coiffe de Rabadon, qui n'est ni aléatoire ni un composant.

Correction d'un bug à cause duquel Ashe 3 étoiles était inutilisable après avoir été transformée avec Polymorphisme.

Les noms des champions ne s'affichent plus avec un saut de ligne incorrect lorsque l'on fait glisser des objets dessus.

Suppression de l'espace supplémentaire autour de la bulle d'aide de verrouillage de la boutique.

Correction d'un bug rare à cause duquel une unité obtenue lors de la manche de carrousel disparaissait parfois à la fin de cette manche de carrousel. Où est-elle passée ?!

Correction d'un bug à cause duquel la réplique audio d'achat se déclenchait lorsqu'un champion gagnait un niveau d'étoile pendant la phase de préparation.

Correction d'un bug à cause duquel un bot arrivait à placer sur le banc sa Fleur de vie de Sylvestre pendant la phase de préparation.

Correction d'un bug à cause duquel les barres de PV des unités ennemies pouvaient parfois apparaître au-dessus de celles des unités alliées pendant le combat.

La description du type Ronce-obscure affiche des stats incorrectes au niveau 6 et ne précise pas que l'unité est sacrifiée. Le sacrifice a bien lieu, mais vous gagnez beaucoup de stats.

Nous avons enfin identifié la source d'un bug à cause duquel les unités PvE étaient totalement absentes d'une manche PvE et l'avons corrigé. Merci pour vos signalements à ce sujet, ce bug a été difficile à identifier en raison de son caractère sporadique.

Corrections de bugs de performance et de stabilité

L'icône de Ceinture du géant ne s'affiche plus en basse résolution lorsqu'elle est équipée.

Correction d'un bug à cause duquel le bouton de réduction de l'interface utilisateur pouvait annuler l'optimisation sélectionnée lorsqu'on cliquait dessus juste après la phase de sélection des optimisations.

Correction d'un bug à cause duquel la fenêtre de discussion se réduisait lors de l'ouverture et des clics sur la barre de défilement.

Correction d'un plantage lié à l'API graphique native, qui touchait environ 1% des parties actives de TFT.

MOBILE : correction d'un bug à cause duquel la musique du menu principal continuait de jouer lors de la déconnexion et du retour à l'écran titre.

Correction d'un bug à cause duquel la mission Pulsion primale ne permettait pas de progresser de manière cohérente.

MOBILE : les unités sur le banc peuvent désormais être déplacées normalement lorsque l'armurerie d'optimisations est ouverte sur les appareils qui rencontraient des problèmes auparavant.

Ajout d'un indicateur de latence de ping pour suivre les délais de transmission des paquets de données

Correction d'un bug à cause duquel certaines armureries pouvaient se superposer à la boutique après une reconnexion à une partie.

Correction d'un bug à cause duquel les unités vendues en les faisant glisser au-dessus de l'interface XP/Relance n'étaient parfois pas vendues.

Correction d'un bug qui empêchait parfois le joueur de revenir sur son plateau après s'être déconnecté puis reconnecté à une partie.

Correction d'un bug à cause duquel les animations d'élimination des champions se terminaient brusquement après la fin d'une manche de combat.

Cosmétiques ajoutés avec le patch 18.3

34 cosmétiques ont été ajoutés avec le patch 18.3.

Arènes légendaires (5) : Pont du Progrès ; Arène Club 2 ; Rues de Cyber City ; Archives enchantées ; Arène Kanmei

Boums légendaires (2) : Malédiction d'Amumu ; Éclat final

Arènes fantastiques (3) : Tour Tchac, tchac ! de Gwen ; Nuit vs aube ; Rue des graffitis/Arène Rue de la mode T4

Boums fantastiques (6) : Super roquette de la mort ! Arcane ; Tchac, tchac ! rose de cristal ; Rappel de rideau démiurge cosmique ; Orbe d'illusion Fleur spirituelle ; Maîtrise absolue Gardienne des étoiles ; Météore tueur de dragons

Chibis fantastiques (5) : Irelia à l'épée divine chibi ; Teemo diablotin chibi ; Gwen combattante spirituelle chibi ; Ahri gardienne des étoiles chibi ; Jhin lune de sang chibi

Tacticiens libérés fantastiques (2) : Garen Pengu libéré ; Pantheon tueur de dragons libéré

Chibis prestige (3) : K/DA POP/STARS Kai'Sa Tête d'affiche chibi ; Lee Sin poing du dragon chibi prestige ; Riven à l'épée vaillante chibi prestige

Chibis de base (8) : Aatrox chibi ; Annie chibi ; Briar chibi ; Caitlyn chibi ; Lulu chibi ; Lux chibi ; Teemo chibi ; Jhin chibi

Cosmétiques convertis dans le prochain patch (18.4)

42 cosmétiques seront ajoutés avec le patch 18.4.