TFT : Màj 14.7, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
Patch notes 14.7 de TFT (2025)
Mode de compatibilité sur Windows 8À partir du patch 14.7, nous retirerons la possibilité pour les joueurs de lancer League of Legends ou Teamfight Tactics en mode compatibilité sur Windows. Après avoir cliqué sur le bouton Jouer du client Riot avec le mode de compatibilité activé, une fenêtre s'ouvrira en vous proposant automatiquement de désactiver le mode et de lancer le jeu normalement. Si vous refusez, le client ne se lancera pas. Par contre, si vous acceptez, le mode sera désactivé et le jeu tentera de se lancer normalement. Cela ne devrait pas affecter les joueurs, et servira à s'assurer que League/TFT est lancé dans un environnement pris en charge.
Si vous désirez en savoir plus sur les configurations minimales requises pour faire tourner League, n'hésitez pas à consulter l'article du Support : configurations minimales et recommandées.
Systèmes
Noms des objets de la lumièreIl est vrai qu'avoir un nom original pour chaque objet de la lumière est plutôt cool, mais ça peut compliquer les choses quand vous cherchez un objet en particulier et que vous n'avez pas d'image pour vous aider. Nous changeons donc tous les noms d'objets de la lumière pour qu'ils deviennent « [nom de l'objet] de la lumière ». De toute façon, tout le monde dit déjà Cotte épineuse, Soif de sang, etc., de la lumière, non ?
- Tous les objets de la lumière s'appellent désormais « XXX de la lumière » au lieu d'avoir des noms originaux.
Priorité dans le carrouselDésormais, vous ne serez plus punis aussi sévèrement pour avoir raté votre premier choix dans le carrousel car vous vous serviez un verre d'eau.
- Si vous ne prenez pas d'objet lors d'un carrousel après la phase 5, le système donnera maintenant la priorité à un objet complet plutôt qu'à l'unité la plus coûteuse, si possible.
Changements majeurs
TypesCypher a des taux de victoire trop élevés aussi bien à haut niveau que sur la scène compétitive. Alors que les compétitions aux plus gros enjeux s'apprêtent à commencer, nous allons sérieusement l'affaiblir pour son premier palier, et plus délicatement diminuer ses stats pour les deuxième et troisième paliers.
Exotech est particulièrement efficace depuis les buffs du patch 14.6, et c'est plutôt grâce aux PV bonus qu'aux objets. Nous diminuons donc les PV bonus octroyés aux unités Exotech quand elles portent des objets tout en augmentant un peu les dégâts afin que l'Arc holographique puisse être utilisé de manière plus flexible par les unités de ce type, et pas juste par Varus.
Lors du dernier patch, nous avons augmenté le bouclier d'Initiateur (6) de 40 à 48%, et bien que ça ait rendu ce type beaucoup plus populaire, ça a aussi rendu ses unités trop solides.
- Cypher - Renseignements de base par défaite : 16/20/24/28 ⇒ 13/18/23/28
- Exécuteur - Chances de coup critique bonus : 25/35/45/50% ⇒ 25/35/50/55%
- Exotech (7) - PV : 300 ⇒ 270
- Exotech - Arc holographique : octroie désormais 15% de dégâts d'attaque
- Nitro - PV par chrome : 11 ⇒ 12
- Initiateur (6) - Bouclier : 48% ⇒ 45%
Champions à 1 POMême si l'on a apprécié voir des compos tourner autour d'un Dr. Mundo géant et tout-puissant, nous ne sommes pas convaincus que même 100 unités plus petites parviendraient à le battre. Nous l'affaiblissons donc un peu en diminuant ses ratios de soins tout en renforçant l'unité à 1 PO la plus faible de sa compo fétiche pour rétablir l'équilibre.
Vi est incroyable en début de partie et devient de moins en moins forte à mesure que la partie avance. Nous avons donc un nerf pour ses versions à une et deux étoiles, et un buff pour sa version 4 étoiles.
- Dr. Mundo - Ratio des soins : 5% ⇒ 2%
- Vi - Ratio de puissance du bouclier : 275/350/500/650% ⇒ 260/335/500/665%
- Zyra - Dégâts de la racine principale : 290/435/660/885% ⇒ 305/460/685/905%
- Zyra - Dégâts de la racine secondaire : 145/220/330/440% ⇒ 150/225/340/455%
Champions à 2 POEn tant que tank par défaut des compos de relance Nitro, Shyvana s'épuise plus qu'elle n'épuise ses ennemis. Un meilleur rapport puissance/PV lui permettra d'être plus efficace, surtout dans les compos de Technophiles qui en ont le plus besoin !
Le plafond de puissance de Graves avec des artefacts qui bénéficient des 5 balles de ses attaques automatiques est bien trop élevé pour une unité à 2 PO. Nous retirons ces interactions pour que ses artefacts de prédilection ne se déclenchent qu'une fois, et diminuons un *tout petit peu* les dégâts de ses projectiles, puisqu'il s'avère que même sans artefact, il est un peu trop fort. Juste un *tout petit peu*.
- Shyvana - Gains de PV : 200/270/340% ⇒ 210/285/360%
- Graves - Au bout du rouleau et l'Hydre titanesque ne se déclencheront plus qu'une fois par attaque au lieu de 5 fois.
- Graves - Dégâts des projectiles : 35% ⇒ 33%
Champions à 4 POLes compos A.M.P. sont parmi les plus puissantes sur les plateaux de niveau 9, en grande partie grâce à Annie qui taille dans les lignes arrières pendant que Samira (dont l'amélioration A.M.P. sera diminuée dans la section suivante) les achève. Et même si le bon sens voudrait qu'on utilise Ziggs et Kobuko dans ces compos pour activer Cyberboss et Stratège, ces unités sont absentes des plateaux les plus performants, laissant la place à des unités de 5 PO à une étoile (*tousse* Zac *tousse*). Diminuer les dégâts d'Annie nous permet de répartir la puissance des compos A.M.P. parmi les unités qui ne s'en sortent pas aussi bien dans d'autres compositions, comme Neeko et Ziggs. L'objectif est que le niveau 9 avec des A.M.P. soit toujours une option viable, mais avec désormais plus de variations. Ces changements devraient aussi bénéficier aux plateaux de fin de partie qui peinent à tenir face aux principales compos de puissance (Démon urbain, Stratège, Cyberboss).
- Annie - Dégâts de la mini boule de feu : 45/68/300% ⇒ 42/63/300%
- Cho'Gath - PV : 1000 ⇒ 1100
- Neeko - Ratio de puissance du bouclier : 280/300/1500% ⇒ 295/315/1500%
- Ziggs - Dégâts de base de la compétence : 250/375/1500% ⇒ 265/400/1500%
- Vex - Dégâts de la compétence : 180/270/1100% ⇒ 190/285/1150%
Champions à 5 POAppelez ça le Blobageddon, ou la Blobocalypse, ou tout ce que vous voulez, mais Zac est en tête de liste pour les dégâts infligés ET encaissés grâce à ses blobs. Nous diminuons la puissance que lui octroient ses blobs, mais augmentons ses ratios de puissance, pour que vous puissiez toujours l'équiper d'objets de puissance et faire de ce tank un carry de Troie.
- Zac - Puissance par blob : 4 ⇒ 2
- Zac - Ratio de puissance : 115/175/1000% ⇒ 140/210/1000%
- Samira - Balles de base : 20 ⇒ 22
- Samira - Balles par effet A.M.P. : 2 ⇒ 1
OptimisationsMaintenant que la compétition est là, nous avons pris la décision difficile de désactiver une de vos optimisations du Marché noir favorites, qui est à la fois trop et trop peu puissante. En tant que moment le plus sensible au temps de réaction de TFT (et probablement la seule chose ici qui tient du réflexe), l'optimisation « À vos marques, prêts... » est affectée de manière unique par votre vitesse de connexion. Ces microsecondes de décalage peuvent avoir de vraies conséquences lorsqu'on joue dans un environnement compétitif au niveau international, où certains joueurs peuvent avoir un ping plus élevé que d'autres.
Nous désactivons Pièces de rechange ! (Nitro) à cause d'un bug de la tourelle, et Surcadençage (A.M.P.), car soyons honnête, on a déjà fait mieux. Surcadençage vous pousse à jouer A.M.P., mais pas de manière verticale, ce qui est un peu contre-intuitif, et vous octroie ensuite des relances tout en vous demandant d'équiper des objets sur vos unités A.M.P., ce qui n'a pas non plus beaucoup de sens.
- À vos marques, prêts... n'est plus disponible
- Baroud d'honneur - PV : 200 ⇒ 150
- Écho de Luden - Dégâts : 100-250 ⇒ 110-300
- Surcadençage n'est plus disponible
- Pièces de rechange ! n'est plus disponible
- Armure couverte d'épines - Soins : 35% ⇒ 30%
Changements mineurs
ChampionsBien que Miss Fortune puisse être un second carry puissant aux côtés d'unités plus fiables à cible unique (comme Zeri), elle ne parvient pas à se hisser au rang de carry solo qu'une unité à 4 PO mériterait en ayant 3 objets. Nous lui octroyons un peu plus de dégâts d'attaque et un meilleur bonus quand elle porte le chapeau de la Pègre (7) pour qu'elle puisse être en tête des compos Pègre/Dynamo.
- Vayne - Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 53
- Fiddlesticks - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
- Miss Fortune - Dégâts d'attaque : 53 ⇒ 56
- Miss Fortune - Pègre (7) - Dégâts perforants : 33% ⇒ 40%
- Renekton - PV : 1000 ⇒ 1100
OptimisationDynamisation (Dynamo) est une très bonne optimisation de type quand elle est activée assez tôt et que vous dépensez assez de mana pour récolter les bénéfices. Elle n'est par contre pas géniale quand elle est proposée en fin de partie et qu'elle ne peut pas être mise à profit.
- Dynamisation ne peut plus apparaître lors de la phase 3-2
Double UpNous avons des mises à jour de taille pour Double Up afin de réduire les chances d'avoir une unité de 4 PO à 3 étoiles, ce qui est devenu une condition de victoire un peu trop fiable dans les niveaux de jeu moyens et élevés.
Notre premier ajustement touche le délai de récupération des canons d'équipe. Les canons ne peuvent désormais plus envoyer que des unités à 1 étoile, et la durée de récupération dépendra du coût de l'unité. Puisqu'il n'est pas rare de garder des unités à 3 PO sur son banc en Double Up, le délai de récupération pour celles-ci sera de 3 tours, comme pour les unités à 1 et 2 PO. Dans la même veine, nous retirons le duplicateur des cadeaux que vous pouvez envoyer, ainsi que l'optimisation Puissance 4, qui permet à la prochaine unité à 4 PO que vous achetez d'être à 2 étoiles. Comme le canon d'équipe est toujours là, et que Double Up est un mode avec une plus forte inflation, nous nous attendons encore à y voir plus d'unités de 4 PO à 3 étoiles que dans les files standard. Nous continuerons à surveiller leur taux d'apparition et, comme toujours, nous ferons les ajustements nécessaires.
- Le délai de récupération du canon d'équipe dépend désormais du prix d'une unité et plus de son niveau. 3/3/3/5/5 manches pour les unités à 1/2/3/4/5 PO.
- Les canons ne peuvent désormais plus envoyer que des unités à 1 étoile. Vous ne pouvez envoyer que des unités à 1 étoile.
- Le duplicateur de l'armurerie de cadeaux a été remplacé par 3 duplicateurs mineurs.
- L'optimisation Puissance 4 a été retirée du mode Double Up.
Retour de set : Méga Remix
ChampionsÀ l'exception de Miss Fortune, nous nous assurons que tous ces carrys ont l'occasion de briller.
- Kai'Sa - Dégâts d'attaque de la compétence : 290/290/300% ⇒ 310/310/315%
- Kayle - Puissance de la compétence : 35/52/75 ⇒ 40/60/85
- Kayle - Dégâts du final de la compétence : 240/360/540 ⇒ 275/415/620
- Lulu - Puissance de la compétence : 250/375/600 ⇒ 290/430/690
- Lulu - Dégâts secondaires : 150/225/360 ⇒ 175/260/420
- Lulu - Augmentation des dégâts de l'étourdissement : 150/225/360 ⇒ 175/260/420
- Miss Fortune - Dégâts d'attaque de la compétence : 295/295/305% ⇒ 280/280/280%
- Miss Fortune - Dégâts d'attaque secondaires de la compétence : 180% ⇒ 170%
Optimisations
- Sapés comme jamais - PV : 70 ⇒ 60
- Sapés comme jamais - Vitesse d'attaque : 7% ⇒ 6%
Fiesta de Pengu
Types
- Rebelle (bronze) - Amplification des dégâts : 4% >> 4,5%
- Rebelle (bronze) - Durée du bouclier : 10 secondes >> 12 secondes
- Rebelle (prismatique) - Amplification des dégâts : 8% >> 9%
- Rebelle (prismatique) - Durée du bouclier : 10 secondes >> 12 secondes
- Seigneur draconique (bronze) - Durée de l'étourdissement : 1 seconde >> 1,5 seconde
- Seigneur draconique (bronze) - Pourcentage de dégâts bruts : 10% >> 12%
- Seigneur draconique (prismatique) - Durée de l'étourdissement : 1,5 seconde >> 2 secondes
- Seigneur draconique (prismatique) - Pourcentage de dégâts bruts : 15% >> 18%
- Pyromancien - Vitesse d'attaque toutes les 5 cendres : 1,5% >> 2%
- Conquérant (bronze) - Puissance et dégâts d'attaque de base octroyés : 10% >> 8%
- Conquérant (prismatique) - Puissance et dégâts d'attaque de base octroyés : 15% >> 12%
- Conquérant - Palier de récompense le plus élevé : 1400 >> 1300
- Jazz (bronze) - PV bonus par type : 1,5% >> 2%
- Jazz (bronze) - Amplification des dégâts par type : 1,0% >> 1,5%
- Jazz (prismatique) - PV bonus par type : 3% >> 4%
- Jazz (prismatique) - Amplification des dégâts par type : 2,5% >> 3,0%
Champions des types
- Veigar, le Seigneur Yordle - Dégâts de la compétence : 200/300/500 ⇒ 200/330/500
- Kayle (Mythificateur) - Dégâts de l'actif de la compétence : 125/250/375/750 >> 125/250/390/780
- Kayle (Mythificateur) - Dégâts à l'impact du passif : 15/35/40/80 >> 15/35/45/90
- Kayle (Mythificateur) - Dégâts d'attaque de base par niveau : 14/29/45 >> 16/33/49
Hacks/Rencontres de début de partie
- Garen Pengu : 7% >> 9%
- Pengu anniversaire hacké (Type anniversaire supplémentaire) : 5% >> 8%
- Enclume à composants : 8% >> 4%
- Trois optimisation Or : 8% >> 7%
Corrections de bugs
- Les manches de PvE en Double Up ne peuvent plus n'octroyer aucun orbe de butin.
- Correction d'un bug à cause duquel Shyvana à 4 étoiles gagnait moins de PV que prévu.
- Mega Remix : correction d'un bug à cause duquel les dégâts d'attaque de Poppy à 1 étoile n'augmentaient pas en fonction de ses PV bonus.
- Mega Remix : quand Urgot augmente sa portée, son cône apparaît désormais près de sa cible au lieu de toujours apparaître près de lui et de lui faire rater les ciblés éloignées mais à sa portée.
- Fiesta de Pengu : correction d'une bulle d'aide incorrecte qui disait que le type Sylvestre octroyait un pourcentage de dégâts d'attaque et de puissance alors qu'il en octroie une valeur fixe.
- Fiesta de Pengu : correction d'un bug à cause duquel Kayle (Mythificateur) pouvait ramener le Tibbers d'Annie à la vie.
- Fiesta de Pengu : correction d'un bug à cause duquel le type Yordle ne comptait pas correctement les unités à 4 étoiles au moment de vous octroyer Veigar, le Seigneur Yordle.
- Correction d'un problème avec les effets visuels du portail de Fièvre du disco, dont le modèle sur mobile ne correspondait pas à celui sur ordinateur.
- Correction d'un problème à cause duquel Garen libéré de base n'avait pas d'effets visuels brillants.
- Correction d'un problème avec la visibilité de Soyeux sur IOS.
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