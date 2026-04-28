TFT : MàJ 17.2, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.2 de TFT a été déployée le mercredi 29 avril 2026, et introduit notamment les rencontres d'ouverture sur Space Gods, une mécanique qui manquait cruellement à l'appel depuis son lancement. Par ailleurs, la méta va être bouleversée en raison d'un grand nombre d'équilibrages, visant par exemple à contenir la puissance de la Section anima. Les dieux sont également concernés par quelques changements, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 17.2 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.2 de TFT

Systèmes

Rencontres de début de partie

La variété est indispensable à notre jeu, et maintenant que nous avons eu un patch complet pour prendre nos marques dans cet environnement en apesanteur, nous pouvons en ajouter un peu plus avec de nouvelles rencontres d'ouverture et le retour d'anciennes ! Pour ma part, je suis enthousiaste à l'idée de jouer relance avec la rencontre Niveaux au rabais et d'atteindre rapidement le niveau 8 avec la rencontre Double duplicateurs pour déstabiliser mes adversaires.

Retour d'anciennes rencontres :

Gala en or

Fête prismatique

Final prismatique

Ouverture prismatique

Début à 3 PO

Début à 2 PO

Début de partie amélioré

Enclumes à composants

Le très bon coin, PO octroyées réduites, chances de Spatule réduites

Ensemble d'emblèmes

Abonnement en or, PO réduites

Aucune rencontre

Abîme hurlant

Grande finale

Éclaireurs

Rencontres supprimées :

Manches d'optimisations changées

Cadeaux de Gwen

Arène de l'Ordalie

Carapateurs à gogo

Nouvelles rencontres :

Double duplicateurs : vous gagnez un Duplicateur de champion mineur. À la manche 3-3, vous en gagnez un autre.

Enclume à artefacts : à la manche 3-3, tous les joueurs reçoivent une Enclume à artefacts.

Phase 3 : les optimisations apparaissent à la place aux manches 3-1, 3-2 et 3-3.

Début de relance : à la phase 2-1, vous gagnez 8 relances gratuites.

Niveaux au rabais : chaque niveau coûte 2 XP de moins.

Distribution des optimisations

Avec ces nouveaux départs et l'ajout des rencontres d'ouverture, qui offrent davantage d'opportunités pour des distributions d'optimisations variées et palpitantes, nous réduisons la fréquence des optimisations les plus puissantes afin de les ramener à ce qu'elles étaient dans Lore & Legends.

Prismatique/Or/Or : 4% ⇒ 2%

Prismatique/Argent/Or : 5% ⇒ 4%

Prismatique/Or/Prismatique : 2% ⇒ 1%

Prismatique/Argent/Prismatique : 2% ⇒ 1%

Or/Or/Or : 20% ⇒ 22%

Or/Argent/Or : 15% ⇒ 18%

Système de butin

Nous souhaitons nous assurer que les joueurs placés plus bas dans le salon aient davantage d'autonomie avec leurs objets, c'est pourquoi nous leur donnons plus d'Enclumes à composants. Cependant, nous ne voulions pas qu'ils reçoivent à la fois des enclumes de composants et un Reforgeur garanti, qui était souvent simplement utilisé pour relancer des emblèmes. Vous allez constater de nombreux changements visant à réduire l'inflation dans ce patch. Une petite partie concerne ici la distribution du butin en début de partie qui, lorsqu'elle est trop régulièrement forte, peut entraîner un effet boule de neige sur les intérêts et une économie de mi-partie rapidement gonflée.

Correction d'un bug à cause duquel les joueurs pouvaient recevoir un Reforgeur garanti lors des manches PvE en étant en 7e ou 8e place.

Le butin moyen pour la phase 1-3 a été légèrement réduit.

Armurerie divine (4-7)

La phase 4-7 marque le début de la fin de partie, et c'est à ce moment que les compositions atteignent leur plein potentiel. Réduire un peu les PO reviendra simplement à avoir une relance de moins pour tenter d'obtenir une unité à 4 PO trois étoiles.

Armurerie divine : Offrande en PO : 12 PO ⇒ 10 PO

Bénédictions divines

La bénédiction de Kayle était très puissante, mais elle ne l'était pas non plus, et oui, cette affirmation reste toujours vraie. Un objet de la lumière aléatoire sur votre carry peut vous faire gagner le combat, mais si c'est un objet utilitaire qui devient de lumière sur votre porteur tertiaire à un seul objet... c'est beaucoup moins impactant. Désormais, la bénédiction se concentre sur la collection d'objets, ce qui offrira un plafond de puissance plus bas, mais un plancher de puissance bien plus élevé et plus constant. La bénédiction d'Ekko est également très efficace sur les mages et les tanks, mais elle est rarement utilisable par les tireurs ou les combattants. Nous rééquilibrons donc l'Anomalie afin qu'elle soit plus adaptée à toutes les classes. Nos modifications apportées à la bénédiction de Thresh la rendent plus cohérente tout en réduisant son effet le plus inflationniste, qui entraînait un grand nombre d'unités à 4 PO trois étoiles. 12 PO, c'est beaucoup, donc nous réduisons cette option pour la bénédiction de Yasuo dans l'espoir que la pleine dévotion devienne plus attrayante, tout en diminuant l'une de nos nombreuses sources d'inflation économique.

Bénédiction de Kayle [Refonte] : Pour chaque objet complet unique dans votre équipe, votre équipe gagne 15 PV, 1% de dégâts d'attaque et 1% de puissance.

Anomalie d'Ekko :

Dégâts de la boule de feu pour les lanceurs de compétence : 6% des PV max ⇒ 5% des PV max

Tireurs - Vitesse d'attaque : 60% ⇒ 75%

Combattants - Dégâts d'attaque/puissance : 30 ⇒ 35

La bénédiction de Thresh arrive désormais en phase 5-1 :

5 PO ⇒ 6 PO

2 champions à 4 PO ⇒ 2 champions à 3 PO

Vitesse d'attaque : 5% ⇒ 6%

PV : 65 ⇒ 75

Bénédiction de Yasuo

PO à 2 hexagones : 12 ⇒ 8

Nouvelles bénédictions divines

Les nouvelles bénédictions divines vous pousseront à utiliser tout le temps imparti du Royaume des dieux pour prendre vos décisions. Pour ma part, je suis très enthousiaste à l'idée des mini-recombobulateurs de Thresh !

Ahri

PO à chaque manche [Phase 3] : vous gagnez 1 PO à chaque manche pour le reste de la partie.

Investissement divin [Phase 2 & 3] : vous augmentez vos intérêts max de 1. Vous gagnez 4/6 PO.

Coffre de cupidité [Phase 2, 3 & 4] : vous gagnez 2/3/4 PO, plus 12/16/25 PO réparties entre tous les joueurs qui choisissent cette option (arrondi à l'inférieur).

Kayle

Remboursement divin [Phase 3] : vous gagnez 2 PO. La prochaine fois que vous créez un objet, obtenez une copie de l'un des composants au hasard.

Artisanat [Phase 2] : vous gagnez 2 Reforgeurs maintenant et un supplémentaire au début de chaque phase. Chaque fois que vous utilisez un Reforgeur, vous gagnez 2 PO.

Transformation en enclume [Phase 2] : chaque fois que vous devriez gagner un composant, vous gagnez une Enclume à composants à la place. Vous gagnez 2 PO.

Evelynn

Gambit de finaliste [Phase 2] : vous gagnez 3 PO. Lorsque vous atteignez la cérémonie du top 4, vous gagnez 30 PO.

Soraka

Étreinte de Soraka [Phase 2, 3 & 4] : au début du combat, vous conférez à l'allié mort en premier lors du combat précédent un bouclier de 450 à 800 PV, en fonction de la phase actuelle.

Thresh

Mini recombobulateur [Phase 2] : tous les champions à 1 et 2 PO sur votre plateau sont transformés en champions aléatoires d'un coût plus élevé.

Siège de Pandore [Phase 2 & 3] : au début de chaque manche, les champions des deux emplacements les plus à droite du banc se transforment en un champion aléatoire du même coût.

Varus

Relances éphémères [Phase 3] : au début de chaque manche, si vous ne disposez pas d'une relance gratuite, vous en obtenez une.

Amélioration Interstellaire [Phase 2, 3 & 4] : le prochain champion à 2/3/4 PO que vous verrez dans la boutique sera 2 étoiles.

Superbe cadeau d'adieu [Phase 2, 3 & 4] : la prochaine fois que vous sélectionnez le cadeau de Pengu, vous obtenez un exemplaire supplémentaire du champion et 2 PO.

Bénédictions divines ajutées

La majorité de nos changements ici vise à réduire l'inflation par de nombreuses petites réductions plutôt qu'une mesure drastique. Avec la diminution des ressources, nous affaiblissons de manière préventive les meilleurs hexagones de Yasuo afin qu'il ne devienne pas le dieu incontesté.

Ahri

Relances : 5/7/8 ⇒ 4/5/7

Phase 2 : 8 XP ⇒ 6 XP

Phase 3 : 10 XP ⇒ 8 XP

Phase 4 : 12 PO ⇒ 10 PO

Phase 4 : 12 PO + 3 richesse partagée ⇒ 10 PO + 2 richesse partagée

Ekko

Phase 2 - Suppression de la « Spatule après 4 manches »

Phase 2 - Bénédiction en cas de PV faibles : 3 composants >> 2 composants + 3 PO

Phase 2 - Bénédiction en cas de PV faibles : [SUPPRIMÉ] Duplicateur + 13 PO

Phase 4 - Enclume à objets complets après 4 manches ⇒ après 5 manches

Evelynn

PO du Pacte de sang : 9/11/16 ⇒ 8/10/13

Phase 2 : Champion à 2 PO 2 étoiles, -1 PV >> Champion à 2 PO 2 étoiles, -3 PV

Phase 3 : 15 PO + pas de boutique ⇒ 12 PO + pas de boutique

Soraka

Soutien crucial - PO : 3/4/4 ⇒ 2/3/4

Yasuo

Hexagone cosmique - PV par manche : 30 ⇒ 35

Hexagone cryogénique - Soins : 35% ⇒ 30%

Hexagone solaire - Dégâts magiques bonus : 18% ⇒ 15%

Hexagone tempête - Durée de l'étourdissement : 2 sec ⇒ 1,75 sec

Changements majeurs

Types

Section Anima affiche des performances supérieures à la moyenne à tous les niveaux de jeu, principalement au niveau des encaissements intermédiaires. Nous rééquilibrons leurs objets à 300/400 ainsi que leurs valeurs totales. Certaines combinaisons de Juge stellaire sont soit trop fortes soit trop faibles. Celles qui se déclenchent lors des instances de dégâts et des attaques sont trop fortes et celles qui se déclenchent lors des relances ou lorsqu'un qu'un champion passe sous un certain seuil de PV sont trop faibles. Maintenant, c'est l'heure de peaufiner tout cela afin que chaque cause vaille vraiment son effet. Dans la prochaine section, vous allez remarquer un très, très gros nerf pour Viktor, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous verrez tous les buffs d'objets psioniques. Nous souhaitons que presque chaque constellation de Visionnaire s'accorde bien avec tous les Visionnaires. Actuellement, ce n'est pas le cas, car la Fontaine ne profite réellement qu'à Lulu en tant que carry. Nous désactivons cette constellation pour ce patch, le temps de travailler sur une solution différente qui pourra supporter une variété de compositions et d'unités Visionnaires. Ce n'est un secret pour personne : le Médaillon (relances) propulse toutes les compositions relance du set sur le podium. Nous réduisons considérablement le bonus que vous obtenez pour les unités 3 étoiles, mais avec la puissance générale du set en baisse dans ce patch, cela ne devrait pas exclure Médaillon de la compétition. Enfin, nous avons Brise-Temps, qui est devenu presque exclusivement un bot économique depuis notre patch de sortie. Nous acceptons que le type continue d'être utilisé comme un bonus de stimulation, mais nous le retravaillons pour qu'il offre d'abord un bonus de vitesse d'attaque à toute l'équipe, puis un bonus économique, et enfin qu'il puisse être joué comme un mini-vertical de relance. Nous avons hâte de voir comment le palier (4) permettra de nouvelles compositions de relance et des stratégies de tempo pour atteindre rapidement le niveau 8.

Section Anima :

Double Up : tech par défaite : 15 ⇒ 18

Section Anima - Durée de l'armurerie : 35 sec ⇒ 28 sec

Modificateur en cas de défaite si le partenaire gagne : 50% total ⇒ 85% total

Option d'encaissement à 300 tech : 1 objet de palier 2 + 1 Aurora >> 1 Maléfice téléguidé + Aurora 2 étoiles + 7 PO

Option d'encaissement à 300 tech : 1 objet de palier 2 + 1 Illaoi >> 1 Invocateur de tentacules + Illaoi 2 étoiles + 7 PO

Option d'encaissement à 300 tech : 1 objet de PO + Briar 2 étoiles >> 1 Entaille sauvage + Briar 3 étoiles + 7 PO

Option d'encaissement à 300 tech : 1 objet de PO + Jinx 2 étoiles >> 1 Nuée de roquettes + Jinx 2 étoiles + 15 PO

Objets de palier 1 - Entaille sauvage : Coups bonus de Briar : 6 ⇒ 10

Objets de palier 1 - Nuée de roquettes : Dégâts bonus de Jinx : 45% ⇒ 35%

Objets de palier 2 - Délai de l'Annihilateur : 18 sec ⇒ 16 sec

L'objet de palier 2 Arbalète lapin de combat ne peut désormais se cumuler qu'une seule fois par attaque de base, même si l'attaque touche plusieurs fois (Xayah, Graves).

Objet de palier 2 - Dégâts de la lame de Lames-cyclones (phase 2-6) : 100/100/150/200/250 ⇒ 80/80/100/130/160

Objet de palier 2 - Dégâts d'attaque d'Atomiseur UwU : 15% ⇒ 25%

Juge stellaire :

Infliger des dégâts 10 fois : Puissance gagnée : 8/12 ⇒ 7/10, PV max permanents gagnés : 11/17 ⇒ 13/20

Chaque niveau d'étoile de Juge stellaire : Chances de gagner des PO : 5/5% ⇒ 8/8%, PV max permanents gagnés : 10/10 ⇒ 12/12

Puissance gagnée toutes les 3 attaques : 6/9 ⇒ 5/8

Chances d'obtenir une Leona toutes les 4 secondes : 18/25% ⇒ 15/22%

Vitesse d'attaque obtenue sous le seuil des 40% de PV : 70/100% ⇒ 80/120%, Bouclier obtenu selon les PV max : 55/85% ⇒ 50/75%

Si relance à la manche précédente : Bouclier obtenu selon les PV max : 40/60% ⇒ 44/66%, PV max permanents gagnés : 50/75 ⇒ 67/100

PV max permanents gagnés si 50 pts de mana dépensés : 24/36 ⇒ 20/30

Bagarreur - PV bonus : 20/40/60% ⇒ 25/45/65%

Challenger - Vitesse d'attaque (4/5) : 36/48% ⇒ 40/55%

Mecha - Dégâts d'attaque/puissance : 20/35% ⇒ 25/45%

Objets psioniques (4) :

Conservateur de biomatière - PV de base : 400 ⇒ 550

Liaison de drone - Puissance : 25 ⇒ 30, Dégâts répétés : 20% ⇒ 25%

Implant cybernétique - Régénération de base du mana : 2 ⇒ 4, Dégâts bruts : 20% ⇒ 25%

Optique de verrouillage - Dégâts d'attaque de base : 15% ⇒ 25% 15% ⇒ 20%

Meeple (7) - PO par champion cloné :

Champions à 1 PO : 3 PO > 2 PO

Champions à 2 PO : 6 PO > 5 PO

Champions à 3 PO : 10 PO > 8 PO

Champions à 4 PO : 2 PO > 1 PO

Champions à 5 PO : 5 PO > 2 PO

Visionnaire :

Chasseresse - Vitesse d'attaque : 10/30/45% ⇒ 12/35/55%, Soins : 10% ⇒ 15%

Fontaine temporairement désactivée le temps de trouver une solution plus adaptée pour Lulu et Xayah

Médaillon - Amplification des dégâts par 3 étoiles : 6,5% ⇒ 5%

Montagne - Pourcentage des PV : 12% ⇒ 15%, AD/AP : 12% ⇒ 15%, Résistances : 12 ⇒ 10, Vitesse d'attaque : 12% ⇒ 10%

Brise-temps [Refonte] :

Brise-temps (2) : Votre équipe gagne 15% de vitesse d'attaque.

Brise-temps (3) : À chaque défaite, vous gagnez des relances gratuites. À chaque victoire, vous stockez de l'XP dans un Noyau temporel (évolue selon la phase). Relances (phase 2-5+) : 1/2/2/3. Noyaux temporels (phase 2-5+) : 2/2/3/4

Brise-temps (4) : Les Brise-temps gagnent 50% de vitesse d'attaque supplémentaire.

Unités

Le tir dans la tête de Caitlyn reçoit un énorme buff : il devient plus gros et se déclenche plus vite. En parlant de grandeur, Cho'Gath a eu du mal à prendre de l'ampleur, alors nous offrons à notre créature du Néant la plus affamée un joli buff de base pour lui permettre de continuer à dévorer et à grandir. Avec la refonte des Brise-temps, nous espérons voir Ezreal s'imposer comme un carry de relance. Un petit buff devrait lui permettre de mieux progresser en fin de partie. Enfin, pour les unités à 1 PO, nous avons corrigé un bug de Talon qui empêchait l'omnivampirisme de s'appliquer correctement à son hémorragie. Puisque Talon est déjà l'un de nos champions à 1 PO les plus puissants, nous appliquons un nerf compensatoire pour que l'accumulation de ces changements reste bien dans la zone des nerfs. Si cela ne vous avait pas échappé avec notre buff d'Ezreal, nous souhaitons vraiment voir des utilisations plus créatives de nos Brise-temps. C'est pourquoi nous avons prévu un buff pour Milio afin de lui permettre de s'imposer dans la méta. Maintenant que nos Juges stellaires perturbateurs sont sous contrôle, nous pouvons renforcer Diana, tant au niveau des dégâts de compétence que de sa durabilité. Maokai est à la traîne par rapport à nos autres tanks, donc nous augmentons son bonus de PV, ce qui, associé au buff de Bagarreur, devrait offrir une robustesse bien supérieure à ce que les 5% laissent paraître. Alors que nous rédigeons ces notes, Samira apparaît de plus en plus comme une composition régulière (8 jours avant la sortie du patch). Nous appliquons ici un nerf d'ampleur raisonnable, mais nous suivons de près sa montée en puissance à mesure que la méta évolue, au cas où il serait nécessaire de l'augmenter ou de le réduire. Viktor, en revanche, subit le nerf le plus important de ce patch. Il a assurément mis le « Vik » dans « Victoire » grâce à sa performance spectaculaire, même après notre nerf du patch B. Nous répondons donc par un nerf tout aussi spectaculaire, ce qui nous permet également de renforcer les objets psioniques et les champions psioniques en difficulté (Gragas). Corki est le seul carry à 4 PO qui est à la traîne. Vu que son retard n'est pas conséquent, nous lui accordons un léger buff, d'autant plus qu'il bénéficiera également de la baisse du plafond de puissance du set. Dans ce set, ne pas obtenir un tank principal et l'améliorer à 2 étoiles pose problème. Bien que nous ayons cette fois-ci des tanks à 3 PO plus puissants, nous travaillons à ajouter davantage d'options de première ligne, aussi bien dans ce patch que dans le prochain. Pour le patch 17.2, nous renforçons nos options de tank à faible coût sous-performantes, nous faisons du Méga-mecha un tank jouable sans avoir besoin de le transformer en sa forme à deux emplacements, et nous apportons un ajustement supplémentaire à Tahm Kench afin d'en faire un tank plus qu'une machine à butin. Nous pensons que cela rendra la course au Nunu (qui va être nerfé) moins importante et résoudra de nombreuses situations du type « où est ma première ligne », mais nous avons encore une solution supplémentaire prévue pour le patch 17.3. Je vais vous donner un indice à ce sujet afin de ne pas vous laisser dans l'obscurité. C'était l'indice, au fait. En ce qui concerne nos unités à 5 PO, nous rééquilibrons l'arbre technologique de Graves afin de réduire la puissance de son Châssis d'assaut tout en améliorant son arbre de Tireur. Enfin, même si nous pensons que les unités à 5 PO sont globalement équilibrées dans ce set (légèrement moins puissantes que leurs homologues de Lore & Legends, mais leur puissance faisait partie de l'identité de ce set), l'une d'entre elles surpasse les autres de manière préoccupante. L'essentiel de notre nerf de Vex concerne sa portée absurde. Comment une Yordle pourrait-elle projeter une ombre aussi longue, de toute façon ? Blague à part, nous avons également prévu une réduction de ses dégâts, bien que plus légère.

La taille du projectile du Tir dans la tête de Caitlyn est désormais plus grande à des valeurs de dégâts fortes. Vitesse du projectile de Tir dans la tête : 2500 ⇒ 3000

PV de base de Cho'Gath : 650 ⇒ 700, PV bonus : 25/35/65/110 ⇒ 30/40/70/115

Ezreal - Dégâts physiques de la compétence : 155/235/355 ⇒ 160/240/365, Dégâts magiques de la compétence : 10/15/25 ⇒ 14/21/32

Les dégâts de compétence de Talon bénéficient désormais correctement de l'omnivampirisme, Vitesse d'attaque : 0,8 ⇒ 0,75, Dégâts de compétence : 460/690/1090 ⇒ 430/645/1000

Gnar - Dégâts de la compétence : 225/340/525/860 ⇒ 225/340/560/860

Gragas - Soins : 385/440/600/760 ⇒ 415/470/630/790

Jinx - Dégâts de la compétence : 27/40/60/102 ⇒ 29/44/65/110

Milio - Dégâts de la compétence : 230/345/520/885 ⇒ 255/380/575/975, Dégâts de rebond : 75/115/175/300 ⇒ 85/130/190/325

Diana - Bouclier : 225/275/375 ⇒ 250/290/375, Dégâts de la compétence : 45/70/110 ⇒ 50/75/120, Dégâts magiques à l'impact : 50/75/130 ⇒ 52/78/135

Lulu - Mana : 0/60 ⇒ 0/55

Médaillon - PO de Lulu : 1/3/6 ⇒ 1/3/5

Maokai - % passif des PV max : 45 ⇒ 50

Miss Fortune (Canalisateur) - Dégâts de la compétence : 65/100/155 ⇒ 72/108/173

Miss Fortune (Réplicateur) - Mana : 20/70 ⇒ 20/65

Samira - Dégâts de la compétence : 380/570/915 ⇒ 360/540/860

Viktor - Dégâts de la compétence : 200/300/530 ⇒ 185/275/475

Mecha Urgot - Dégâts d'attaque passifs : 250% des dégâts d'attaque de base⇒ 225% des dégâts d'attaque de base

Corki - Dégâts de la compétence : 28/42/280 ⇒ 30/44/280

Karma - Vitesse d'attaque : 0.75 ⇒ 0.8

Kindred - Dégâts de la compétence : 60/90 ⇒ 75/115

LeBlanc - Dégâts passifs : 57/86 ⇒ 62/93

Maître Yi - Dégâts passifs : 60/90 ⇒ 70/105, la vitesse de déplacement dans sa compétence a été réduite afin d'éviter des bugs de ciblage.

Xayah - Dégâts de la compétence : 48/72 ⇒ 45/68

Méga-mecha - Soins de base de la compétence : 850/1200/3000 ⇒ 900/1300/3000

Nunu - Mana de base : 40/145 ⇒ 40/155, Durée d'étourdissement : 1,75/2/8 ⇒ 1,5/1,75/8

Les récompenses de l'Oracle de Tahm Kench progressent moins en fonction du nombre de manches avec Tahm Kench sur le plateau. Chances de PO / Chances d'obtention de champion adapté réduites.

Tahm Kench - Soins de la compétence : 275/315/1500 ⇒ 300/360/1500

Tahm Kench 3 étoiles - Dégâts de la compétence : 800% ⇒ 1500%

Graves - Dégâts de la compétence : 360/540 ⇒ 390/585

Graves - Dégâts secondaires de la compétence : 120/180 ⇒ 135/200

Graves - Améliorations du Châssis d'assaut :

Implants vampiriques - Dégâts d'attaque : 15/30% ⇒ 10/20%

Booster gravitationnel - Vitesse d'attaque : 70% ⇒ 40%

Plaques renforcées - Résistances : 30 ⇒ 20

Transpercement - Réduction de la résistance : 5 ⇒ 4

Graves - Améliorations du Châssis de tireur :

Chances de Doublé : 20/30% ⇒ 25/35%

Lunette de précision - Dégâts d'attaque : 10/20/30% ⇒ 12/24/36%

En outre :

Jhin - Dégâts de la compétence : 38/57/644 ⇒ 41/62/644

Fiora - Mana : 0/80 ⇒ 0/70

Shen - Dégâts de la compétence à l'impact : 40/60 ⇒ 45/75

Shen - Bouclier de base : 225/300 ⇒ 200/250

Shen - Ratio de PV du bouclier : 10% ⇒ 15%

Sona - Dégâts initiaux des débris : 260/390 ⇒ 280/420

Sona - Dégâts du 5e lancer : 620/930 ⇒ 680/1050

Vex - Portée de l'attaque automatique : 8 hexagones ⇒ 5 hexagones, Dégâts de la compétence : 140/210/1000 ⇒ 130/195/1000

Optimisation supprimée

Cette optimisation a été supprimée en faveur d'une nouvelle bénédiction de Thresh similaire.

Banc de Pandore

Nouvelles optimisations

De nouvelles optimisations de champion sont arrivées ! Faites exploser les plateaux avec Gragas, plongez dans l'action avec Leona ou débloquez le Primordien suprême prismatique !

NOUVEAU Chaleur mortelle (optimisation Or - phase 2 uniquement) : Vous gagnez un Mordekaiser. Votre Mordekaiser le plus puissant devient un combattant magique doté d'une aura grandissante qui inflige des dégâts sur la durée.

NOUVEAU Autodestruction (optimisation Or - phase 2 uniquement) : Vous gagnez un Gragas. Votre Gragas le plus puissant devient un combattant magique qui provoque des explosions massives qui lui infligent également des dégâts.

NOUVEAU Guerrière au bouclier (optimisation Or - phase 2 uniquement) : Vous gagnez une Leona. Votre Leona la plus forte devient un combattant physique qui se rue à travers les ennemis pour infliger des dégâts physiques, étourdissant la première cible touchée.

NOUVEAU Swarm (optimisation prismatique - phase 2 uniquement) : Toutes les unités 3 étoiles comptent désormais pour la puissance des swarmlings. Au niveau 10, lorsque vous placez 6 unités trois étoiles uniques sur le plateau, les Primordiens invoquent le PRIMORDIEN SUPRÊME. Vous gagnez une Briar, une Bel'Veth et une Rek'Sai.

NOUVEAU Amendement divin (optimisation Or - phase 3 uniquement) : Les Juges stellaires ajoutent un second effet à leur loi. Vous gagnez une Leona et une Zoé.

Optimisations ajustées

Nous appliquons une nouvelle réduction économique pour nos optimisations économiques puissantes. En plus de ça, nous avons quelques nerfs pour nos optimisations les plus puissantes qui favorisent certaines compositions, comme Le Big Bang, Bronze pour la vie et Gardiens jumeaux/Tanks jumeaux.

AFK - PO : 20 ⇒ 17

Pas le choix - XP : 12 ⇒ 8

Commandant d'Anima - PV : 10 ⇒ 5

Le Big Bang (Marguereep) - Dégâts de la compétence : 265/400/600/1000 ⇒ 240/360/560/950, Perte par hexagone : 35% ⇒ 45%

Bronze pour la vie I - Amplification des dégâts : 2,5% ⇒ 2%

Bronze pour la vie II - Amplification des dégâts : 2,5% ⇒ 2%

Réinitialisation cosmique ne peut plus apparaître si une optimisation héroïque a été sélectionnée.

Mannequinification ne peut plus apparaître si une optimisation héroïque a été sélectionnée.

Leçons de combat - Dégâts d'attaque et puissance initiaux : 4 ⇒ 1

Expédition - PO : 27 ⇒ 20

Artefacts à la rescousse - Seuil de PV : 40 ⇒ 35

Les versions 2-1, 3-2 et 4-2 de Pile ou face sont désormais exclusives.

Spéculation - PO : 25 ⇒ 22

Besace héroïque - PO : 5 ⇒ 4

Nouvelle recrue - +1 taille d'équipe + 1 Duplicateur de champion ⇒ +1 taille d'équipe + 3 champions à 4 PO

Obstination - Dégâts d'attaque et puissance par manche : 1,5% ⇒ 1,0%

Réinitialisation cosmique, Mannequinification et Nouveau départ ne peuvent plus être proposées avec Obstination.

Relances étoilées - Relances : 2 ⇒ 1, PO : 2 ⇒ 6

Jeu de patience - Relances par manche : 2 ⇒ 1, Relances initiales : 0 ⇒ 4

Ticket prismatique - Chances de relance : 50% ⇒ 45%

Jaximus (Jax) - Résistances : 45 ⇒ 50

Nouveau départ ne peut plus apparaître si une optimisation héroïque a été sélectionnée.

Compte épargne - PO : 30 ⇒ 25

Dés légèrement magiques - PO : 10 ⇒ 8

Lithoplastron solo - PV max : 20% ⇒ 17%

À toute meepesse (Poppy) - Dégâts de la compétence : 320/480/800/1200 ⇒ 340/510/850/1450

Mannequin de La Tour - PV par phase : 800/1100/1900/2400 ⇒ 600/900/1500/2000

Gardiens jumeaux - Armure/résistance magique : 45 ⇒ 35

Tanks jumeaux - PV : 600 ⇒ 500

P'tits titans - PV : 30 ⇒ 20

Avènement des deux : désactivé

Emblèmes

La puissance de certains emblèmes demeure un peu trop élevée.

Emblème de Pulsar sombre - Dégâts d'attaque/puissance : 25% ⇒ 18%

Emblème de Rebelle - Amplification des dégâts : 15% ⇒ 10%

Emblème de Berger - Régénération du mana : 3 ⇒ 2, Partage de mana : 12% ⇒ 8%

Emblème d'Astro-groove - Régénération du mana : 3 ⇒ 0, PV : 0 ⇒ 200, Durée du Groove au lancement : 3 sec ⇒ 2,5 sec Ne peut plus se déclencher plus d'une fois toutes les 4 secondes.

Emblème de Brise-temps - PV : 300 ⇒ 200

Emblème d'Initiateur - PV : 150 ⇒ 0, Puissance par bouclier : 3 ⇒ 2

Emblème de Voyageur - Omnivampirisme : 18% ⇒ 10%, Résistances bonus : 15 ⇒ 10

Artefacts ajustés

En raison de quelques bugs, nous avons dû retirer l'Exaltation de Kayle. Nous essayons également de nous assurer que les artefacts de Thresh et Yasuo sont au même niveau que les autres jouets des dieux.

Aura d'Ahri - Dégâts de la luciole : 55% de la puissance ⇒ 50% de la puissance

Cœur de l'aube - Régénération du mana : 0 ⇒ 2, Dégâts d'attaque/puissance : 20% ⇒ 15%

Patience d'Ekko - Dégâts bonus de la compétence : 45% ⇒ 40%

Exaltation de Kayle retirée

Hydre titanesque - Dégâts de zone : 8% ⇒ 6%

Lanterne de Thresh - Armure/résistance magique : 25 ⇒ 35

Maîtrise de l'épée de Yasuo - Intervalle d'attaque bonus : 3,5 sec ⇒ 3 sec

Changements mineurs

Les unités à 4 PO 3 étoiles ne devraient-elles pas figurer dans les changements majeurs puisque nous les voyons souvent ? En effet. Mais avec nos modifications économiques, celles-ci devraient à juste titre figurer dans la section des petits changements. En revanche, nous disposons de nombreuses données concernant les unités à 4 PO 3 étoiles, donc nous nerfons les meilleures et renforçons les moins performantes (voir Tahm Kench dans les Changements majeurs).

Unités 4 PO à 3 étoiles

Méga-mecha - Durabilité : 90% ⇒ 60%, Dégâts de zone : 1500% ⇒ 800%, Dégâts en ligne : 4000% ⇒ 2000%

Aurelion Sol (Combattant) - Dégâts : 450 ⇒ 275

LeBlanc - Dégâts passifs : 400 ⇒ 250

Corrections de bugs