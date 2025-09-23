TFT : MàJ 15.5, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : Riot Games présente le set 18, Enchanted Wilds
Un nouveau chapitre va bientôt commencer sur TFT avec le set 18. Riot Games a partagé un vaste aperçu d'Enchanted Wilds en juillet 2026.
Patch notes 15.5 de TFT
Ascension d'Ao ShinIl est temps d'affronter la montagne pour sauver vos amies les petites légendes en renforçant votre équipe, en établissant une stratégie autour de votre puissant guide et en utilisant les récompenses de votre Suivi de progression. Le mode de jeu Ascension d'Ao Shin sortira le 24 septembre à 19h CEST, peu de temps après la sortie de ce patch ! Il restera disponible jusqu'au patch 15.7 le 21 octobre ! Voici comment vous pouvez vous y préparer :
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Changements majeurs
TypesGambit de cristal doit encore faire ses preuves pour s'inscrire dans la méta comme étant un type à hauts risques dépendant d'une série de défaites. Nous rendons les récompenses les plus élevées plus faciles à atteindre et plus alignées avec la quantité de PV sacrifiés pour les obtenir, tout en équilibrant les récompenses et leur puissance. Puisque le premier palier avec (3) unités offrira plus d'avantages en passant à Gambit de cristal (5) et ensuite (7), nous affaiblissons un peu Gambit de cristal (7), qui se trouve déjà dans une situation très confortable.
Nous transférons un peu de la puissance de l'Équipage vers les bombes de Ziggs afin de lui donner une chance d'être un carry à 3 PO viable et efficace.
Ça nous manquera de voir grandir et s'épanouir les monstres de Lulu, mais les avoir prêts au combat au moment où l'on clique dessus rendra ces petits bouts bien plus faciles à intégrer dans une compo, que ce soit en tant que carry de fin de partie ou en carry de milieu de partie destiné à porter des objets. Les entraîner pour découvrir le secret de leurs pouvoirs n'est plus notre destinée. Mais pour avoir une chance de devenir le meilleur dresseur, il faut pouvoir s'adapter.
- Gambit de cristal - Multiplicateur par phase : phase 3-4 : 1,25/1,65x ⇒ 1,4/2x
- Gambit de cristal - Récompense à 210 gemmes : 1 Enclume à artefacts ⇒ 1 artefact aléatoire
- Gambit de cristal - Récompense à 250 gemmes : 1 objet de la lumière aléatoire ⇒ 1 Coffre chanceux + 12 PO
- Gambit de cristal - Les paliers de récompense les plus élevés ont été diminués
- Gambit de cristal (5) - Paliers d'éliminations : 4/8/12/16/22 ⇒ 4/6/9/12/16
- Gambit de cristal (7) : 500 PV et 20% d'amplification ⇒ 300 PV et 15% d'amplification
- L'Équipage - Dégâts des roquettes de base : 80 ⇒ 75
- Edgelord - Dégâts d'attaque : 15/35/55% ⇒ 15/40/60%
- Dresseuse de monstre : système de gain de niveau supprimé. Les monstres ne gagnent plus 1% de PV max par niveau.
- Les récompenses de Gambit de cristal ne peuvent plus contenir de Dresseuse de monstre.
Unités à 1 POKennen est notre tank qui s'en sort le moins bien. Apporter un buff à ses soins devrait lui permettre d'être un peu plus suprême, ou au moins de devenir un tank fiable pour les compos de Sorciers. Apporter un nerf à ses dégâts permettra de le garder dans la fourchette de puissance des unités à 1 PO.
- Kennen - Soins : 180/210/240 ⇒ 210/250/300
- Kennen - Dégâts de la compétence : 130/195/300 ⇒ 100/150/225
Unités à 2 POMaintenant que Portée extensible n'est plus un problème (voir les power ups supprimés), nous pouvons octroyer à Gangplank un buff digne de ce nom sans craindre que ce pirate ne s'empare du devant de la scène pendant trop d'épisodes de K.O. Coliseum. Pour rappel, une amélioration de la vitesse d'attaque de base ici peut sembler futile, mais ça lui permettra de lancer sa compétence bien plus souvent et de gagner encore plus en puissance grâce à son type Duelliste ou à n'importe quelle autre source de vitesse d'attaque.
Katarina n'est plus à l'affiche dans les compos de l'Académie du combat, ce qui a permis aux délégués de classe Caitlyn et Jayce de briller. Mais maintenant qu'ils sont calmés, il est temps pour Kat de faire un come-back dans la méta. Espérons juste que ce sera dans de meilleures conditions que la dernière fois.
- Gangplank - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
- Katarina - Dégâts de la compétence : 130/200/300 ⇒ 140/210/325
Unités à 3 PONous avons essayé de rendre Ahri un peu plus populaire en tant que carry de relance, mais elle est souvent éclipsée par les autres carrys qui partagent ses types. Nous nous concentrons sur des augmentations des dégâts un peu égoïstes pour nous assurer qu'elle peut éliminer des ennemis quand elle ne bénéficie pas des dégâts supplémentaires qu'elle reçoit quand ses cibles ont peu de PV. Pour rappel, ce buff sera encore plus important quand elle bénéficie de ces 50% supplémentaires en touchant des cibles avec peu de PV. Quant à ses dégâts excédentaires, nous permettons à une quantité plus importante de se répandre afin qu'elle perde une partie moins conséquente des dégâts excédentaires qu'elle inflige à ses cibles. Grâce à ça, elle devrait être un carry de relance plus stable avec trois objets.
Comme mentionné dans la section dédiée aux types, nous supprimons la montée en niveau des monstres de Lulu. Ce changement les rendra plus flexibles aux divers moments de la partie, puisque leur forme de base sera beaucoup plus puissante. Cela dit, ces petits gars devraient désormais être alignés avec les autres unités à 3 PO, mais puisqu'ils sont si flexibles, attendez-vous à ce qu'ils soient moins puissants que des carrys avec un même niveau d'étoile et les mêmes objets mais bénéficiant de la synergie de leurs types.
Notre seul nerf de champion pour ce patch est destiné à Viego, dont la montée en puissance dans la 15.4 était le résultat de builds et de power ups optimisés, combinés à la diminution de son plafond de puissance et à nos ajustements des rôles, grâce auxquels il a bénéficié d'une vitesse d'attaque plus que favorable.
Et enfin, Ziggs. Nous l'avons buffé à plusieurs reprises dans ce set dans l'espoir de lui octroyer son quart d'heure de gloire en tant que carry. La nature même de son type basé sur l'économie, l'Équipage, fera qu'il sera toujours un peu à la traîne comparé aux autres unités à 3 PO. Toutefois, en lui transférant une partie de la puissance de son type, nous espérons que les joueurs passeront un meilleur moment en lui donnant des objets et en dépendant de lui en milieu de partie avant de mettre en jeu des super carrys de fin de partie.
- Ahri - Dégâts de la compétence : 430/650/1175% ⇒ 460/690/1275%
- Ahri - Dégâts excédentaires : 40/60/95 + 55% des dégâts excédentaires ⇒ 10/15/25 + 75% des dégâts excédentaires
- Jayce - Dégâts de la compétence : 160/240/365% ⇒ 180/270/425%
- Kog'Maw - Portée : 4 ⇒ 5
- Kog'Maw - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
- Kog'Maw - Dégâts à l'impact : 36/55/87 ⇒ 50/75/120
- La mécanique de gain de niveau de Kog'Maw est supprimée.
- Kog'Maw ne gagne plus de puissance à chaque niveau.
- Kog'Maw ne gagne plus 15% de vitesse d'attaque supplémentaire à chaque niveau.
- Neeko - Mana : 20/80 ⇒ 20/70
- Neeko - Réduction des dégâts : 35/35/40% ⇒ 40%
- Rammus - PV : 900 ⇒ 1000
- Rammus - Mana : 40/110 ⇒ 40/100
- Rammus - PV du bouclier : 450/550/675 ⇒ 475/575/675
- Rammus - Durée de l'étourdissement : 1 sec ⇒ 1/1,25/1,5 sec
- Rammus - PV lors de la provocation : 10/15/20 ⇒ 15/25/35
- Les dégâts de la compétence de Rammus s'appliquent à l'atterrissage et quand le bouclier se brise.
- Rammus - Dégâts de la compétence : 60/90/150% des résistances ⇒ 40/60/100% des résistances
- La mécanique de gain de niveau de Rammus est supprimée.
- Rammus ne gagne plus de résistances à chaque niveau.
- La durée des étourdissements de Rammus n'augmente plus avec les niveaux. La durée de l'étourdissement de base a été augmentée.
- Smolder - Mana : 0/60 ⇒ 0/50
- Smolder - Dégâts de la compétence : 225/340/540 ⇒ 265/400/635
- La mécanique de gain de niveau de Smolder est supprimée.
- Smolder ne gagne plus de dégâts d'attaque à chaque niveau.
- Smolder bénéficie de manière innée de 30% de réduction d'armure.
- La compétence de Smolder ne réduit plus le mana max.
- Swain - Soins après le premier : 260/290/325 ⇒ 300/340/380
- Swain - Soin initial : 320/360/400 ⇒ 300/340/380
- Viego - Vitesse d'attaque : 0,9 ⇒ 0,85
- Ziggs - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
Unités à 4 POAkali peut être une vraie source de frustration quand elle devient le carry principal des compos basés sur les assassins ou sur le gain de temps. Nous voulons qu'elle puisse réussir à assassiner les unités plus faibles à une étoile et les unités de dernière ligne équipés d'objets offensifs, mais elle ne devrait pas être la seule source de dégâts des équipes dont les objets et les optimisations (voir la section sur les objets de la lumière) ne lui sont pas entièrement dédiés. Après quelques tests, nous pensons lui avoir trouvé un rôle plus spécifique mais plus approprié où elle pourra punir les unités de dernière ligne dont le positionnement n'est pas soigneusement réfléchi. Elle devrait pouvoir éliminer un carry sans lancer sa compétence en boucle et devenir constamment invulnérable, comme c'était le cas par le passé, puisque le nerfs du patch 15.2 visant son mana et sa vitesse d'attaque ont déjà réglé ce problème. Mais évidemment, un Cœur de l'aube peut changer la donne...
Avec la croissance de vitesse d'attaque octroyée par sa compétence, Ashe dépendait trop de l'ensemble parfait d'objets et de Duellistes (6). Nous ajustons sa capacité à infliger plus de dégâts, afin qu'elle ne soit pas condamnée si elle n'a pas les objets idéaux, et que davantage de joueurs puissent l'ajouter de manière plus flexible en fin de partie.
Maintenant que ses griffes ont été coupées, Yuumi n'est plus le félin farouche qu'on sait qu'elle peut être. Nous avons un peu retravaillé sa compétence afin qu'elle inflige davantage de dégâts au début des combats, mais qu'elle gagne plus lentement en puissance. Dans l'ensemble, les changements apportés à Yuumi la rendront plus puissante que dans le patch précédent, tout en la rendant moins dépendante des compositions qui lui font gagner du temps pour qu'elle gagne en puissance. En diminuant cette dépendance à certains builds et certaines compositions, nous espérons faire d'elle un carry AP plus flexible.
- Akali - Dégâts à cible unique : 80/120 ⇒ 95/145
- Akali - Dégâts de la ruée : 70/105 ⇒ 80/120
- Ashe - Dégâts de la compétence : 14/21/100 ⇒ 17/26/125
- Le nombre de flèches par attaque d'Ashe n'augmente plus avec la vitesse d'attaque.
- La ruée de Samira prend désormais en compte les unités les plus proches de son emplacement actuel. Elle est plus susceptible de se ruer vers sa cible actuelle.
- Volibear - Vitesse d'attaque de la compétence : 99/99/300% ⇒ 125/125/500%
- Yuumi - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
- Yuumi - Dégâts de base des pages : 24/36/150 ⇒ 25/38/150
- Yuumi - Nombre de pages de base : 15 ⇒ 20
- Yuumi - Pages par compétence lancée : 5 ⇒ 4
- Yuumi - Pages par page de dégâts bruts : 5 ⇒ 4
- Yuumi - Pourcentage de dégâts bruts : 30% ⇒ 20%
Unités à 5 POAvec sa compétence similaire à une bombe, le rôle de Séraphine est d'éliminer une grosse portion du plateau. Mais la seule chose qu'elle élimine pour l'instant, c'est tout espoir de ressentir à nouveau de la joie quand je fais top 8 en écoutant de la musique pop triste. Avec ce buff, on aimerait qu'une Séraphine à 2 étoiles avec des objets puisse faire de vrais dégâts sur le plateau dans les bonnes conditions. Elle devrait trouver sa place sur les plateaux lourds en stats, comme les compos où elle accompagne 6 Poids lourd ou 6 Bastions.
- Braum - Dégâts de zone : 275/415 ⇒ 310/465
- Séraphine - Résistance bonus de l'amitié : 15% ⇒ 20%
- Séraphine - PV bonus d'amitié : 3,5% ⇒ 4%
Optimisations suppriméesAprès avoir récolté des données pendant plusieurs patchs, il apparaît de manière évidente que certaines optimisations ne sont jamais choisies, alors nous allons nous en séparer pour nous assurer que celles que vous verrez apparaître soient toutes intéressantes. Petite note : Mini-Tacticien+ est toujours une optimisation proposée en phase 3-2 lorsque les PV s'y prêtent, et si ce n'est pas le cas, j'imagine que vous allez gagner de toute façon, donc félicitations ! Vous assurez.
Nous rencontrons encore des problèmes avec Je serai la tête/les bras/les jambes, ce qui est très frustrant pour les joueurs qui essaient d'atteindre le palier prismatique de Méga-mecha. Nous continuons notre travail pour résoudre ces problèmes dans un patch futur et offrir un Méga-mecha prismatique digne de ce nom. Mais pour l'heure, nous désactivons ces optimisations.
- Blason de Bastion
- Couronne de Bastion
- Blason de Poids lourd
- Couronne de Poids lourd
- Blason de Colosse
- Couronne de Colosse
- Blason de Stratège
- Couronne de Stratège
- Avènement des Edgelords
- Suprématie
- Mini-Tacticien
- Relances optimisées
- Les optimisations Je serai la tête/les bras/les jambes ont été désactivées
OptimisationsLa perfection ne fait pas tout. Et nous espérons que Zac gardera ça en tête alors que nous affaiblissons son optimisation de champion Forme parfaite, qui est devenue encore plus puissante à cause des buffs apportés à sa composition de prédilection.
En parlant des optimisations de champion qui font des vagues, Mundo devra peut-être utiliser sa chaise pour s'assoir un instant quand on lui annoncera la nouvelle. L'augmentation de portée dont il a bénéficié dans le dernier patch a été plus qu'efficace, et nous allons donc retirer une partie des dégâts supplémentaires octroyés par l'optimisation de champion. Mais ne vous en faites pas, le docteur peut se faire une place dans d'autres compos maintenant que nous avons corrigé et réactivé Le grand saut.
- Un autre ! - PO : 1 ⇒ 5
- Patience - Manche : 4-6 ⇒ 4-3
- Bronze pour la vie I - Amplification des dégâts : 2,5% ⇒ 3%
- Bronze pour la vie II - Amplification des dégâts : 2,5% ⇒ 3%
- Bronze pour la vie II - Durabilité : 1% ⇒ 1,5%
- Bénédiction du gardien - Objet de la lumière : niveau 7 ⇒ niveau 8
- Ravitaillement offre des récompenses au moment où il est choisi et au début des deux phases suivantes.
- Vélocité - Vélocité par gain de niveau : 6 ⇒ 10
- Lancer de dés : réduction des objets en récompense
- Une chaise ! (Dr. Mundo) - Dégâts de la compétence : 140/210/330% + 30% des PV ⇒ 120/180/280% + 25% des PV
- Le grand saut est à nouveau disponible après correction d'un bug.
- Stratégie d'investissement - PV par intérêt : 7 ⇒ 8
- 9 Vies - Récompenses à 2 vies restantes : les PO sont supprimées des récompenses
- 9 Vies - Récompenses à 1 vie restante : Amélioration en chef-d'œuvre ⇒ Coffre chanceux + 12 PO + Suppresseur, Enclume à artefacts + Suppresseur ⇒ 3 Enclumes à composants + Suppresseur
- Forme parfaite (Zac) - Mana : 30/60 ⇒ 0/60
- Forme parfaite (Zac) - Dégâts de la compétence renforcée : 130/195/295 + 12% des PV ⇒ 100/150/225 + 10% des PV
- Recombobulateur de poche banni lors de la phase 3-2
- Protection anticipée - PV du bouclier : 14% des PV max ⇒ 18% des PV max
- Boss de raid - PV du Boss de raid : 20% ⇒ 25%
- Solo Leveling - PV : 750 ⇒ 600
- Solo Leveling - Durabilité : 30% ⇒ 25%
- Kit de départ - PO : 4 ⇒ 8
- Électrologie - Dégâts en fonction de la phase (2-6) : 265/290/315/340/365 ⇒ 260/270/280/300/320
- Électrologie : la bulle d'aide correspond désormais aux dégâts infligés.
- Armure couverte d'épines : ne soigne plus en fonction des dégâts infligés.
- Armure couverte d'épines - Augmentation des dégâts : 1/20/100/180% ⇒ 20/40/125/210%
- Mannequin emblématique - PO : 6 ⇒ 8
Objets et objets de la lumière
- Mercure - Vitesse d'attaque de base : 10% ⇒ 15%
- Détermination du titan n'octroie plus 15 d'armure et de résistance magique au max d'effets cumulés.
- Détermination du titan - Nouveauté : octroie 10% d'amplification des dégâts au max d'effets cumulés.
- Casque adaptatif de la lumière (Carry) - Dégâts d'attaque/puissance : 45 ⇒ 60
- Casque adaptatif de la lumière (Tank) - Résistances : 75 ⇒ 90
- Tueur de géants de la lumière - Amplification des dégâts de base : 25% ⇒ 20%
- Mercure de la lumière - Vitesse d'attaque de base : 25% ⇒ 40%
- Détermination du titan de la lumière n'octroie plus 40 d'armure et de résistance magique au max d'effets cumulés.
- Détermination du titan de la lumière - Nouveauté : octroie 20% d'amplification des dégâts au max d'effets cumulés.
ArtefactsNous continuons à essayer de trouver une place pour les artefacts entre les objets de la lumière et les objets complets en termes de puissance, et nous améliorons beaucoup de ceux qui restent en deçà du niveau attendu.
Nous avons décidé de retirer le Trench-coat suspect. Cet artefact n'était puissant que dans de rares situations très spécifiques qui permettaient de mettre en valeur les caractéristiques d'autres objets, et non le champion qui le portait. Nous voulons que les artefacts se concentrent davantage sur les champions, et qu'ils amplifient cette image de terreur sur le long terme comme Malzahar avec un Joyau putréfiant, ou de menace qui plonge tête première comme Katarina avec un Zhonya. Malheureusement, le Trench-coat ne remplissait pas ces conditions, et était plutôt un piège pour les joueurs qui ne parvenaient pas à l'associer aux bons objets.
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Dégâts d'attaque : 120% ⇒ 140%
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Résistances : 60 ⇒ 80
- Talisman de l'ascension - PV : 300 ⇒ 500
- Trench-coat suspect : supprimé
- Mailles du magnat - Intervalle entre les gains de PO : 8 sec ⇒ 10 sec
Power Ups supprimésNous supprimons certains power ups qui nécessitaient que nous équilibrions des champions pour qu'ils ne soient pas trop forts, afin de nous concentrer sur des champions pouvant être viables de plusieurs façons plutôt que via un seul build rigide. Un bon exemple est la suppression d'Osmose dans ce patch afin de ne pas devoir nerfer Darius, car il était trop puissant avec Osmose alors que sa forme de base était parfaitement équilibrée.
En parallèle, nous supprimons aussi les power ups ennuyeux tels que Tempête de cyclones et certains qui empiétaient trop sur les plates-bandes des autres, comme les power ups soignant les tanks. Maintenant que ces derniers ont été écartés, nous avons plus de place pour les options plus intéressantes et dynamiques.
- Tempête de cyclones
- Partage de mana
- Osmose
- Cœur pur
- Égoïsme
- Portée extensible
- Snax rare
Power Ups
Modification de la bulle d'aide et du fonctionnement de Maître de glace
- Système : ajustement de la fréquence d'apparition des power ups secondaires (les options plus spécifiques) pour qu'ils apparaissent moins souvent.
- Typique - Augmentation de l'efficacité : 40% ⇒ 45%
- Typique : n'apparaît plus que lorsque le type est de palier Argent ou supérieur.
- Desperado - Nombre d'attaques : 12 ⇒ 8
- Desperado - Dégâts : 140% ⇒ 100%
- Duo de drift : n'a plus de restriction de phase
- Duo de drift - Niveau requis : 7 ⇒ 9
- Héros affamé - Dégâts d'attaque de base : 8% ⇒ 10%
- Héros affamé - PV par encas : 100 ⇒ 150
- Héros affamé : n'est plus proposé lors de la phase 3.
- Maître de glace - Amplification des dégâts : 25% ⇒ 20%
- Maître de glace - Durée du gel : 4 sec ⇒ 1 sec
- Maître de glace n'applique plus 25% de dégâts bonus directement au lancement de la compétence.
- Maître de glace : gèle la première fois que la compétence inflige des dégâts.
- Maître de glace : amplifie désormais tous les dégâts de compétence de 20%. Applique 10% des dégâts totaux comme dégâts instantanés initiaux.
- Chaque instance de dégâts de compétence applique Gel pendant 1 sec.
- Boss de fin : uniquement proposé après la phase 4.
- PO de guerre : n'est plus proposé lors de la phase 3.
- PO de guerre : ne fonctionne plus lors des manches PvE.
- Gants dorés - Poids : 10 ⇒ 15
- Gants dorés - Dégâts d'attaque par PO d'intérêt : 1,5% ⇒ 2%
- Cœur d'or : n'est plus proposé lors de la phase 3.
- Monomythe - Poids : 10 ⇒ 5
- Vitesse maximale - Vitesse d'attaque de base : 10% ⇒ 15%
- Vitalité : les effets de début de combat ne se cumulent plus dans les manches de PvE.
- Lame-mecha - Pourcentage de vitesse d'attaque : 4% des PV max ⇒ 5% des PV max
- Lame-mecha : n'apparaît plus que lors de la phase 2.
- Pilote de mecha - Partage des stats : 80% ⇒ 70%
- Pilote de mecha : n'a plus de restriction de phase.
- Pilote de mecha : si vous avez déjà un Pilote de mecha, l'option de l'octroyer à un deuxième champion est garantie lors de votre second power up.
- Pilote de mecha - Correction de bug : le type Exécuteurs applique désormais correctement les dégâts critiques des compétences lorsqu'ils sont combinés dans le Méga-mecha avec le palier 2 du power up.
- Toucher de Midas : n'apparaît plus lors de la phase 3.
- Ordinaire : n'apparaît plus lors de la phase 3.
- Ordinaire - Poids : 2 ⇒ 5
- Rage croissante - Vitesse d'attaque par attaque : 3% ⇒ 3,5%
- Rayonnement - Dégâts supplémentaires : 10% ⇒ 20%
- Singularité - PV par élimination : 10 ⇒ 15
- Singularité : ne fonctionne plus lors des manches de PvE.
- Coups spirituels - Dégâts magiques bonus : 40% ⇒ 30%
- Gardienne blindée - PV par unités à 1 PO : 6% ⇒ 7%
- Dompteur de tempête - Pourcentage de dégâts bruts : 25% ⇒ 22%
- Vétéran a été réactivé. Correction d'un bug qui l'empêchait de bien fonctionner après avoir fait monter le niveau d'étoiles d'unités sur le banc.
- Poids d'entraînement : n'apparaît plus lors de la phase 3.
Modifications de Power Ups par championOn entre dans le vif du sujet. Nous supprimons des options de power up qui ne gagnaient presque jamais à être choisies. Vous verrez toujours certaines options qui sont plus puissantes que d'autres en fonction du champion et de la situation, mais le but de cette mise à jour est d'éliminer complètement les options inutilisées qui ne valaient jamais la peine d'être choisies.
Aatrox - Suppression de :
Ezreal - Suppression de :
- Colossal
- Héros affamé
Ezreal - Désormais dans les options secondaires :
- Ordinaire
Garen - Désormais dans les options secondaires :
- Conte de fées
- Forme finale
Kalista - Désormais dans les options principales :
- Mur vivant
- Singularité
Kalista - Désormais dans les options secondaires :
- Dompteur de tempête
- Mage
- Esprit de puissance
- Précision
- Vétéran
Kalista - Suppression de :
- Massacreur
- Forme finale
Kayle - Désormais dans les options principales :
- Kahuna
- Expert de l'attaque
Kayle - Suppression de :
- Technique des ombres
Kennen - Désormais dans les options principales :
- Dompteur de tempête
- Expert de la magie
- Œil aiguisé
Kennen - Désormais dans les options secondaires :
- Déferlement suprême
Kennen - Suppression de :
- Atomique
- Forme finale
Lucian - Désormais dans les options principales :
- Plus de 8000
- Singularité
- Suprématie
Lucian - Désormais dans les options secondaires :
- Typique
- Dompteur de tempête
- Esprit de puissance
- Technique des ombres
Lucian - Suppression de :
- Œil aiguisé
Malphite - Désormais dans les options secondaires :
- Ange gardien
- Démolisseur
- Conte de fées
- Robot combattant
Malphite - Suppression de :
- Forme finale
Rell - Désormais dans les options principales :
- Mur vivant
Rell - Désormais dans les options secondaires :
- Indépendant
Sivir - Suppression de :
- Mur vivant
- Armure cloutée
- Inarrêtable
Zac - Ajouté dans les options secondaires :
- Instinct meurtrier
- Esprit de puissance
Zac - Désormais dans les options secondaires :
- Inarrêtable
Zac - Ajouté dans les options principales :
- Forme finale
- Armure cloutée
Zac - Ajouté dans les options secondaires :
- Typique
- Sombre amulette
- Inébranlable
Dr. Mundo - Suppression de :
- Œil aiguisé
Gangplank - Ajouté dans les options principales :
- Héros affamé
Gangplank - Désormais dans les options secondaires :
- Forces rassemblées
- Mage
- Sur le fil
Gangplank - Suppression de :
- Robot combattant
Janna - Ajouté dans les options principales :
- Expert de l'attaque
- PO de guerre
- Desperado
Janna - Ajouté dans les options secondaires :
- Mage
- Plus de 8000
- Rage croissante
Janna - Suppression de :
- Vétéran
Jhin - Désormais dans les options principales :
- Rafale infernale
- Conte de fées
- Démolisseur
- Super génie
Jhin - Désormais dans les options secondaires :
- Dompteur de tempête
- Coups spirituels
Kai'Sa - Désormais dans les options principales :
- Massacreur
Kai'Sa - Désormais dans les options secondaires :
- Dompteur de tempête
- Précision
Kalista - Suppression de :
- Massacreur
Katarina - Désormais dans les options principales :
- Héros affamé
- Double coup
- Kahuna
- Démolisseur
- PO de guerre
- Desperado
Katarina - Suppression de :
- Voile rouge
Lux - Désormais dans les options principales :
- Conte de fées
- Expert de la magie
- Colossal
- Mini terreur
Lux - Désormais dans les options secondaires :
- Dompteur de tempête
- Clone des ombres
Lux - Suppression de :
- Œil aiguisé
Vi - Suppression de :
- Démolisseur
- Ange gardien
Vi - Désormais dans les options secondaires :
- Singularité
- 100 Pompes
- Démolisseur
Xin Zhao - Ajouté dans les options secondaires :
- Armure cloutée
Xin Zhao - Désormais dans les options secondaires :
- Inarrêtable
Ahri - Ajouté dans les options principales :
- Singularité
Ahri - Ajouté dans les options secondaires :
- Clone des ombres
Ahri - Suppression de :
- Œil aiguisé
Caitlyn - Suppression de :
- Conte de fées
- Ange gardien
Caitlyn - Désormais dans les options secondaires :
- Vitesse maximale
- Ordinaire
Darius - Suppression de :
- Massacreur
Darius - Ajouté dans les options principales :
- Téléportation
- Plaie béante
Darius - Ajouté dans les options secondaires :
- Voile rouge
Kog'Maw - Désormais dans les options principales :
- Sur le fil
Kog'Maw - Suppression de :
- Dompteur de tempête
Malzahar - Désormais dans les options secondaires :
- Menace de mort
- Coups spirituels
- Œil aiguisé
Malzahar - Suppression de :
- Coup du chapeau
- Ange gardien
Neeko - Désormais dans les options principales :
- Instinct meurtrier
- Clone des ombres
- Œil aiguisé
Neeko - Désormais dans les options secondaires :
- Indépendant
Neeko - Suppression de :
- Armure cloutée
Neeko - Ajouté dans les options principales :
- Atomique
- Régénération
- Métamorphose
Neeko - Ajouté dans les options secondaires :
- Menace de mort
- Inébranlable
Neeko - Désormais dans les options principales :
- Œil aiguisé
Senna - Ajouté dans les options principales :
- Voile rouge
Senna - Désormais dans les options secondaires :
- Rage croissante
- Précision
Senna - Suppression de :
- Massacreur
Smolder - Désormais dans les options secondaires :
- Expert de l'attaque
Smolder - Suppression de :
- Massacreur
Swain - Suppression de :
- Desperado
Udyr - Suppression de :
- Broyeur d'âme
Viego - Suppression de :
- Héros affamé
- 100 Pompes
Ziggs - Désormais dans les options secondaires :
- Tornade de lames
- Concentration 66
- PO de guerre
Ziggs - Suppression de :
- Œil aiguisé
Akali - Désormais dans les options principales :
- Démolisseur
Akali - Désormais dans les options secondaires :
- Voile rouge
Akali - Suppression de :
- Transperceur
Ashe - Désormais dans les options secondaires :
- Expert de la magie
- Farceur
Ashe - Suppression de :
- Massacreur
Jinx - Suppression de :
- Menace de mort
- Plus de 8000
- Coups spirituels
- Précision
K'Santé - Ajouté dans les options principales :
- Desperado
- Plaie béante
- Précision
K'Santé - Désormais dans les options secondaires :
- Peau adaptative
K'Santé - Suppression de :
- Atomique
- Armure cloutée
Karma - Désormais dans les options principales :
- Ordinaire
- Poids d'entraînement
- Échauffement
Karma - Désormais dans les options secondaires :
- Menace de mort
- Dompteur de tempête
Karma - Suppression de :
- Œil aiguisé
Poppy - Désormais dans les options principales :
- Super génie
- Ange gardien
Poppy - Désormais dans les options secondaires :
- Indépendant
Poppy - Suppression de :
- Armure cloutée
Ryze - Désormais dans les options secondaires :
- Étincelle puissante
Ryze - Suppression de :
- Œil aiguisé
Samira - Désormais dans les options principales :
- Menace de mort
- Super génie
- Expert de la magie
Samira - Désormais dans les options secondaires :
- Sur le fil
Samira - Suppression de :
- Massacreur
Sett - Désormais dans les options principales :
- Instinct meurtrier
- Ordinaire
Sett - Suppression de :
- Indépendant
Sett - Désormais dans les options secondaires :
- Étincelle puissante
- Meilleure défense
Yuumi - Désormais dans les options secondaires :
- Armure cloutée
Yuumi - Suppression de :
- Œil aiguisé
Braum - Ajouté dans les options principales :
- Typique
- Conte de fées
- Esprit de puissance
- Ange gardien
Braum - Ajouté dans les options secondaires :
- Voile rouge
Braum - Suppression de :
- Massacreur
- Menace de mort
Ekko - Suppression de :
- Efficacité
- Colossal
- Expert de l'attaque
- Premier coup
- Indépendant
- Mur vivant
- Étincelle puissante
- Poids d'entraînement
Gwen - Ajouté dans les options principales :
- Plus de 8000
Gwen - Désormais dans les options secondaires :
- Rage croissante
Gwen - Suppression de :
- Œil aiguisé
- Transperceur
- Souffle solaire
Lee Sin - Ajouté dans les options principales :
- Colossal
- Mini terreur
Lee Sin - Ajouté dans les options secondaires :
- Forces rassemblées
- Échauffement
Lee Sin - Suppression de :
- Transperceur
Séraphine - Désormais dans les options secondaires :
- Tornade de lames
- Expert de l'attaque
- Téléportation
- PO de guerre
- Premier coup
Twisted Fate - Suppression de :
- Œil aiguisé
- Rage croissante
Varus - Suppression de :
- Démolisseur
Yone - Suppression de :
- Hyperactif
- Précision
Zyra - Ajouté dans les options secondaires :
- Tank-Zilla
- Desperado
Zyra - Suppression de :
- Œil aiguisé
- Efficacité
- Hyperactif
Corrections de bugs
- C'est quoi ce bruit ? Rammus ne déclenchera plus un effet sonore permanent lorsqu'il meurt avec son bouclier actif.
- Le Méga-mecha peut infliger des coups critiques lorsqu'il bénéficie du type Exécuteur.
- Les objets ne peuvent plus être supprimés dans de rares cas lorsque les unités sont vendues immédiatement après avoir été équipées.
- Maître de glace fonctionne désormais sur les armées fantômes.
- La bulle d'aide d'Abracadabra a été corrigée pour indiquer qu'il réduit d'un pourcentage les dégâts des ennemis.
- Le grand saut fait désormais correctement bondir les Luchadors au début du combat.
- Petits mais costauds a été correctement réactivé.
- Grandeur et démesure a été correctement réactivé.
- Jumeau maléfique octroie désormais l'unité à 2 étoiles si un champion passe à 3 étoiles pendant qu'il est sur le banc.
- Toujours plus vite I affiche désormais les valeurs de départ correctes dans l'encadré de l'optimisation.
- Duo de drift octroie désormais correctement +1 au type Méga-mecha lorsque Senna est celle qui bénéficie du power up.
- Duo de drift n'octroie plus son bonus si vous retirez Senna ou Lucian après qu'ils sont passés à 3 étoiles.
- Ahri ne perd plus sa compétence si sa cible devient impossible à cibler pendant le temps d'incantation de sa compétence. Elle visera désormais une nouvelle cible immédiatement.
- Forge psychique et La qualité avant la quantité sont désormais mutuellement exclusifs.
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