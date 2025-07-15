TFT : MàJ 14.8, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
Patch notes 14.8 de TFT
Du côté du set K.O ColiseumPréparez-vous Au combat ! Le set K.O. Coliseum sortira avec le patch 15.1 de TFT, le 30 juillet. Découvrez toutes les dernières infos sur le nouveau set ci-dessous !
- Dev drop : K.O. Coliseum
- Aperçu du gameplay de K.O. Coliseum
- Redéfinition des rôles et modifications des objets
Modification du rythme de la boutique en rotationNous testons différents rythmes de rotation pour la boutique en rotation. Cela signifie que les offres de votre boutique seront peut être différentes de celles de vos amis, mais ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas à côté de ce que vous recherchez dans la boutique à cause de ce test.
Les joueurs dont la rotation de boutique est plus rapide verront moins d'articles par actualisation, mais plus de contenu au total tout au long du patch. Tous les éléments qui apparaissent normalement au cours d'une rotation standard de 14 jours (un patch) apparaîtront toujours dans cette même période de 14 jours, mais ils seront répartis sur des mises à jour plus fréquentes.
Et si vous avez manqué des offres lors de la rotation de ce patch, bonne nouvelle : nous prévoyons de vous les proposer à nouveau dès le début du set K.O. Coliseum.
- Certains joueurs verront leur boutique changer tous les 7 jours
- Certains joueurs verront leur boutique changer tous les 2 jours (rotation rapide)
- Tous les autres joueurs verront leur boutique changer tous les 14 jours (rotation de base)
Le trésor de Crocc est de retour !Le Trésor de Crocc est de retour pour le dernier patch de Cyber City (ce patch), alors qu'est-ce que vous attendez ? Allez passer cette unité 5 PO 3 étoiles ! Nous avons ajouté une nouvelle rencontre de début de partie rare, et nous avons apporté quelques changements au mode depuis la dernière fois qu'il a été disponible, lors du set Into the Arcane.
- (Nouveau) Rencontre de début de partie : tous les joueurs gagnent un Garen à la phase 1-2.
- Le champion d'ouverture a 100% de chances d'être unique.
- Les Suppresseurs d'objet ne sont plus disponibles par défaut lors des manches PvE. Vous avez un Suppresseur d'objet doré (réutilisable) pour pallier ce manque.
- Les optimisations Départ différé et Nouveau départ sont désormais désactivées.
Hyper RollComme nous vous l'avions annoncé en mai, le patch 14.8 est le dernier dans lequel le mode Hyper Roll sera un mode de jeu permanent de TFT. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre Dev Video ici.
Systèmes
Les HacksIl vous reste encore 1 patch complet pour faire des speed runs dans TFT avec Pacte cruel, pour spammer Batterie bleue III ou pour rater vos relances avec le hack « À vos marques, prêts... » qui est de nouveau disponible.
- Les optimisations du Marché noir ont beaucoup plus de chances d'apparaître à la phase 2-1.
Changements majeursDans cette section, nous allons parler des changements majeurs de ce patch, aussi majeurs que la révélation du set K.O. Coliseum dans le dev drop qui est sorti ce week-end !
TypesQue vous bricoliez avec vos unités Nitro ou que vous fassiez du troc avec vos renseignements, nous envoyons nos types cumulables sur un marché favorable aux acheteurs. Grâce au nouvel Emblème de Cypher et aux optimisations, le type Cypher (6) a une nouvelle recrue et est maintenant plus attractif. Souvent présent aux extrémités du classement, ce type aime les petites promenades sur la plage, les unités à 5 PO 3 étoiles et les longues promenades sur la plage. Il est temps d'investir dans Cypher !
- Cypher (6) - ajout d'une nouvelleunité
- Cypher (6) - Multiplicateur de renseignements x2.5
- Cypher (6) - Dégâts d'attaque et puissance : 90
- Nitro - PV par ferraille : 12 ⇒ 14
Champions à 1 POKindred n'a encore jamais eu l'occasion de porter d'objets en milieu de partie, et encore moins en fin de partie. Nous apportons donc un gros buff à sa version trois et quatre étoiles, ce qui devrait bien fonctionner avec une Lame funeste.
- Kindred - Ratio de dégâts d'attaque : 520/520/540/560% ⇒ 520/520/575/630%
Champions à 2 POPeut-être que grâce à ce buff, Ekko ne servira pas juste à porter temporairement les objets destinés à Neeko.
- Darius - Soins : 200/220/240 ⇒ 200/220/260
- Ekko - Soins : 300/375/475 ⇒ 330/415/525
Champions à 3 POCela (et le buff d'Ekko) signifie-t-il que le type Démon urbain peut de nouveau être une compo de relance ?
- Jinx - Ratio de dégâts d'attaque des roquettes : 140/140/150% ⇒ 140/140/165%
Champions à 5 PONous avons augmenté les dégâts d'Aurora pour que les objets de carry sur elle aient plus d'impact. En revanche, nous avons diminué la vitesse d'attaque des unités qu'elle amène sur le plateau.
La deuxième phase de Kobuko est désormais digne d'un combat de boss dans un jeu rétro.
Avec un nouveau buff de puissance, Renekton pourrait bien devenir le roi des cybermarécages.
Ce changement pour Zac aura sûrement un impact... sur mes relances.
- Aurora - Vitesse d'attaque des unités échangées : 50/100/1000% ⇒ 40/80/1000%
- Aurora - Dégâts répartis : 525/800/9999 ⇒ 560/840/9999
- Kobuko - Vitesse d'attaque d'enragement à la phase 2 : 125% ⇒ 140%
- Kobuko - Bonus à l'impact d'enragement à la phase 2 : 33% ⇒ 35%
- Renekton - Dégâts de base de sa compétence : 260/400/1000 ⇒ 310/465/1000
- Le taux d'apparition des blobs de Zac a doublé.
- Zac - Puissance par blob : 2 ⇒ 1
- Zac - PV par blob : 3% ⇒ 1.5%
Objets
- Ajout de l'Emblème de Cypher.
OptimisationsAlors, vous avez mordu à l'hameçon ?
J'ai hâte de déchiffrer ces écrans de fin de partie avec les encaissements du nouvel Emblème de Cypher (et ses optimisations).
Maintenant que notre Tactician's Crown repose sur la tête de quelqu'un (ATTENTION AUX SPOILERS), nous avons décidé de réintroduire « À vos marques, prêts... », une optimisation que nous avions dû désactiver temporairement pour le patch de la Tactician's Crown pour des raisons d'intégrité et parce qu'il était très très très puissant pour nos pros, en particulier avec un ping faible.
- Hameçonnage (Gragas) - Dégâts renforcés : 465/700/1050 ⇒ 500/750/1200
- Hameçonnage (Gragas) - Soins : 300/375/450 ⇒ 315/395/475
- Ajout du Blason de Cypher (uniquement à la phase 2-1) : octroie un Emblème de Cypher.
- Ajout de la Couronne de Cypher (uniquement à la phase 2-1) : octroie un Emblème de Cypher, un Tueur de géants et une LeBlanc.
- À vos marques, prêts... (optimisation du Marché noir) est de nouveau disponible.
Spoiler des changements du set K.O Coliseum
ChampionsLes champions suivants ont été ajustés pour s'adapter à leur rôle dans le prochain set. Vous voulez en savoir plus ? Alors n'hésitez pas à consulter notre dernier dev drop !
Personnellement, j'ai très hâte de voir des compos avec Braum, le combattant physique, en action.
- Les PV, les dégâts d'attaque, la vitesse d'attaque, l'armure et la résistance magique de Séraphine ont été augmentés de +1.
- Zyra octroie désormais +1% de vitesse d'attaque à tous ses alliés à chaque compétence.
- Les chances d'obtention de PO de Twisted Fate ont été un peu diminuées.
- Twisted Fate - PO générées : 1 ⇒ 2
- Braum - Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 70
- Braum - Vitesse d'attaque : 0,6 ⇒ 0,65
- Varus est désormais un Sniper
- Sniper (type) : le champion gagne +1% d'amplification des dégâts par hexagone de distance avec sa cible.
Retour de set : Mega RemixCe n'est pas seulement le dernier patch du set Cyber City, c'est également le dernier patch du retour de set Mega Remix. Alors, voyons les choses en grand pour que chaque champion ait son moment de gloire, qu'il s'agisse d'une chanteuse comme Séraphine ou d'un danseur comme Gragas.
Systèmes : Rencontres de début de partieNous augmentons la fréquence des rencontres d'ouverture spécifiques au retour de set pour faciliter l'obtention des Têtes d'affiche puissantes et aux multiples talents !
- Chances d'apparition de Talents multiples augmentées de 500%
- Chances d'apparition de Superstars augmentées de 300%
TypesLe grand prix du type 8 bits est un peu plus facile à gagner, mais tout aussi grandiose.
Nous apportons un nerf au Destrier d'effroi, mais je vais continuer à le chevaucher jusqu'à la fin des temps (ou du moins, jusqu'à la fin du set).
Le type Pentakill a besoin d'un tempo moins rapide, pour le faire passer du genre death metal au sous-genre du drone metal.
8 bits - Points nécessaires pour le grand prix : 345 678 ⇒ 321 321
- Country (7) - Ratio de dégâts d'attaque du Destrier d'effroi : 210% ⇒ 200%
- Edgelord (7) - Vitesse d'attaque : 90% ⇒ 105%
- Pentakill (7) - Dégâts supplémentaires : 50% ⇒ 45%
ChampionsPour nous assurer que chaque champion ait son moment de gloire dans le dernier patch du set, nous avons décidé de les buffer. Voici donc la liste de toutes les améliorations apportées aux champions.
- Corki - Ratio de dégâts d'attaque : 320% ⇒ 350%
- Nami - Dégâts : 350/520/830 ⇒ 420/630/1000
- Gragas - Dégâts : 240/360/720 ⇒ 600/900/1800
- Gragas - Soins : 500/625/920 ⇒ 900/1150/1700
- Gragas - Durée des soins : 2 sec ⇒ 5 sec
- Jax - Dégâts du coup : 240/360/560 ⇒ 255/385/595
- Jax - Dégâts du tourbillon : 140/210/315 ⇒ 150/225/350
- Séraphine - Dégâts : 140/210/315 ⇒ 160/240/375
- Séraphine - Soins : 80/120/160 ⇒ 100/150/200
- Garen - PV max gagnés : 215/245/275 ⇒ 250/300/350
- Riven - Ratio de dégâts d'attaque du bouclier : 250% ⇒ 275%
- Riven - Ratio de dégâts d'attaque : 90% ⇒ 99%
- Ekko - PV du bouclier : 400/450/550 ⇒ 400/450/625
- Ekko - Dégâts : 60/90/145 ⇒ 70/105/170
- Urgot - Ratio de dégâts d'attaque : 160/160/165% ⇒ 165/170/175%
- Poppy - Ratio de dégâts d'attaque : 260/260/525% ⇒ 300/300/620%
- Poppy - Soins : 5/5/10% PV max ⇒ 7/7/15% PV max
- Zac - Soins : 135/175/800 ⇒ 150/225/800
- Zed - Dégâts d'attaque de l'ombre : 185/185/370% ⇒ 205/210/420%
- Zed - Ratio de dégâts d'attaque : 350/350/700% ⇒ 400/405/800%
- Qiyana - Ratio de dégâts d'attaque : 520/520/1000% ⇒ 520/590/1000%
Corrections de bugs
- Le Mannequin offensif dispose désormais du bon nombre de dégâts d'attaque lors de son premier combat.
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