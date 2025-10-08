TFT : MàJ 15.6, les détails de la mise à jour

TFT : Le Trésor de Choncc, comment fonctionne ce mode de jeu ?
Retrouvez des informations relatives au Trésor de Choncc, le mode éphémère de TFT, dans cet article.
Patch notes 15.6 de TFT
Mode streamerLe mode Streamer est principalement dédié à nos amis de League, mais il n'en reste pas moins pertinent, puisque certaines personnes s'amusent malheureusement à cibler votre streamer préféré en lui volant ses unités. Nos joueurs peuvent désormais activer le mode Streamer avec trois niveaux différents.
- Masquer le nom des autres joueurs : cette option vous permet de masquer les noms des autres joueurs uniquement sur votre écran. Votre identité restera visible pour les autres joueurs dans la partie.
- Masquer mon nom : cette option vous permet de masquer votre Riot ID et votre nom en jeu et dans les applications tierces, mais pas les stats de progression de votre compte (photo de profil, bordures de classement, etc).
- Masquer mes infos : cette option vous permet de masquer votre Riot ID, votre nom en jeu, et toutes les stats de progression de votre compte en jeu et dans les applications tierces. Si vous cherchez à rester anonyme, ce mode est fait pour vous.
Changements majeurs
Nouveaux Power UpsVous avez entendu parler de Double Up, mais connaissez-vous Quitte ou double (une mécanique unique de 2XKO qui permet d'utiliser une super attaque) ? Pour fêter la sortie de 2XKO, nos équipes ont collaboré pour apporter une touche de la communauté des jeux de combat dans TFT.
- Concurrent 2X : Vi, Ahri, Darius, Yasuo, Jinx, Braum et Ekko gagnent 4% d'amplification des dégâts et 2% de durabilité pour chaque copie unique sur le plateau. Ce champion en gagne 75% plus. Champions (secondaires) : Vi, Ahri, Darius, Yasuo, Jinx, Braum, Ekko
- 2XKO : après deux éliminations, ce champion étourdit les ennemis dans un rayon de 2 hexagones pendant 2 sec et gagne 35% d'amplification des dégâts pour le reste du combat. Champions (principaux) : Naafiri, Jayce, Darius, Volibear, Braum
- 37e essai : la compétence d'Ekko cible l'ennemi le plus proche en priorité, mais il se soigne 20% de ses PV max au lancement et inflige 6% de dégâts magiques bonus chaque fois que sa compétence touche la cible. Champion (principal) : Ekko
- Carry planqué : ce champion gagne 30% de vitesse d'attaque. À 75% et 25% de PV, ce champion se rue en sécurité et gagne une portée infinie. Champions (principaux) : Ashe, Kai'Sa, Xayah, Jinx
- Coups fracassants : la compétence de Vi lui octroie un bouclier renforcé de 25% au lieu de la soigner. Au lancement de sa compétence, elle frappe rapidement 4 fois, chaque coup réduisant les résistances de sa cible de 5. Champion (principal) : Vi
- Quitte ou double : ce champion gagne 18% d'amplification des dégâts. Lorsque ce champion lance sa compétence, vos autres champions dotés d'un power up gagnent 20% du mana dépensé. Champions (principaux) : Ezreal, Janna, Ahri
- Interruption fureur : ce champion gagne 25% de vitesse d'attaque. Lorsque vos autres champions dotés d'un power up meurent, le porteur gagne 300% de vitesse d'attaque qui diminue en 4 sec. Si ce champion meurt d'abord, l'autre champion reçoit le buff. Champions (principaux) : Gnar, Kayle, Xayah, Kog'Maw, Jinx, Ashe, Ziggs, Zyra, Twisted Fate
- Piège nocif : les dégâts infligés par le champion appliquent brûlure, hémorragie et 20% de scission et de scission magique pendant 4 sec. Champions (secondaires) : Malzahar, Senna, Janna, Twisted Fate
- Changement rapide : à la mort du champion, une unité du même rôle équipée du même nombre d'objets apparaît. Cette unité coûte 1 PO de moins et a 15% de PV en moins. Champions (secondaires) : Yasuo, Darius, Braum
- Grappin propulsé : au début du combat, le champion gagne un bouclier de 20% de ses PV pendant 4 sec. Lorsque la cible du champion meurt, il attire sa prochaine cible à portée de mêlée et gagne à nouveau le bouclier. Champions (principaux) : Kennen, Rakan, Neeko, K'Santé Champion (secondaire) : Darius
- L'heure du snax : la compétence de Braum lance également 5 Poros sur des ennemis aléatoires. Chacun inflige des dégâts physiques équivalents à 200% des dégâts d'attaque de base de Braum. Champion (principal) : Braum
- Lucioles guidées : tous les 10 pts de mana, Ahri envoie une luciole vers sa cible, qui inflige des dégâts magiques équivalents à 5% des dégâts de sa compétence. Champion (principal) : Ahri
- Super méga : Jinx gagne 20% de dégâts d'attaque. Tous les 4 lancements, sa compétence est deux fois plus grosse et inflige 50% de dégâts bonus parmi les ennemis touchés. Champion (principal) : Jinx
- Coup de tentacule : après 4 sec, le champion étourdit les ennemis dans un rayon de 3 hexagones pendant 1 sec. L'effet se répète toutes les 9 sec. Champions (principaux) : Vi, Sett, Poppy, Zac, Dr. Mundo, Aatrox
- Mur de vent : Yasuo gagne 60% de chances de coup critique et subit 15% de dégâts réduits des ennemis non adjacents. Champions (principal) : Yasuo
Rencontres de début de partieNous désactivons la rencontre Enclume à artefacts pour améliorer la flexibilité du début de partie.
- La rencontre Enclume à artefacts est désactivée.
TypesEn l'état actuel, Gambit de cristal est un type à encaissement de fin de partie trop puissant. Sa version verticale est également trop forte, car les encaissements peuvent notamment entraîner des plateaux de fin de partie dominants. Désormais, il faudra un très bon encaissement pour prendre la tête du salon.
Méga-mecha (7) se porte bien, mais il est difficile d'y parvenir et l'attente d'un potentiel Yone rend l'initiative risquée. Nous réduisons donc le fossé entre 5 et 7 (et nous renforçons Yone), afin de moduler davantage la composition Méga-Mecha.
Nous ajustons le nombre de Lulu Dresseuse de monstre pour résoudre les problèmes de manipulation de pool et simplifier généralement la distribution. Il y aura désormais 22 copies de Lulu dans la réserve et ces copies seront partagées entre tous les Monstres. Si quelqu'un a 8 copies de Smolder et deux autres joueurs ont respectivement 8 copies de Rammus et 6 copies de Kog'Maw, alors plus personne ne pourra obtenir naturellement une Lulu dans la boutique.
Les bonus de type de Gardienne des étoiles sont un peu trop puissants chez Xayah et Jinx. Nous les réduisons légèrement, puisqu'elles représentent les plus grosses sources de dégâts du type. D'autres nerfs cibleront le plafond des compositions Gardienne des étoiles dans nos power ups et nos optimisations.
- Gambit de cristal - Multiplicateur de la phase 4 : 2x ⇒ 1,85x
- Gambit de cristal (7) - Multiplicateur de la récompense : 150% ⇒ 130%
- Méga-mecha (5) - Mana du Mecha : 50/100 ⇒ 40/80
- Méga-mecha (7) - Dégâts de la troisième activation de la compétence du Mecha : 600 ⇒ 480
- Dresseuse de monstre ne dispose plus de règles de réserve unique. Tous les champions Dresseuse de monstre comptent désormais comme 1 unité.
- Nombre d'exemplaires de Lulu disponibles : 18 ⇒ 22
- Combattant spirituel - PV : 120/240/450/650 ⇒ 120/240/425/600
- Gardienne des étoiles - Bonus de Xayah : 60 + 75 par phase ⇒ 50 + 60 par phase
- Gardienne des étoiles - Bonus de Jinx : 25% de vitesse d'attaque décroissante à l'élimination ⇒ 20% de vitesse d'attaque décroissante à l'élimination
Unités à 2 POGangplank sert principalement à atteindre Méga-mecha (7), mais suite à la réduction de la puissance de son type principal, nous pouvons désormais lui prêter main-forte. Ce buff devrait également aider la compo verticale Duellistes qui est en difficulté depuis le déclin d'Ashe et d'Udyr.
- Gangplank - Dégâts d'attaque : 45 ⇒ 50
- Gangplank - Résistances : 50 ⇒ 55
Unités à 3 PONous supprimons temporairement Tempête de Luden, car cet artefact est bien trop puissant sur Ahri, et n'est équipé que sur elle. Suite à cette suppression et d'autres petits nerfs de la compo verticale Gardienne des étoiles, nous pouvons buffer les dégâts excédentaires d'Ahri pour la rendre plus viable dans d'autres stratégies et compositions.
Puisque Lulu partage sa réserve de champions entre tous les monstres, nous pouvons désormais renforcer les monstres à la traîne et utiliser ce changement (qui est un nerf) pour surveiller Kog'Maw.
Nous renforçons Udyr pour aider la compo verticale Duellistes et la compo flexible Mentors. En parlant de la compo flexible Mentors, nous cherchons à empêcher Yasuo d'éliminer les ennemis de la ligne arrière, ce qui permettra d'améliorer les carrys à 4 PO sans crainte.
- Ahri - Dégâts excédentaires : 55% ⇒ 80%
- Rammus - PV : 1000 ⇒ 1100
- Rammus - Mana : 40/100 ⇒ 30/90
- Smolder - Dégâts principaux de la compétence : 265/400/635 ⇒ 290/435/700
- Udyr - Soins : 130/170/220 ⇒ 140/180/230
- La compétence de base de Yasuo a moins de chances de toucher la ligne arrière quand d'autres unités sont proches.
Unités à 4 POLorsqu'elle est équipée d'objets optimaux, Akali dépasse légèrement la limite de puissance pour un champion qui évolue si bien avec le niveau du joueur. Ce nerf ne devrait pas la retirer du niveau élite, mais devrait aider avec un nerf de la Dent de Nashor de la lumière (un objet qui fait grr ou brr sur ma ligne arrière !).
Le dernier patch s'était concentré sur Ashe qui comptait sur la seule puissance des encaissements de Gambit de cristal pour se rendre viable. Mais avec le nerf de Gambit de cristal, nous pouvons désormais la buffer comme il se doit, tout en corrigeant un bug qui lui permettait d'infliger le double des dégâts de sa compétence. Le dernier patch l'a rendue quelque peu faible, alors nous y mettons tout notre cœur de sorte que ces buffs profitent des 8 effets de sa compétence.
- Akali - Dégâts de la ruée : 80/120/1000 ⇒ 75/115/1500
- Ashe - Dégâts d'attaque de base : 65 ⇒ 68
- Ashe - Dégâts de la compétence : 17/26/125 + 1/2/10 ⇒ 20/35/150 + 2/3/15
- Correction d'un bug d'Ashe : lorsqu'elle est équipée de Rafale infernale, Ashe inflige désormais la bonne quantité de dégâts de sa compétence.
- Ryze - Dégâts de la compétence (Mentor et base) : 770/1155/6000 ⇒ 850/1275/7000
Unités à 5 PONous voulons que nos unités 2 étoiles à 5 PO soient des carrys intéressants, mais pour le moment, ils ont plutôt l'allure de carrys secondaires ou même d'unités de soutien pour votre compo. Nous avons donc prévu une flopée de buffs pour corriger ça !
Pour l'instant, Lee Sin est plutôt une unité destinée à achever votre compo, au lieu d'être le botteur de fesses officiel de votre plateau. Nous apportons de grosses modifications sur ses formes les plus faibles, ce qui devrait le rendre beaucoup plus palpitant en jeu. Une note sur le buff de Lee Sin Colosse : comme le type ne fournit aucune puissance offensive pour Lee Sin, nous mettons le paquet.
Zyra est actuellement utilisée pour son buff de vitesse d'attaque et pour ses plantes de première ligne dans l'espoir d'absorber une compétence. Ses plantes ne sont presque jamais utilisées pour infliger des dégâts sur la ligne arrière, alors nous les aspergeons d'un peu de fertilisant pour leur permettre de s'épanouir au niveau des dégâts.
Pour l'instant, Yone se fait carry par Méga-mecha (7). Mais c'est une unité à 5 PO, il est cool, alors par pitié, équipez-le d'objets : il est habitué à porter deux épées !
- Lee Sin - Résistances : 70 ⇒ 75
- Lee Sin (Exécuteur) - Étourdissement de la mini-compétence : 1,5 sec ⇒ 1 sec
- Lee Sin (Exécuteur) - Dégâts principaux de la mini-compétence : 325/500 ⇒ 375/575
- Lee Sin (Exécuteur) - Étourdissement de la grosse compétence : 1,5s ⇒ 2,5s
- Lee Sin (Colosse) - Dégâts à cible unique : 525/800 ⇒ 800/1200
- Lee Sin (Colosse) - Dégâts de zone sur 2 hexagones : 150/225 ⇒ 100/150
- Séraphine - Dégâts de base : 150/240 ⇒ 165/275
- Twisted Fate - Dégâts de compétence : 200/300 ⇒ 230/350
- Yone - Vitesse d'attaque par attaque : 4,5% ⇒ 5%
- Zyra - Vitesse d'attaque des plantes sur la ligne arrière : 0,9 ⇒ 1,0
- Zyra - Dégâts de la compétence des plantes sur la ligne arrière : 80/120 ⇒ 90/135
OptimisationsSentinelles est devenu le pilier silencieux d'une puissante compo Gardiennes des étoiles. Il en est de même pour Forces rassemblées et Meilleure défense, mais ce sont des power ups, alors nous n'en parlerons pas ici.
L'OPTIMISATION MÉGA-MECHA REVIENT ! Le nouveau Méga-mecha prismatique sera achevé en ne choisissant qu'une seule optimisation (or ou prismatique) ! Merci pour votre patience.
- Huit mille volts - Dégâts de la compétence : 160/240/360 ⇒ 145/220/330
- Une chaise ! - Dégâts de la compétence : 120/180/280 ⇒ 100/150/225
- Assaut crépusculaire - Dégâts de la compétence : 70/105/170 ⇒ 65/95/150
- Patience n'octroie plus d'objet complet.
- Soutien du banc n'apparaît plus à la phase 2-1.
- Ami trapu I - Durabilité : 7% ⇒ 9%
- Ami trapu II Durabilité : 10% ⇒ 12%
- Rage sanglante n'apparaît plus à la phase 2-1.
- Rage sanglante - Amplification des dégâts : 5-35% ⇒ 12-30%
- L'effet de Ravitaillement correspond désormais à la bulle d'aide. Elle octroie 3 récompenses au total.
- Monstruosité des ombres - PV des sbires par phase : 400 ⇒ 350
- Portfolio varié a été supprimé.
- Quête dorée (artefact de Lee Sin) : Force de l'infini ⇒ Refus de la mort
- Quête dorée (objets de Zyra) : Pistolame Hextech + Muramana ⇒ Lance de Shojin + Tremblelames
- Quête dorée (objets de Séraphine) : Bâton de l'archange + Muramana ⇒ Gantelet précieux + Tremblelames
- Quête dorée (artefact de Gwen) : Cœur de l'aube ⇒ Paradoxe de Zhonya
- Sentinelles I - PV du bouclier : 145 ⇒ 130
- Sentinelles II - PV du bouclier : 230 ⇒ 210
- Copieur ! - Amplification des dégâts max : 15% ⇒ 18%
- Retour de Je serai la tête (or) : le Méga-mecha gagne 20% de vitesse d'attaque. Vous gagnez un Gangplank. Il faut placer les 7 Méga-mechas avec un total de 14 étoiles sur le plateau et atteindre le niveau 10 pour activer le PROTOCOLE FUSION MECHA. Optimisation de phase 2-1 uniquement.
- Retour de Je serai la tête (prismatique) : le Méga-mecha gagne 35% de vitesse d'attaque. Vous gagnez une Senna, un Lucian et un Aatrox. Il faut placer les 7 Méga-mechas avec un total de 14 étoiles sur le plateau et atteindre le niveau 10 pour activer le PROTOCOLE FUSION MECHA. Optimisation de phase 2-1 uniquement.
- Partage à retardement n'apparaît plus à la phase 2-1.
- Limitations a été supprimée.
- Star du show : L'effet « champion supplémentaire à chaque manche » s'active après 3 manches, et non plus immédiatement.
- Toujours plus vite II - Vitesse d'attaque de base : 8% ⇒ 10%
- Toujours plus vite III - Vitesse d'attaque de base : 12% ⇒ 16%
- Petite équipe de choc - Bonus : 150% ⇒ 100%
- Puissance infinie - Objets complets : Coiffe de Rabadon + Morellonomicon ⇒ Dent de Nashor + Gantelet précieux
Objets et objets de la lumièreÉtincelle ionique ne fonctionne pas tellement en tant qu'objet de tank et dessert beaucoup trop son porteur. Même si nous ne sommes pas en cours de chimie, nous tenons à nous assurer que les tanks équipés d'Étincelle ionique ne fondent pas aussi facilement.
Même avec l'ajustement des rôles implémenté deux patchs plus tôt, Soif-de-sang n'attire plus grand monde. Cela est principalement dû à l'omnivampirisme présent dans notre système de power up. Nous allons donc donner à l'objet des statistiques offensives.
- Étincelle ionique - PV : 150 ⇒ 250
- Étincelle ionique - Résistance magique : 25 ⇒ 35
- Étincelle ionique - Dégâts de l'éclair : 160% ⇒ 150%
- Soif-de-sang - Dégâts d'attaque : 15% ⇒ 20%
- Soif-de-sang - Puissance : 15% ⇒ 20%
- Soif-de-sang de la lumière - Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 45
- Soif-de-sang de la lumière - Puissance : 40 ⇒ 45
- Manteau de la nuit de la lumière - Dégâts d'attaque : 20% ⇒ 30%
- Manteau de la nuit de la lumière - Puissance : 20% ⇒ 30%
- Étincelle ionique de la lumière - PV : 200 ⇒ 500
- Étincelle ionique de la lumière - Puissance : 15 ⇒ 30
- Étincelle ionique de la lumière - Résistance magique : 40 ⇒ 70
- Dent de Nashor de la lumière - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 10%
ArtefactsLe Luden s'en va en espérant que tout le monde le regrette, mais il n'y a qu'Ahri pour le pleurer. Ceci étant dit, il s'agit d'un bon artefact qui devrait être plus flexible, alors nous le rapporterons pour le prochain set.
Si vous avez déjà vu votre unité de ligne arrière se faire anéantir en quelques secondes, vous rêvez certainement de l'ajustement de Poiscaille. En retirant l'augmentation de la portée d'attaque, nous en faisons un redoutable objet de carry AD à distance qui fera bien plus mal, avec l'inconvénient de ne pas pouvoir se concentrer sur une seule cible.
- Cœur de l'aube - Dégâts d'attaque : 20% ⇒ 15%
- Cœur de l'aube - Puissance : 20% ⇒ 15%
- Joyau putréfiant - Puissance : 40% ⇒ 50%
- Joyau putréfiant - Gain de mana : 5 ⇒ 3
- Tempête de Luden a été supprimé.
- Poiscaille - Dégâts d'attaque : 20% ⇒ 50%
- Poiscaille - Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 50%
- Poiscaille ne double plus la portée d'attaque.
- Moufles - Vitesse d'attaque : 60% ⇒ 75%
- Talisman de l'ascension - PV : 500 ⇒ 600
Power UpsVoici d'autres modifications de power up pour rendre vos options d'autant plus compétitives.
- Les power ups qui nécessitent des types seront filtrés en phase 2. Jusqu'ici, les conditions de type étaient ignorées. Pilote de mecha/Chasseuse d'étoiles/Premier de la classe ne seront plus proposés si les conditions de type ne sont pas remplies.
- Peau adaptative - Armure par dégâts : 1 ⇒ 3
- Peau adaptative - Résistance magique par dégât : 6 ⇒ 10
- Grand jeu - Dégâts d'attaque : 40% ⇒ 50%
- Meilleure défense - Quantité de dégâts : 175% ⇒ 140%
- Téléportation - Dégâts bonus : 175% ⇒ 200%
- Double coup - Chances de déclenchement : 25% ⇒ 30%
- Finaliste - Amplification des dégâts initiale : 12% ⇒ 15%
- Forces rassemblées - Gains de dégâts d'attaque : 45% du mana ⇒ 40% du mana
- Vitalité - PV toutes les 10 sec : 12 ⇒ 20
- Dernière chance - Morts : 8 ⇒ 6
- Plus de 8000 - Stat de croissance en dégâts d'attaque/puissance/vitesse d'attaque : 5% ⇒ 4%
- Rayonnement - Dégâts bonus : 20% ⇒ 30%
- Transperceur - Amplification des dégâts : 8% ⇒ 5%
- Chasseuse d'étoiles - Augmentation : 25% ⇒ 33%
- Chasseuse d'étoiles - Poids : 20 ⇒ 10
- Chasseuse d'étoiles - Condition de type : 2 Gardiennes des étoiles ⇒ 4 Gardiennes des étoiles
- Premier de la classe - Poids : 20 ⇒ 10
- Premier de la classe - Condition de type : 3 Académie du combat ⇒ 5 Académie du combat
- Mini terreur - Seuil des PV : 50% ⇒ 70%
- Farceur a été supprimé.
- Inébranlable - Omnivampirisme : 15% ⇒ 25%
- Vétéran - Stats de Mentors (4) : 35% ⇒ 30%
- Vétéran passe désormais dans les options principales de tous les champions.
- Poids d'entraînement - Vitesse d'attaque : 60% ⇒ 50%
Changements mineurs
Power UpsDites bonjour aux power ups 2XKO !
- Janna - Suppression de : Transperceur, Souffle solaire
- Jinx - Ajout de : Interruption fureur, Carry planqué, Super méga
- Jinx - Suppression de : Double coup, Expert de l'attaque, Esprit de puissance
- Malzahar - Suppression de : Transperceur, Souffle solaire
- Senna - Suppression de : Transperceur, Souffle solaire
- Twisted Fate - Suppression de : Transperceur, Souffle solaire
- Twisted Fate - Désormais dans les options secondaires : Broyeur d'âme
- Shen (Assaut crépusculaire) - Ajouté dans les options principales : Carry planqué, Interruption fureur, Dompteur de tempête
Objets
- Les Gants de voleur peuvent désormais faire apparaître des combinaisons plus puissantes selon le niveau du joueur, au lieu de se baser uniquement sur l'avancée de la partie.
Corrections de bugsDans le dernier patch, les optimisations de la phase 2-1 étaient filtrées en fonction des unités sur votre plateau. Cela pouvait influencer la méta en limitant l'accès à des éléments comme les optimisations de champion ou les optimisations de types pour des types que vous n'aviez pas encore sur votre plateau. Dans ce patch, nous avons corrigé ce bug, vous permettant ainsi de voir un plus grand nombre d'optimisations lors de la phase 2-1.
- Le filtre d'optimisations a donc été désactivé lors de la phase 2-1.
- Pendant la phase de préparation, Meilleurs amis affiche désormais un effet visuel sur les unités qui remplissent les conditions.
- Correction de plusieurs cas où les effets sonores de Rammus persistaient parfois.
- La récompense 210 de Gambit de cristal n'octroie plus rarement aucune récompense ou Sceptre vampirique maudit.
- La réduction des dégâts de 8% de l'Armure roncière ne s'applique plus avant le calcul des dégâts bruts bonus de l'ennemi. Elle affecte les dégâts bruts avant mitigation de plusieurs sources comme le type Combattant spirituel.
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