TFT : MàJ 16.8, les détails de la mise à jour (2026)

TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets
Le game designer le plus apprécié de la communauté de TFT a fait ses adieux à Riot Games et à l'auto-battler en juillet 2026.
Patch notes 16.8 de TFT
DéverrouillagesAvec le dernier patch du set, nous permettons à deux des déverrouillages les plus complexes de passer plus de temps sur le terrain et moins sur le banc.
- Aurelion Sol : ayez 5 Targoniens uniques ⇒ ayez 4 Targoniens uniques + atteignez le niveau 7
- Zaahen : ayez un Xin Zhao trois étoiles sur le plateau pendant 5 combats avec Épreuves du Crépuscule ⇒ ayez un Xin Zhao trois étoiles sur le plateau en combat + atteignez le niveau 8
Changements majeursÉnorme, comme notre mise à jour du Trésor de Crocc !
TypesAugmentation des dégâts des Darkin et changement du seuil de la restauration des PV. Dans l'ensemble, il s'agit d'un buff destiné à annoncer la fin des temps pour nous tous. À activer à vos risques et périls, ou du moins aux risques et périls du lobby.
Nous voulions renommer les Pistoleros en Ratatatata, mais nous avions peur que ça manque un peu de clarté. Au lieu de ça, nous faisons en sorte que le bonus (4) comporte un (4) supplémentaire pour satisfaire davantage Jhin.
Pitié, il faut que Yordle relance devienne une vraie compo maintenant.
- Seuil de restauration de PV des Darkin (3) : 600 ⇒ 525
- Darkin (3) Dégâts : 333 ⇒ 400
- Gains de dégâts d'attaque de Pistolero : 22/40% ⇒ 22/44%
- Multiplicateur Yordle 3 étoiles : 100% ⇒ 120%
Unités : Palier 1La relance est de retour au menu, mais... c'est quoi ces buffs sur Blitzcrank et Shen ?
Jhin reçoit enfin le type de sniper qu'il mérite ! Est-ce que cela suffira à faire de Jhin relance une stratégie viable ?
Lulu en a assez de ne jamais recevoir d'objet, surtout après que nous l'avons utilisée comme exemple pour illustrer le fait que les unités support ne devraient pas être équipées d'objets dans notre récent article d'analyse de set.
Nous buffons Sona pour lui rappeler le bon vieux temps de l'Archange relance. Mais honnêtement, beaucoup de choses ont changé depuis, donc ne vous attendez pas à retrouver la compo super séduisante rang S de Sona. (Si ça vous suffit, je cesse avec ces sons.)
- Dégâts de la compétence d'Anivia : 325/455/650 ⇒ 355/530/750
- PV de Blitzcrank : 700 ⇒ 717
- Jhin est désormais un Tireur d'élite
- Dégâts de compétence de Jhin : 145/215/325 ⇒ 155/235/350
- Jhin veut vraiment devenir un carry relance.
- Lulu - Buff de mana : 20/70 ⇒ 10/55
- Durée de l'étourdissement de Lulu : 2 ⇒ 1
- Shen - PV : 700 ⇒ 717
- Sona - Soins de la compétence : 30/40/65/100 ⇒ 40/50/80/110
Unités : Palier 2La stratégie de série de défaites de Bard pour atteindre rapidement le niveau 8/9, ou simplement relancer jusqu'à perdre tous ses PV, est de retour !
Cho'Gath n'a jamais eu l'occasion de briller ni de se régaler. Nous lui offrons donc désormais un nouvel effet cumulatif à fort potentiel. Donnez quelques objets de mana/tank à ce Colosse et vous verrez ce dont il est capable !
Incarnez Twisted Fate et Graves et à vous les crimes. La synergie de ces partenaires n'a jamais été aussi forte, alors lancez des cartes, tirez des munitions et ressentez la douce caresse des PL lors du dernier patch.
- Bard - Relances en cas de défaite en phase 3 : 1 ⇒ 2
- Cho'Gath gagne 10/15/25/35 PV max permanents à chaque lancement de sa compétence.
- Graves - Vitesse d'attaque de Complices : 2% ⇒ 4%
- Ziggs - Dégâts principaux de sa compétence : 140/210/315 ⇒ 140/210/335
- Twisted Fate - Puissance de Complices : 10% ⇒ 12%
Unités : Palier 3Nous ajoutons de l'omnivampirisme passif à Gwen afin de vous permettre d'utiliser davantage d'objets de dégâts comme Gantelet précieux et Dent de Nashor, sans avoir à courir derrière la Soif-de-sang.
Malzahar a été le champion le plus performant du set, voire du monde, voire la galaxie tout entière. Il surpasse largement les champions qui ne font pas partie du set, la plupart des chats domestiques, ainsi que mon caillou de compagnie (Pierre). Ça fait maintenant neuf patchs qu'il mérite d'être nerfé, donc nous y allons franchement. Bien que la plupart d'entre nous dans l'équipe pensent que ce nerf le rendra injouable, il n'y a qu'une personne que ça gêne vraiment. Bye bye, Malzouille.
- Gwen NOUVEAU Passive : Gwen gagne 15 % d'omnivampirisme
- PV de base de Malzahar : 650 ⇒ 649
- Milio - Dégâts de la compétence principale : 190/285/445 ⇒ 215/325/485
Unités : Palier 4Singed adore les expériences, alors nous le remettons presque tel qu'il était sur le PBE (Public Beta Expérimentation). Oui, on sait que le E de PBE ne veut pas dire Expérimentation, tout le monde sait après avoir joué à Space Gods qu'il veut dire EXTRAORDINAIRE !
En parlant d'expérimentations, nous allons (presque) doubler le bonus passif d'armure et résistance magique afin d'en faire une contre-mesure encore plus efficace face aux compositions fortement axées puissance ou dégâts d'attaque.
- Diana - Dégâts principaux de sa compétence : 125/190/600 ⇒ 140/210/600
- Singed - Dégâts de la compétence : 8/18/160 ⇒ 13/26/160
- Singed - Armure et résistance magique de la compétence : 20/60/100 ⇒ 35/60/100
- Skarner - Armure de la compétence passive : 10/20/100 ⇒ 15/30/100
- Résistance magique de la compétence passive de Taric : 10/20/100 ⇒ 15/30/100
Unités : Palier 5Ornn va recevoir un buff lié au lore qui va le rendre nettement plus puissant.
Mel ne demande plus un million de mana pour vous offrir un objet radieux, désormais il ne faut qu'un mellion.
Avec Zaahen désormais bien plus accessible et Aurelion Sol un peu plus facile à déverrouiller, nous apportons quelques ajustements compensatoires afin de maintenir leur puissance en adéquation avec leur seuil d'accessibilité.
- Ornn est désormais également une unité de Freljord
- Mel - Mana nécessaire pour obtenir un objet de la lumière : 235 ⇒ 215
- Zilean - XP de Gardien du temps : 1 ⇒ 2
- Aurelion Sol - Dégâts de la compétence : 525/725 ⇒ 475/700
- Zaahen - PV de base : 1200 ⇒ 1100
- Zaahen - Résistances : 80 ⇒ 70
- Vitesse d'attaque de Zaahen : 1,1 ⇒ 0,9
- Zaahen - Dégâts de la compétence (physiques) : 90/135 ⇒ 80/120
- Zaahen - Dégâts de la compétence de Zaahen (magiques) : 20/30 ⇒ 15/25
OptimisationsAvec la Tactician's Crown solidement posée sur la tête de SUPPRIMÉ POUR NE PAS SPOILER, nous pouvons réintégrer les optimisations donnant accès aux types prismatiques qui avaient été précédemment désactivés, car les modifications apportées lors du patch 16.6 les rendaient trop facilement accessibles.
Et maintenant que Zaahen est libéré de ses optimisations... enfin, de son arme Darkin, nous pouvons supprimer ses épreuves.
- Butin de Bandle I a été ajouté à nouveau
- Le droit chemin I a été ajouté à nouveau
- Le droit chemin II a été ajouté à nouveau
- Épreuves du crépuscule I a été retirée
- Épreuves du crépuscule II a été retirée
Corrections de bugs
- Les rôles tank hybride et combattant hybride sont désormais correctement comptabilisés comme première ligne pour le Casque adaptatif et le Casque adaptatif de la lumière.
- L'attraction de L'indomptable est désormais correctement considérée comme une projection en l'air et n'attirera plus les ennemis immunisés aux contrôles de foule.
Le trésor de Crocc est devenu le trésor le plus Crocc de CroccLe Trésor de Crocc devient encore plus Crocc, non, il devient le plus Crocc !
Changements apportés aux systèmesCrocc Croccant. Croccissime.
- De nouvelles rencontres de début de partie ont été ajoutées. Préparez-vous à rencontrer Poppy, Personne ?, Caitlyn, Lulu, Twisted Fate, Ornn, Neeko, Tahm Kench, Pengaren et Crocc doré
- Crocc - Boutiques : Crocc a désormais 2% de chances d'apparaître dans la boutique. C'est un élément absolument essentiel pour le gameplay, mais qui n'a aucun impact sur la puissance de votre plateau... à moins que... Non, ça n'a aucun impact. À moins que... Non, vraiment. Mais peut-être qu'en obtenant suffisamment de Crocc vous recevrez un message top secret...
Retour : Festival des bêtesC'est le dernier patch de Lore & Legends, mais aussi le dernier patch du Festival des bêtes, alors nous apportons une bonne dose d'équilibrage pour que tout le monde puisse s'épanouir !
Types
- Adepte - Durée du ralentissement de la vitesse d'attaque : 1,75/3/4,75 ⇒ 1,75/3/4,25
- Être divin - Durabilité, dégâts bruts : 25/40/55/70% ⇒ 30/45/55/70%
- Exécuteur - Seuil de PV d'exécution : 33/66/99% ⇒ 33/55/77%
- Ninja - Dégâts d'attaque, puissance : 55/150% ⇒ 60/160%
- Tireur d'élite - Réduction des dégâts des ricochets : 50/45/40% ⇒ 45/40/35%
- Siphonneur - Omnivampirisme pour les Siphonneurs : 60/120/145% ⇒ 75/140/170%
- Initiateur - Armure : 125/275/450/800 ⇒ 135/300/500/900
- Maître de guerre - PV bonus : 300/450/700/888 ⇒ 350/500/750/900
- Maître de guerre - Puissance bonus : 30/45/70/88% ⇒ 35/50/75/90%
UnitésDes buffs pour tout le monde.
- Brand - Dégâts : 270/425/635 ⇒ 300/470/700
- Elise - Mana : 20/75 ⇒ 20/60
- PV de base de Maokai : 700 ⇒ 750
- Tristana - Vitesse d'attaque de la compétence : 60/65/70% ⇒ 70/75/80%
- Braum - Mana : 40/70 ⇒ 40/55
- Janna - Dégâts d'attaque bonus octroyés aux alliés par le bouclier : 15/20/25% ⇒ 20/25/35%
- Jarvan IV - Mana : 30/85 ⇒ 30/70
- Zed - Pourcentage de dégâts d'attaque volés : 25/30/35% ⇒ 30/35/45%
- Darius - Dégâts : 475/715/1000 ⇒ 525/790/1260
- Kindred - Dégâts : 390/585/935 ⇒ 420/630/1010
- Neeko - Dégâts : 160/240/385 ⇒ 170/255/410
- Nautilus - PV de base : 800 ⇒ 850
- Aurelion Sol - Dégâts : 225/350/1000 ⇒ 250/375/1125
- Xayah - Dégâts : 170/290/480 ⇒ 180/305/515
- Kayle - Dégâts : 80/120/360 ⇒ 85/130/385
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