TFT : MàJ 14.6, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets
Le game designer le plus apprécié de la communauté de TFT a fait ses adieux à Riot Games et à l'auto-battler en juillet 2026.
Patch notes 14.6 de TFT
Fiesta de PenguC'est notre sixième anniversaire, et nous allons fêter ça avec quelques cadeaux et le retour d'une version mise à jour de la Fiesta de Pengu. Le mode sera disponible le lendemain du jour de la sortie du patch et fermera ses portes à la fin du patch 14.7. Alors mettez votre plus beau chapeau, ou votre plus belle tenue de soirée (on se fiche du dress code, nous), et sautez dans la nouvelle file pour jouer vos types favoris des sets passés !
Systèmes
Épreuves de Pic-TocContrairement à nos magnifiques Tacticiens (oui, vous), Zeri n'a pas lu les notes de patch, et n'était pas au courant des changements apportés aux artefacts.
- La difficulté de la manche 3-1 (Zeri et Poignard de Statikk) a été diminuée.
Systèmes de butinNous avons apporté quelques changements aux systèmes de butin dans la 14.4 pour essayer de combattre l'inflation, mais les résultats ne sont pas vraiment satisfaisants. Nous les avons donc à nouveau modifiés afin de supprimer certains des scénarios de malchance les plus extrêmes en termes de PO et d'objets. Le but est de relever la qualité du plus mauvais cas de figure envisageable pour les PO et les orbes de butin, ce qui pourrait sembler un peu trop puissant quand on pense à des rencontres telles que Carapateurs à gogo ou Panier de crabes (surtout si on les combine avec les hacks de Cyber City), mais nous pensons que cela permettra à toutes les parties d'être plus plaisantes de manière générale, tout en nous préparant le terrain pour un changement de mécanique lors du prochain set.
- Les manches en PvE des phases 2, 3 et 4 seront donc plus cohérentes et vous offriront toujours des PO et des objets.
- La quantité d'objets moyenne des manches en PvE a augmenté.
- La quantité de PO moyenne des manches en PvE a baissé.
- Carapateurs à gogo et Panier de crabes octroient désormais un composant en plus.
RencontresNous diminuons les chances de voir des unités à 2 étoiles en début de partie, mais pour ce faire, nous supprimons la possibilité d'avoir plusieurs boutiques à 2 étoiles, ce qui créait des scénarios surpuissants que même le hack n'arrivait pas à gérer. Vous ne pourrez plus voir plusieurs boutiques d'unités à 2 étoiles dans un même tour.
- Rencontre d'unités à 2 étoiles : les chances de voir un champion à 2 étoiles en début de partie ont été diminuées.
Changements majeurs
Objets
- Visage spirituel - PV : 200 ⇒ 300
- Gage de Sterak - Pourcentage des PV du bouclier : 60% ⇒ 50%
- Gage de Sterak - Durée du bouclier : 6 sec ⇒ 5 sec
- Bâton du vide - Durée de la scission magique : 3 sec ⇒ 5 sec
Objets de la lumière
- Lame enragée de Guinsoo de la lumière, Jugement de Guinsoo - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 30%
- Lame enragée de Guinsoo de la lumière, Jugement de Guinsoo - Puissance : 20 ⇒ 30
- Visage spirituel de la lumière, Visage plus spirituel - PV : 400 ⇒ 600
- Visage spirituel de la lumière, Visage plus spirituel - Durabilité : 15% ⇒ 18%
- Gage de Sterak de la lumière, Mégabouclier de Sterak - Durée du bouclier : 8 sec ⇒ 6 sec
- Fléau vengeur de la lumière, Fléau du matin - Vitesse d'attaque : 40% ⇒ 35%
- Fléau vengeur de la lumière, Fléau du matin - Chances de coup critique : 40% ⇒ 35%
- Fléau vengeur de la lumière, Fléau du matin - Amplification des dégâts par effet cumulé : 10% ⇒ 8%
- Bâton du vide de la lumière, Vengeance d'Icathia - Mana : 15 ⇒ 30
- Bâton du vide de la lumière, Vengeance d'Icathia - Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 60%
- Bâton du vide de la lumière, Vengeance d'Icathia - puissance : 50 ⇒ 60
Artefacts
- Tremblelame - Vitesse d'attaque par effet cumulé : 8% ⇒ 7%
- Poignard de Statikk - Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 40%
- Poignard de Statikk - Puissance : 30 ⇒ 40
- Poignard de Statikk - Dégâts de base : 30 ⇒ 40
- L'indomptable - Armure et résistance magique : 20 ⇒ 25
- Hydre titanesque - Vitesse d'attaque : 15% ⇒ 20%
- Hydre titanesque - Dégâts d'attaque : 15% ⇒ 20%
Types
- Dynamo - Régénération de base du mana : 5/7/11 ⇒ 4/6/10
- Exotech - PV par objet : 50/150/240 ⇒ 50/160/300
- Exotech - Vitesse d'attaque par objet : 2/5/11% ⇒ 2/6/13%
- Bœuf doré - Amplification des dégâts de base : 12/24/26% ⇒ 12/24/25%
- Bœuf doré (6) - Chances de recevoir des composants : 7% ⇒ 6%
- Pègre - PV : 100/400/500 ⇒ 100/450/550
Champions à 1 PO
- Kog'Maw - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 50/50/60/75% ⇒ 40/40/60/80%
Champions à 2 PO
- Darius - Soins de base : 5% ⇒ 6%
- Darius boss de la Pègre - Soins de base par cible touchée : 50 ⇒ 70
- Darius boss de la Pègre - Perte de dégâts du tourbillon : 10% ⇒ 5%
- Ekko - Soins de la compétence : 280/340/425 ⇒ 300/375/475
- Jhin - Mana (buff) : 4/74 ⇒ 14/64
- LeBlanc - Dégâts de la compétence : 70/105/160 ⇒ 75/115/170
- Rhaast - Soins de base : 150/175/200 ⇒ 220/250/300
- Vayne - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
Champions à 3 PO
- Gragas - Mana : 20/80 ⇒ 20/70
- Senna - Pourcentage de dégâts d'attaque de son passif : 40% ⇒ 45%
- Varus - Mana : 15/75 ⇒ 20/70
Champions à 4 PO
- Cho'Gath - Ratio du gain de base de PV : 22/22/66% ⇒ 25/25/55%
- Miss Fortune - Mana (buff) : 50/150 ⇒ 40/135
Champions à 5 PO
- Garen - Mana (buff) : 30/100 ⇒ 20/80
Optimisations
- Ultimes ressources - XP de base octroyée : 70 ⇒ 30
- Typologie - PO par phase : 3 ⇒ 2
- Alter Ego (optimisation de champion de Rhaast) - Mana max : 70 ⇒ 60
- Alter Ego (optimisation de champion de Rhaast) - Pourcentage de dégâts d'attaque de la compétence : 330/330/335% ⇒ 340/340/350%
- Conseil d'administration (Divinicorp) - Augmentation de base : 60% ⇒ 50%
- Surcharge de PV - Dégâts bonus : 130% ⇒ 110%
- Ultra Ultrarapide (Ultrarapide) - Effets cumulés de départ : 2 ⇒ 1
Changements mineurs
Champions
- Illaoi 3 étoiles - Soins de la compétence : 500 ⇒ 600
- Skarner 3 étoiles - Ratio d'armure de la compétence : 385% ⇒ 425%
- Correction d'un bug à cause duquel Ziggs bénéficiant du bonus des Cyberboss n'infligeait pas de dégâts à un ennemi si c'était le dernier ennemi en vie.
Retour de set : Mega Remix
Types
- Big Shot - Ratio de dégâts d'attaque renforcés : 35/70/150% ⇒ 40/80/160%
- K/DA (7) - Statistiques : 26% ⇒ 23%
- Punk (6) - Statistiques : 450 PV, 45 de dégâts d'attaque et de puissance ⇒ 420 PV, 42 de dégâts d'attaque et de puissance
- True Damage (6) - Dégâts bruts supplémentaires : 50% ⇒ 55%
Champions
- Nami - Dégâts de la compétence : 300/450/720 ⇒ 350/520/830
- Olaf - Soins de la compétence : 20/25/30 ⇒ 20/25/35
- Bard - Dégâts de la compétence : 200/300/450 ⇒ 230/345/540
- Bard - Soins de la compétence : 120/150/180 ⇒ 140/175/250
- Gragas 3 étoiles - Soins de la compétence : 800 ⇒ 920
- Gragas 3 étoiles - Dégâts de la compétence : 600 ⇒ 720
- Amumu - Armure et résistance magique de base : 55 ⇒ 50
- Amumu - Ratio de puissance de la compétence : 80/120/190 ⇒ 65/95/150
- Qiyana - Ratio de dégâts d'attaque de la compétence : 470/470/1000% ⇒ 520/520/1000%
- Sona - Mana (buff) : 0/160 ⇒ 0/140
Optimisations
- Sapés comme jamais - PV : 80 ⇒ 70
- Sapés comme jamais - Vitesse d'attaque : 8% ⇒ 7%
- Rave party - Efficacité de la boule disco : 55% ⇒ 65%
- C'est l'heure du pogo - Gain de statistiques : 4 ⇒ 3
Corrections de bugs
- Boss pacifiste : correction d'un bug à cause duquel Ziggs bénéficiant du bonus des Cyberboss n'infligeait pas de dégâts à un ennemi si c'était le dernier ennemi en vie.
- Poignard de Statikk n'inflige plus des dégâts infinis contre les renforts dans les parties en Double Up.
- La bulle d'aide de la Couronne de Divinicorp a été corrigée pour préciser qu'elle octroie un Visage spirituel et plus une Rédemption.
- Les récompenses d'Une aventure exaltante mentionnent désormais bien L'indomptable au lieu du Visage de l'âme.
- L'option d'envoyer un objet complet aléatoire dans les cadeaux du mode Double Up ne peut plus ne rien envoyer.
- Renekton 3 étoiles gagne désormais bien 10 000 PV quand il lance sa compétence au lieu de 30 000.
- Tout le monde à bord : les trains de la Section Anima fonctionnent désormais également sur le plateau de votre partenaire quand vous allez l'aider en Double Up.
- Monétisation malveillante fonctionne désormais aussi sur Zac et sur les unités équipées d'un Trench-coat suspect.
- Le compteur de renseignements du type Cypher se met maintenant correctement à jour au début de chaque phase.
- Le Tome des emblèmes n'empêche désormais plus Lucidité de fonctionner.
- Les mods du type de Garen ne peuvent plus être équipés sur des mannequins d'entraînement qui portent un Emblème de la Pègre.
- Correction d'un bug à cause duquel il était possible de recevoir 2 orbes prismatiques grâce à La vie en prismatique.
- Mega Remix : 8 bits (4) et (6) octroient désormais la bonne quantité de dégâts d'attaque par palier de score.
- Mega Remix : les récompenses de HEARTSTEEL qui octroyaient des Gants de voleurs à artefacts +2 PO octroient maintenant une Enclume à artefacts +1 PO.
- Mega Remix : le compteur visuel de HEARTSTEEL s'affiche maintenant correctement lorsque le banc est rempli.
- Mega Remix : correction d'un bug exploitable avec les emblèmes.
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