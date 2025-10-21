TFT : MàJ 15.7, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
Patch notes 15.7 de TFT
Retour de set : Royaumes inconnusÀ partir du patch 15.7 et jusqu'au patch 15.9 (22 octobre au 2 décembre), L'ère des dragons : Royaumes inconnus fait son retour avec de toutes nouvelles optimisations, rencontres d'ouvertures et mises à jour de type ! Voici quelques infos pour en savoir plus avant la sortie du retour de set.
- Découvrez toutes les nouveautés avec l'article Mises à jour du retour de set.
- Résumé en une minute du set
Changements majeurs
TypesDans l'ensemble, nous buffons les paliers intermédiaires de type, afin que les joueurs puissent mieux changer leur plateau ou l'ajuster en phases 3 et 4 à mesure qu'ils découvrent de nouvelles possibilités.
Même si Sorciers (6) est capable de faire exploser des plateaux avec l'aide de Gwen/Karma, Sorciers (4) manque un peu de magie. Un petit bonus de puissance devrait permettre de rendre cette compo plus dangereuse.
Actuellement, Jinx n'est utilisée que dans les compos Gardiennes des étoiles. Ce serait pourtant super sympa de la voir lancer des roquettes avec des compos Snipers (3) ou (4) et une première ligne polyvalente.
Le type Stratège est la meilleure première ligne de fin de partie, et son emblème est l'un des éléments les plus puissants de votre équipe. Nous diminuons le bouclier à l'échelle de l'équipe, même si le nerf est plus orienté sur les Stratèges qui reçoivent un bouclier trois fois plus puissant.
Même si Spectres (6) se portent plutôt bien, il est difficile de passer de (4) à (6). Nous leur donnons donc un petit coup de pouce pour vous aider avant de trouver Varus.
- Gambit de cristal (5) - Encaissement des 6 éliminations : 2 Duplicateurs mineurs ⇒ 1 Duplicateur mineur et 4 PO
- Gambit de cristal (5) - Encaissement des 12 éliminations : Emblème de Stratège + 3 PO ⇒ Passe à 16 éliminations
- Gambit de cristal (5) - Encaissement des 16 éliminations : Enclume à objets complets + 10 PO ⇒ Passe à 12 éliminations, réduit à 2 PO
- Sorcier - Puissance : 20/50/80% ⇒ 20/55/80%
- Combattant spirituel - Dégâts d'attaque/puissance par seconde : 1/2/3/4% ⇒ 1/2,5/4/4%
- Sniper - Amplification des dégâts de base : 13/16/22/25% ⇒ 13/18/25/25%
- Stratège - PV du bouclier : 150/225/350/450 ⇒ 150/200/300/400
- Spectre - Dégâts du royaume des ombres : 20/40/60% ⇒ 20/45/60%
Unités à 1 POGnar dispose d'une unité de portée de moins que tous les autres Snipers du jeu. Il n'a également jamais été invité aux soirées, parce qu'il est un peu bizarre. Nous pouvons remédier à l'une de ses choses, parce qu'il est actuellement assez faible.
- Gnar - Portée : 4 ⇒ 5
Unités à 2 PODr. Mundo interagit de manière bizarre avec sa compétence : il se purifiait des debuffs ou des contrôles de foule, mais puisqu'il ne pouvait pas lancer sa compétence pendant qu'il subissait un contrôle de foule, il ne pouvait se débarrasser que de la scission/scission magique et de la compétence de Malzahar. Nous retirons cet effet de ce kit pour qu'il soit moins un contre de Malzahar.
Kobuko est l'adorable carry/tank beaucoup trop puissant de la compo de relance de Janna + Mentor. Nous nerfons légèrement sa forme de base par une réduction de mana, et nous y allons un peu plus fort sur sa forme Mentor.
- La compétence de Dr. Mundo ne purge plus les debuffs et les contrôles de foule.
- Kobuko - Mana (nerf) : 20/70 ⇒ 30/85
- Kobuko - Dégâts secondaires de Mentor : 90/135/210 + 8% des PV ⇒ 80/120/185 + 5% des PV
Unités à 3 POLe monstre de poche qui crache partout domine toujours les compos à 3 PO, alors nous le calmons un petit peu, dans l'espoir qu'il ne régurgite pas une autre méta de relance.
Malzahar souffre d'un étrange bug : lorsqu'une unité meurt, elle transfère deux effets de la compétence au lieu d'un. Puisqu'il domine le sommet des compos à 3 PO, nous pensons que ce correctif apportera le nerf nécessaire.
En tant que monstre de type Durian, Rammus se fait éclipser par le type Feu classique et le type Crachat/Éclair bizarre (quels autres monstres partagent ce type ?). Nous lui octroyons un buff de puissance assez conséquent dans l'espoir que les compos Rammus solo-tank fassent enfin leur apparition.
Le type Duelliste ne gagne pas trop de duels en ce moment. Avec l'affaiblissement de Kobuko, nous allons pouvoir renforcer les Mentors les plus faibles. En plus d'un buff d'Udyr, nous buffons à nouveau Ashe pour soutenir la compo.
- Kog'Maw - Dégâts à l'impact : 50/75/120 ⇒ 44/66/110
- Malzahar ne peut plus se voir offrir Mage
- Malzahar - Correction de bug : lorsqu'un ennemi meurt, il ne transférera plus 2 effets de compétence au lieu d'un.
- Rammus - Bouclier : 475/575/675 ⇒ 525/625/725
- Rammus - PV par ennemi provoqué : 15/25/35 ⇒ 15/35/55
- Udyr - Soins de base : 140/180/230 ⇒ 150/190/250
- Udyr Mentor - Soins : 170/210/290 ⇒ 180/230/320
- Yasuo - Dégâts de la compétence : 150/225/360 ⇒ 140/210/335
Unités à 4 POAshe se voit offrir un buff de mana qui ira parfaitement bien avec la vitesse d'attaque de Duelliste.
Ça fait longtemps que K'Santé est notre meilleur tank à 4 PO, alors nous l'affaiblissons légèrement, tout en renforçant les autres tanks du même palier.
Volibear est notre carry secondaire remplaçant qui profite au mieux d'un Emblème de Combattant spirituel. Comme il peut utiliser une grande variété d'objets et qu'il dispose de types assez flexibles (Luchadors (2) et Edgelords (2) sont assez faciles à activer), nous aimerions nous assurer qu'il puisse aussi servir de carry de base en augmentant ses dégâts d'attaque de base.
- Ashe - Mana (buff) : 0/80 ⇒ 0/70
- Karma - Dégâts de la compétence : 1050/1575/6500 ⇒ 1100/1650/6500
- K'Santé - PV : 1000 ⇒ 950
- Leona - Bouclier : 600/750/2000 ⇒ 650/775/2000
- Poppy - Bouclier de base : 280/330/900 ⇒ 320/370/900
- Volibear - Dégâts d'attaque de base : 75 ⇒ 80
- Yuumi - Dégâts de la compétence : 25/38/150 ⇒ 26/40/150
Unités à 5 PONous continuons de nous assurer que nos unités à 5 PO sont tout aussi intéressantes à 1 étoile qu'à 2 étoiles.
- Varus - Dégâts par flèche : 85/130 ⇒ 90/135
- Yone - Dégâts de la compétence : 120/180 ⇒ 140/210
OptimisationsVent hurlant est trop difficile à activer en début de partie avec 6 champions, nous le reléguons donc au rang d'optimisation finale pour vous permettre d'utiliser plus de mana et de lancer plus de tornades.
Ekko est beaucoup trop puissant en tant qu'unité bonus, nous réduisons donc ses PV et sa forme Stratège n'apparaîtra qu'avec le type Stratège activé.
La Forme parfaite de Zac est loin d'être parfaite. Il s'agit de notre pire optimisation de champion du jeu, aussi nous lui donnons un peu d'amour pour l'aider à rebondir.
- Rage sanglante - Amplification des dégâts : 12-30% ⇒ 12-25%
- Monstruosité des ombres - PV de l'invocation par phase : 350 ⇒ 300
- Stratégie avancée - Amplification des dégâts de l'hexagone : 12% ⇒ 10%
- Vent hurlant est désormais banni lors de la phase 3-2.
- Isekai nécessite désormais au moins 1 Stratège pour que la version Stratège apparaisse.
- Ekko Isekai - PV : 1100 ⇒ 950
- Régicide : désactivation à cause d'un bug
- Surcharge de PV - Bouclier max : 300 ⇒ 400
- Surcharge de PV - Pourcentage de soins : 50% ⇒ 60%
- Forme parfaite (Zac) - Dégâts de la compétence de base : 60/90/135 ⇒ 70/135/205
- Forme parfaite (Zac) - Dégâts de la compétence améliorée : 100/150/225 ⇒ 120/180/270
- Forge psychique est désormais bannie lors de la phase 4-2.
- Électrologie - Dégâts magiques : 260/270/280/300/320 ⇒ 240/250/260/270/270
- Titans du tournoi - PV par victoire : 30 ⇒ 20
- Assaut crépusculaire (Shen) - Dégâts de la compétence : 60/80/140 ⇒ 50/75/120
Objets et objets de la lumièreNous renforçons notre objet le plus calme pour inciter les utilisateurs à distance à s'énerver avec. Ajoutez à ça des buffs de la Fureur du kraken et Ashe/Xayah risquent de devenir de redoutables carrys à trois objets.
Maintenant que Dernier souffle s'applique sur tous les types de dégâts, Gwen peut enfin devenir la porteuse d'objets utilitaires dont ne rêvent pas tous les carrys !
Nous ajustons nos objets de la lumière pour les faire correspondre à leurs versions moins lumineuses.
- Lame enragée de Guinsoo - Vitesse d'attaque par seconde : 6% ⇒ 7%
- Fureur du kraken - Maximum d'effets cumulés : 20 ⇒ 15
- Fureur du kraken - Dégâts d'attaque par effet cumulé : 3% ⇒ 4%
- La scission de Dernier souffle s'applique désormais à tous les dégâts d'attaque et de compétences, et non plus seulement aux dégâts physiques.
- Lame enragée de Guinsoo de la lumière - Vitesse d'attaque par seconde : 12% ⇒ 13%
- Fureur du kraken de la lumière - Maximum d'effets cumulés : 20 ⇒ 15
- Fureur du kraken de la lumière - Dégâts d'attaque par effet cumulé : 6% ⇒ 8%
- La scission de Dernier souffle de la lumière s'applique désormais à tous les dégâts d'attaque et de compétences, et non plus seulement aux dégâts physiques.
Artefacts et emblèmesNous continuons de rendre les artefacts moins puissants et moins enclins à tout massacrer. Il transformera toujours les carrys de mêlée, mais ils seront un peu plus en danger.
- Concentration du sniper - Augmentation de la portée : 2 ⇒ 1
Power UpsDe nombreuses compos de relance profitent de power ups progressifs récupérés en début de partie. Plus de 8000 ou Arcanes maximaux sont les principaux suspects, c'est pourquoi nous allons diminuer la puissance de ces power ups pour ne pas avoir à nerfer les champions qui en profitent le plus.
Nous supprimons certains de nos power ups les moins utiles, comme Typique, qui fonctionne bien avec des types comme Poids lourd, mais n'est pas suffisant avec Sorcier ou Bastion.
Nous arrêtons (un peu) Inarrêtable qui fournit trop de puissance et de pouvoir utilitaire.
- Meilleure défense - Ratio bouclier/dégâts : 140% ⇒ 100%
- Typique supprimé : Lucian/Kennen/Lux/Ahri/Karma/Gwen
- Typique supprimé : Rell/Garen/Swain/Leona/Braum
- Coups fracassants - Augmentation du bouclier : 25% ⇒ 30%
- Conte de fées - Dégâts : 80/130/190/275 ⇒ 75/120/170/260
- Interruption fureur - Vitesse d'attaque de base : 25% ⇒ 30%
- Mana-mania - Poids (secondaire) : 5 ⇒ 10
- Arcanes maximaux - Puissance de base : 20% ⇒ 15%
- Plus de 8000 - PV par effet cumulé : 50 ⇒ 35
- Lucioles guidées - Dégâts des lucioles : 5% ⇒ 6%
- Super méga - Dégâts d'attaque de base : 20% ⇒ 30%
- Suprématie a été supprimé.
- Sensations fortes - Durée du buff : 2 sec ⇒ 3 sec
- Inarrêtable - Durée de l'étourdissement : 1 sec ⇒ 0,75 sec
- Inarrêtable - PV : 150 ⇒ 100
Corrections de bugs
- La bulle d'aide de Cuisine du Tacticien indique désormais correctement que tous les combats comptent.
- La bulle d'aide de Batterie mentale indique désormais plus clairement que son effet se déclenche après la première activation, et non pendant.
- La bulle d'aide de Copieur ! a été clarifiée pour indiquer qu'elle octroie de l'amplification des dégâts.
- La bulle d'aide du power up Coriace a été légèrement reformulée pour plus de clarté.
- La bulle d'aide de Surcharge de PV a été clarifiée pour mieux indiquer la quantité de dégâts ajoutée aux attaques renforcées.
- Le power up Chasseuse d'étoiles applique désormais correctement ses bonus de stat à chaque combat.
- Kai'Sa et Yuumi infligent désormais la bonne quantité de dégâts avec Rafale infernale.
- Les champions Dresseuse de monstre peuvent désormais être combinés quand le banc du joueur est plein.
- Gambit de cristal n'arrondit plus les récompenses prévues, ce qui entraînait parfois des encaissements confus.
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