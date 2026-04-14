TFT : MàJ 17.1, les détails de la mise à jour du lancement de Space Gods

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
Patch 17.1 de TFT : Space Gods est disponibleBienvenue dans l'endroit le plus cool de toutes les étoiles : le set 17 de TFT, Space Gods !
Choisissez votre divinité cosmique, obtenez sa bénédiction et composez votre équipe galactique ! Ces notes de patch vont être longues et remplies de nouveautés, alors commençons par notre Dev drop TFT : Space Gods.
Nous allons simplement aborder les mécaniques qui changent ou qui reviennent, et nous comptons sur nos partenaires tiers, vos streameurs préférés ou vos partenaires TFT pour tout le reste. Pour des informations détaillées sur notre nouvelle mécanique de set et les nouveaux types, consultez l'aperçu de Space Gods.
Cinématique Space GodsMiroir, mon beau miroir, quel dieu a la beauté parfaite et pure ? Voyons qui les petites légendes choisissent dans la cinématique Space Gods !
Contenus cosmétiques de Space GodsPour en savoir plus sur les cosmétiques de ce set, consultez notre article sur les cosmétiques de Space Gods et bien plus !
Passe Space GodsExplorez les confins du cosmos avec la partie 1 du passe normal et du passe+ Space Gods !
Si vous voulez profiter encore plus du passe, vous pouvez l'améliorer en optant pour le passe+ au prix de 1295 RP. Vous pouvez aussi attendre de voir jusqu'où vous pouvez aller avec la version gratuite du passe avant de passer à la version améliorée et obtenir toutes les récompenses que vous avez remportées. Voyons les belles récompenses qui vous attendent !
Atlas stellaireGagnez des emotes, une petite légende, un portail et même des cristaux TFT en essayant, en terminant dans le top 4 ou même en remportant la première place grâce à nos nouveaux types et unités !
Récompenses de classement et autres !
- Vous pouvez consulter les récompenses de votre parcours à travers Lore & Legends ici !
Mise à jour de la saison classéeLe mode classé est ouvert et prêt à accueillir tout le monde. Et il apporte une augmentation du nombre de places des rangs Maître et Challenger pour certaines régions.
Augmentation du nombre de places pour les rangs Grand Maître et Challenger :
- Une fois le set Space Gods lancé dans votre région, ou après avoir téléchargé le dernier patch sur mobile, vous allez pouvoir repartir à l'assaut du classement.
- Selon votre rang durant le set précédent, vous entamerez la nouvelle saison entre le rang Fer II et Argent IV. Cela concerne le mode Double Up comme le mode classé standard.
- Après cette réinitialisation, vous devrez jouer 5 parties de placement. Cela signifie que vous ne perdrez aucun PL si vous ne terminez pas dans le top 4 lors de vos 5 premières parties classées de cette phase. Vous gagnerez également des PL supplémentaires en terminant dans le top 4, alors bonne chance !
- Remarque : il y a toujours un délai de 24h entre la sortie de la version mobile et celle de la version PC.
- Pendant ce temps, les joueurs sur mobile qui n'ont pas encore le nouveau set ne pourront plus grimper dans le classement du set précédent.
- Brésil : Grand Maître : 100 > 150, Challenger : 50 > 75
- Amérique latine : Grand Maître : 60 > 80, Challenger : 30 > 40
- Vietnam : Grand Maître : 900 > 1200, Challenger : 450 > 600
- EU OUEST : Grand Maître : 400 > 600, Challenger : 200 > 300
- Singapour : Grand Maître : 100 > 200, Challenger : 50 > 100
- Japon : Grand Maître : 100 > 150, Challenger : 50 > 75
- Taïwan : Grand Maître : 100 > 150, Challenger : 50 > 75
- Türkiye : Grand Maître : 100 > 150, Challenger : 50 > 75
- Corée : Grand Maître : 600 > 850, Challenger : 300 > 400
Systèmes
Mécanique de set : le Royaume des DieuxNous aborderons ici les mécaniques de base du Royaume des dieux. Pour une analyse approfondie des dieux et de ce qu'ils proposent, consultez notre aperçu de Space Gods.
- Le Royaume des dieux remplacera le carrousel et vous proposera de choisir une offrande parmi deux dieux, puis une offrande plus modeste et générique de la part de Pengu. Toutes les offrandes divines seront accompagnées d'un composant.
- Si vous êtes dans le bas du classement de la partie en termes de PV, Pengu vous proposera des unités à coût plus élevé et vous recevrez des Enclumes à composants au lieu de composants aléatoires pendant le PvE.
- À la phase 4-7, la divinité que vous avez choisie vous offrira une bénédiction sous la forme d'une armurerie. Ce dieu continuera à vous offrir régulièrement du butin jusqu'à la fin de la partie.
Chances d'apparition dans la boutique
- Niveau 7 : 16/30/43/10/1% ⇒ 19/30/40/10/1%
Système de butinNous ajustons les butins proposés à la phase 3-7 afin de tenir compte des butins supplémentaires offerts par la manche de bénédiction divine.
- Le nombre de composants obtenus lors de la phase 3-7 a été réduit de 1.
- La phase 4-7 a été remplacée par une manche spéciale de bénédiction divine qui vous accordera 1 à 3 composants.
Ciblage et déplacementVous en avez assez que votre carry poursuive Singed ? Nous avons amélioré le ciblage afin de garantir que vos carrys ne s'égarent pas. De plus, Singed n'est pas dans ce set.
- Lorsque la cible actuelle d'un champion quitte sa portée d'attaque, celui-ci cherchera une autre cible à portée avant de se déplacer jusqu'à 1 hexagone pour suivre sa cible initiale.
RedditionPar le passé, lorsque votre adversaire se rendait, cela supprimait son plateau, mettant ainsi fin au combat instantanément, ce qui avait un impact significatif pour les joueurs visant une série de défaites et affectait le classement final dans les salons. À partir de Space Gods, même lorsqu'un joueur se rend, son combat continuera de se dérouler au lieu de se terminer instantanément. Leur placement sera également inférieur à celui des autres joueurs, quelle que soit l'issue du combat.
- Lorsque des joueurs se rendent pendant la phase de planification ou de combat, le combat se poursuivra normalement au lieu de se terminer instantanément.
- Les joueurs qui se rendent verront leurs PV définis à -99, se plaçant ainsi en dessous des autres joueurs, quel que soit le résultat du combat.
Mots-clésNous ajustons certains mots-clés utilisés dans TFT afin de clarifier l'effet recherché.
- Les ralentissements de vitesse d'attaque « Gel » ont été renommés « Ralentissement ».
- La réduction des dégâts ennemis « Éblouissement » a été renommée « Affaiblissement ».
- « Les sorts peuvent infliger un coup critique » a été remplacé par le mot-clé « Précision ».
- Précision : cette compétence peut infliger des coups critiques. La Précision supplémentaire confère 10% d'amplification des dégâts (cet effet peut se cumuler avec plusieurs sources de Précision).
Efficacité des dégâts à l'impact
- Les champions dont l'efficacité des attaques est réduite voient également leurs effets à l'impact diminués du même montant. (Au bout du rouleau, Hydre titanesque, etc.) Exemple : les ricochets de Xayah, qui infligent 60% de dégâts, appliquent également les dégâts à l'impact à 60% d'efficacité.
Unités Quatre étoiles
- Scaling des dégâts de compétence des unités à quatre étoiles : 1,33× la valeur de la version 3 étoiles ⇒ 1,7× la valeur de la version 3 étoiles
RencontresNous savons que certains joueurs ont regretté l'absence des rencontres dans Space Gods sur le PBE, ainsi que de la diversité qu'elles apportent à chaque partie, au-delà des dieux eux-mêmes. Vous n'aurez aucune rencontre lors du premier patch du nouveau set, mais ils feront leur retour dans notre prochain patch.
- Les rencontres arrivent dans le patch 17.2 !
Changements majeursMajeurs, comme la personnalité de nos dieux.
Amis tiersIl y a toujours tellement de sujets à aborder à l'arrivée d'un nouveau set ! Heureusement que nous avons plein d'amis prêts à nous donner un coup de main à préparer les guides de composition, les antisèches, et plus encore.
- TFTAcademy
- LoL Chess (version française disponible)
- Mobalytics
- Blitz.gg (version française disponible)
- MetaTFT (version française disponible)
- OPGG
- Tacter
- Tactics.tools (version française disponible)
- TFTactics
- TRACKER.GG
Optimisations : suppressionsLes optimisations suivantes ont été aspirées dans un trou noir et ne sont plus disponibles.
- Trois 3
- Axiome d'air
- Axiome de terre
- Axiome de feu
- Axiome d'eau
- Axiome de bois
- Ami trapu
- Largage binaire
- Victoire annoncée
- Évolution chaotique
- Chefs cuisiniers
- Buffet de composants
- Couronnement
- Volonté de la couronne
- Départ différé
- Optimisations « Destin »
- Destin argenté
- Destin doré
- Destin prismatique
- Jumeau maléfique
- Exilés
- Composants funéraires
- Relances imposantes
- Indécision
- Sauvetage in extremis
- Bataille de nourriture
- 9 vies
- Paire de quatre
- Placébo
- Précision et grâce
- Préparation
- Reliques de la lumière
- Pluie d'or
- Volonté de la lance
- Régénération fluctuante
- Butin de guerre
- Des étoiles sont nées
- Kit de départ
- Armure couverte d'épines
- Pluie de deux
Optimisations de retourLes optimisations suivantes ont terminé leur orbite autour du soleil et sont prêtes à briller de nouveau dans Space Gods.
- AFK
- Pas le choix
- Champion en kit
- Bénédiction céleste
- Connivence
- Accélérateur mécanique
- Maîtrise de l'artisanat
- Implants cybernétiques (refonte)
- Liaison cybernétique (refonte)
- Électrocution
- Une aventure exaltante
- Nouvelle recrue
- Ascension partielle
- Second souffle
- Abonnement
- Plateau solaire
- P'tits titans
- Tanks jumeaux
- U.R.F.
- Vitalité vampirique
- Dépense réfléchie
Ajustement des optimisations : palier argentLa Vitalité vampirique reçoit un palier argent !
- Mannequinification - Gains de PV : 80% ⇒ 60%, PV par phase : 1500 ⇒ 1250
- Électrocharge I - Déclenchement : chaque fois qu'un allié subit un coup critique ⇒ chaque fois qu'un allié est attaqué 4 fois
- Canon de verre I - Amplification des dégâts : 17% ⇒ 16%
- Le prix du sang - Dégâts nécessaires : 7 ⇒ 8
- Paliers inférieurs : Renommé « Un, deux, trois », nombre de champions à 2 PO : 2 ⇒ 1
- Question de taille - PV requis : 3800 ⇒ 3600
- Ascension partielle - Compte à rebours : 15 sec ⇒ 12 sec, amplification des dégâts : 30% ⇒ 25%
- Vitalité vampirique dispose désormais d'un palier argent en plus de son palier or : vous récupérez des PV de Tacticien équivalents à 12% des dégâts que vous infligez aux Tacticiens ennemis. Votre équipe gagne 10% d'omnivampirisme.
Ajustement des optimisations : palier orNous retravaillons les deux optimisations Cybernétiques, ajoutons des améliorations d'interface à Choristes et retirons le composant de Tout doit disparaître (+).
- Formation de Garde du corps - Résistance par niveau de joueur : 3 ⇒ 2
- Mannequins de choc - Durée de l'étourdissement : 1,25 sec ⇒ 1 sec
- Implants cybernétiques (palier or, 3-2 et 4-2) [REFONTE] : vos alliés équipés d'un objet gagnent 100 PV et 15% de dégâts d'attaque. Vous gagnez un BF Glaive.
- Liaison cybernétique (palier or, 3-2 et 4-2) [REFONTE] : les alliés équipés d'un objet gagnent 100 PV et 2 de régénération de mana. Vous gagnez une Larme de la déesse.
- Leçons de combat - Dégâts d'attaque/puissance de base : 8% ⇒ 4%
- Canon de verre II - Amplification des dégâts : 30% ⇒ 25%
- Golemification - Gains de dégâts d'attaque : 50% ⇒ 33%
- Électrocharge II - Déclenchement : chaque fois qu'un allié subit un coup critique ⇒ chaque fois qu'un allié est attaqué 4 fois
- Protection infinie - PO de base : 4 ⇒ 3, pourcentage des PV en bouclier : 15% ⇒ 12%
- Légion des Trois - PV : 200 ⇒ 150
- Niveau supérieur ! - Gain d'XP de base : 8 ⇒ 10
- Choristes : suit désormais les stats dans la bulle d'aide, indiquant les PV actuels et la vitesse d'attaque provenant de l'optimisation.
- Monétisation malveillante - PO de base : 7 ⇒ 4
- Chapardage - PO requis : 25 ⇒ 21
- Tout doit disparaître : n'octroie plus de composant, octroie désormais 3 PO pour Tout doit disparaître et 8 PO pour Tout doit disparaître+
- Honneur du Maître de guerre - Dégâts d'attaque/puissance par effet cumulé : 6% ⇒ 5%
Ajustement des optimisations : palier prismatiqueCoup de chance va bénéficier d'un palier prismatique et nous apportons quelques ajustements aux récompenses pour Lancer de dés et 9 vies, pour ne citer qu'eux.
- Trésors enfouis - Nombre total de composants : 6 ⇒ 5
- Tentative de comeback - PV par PV de joueur manquant : 5 ⇒ 4
- Composants de guerre - Manches de délai : 5 ⇒ 6
- Coup de chance - Dispose désormais d'un palier prismatique disponible en 4-2 : octroie 2 Coffres chanceux, un Suppresseur magnétique et 10 PO.
- Lancer de dés - Phase 3 : 2 Duplicateurs mineurs + 10 PO ⇒ 2 Duplicateurs mineurs + 5 PO / 1 Enclume à objets complets + 8 PO ⇒ 1 Enclume à objets complets + 3 PO
- Lancer de dés - Phase 4 : 1 Coffre chanceux + 10 PO ⇒ 1 Coffre chanceux + 5 PO
- Expérience à tout prix - PO de base : 8 ⇒ 13
- Essence des Luminécailles - Manches de délai pour la Lame du parieur : 5 ⇒ 6
- Éveil de l'âme - Dégâts d'attaque/puissance par seconde : 2% ⇒ 1,5%
- Abondance de glaives - Vitesse d'attaque par BF : 5% ⇒ 4%
- Mini-Tacticien - PO de base : 15 ⇒ 10
- Partage emblématique - Correction de bug : octroie désormais de la vitesse d'attaque aux champions possédant le trait Visionnaire. Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 30%
- Sauter une classe - Relances : 2 ⇒ 8
ObjetsDepuis que les dieux de l'espace existent (c'est-à-dire depuis toujours), la méta de TFT consiste en grande partie à avoir un tank équipé de façon à le rendre absolument increvable, un carry parfaitement équipé pour infliger des dégâts, ainsi qu'un autre carry infligeant des dégâts avec des objets corrects. Avec Space Gods, ça va changer. En réduisant la puissance des objets de prédilection des tanks, nous diminuons leur valeur multiplicative qui a contribué à créer la situation de super-tank. En retour, nous attendons des joueurs qu'ils adaptent leur composition afin de ne plus systématiquement privilégier un super-tank en première ligne, mais plutôt plusieurs tanks un peu moins puissants, tout en restant résistants.
- Casque adaptatif - Bonus de résistances pour les tanks/combattants : 45 ⇒ 30
- Armure roncière - PV bonus : 9% ⇒ 6%, armure : 65 ⇒ 50
- Griffe de dragon - PV bonus : 9% ⇒ 6%, résistance magique : 75 ⇒ 60
- Lithoplastron de gargouille - Résistances de base : 30 ⇒ 25
- Linceul de la congruence - Résistances temporaires : 25 ⇒ 15
- Dent de Nashor - Puissance : 18 ⇒ 15
- Coiffe de Rabadon - Puissance : 50 ⇒ 55
- Visage spirituel - Durabilité : 10% ⇒ 8%, soins : 2,5% ⇒ 2%
- Gage de Sterak - Bouclier : 50% des PV max ⇒ 40% des PV max, dégâts d'attaque : 40% ⇒ 45%
- Cœur intrépide - Durabilité : 10-18% ⇒ 5-15%
Objets de la lumière
- Casque adaptatif de la lumière - Bonus de résistances pour les tanks/combattants : 100 ⇒ 80
- Armure roncière de la lumière - Pourcentage des PV : 18% ⇒ 12%, armure : 130 ⇒ 100
- Griffe de dragon de la lumière - Résistance magique bonus : 150 ⇒ 120
- Lithoplastron de gargouille de la lumière - Résistances de base : 60 ⇒ 50
- Dent de Nashor de la lumière - Puissance : 35 ⇒ 30
- Coiffe de Rabadon de la lumière- Puissance : 100 ⇒ 110
- Visage spirituel de la lumière - Durabilité : 20% ⇒ 15%, soins : 5% ⇒ 4%
- Gage de Sterak de la lumière - Bouclier : 100% ⇒ 80%, dégâts d'attaque : 80% ⇒ 90%
- Cœur intrépide de la lumière - Durabilité : 20-36% ⇒ 10-30%
Nouveaux artefactsNous introduisons un artefact pour chaque dieu, représentant leurs offrandes et leur personnalité.
Aura d'Ahri
Patience d'Ekko
- Puissance : 20%
- Mana par seconde : 4
- Le porteur est entouré de 3 lucioles. Chacune inflige 50% de la puissance en dégâts magiques et l'orbite s'étend pour toucher la cible actuelle de ce champion. Par tranche de 20 pts de mana dépensés par le porteur, les lucioles se déplacent 5% plus vite jusqu'à la fin du combat.
Instinct d'Evelynn
- Dégâts d'attaque : 25
- Puissance : 25
- Les dégâts totaux des compétences du porteur sont augmentés de 45%, mais sont infligés en 2 sec à la place.
Exaltation de Kayle
- Vitesse d'attaque : 40%
- Omnivampirisme : 15%
- Lorsqu'il change de cible, le porteur se téléporte vers sa nouvelle cible. Les attaques et les compétences exécutent la cible du porteur si elle a moins de 12% de ses PV. Les éliminations confèrent au porteur 50% de vitesse d'attaque, qui diminue en 3 sec.
Miracle de Soraka
- Dégâts d'attaque : 25%
- Puissance : 25%
- Vitesse d'attaque : 15%
- Après 18 sec de combat, cet objet et tous les objets complets du porteur deviennent des objets de la lumière.
Lanterne de Thresh
- Durabilité : 10%
- Les 2 premières fois que le porteur passe sous 50% de ses PV, un miracle se produit et lui rend 20% de ses PV max.
- Si le porteur survit à un combat contre un joueur, il gagne 1 PV de Tacticien pour chaque miracle lors de ce combat.
Obsession de Varus
- PV : 400
- Armure : 25
- Résistance magique : 25
- Après 6 sec en combat, le porteur fait entrer sur le champ de bataille l'unité du banc la plus à gauche. Tant que cette unité est en vie, 20% de tous les dégâts que le porteur devrait subir sont redirigés vers elle. Les types des champions qui sont entrés sur le plateau grâce à la lanterne ne s'activent pas.
Maîtrise de l'épée de Yasuo
- Amplification des dégâts : 15%
- Début du combat : votre tank le plus fort devient l'âme sœur du porteur. Pour chaque seconde passée en vie, le porteur gagne 3% de dégâts d'attaque et de puissance cumulables. L'âme sœur se soigne de 20% des dégâts infligés par le porteur.
- Dégâts d'attaque : 30%
- Vitesse d'attaque : 10%
- Toutes les 3,5 sec, le porteur attaque deux fois.
Artefacts ajustés
- Égide de l'aube - PV de base : 300 ⇒ 400, vol d'armure : 5 ⇒ 3
- Égide du crépuscule - PV de base : 300 ⇒ 400, vol de résistance magique : 5 ⇒ 3
- Joyau putréfiant - Réduction de résistance magique : 2 ⇒ 4
- Jus chapi-chapo - Vitesse d'attaque de base : 20% ⇒ 25%
- Pacte éternel - Bouclier sur les alliés : 150% de puissance ⇒ 200% de puissance, bonus du porteur lors du lancement sur un tank : 6 de mana ⇒ 15 de mana
- Tremblelames - Vitesse d'attaque : 12% ⇒ 20%, gain de dégâts d'attaque/puissance : toutes les 5 attaques ⇒ toutes les 3 attaques
- Lame du parieur - Vitesse d'attaque de base : 45% ⇒ 55%
- Hachette infernale - Ratio de dégâts bonus en fonction des PV : 2% ⇒ 3%
- Fléau de liche - Dégâts au déclenchement : 240/320/450/525/600 ⇒ 250/350/500/600/700
- Tempête de Luden - Dégâts d'attaque/puissance : 50% ⇒ 55%
- Mailles du magnat - PV par effet cumulé : 5 ⇒ 8
- Griffe du Rôdeur - PV de base : 200 ⇒ 300
- Poignard de Statikk - Ratio de puissance : 40% ⇒ 50%
- Hydre titanesque - Ratio de PV max du déclenchement : 3% ⇒ 4%
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