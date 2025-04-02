TFT : MàJ 14.1, les détails de la mise à jour de lancement du set 14, Cyber City

TFT : MàJ 17.8, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez les détails du patch notes 17.8 de TFT, déployé le mercredi 29 juillet 2026, dans cet article.
Patch notes 14.1 de TFT
Les Portails de la ConvergenceNous avons publié un article sur le nouveau type de cosmétique des portails, alors n'hésitez pas à le consulter pour connaître tous les détails. Mais voici un bref résumé : les portails peuvent être équipés et ajoutés aux favoris comme les autres types d'objets cosmétiques (arènes, Tacticiens, boums). Ils peuvent être achetés dans la boutique en rotation et/ou gagnés dans le passe+ (qui contient le portail Bienvenue dans le cyberespace).
Nos deux portails légendaires seront disponibles contre trois médaillons fantastiques. PROJET : Vortex en chaîne et Météo fantastique de Janna arrivent au moment idéal aux côtés de Janna chibi ou de PROJET : Vayne libérée. Vous en saurez plus sur ces nouveaux Tacticiens dans un instant.
PROJET : Vayne libéréePROJET : Vayne libérée débarquera dans les trésors TFT pour condamner vos ennemis à la 8e place dans le patch de sortie du set Cyber City.
Vous pourrez la retrouver jusqu'au patch 14.3, qui renouvellera les trésors TFT. Rencontrons maintenant la miss météo préférée des habitants de Cyber City !
Janna Miss Météo et Janna ChibiCiel illuminé par les néons, crépitement de la pluie et grondement lointain du tonnerre... Une nuit magnifique se profile à Cyber City.
Janna miss météo chibi arrivera dans les trésors TFT au moment de la sortie du set, le 2 avril. Elle restera jusqu'à ce que le ciel se dégage ou que le patch 14.3 nous apporte quelque chose de nouveau.
Avec elle arrivera également Janna chibi, qui sera disponible dans le pack Passe+ Janna chibi pour 2 785 RP. Comme tous les chibis de base, elle fera bientôt son entrée dans la boutique en rotation.
Passe Cyber City Phase 1Si vous voulez profiter encore plus du passe, vous pouvez l'améliorer en optant pour le passe+ au prix de 1295 RP. Pour rappel, vous pouvez attendre de voir jusqu'où vous pouvez aller avec la version gratuite du passe avant de passer à la version améliorée, et obtenir toutes les récompenses que vous avez remportées. Nous avons également ajouté un bouton « Tout récupérer » sur le passe. Si vos récompenses s'accumulent entre les parties, cliquez sur ce bouton pour ne pas perdre les cosmétiques, ni votre temps, tels des larmes emportées par la pluie. Remarquez que la fonctionnalité Tout récupérer sera d'abord proposée sur PC, puis sur mobile via un patch à venir. En parlant de récompenses, jetons-y un coup d'œil !
Arène PROJET : Chute libreIl va falloir assurer la chute. Notre toute dernière arène sera disponible dans les trésors TFT à partir du patch de sortie jusqu'au début du patch 14.3.
Récompenses de classement et autresNous commencerons à distribuer les récompenses de classement d'Into the Arcane à partir du patch 14.1 (le patch de lancement de Cyber City) ! Vous pouvez découvrir les récompenses de vos aventures anormales dans notre article sur les cosmétiques ici !
Nouvelle saison classée
- Lorsque Cyber City sera déployé dans votre région, ou après que vous aurez téléchargé le dernier patch mobile, vous pourrez commencer votre progression.
- Selon votre rang durant le set précédent, vous entamerez la nouvelle entre le rang Fer II et Argent IV. Cela concerne le mode Double Up comme le mode Classé standard.
- Après cette réinitialisation, vous devrez jouer 5 parties de placement. Cela signifie que vous ne perdrez aucun PL si vous ne terminez pas dans le top 4 lors de vos 5 premières parties classées de cette phase. Vous gagnerez également des PL supplémentaires en terminant dans le top 4, alors bonne chance !
- En Hyper Roll, vos points retomberont à 500.
- Remarque : il y a toujours un délai de 24h entre la sortie de la version mobile et celle de la version PC.
- Pendant ce temps, les joueurs sur mobile qui n'ont pas encore le nouveau set ne pourront plus grimper dans le classement du set précédent.
Interface
Améliorations de l'organisateur d'équipe
- Au cours de nos deux patchs précédents, nous avons mis en place quelques améliorations de l'organisateur d'équipe que nous allons récapituler ici pour une meilleure visibilité.
- Codes d'équipe : vous pouvez maintenant copier-coller des codes d'équipe dans l'organisateur d'équipe pendant une partie.
- Bouton Annuler : vous pouvez désormais appuyer sur le bouton Annuler dans l'organisateur d'équipe pour annuler les modifications que vous venez d'apporter.
Double Up Sort de l'Atelier
Gameplay central et changementsNous avons publié un article sur Double Up pendant ses débuts sur le PBE, mais nous avons beaucoup changé le mode de jeu depuis, alors ceci sera la source d'informations la plus à jour sur ce mode de jeu. Et merci de vos commentaires, nous espérons que vous en trouverez l'écho ici, et que vous restez aussi impatients de jouer avec vos meilleurs amis.
- Vous pouvez à présent vous organiser et créer un salon avec jusqu'à sept autres joueurs.
- Partagez vos PV de Tacticien avec votre partenaire. La prévention d'élimination est de retour (elle était absente pendant une partie du PBE), ce qui signifie que la première fois que vous devriez être éliminés, vous tombez seulement à 1 PV. Les dégâts subis ensuite mettront fin à votre partie et à celle de votre partenaire, alors bonne chance !
- La Rune d'allégeance est maintenant une rune du passé : elle a disparu. Mais elle est remplacée par le canon d'équipe !
- Utilisez ce nouveau canon d'équipe pour envoyer des objets et des unités à votre partenaire. Vous pouvez échanger des objets contre des objets de puissance équivalente (objets basiques et composants uniquement). Il n'y a pas de délai de récupération sur l'échange d'objets.
- Envoyez des unités avec le canon d'équipe ! Vous pouvez échanger des unités, le délai de récupération dépendra du nombre d'étoiles de l'unité. Quatre manches pour une étoile. Six manches pour deux, trois ou quatre étoiles. Contrairement à l'ancienne Rune d'allégeance, il n'y a pas de limite de coût à l'envoi d'unités.
- Les cadeaux envoyés par l'armurerie de cadeaux sont à présent gratuits. Les options ont été réduites à deux ou trois. On ne peut plus trouver de Spatules dans l'armurerie de cadeaux (on pouvait sur le PBE), et la puissance des cadeaux a été réduite depuis le PBE.
- Les armureries de cadeaux offertes aux deux équipiers pendant une phase auront toujours la même taille (avec les mêmes choix ou des choix différents) pour moins déséquilibrer les salons.
- Les objets que l'on trouve dans les manches PvE ont été réduits de deux composants. Il sera ainsi moins facile de créer des objets optimaux avec le canon d'équipe.
- Une fois que vous aurez gagné votre combat, vous pourrez aller aider votre duo après un bref délai. Le délai reste inchangé (11 secondes après le début du combat, comme depuis plusieurs sets).
- Les optimisations suivantes sont désactivées pour Double Up : Vision de l'avenir, Pilleur de tombes, Esprit encombré, Banc de Pandore, Lucidité, Obstination, Encombrement, Tout doit disparaître, Je reviens vite.
Systèmes
Mécanique de set : les HacksDes hackers bien intentionnés ont infiltré les systèmes de TFT… pour vous avantager ! Voici un rapide résumé des règles, mais si vous souhaitez en savoir plus sur les hacks, vous pouvez lire notre article sur cette mécanique.
- Les hacks modifieront chaque partie de différentes manières, affectant le fonctionnement des systèmes de base tels que les optimisations, la boutique ou les objets. Ces hacks seront toujours avantageux et impacteront tous les joueurs avec le même niveau de puissance, mais de manière légèrement différente.
- Vous verrez entre deux et cinq hacks par partie.
Manches PVELes manches PvE (combat contre un non-joueur) ont été envahies par des mechas ! Adieu, krug, bonjour petit robot.
- Les ennemis PvE ont été remplacés par des mechas.
Améliorations des emblèmes de classeNous en parlons rarement, nous l'utilisons rarement, mais les types de champions peuvent être divisés entre les origines, qui sont généralement les types les plus cool et sensationnels exclusifs au set, et les classes, les styles de combat des champions, moins flamboyants, mais très importants. Si les origines et leurs emblèmes changent souvent dramatiquement la performance de celui qui les utilise, les emblèmes de classe ont rarement autant d'impact (à part Dr. Mundo Emblème de Bagarreur dans le dernier set, apparemment). Nous allons changer cela, pour que chaque emblème de classe possède un avantage unique qui vous encouragera à trouver le meilleur porteur, au lieu de le coller à la première unité interchangeable comme un Keunotor sauvage (on a le droit de faire des références à Pokémon, hein ?). Renekton Ultrarapide, Zac Bagarreur, Viego Stratège, ce ne sont pas les combos puissants qui manqueront !
- Emblème de Bastion : gagnez 10% d'armure et de résistance magique en tant que puissance.
- Emblème de Bagarreur : infligez 1% de dégâts magiques bonus par tranche de 240 PV.
- Emblème de Dynamo : au lancement de sa compétence, ce champion gagne 1% d'amplification des dégâts tous les 15 pts de mana dépensés.
- Emblème d'Exécuteur : les coups critiques ignorent 20% de l'armure et de la résistance magique.
- Emblème de Tireur : infliger des dégâts physiques réduit l'armure de 1.
- Emblème d'Ultrarapide : le champion gagne +2 de portée.
- Emblème de Bourreau : tous les soins reçus sont augmentés de 25%.
- Emblème de Stratège : le champion gagne +50% des autres bonus de Stratège.
- Emblème de Technophile : le champion gagne +15% de puissance de toutes les sources.
- Emblème d'Initiateur : le champion gagne 150 PV chaque fois qu'il obtient un bouclier.
Rencontres de début de partie et rencontres de début de partie hackéesNous avez Cyber Cityfié nos rencontres de début de partie avec des habitants populaires de Cyber City. Nous avons également imaginé quelques rencontres de début de partie qui ne manqueront pas de pimenter les parties !
- 10,0% Annie : Annie change toutes les optimisations en palier Or pour cette partie.
- 5,0% Zac : le virus de Zac transforme toutes les optimisations en optimisations Prismatiques.
- 5,0% Aurora : Aurora change la dernière optimisation de cette partie pour qu'elle soit Prismatique.
- 6,0% Aurora : Aurora change la première optimisation de cette partie pour qu'elle soit Prismatique.
- 10,0% Vi : Vi vous lance deux Enclumes à composants.
- 4,0% Zed : Zed vous octroie une Enclume à artefacts.
- 7,5% Neeko : Neeko transforme tous les monstres en crabes qui lâchent plus de butin.
- 2,5% Neeko : Neeko transforme tous les monstres en crabes qui lâchent plus de butin, mais ils deviennent SUPER DANGEREUX à partir de la phase 5.
- 4,0% Urgot : à chaque phase, Urgot vous trouve du butin aléatoire issu d'une liste très variée.
- 4,0% Garen : Garen invoque un golem équipé de 3 emblèmes.
- 4,0% Twisted Fate : Twisted Fate vous octroie des PO à chaque phase.
- 2,5% Optimisation HACKÉE : une manche d'optimisation supplémentaire sera ajoutée à la phase 2 !
- 3,0% Optimisation HACKÉE : une manche d'optimisation supplémentaire sera ajoutée à la fin de la phase 3 !
- 2,5% Optimisation HACKÉE : une manche d'optimisation supplémentaire sera ajoutée à la phase 4 !
- 2,0% Optimisation HACKÉE : une manche d'optimisation supplémentaire sera ajoutée à la phase 5 !
- 7,0% Aurelion Sol HACKÉ : la manche PvE de la phase 4 est remplacée par une armurerie précieuse que vous pouvez relancer !
- 6,0% Azir HACKÉ : les manches d'optimisation arriveront plus tôt dans cette partie.
- 5,0% Œuf HACKÉ : choisissez un œuf parmi trois au début de la phase 4.
- 4,0% Mecha soldat HACKÉ : des boutiques spéciales adaptées à vos types peuvent apparaître !
- 4,0% Sentinelle HACKÉ : choisissez une sentinelle avec 1 des 3 rôles de combat à la fin de la phase 4 !
- 2,0% Mecha sbire HACKÉ : des unités 2 étoiles peuvent apparaître dans votre boutique !
Changements majeurs
Amis tiersIl y a tant de choses à voir dans Cyber City que nous ne pouvons pas tout lister dans ces notes de patch. Heureusement que nous avons plein d'amis prêts à nous donner un coup de main à préparer les guides de composition, les antisèches, et plus encore.
- TFTAcademy
- LoL Chess (version française disponible)
- Mobalytics
- Blitz.gg (version française disponible)
- MetaTFT (version française disponible)
- OPGG
- Tacter
- Tactics.tools (version française disponible)
- TFTactics
Cycle des optimisations : suppressionsAvec une nouvelle distribution de champions et les hacks qui viennent tout chambouler, nous allons souhaiter bon vent à certaines de nos optimisations, soit parce qu'elles dépendaient de la présence de certains champions, soit parce qu'elles interféraient trop avec les hacks, soit parce qu'il valait mieux les ranger, pour le meilleur ou pour le pire. Qui sait, vous reverrez peut-être l'une d'entre elles sous un jour différent, plus tôt que vous ne le pensez ?
Les optimisations suivantes ont raté le train pour Cyber City :
- Enragement
- Pas le choix
- Relances optimisées
- Tous différents
- Mémoire des victimes
- Boucliers renforcés
- Optimisation optimisée
- Recyclage de relances
- Superstars I
- Superstars II
- Déchaînez la bête
- Ce qui ne te tue pas
Optimisations de retourSouhaitons la bienvenue à de vieilles amies. J'ai surtout envie de trouver la nouvelle composition avec Collection vintage !
Certaines optimisations très populaires, mais écartées (dont nous ne parlerons pas ici), seront proposées comme optimisations du Marché noir si un emplacement d'optimisation est hacké.
- AFK
- Ascension
- Ami trapu I
- Ami trapu II
- Défaite planifiée
- Ascension finale
- Collection vintage
- Orbes de soins I
- Orbes de soins II
- Gredin
- Baroud d'honneur
- Préparation I
- Préparation II
- Protection cybernétique II
- Protection cybernétique III
- Implants cybernétiques II
- Implants cybernétiques III
- Liaison cybernétique II
- Liaison cybernétique III
Optimisations ajustéesAvec la possibilité d'avoir quatre optimisations, nous nerfons la plupart de nos optimisations pour limiter la puissance multiplicative qu'elles peuvent avoir.
- Aléatoire jacta est : n'octroie plus de Reforgeur.
- Aléatoire jacta est : ne peut plus apparaître lors de la phase 3-2.
- Aléatoire jacta est+ : ajout d'une version 3-2 d'Aléatoire Jacta Est qui octroie un Reforgeur.
- Mannequinification - PV absorbés : 100% ⇒ 80%
- Collectionneur d'objets I : n'octroie plus de PV.
- Canon de verre I - amplification des dégâts : 20% ⇒ 18%
- Orbes de soins - PV rendus : 225 ⇒ 200
- Première ligne - Résistances par unité : 2,5 ⇒ 2
- Un pour tous I - Amplification des dégâts : 1,5% ⇒ 1%
- Encombrement - Emplacements du banc : 1 ⇒ 2
- Encombrement - Composants : 3 ⇒ 2
- Préparation I - Stats par effet cumulé : 3% dégâts d'attaque et puissance ⇒ 2% dégâts d'attaque et puissance
- PV par effet cumulé : 25 ⇒ 20
- Mentor I - PV : 120 ⇒ 100, vitesse d'attaque : 12% ⇒ 10%
- Le Recombobulateur n'est plus disponible lors de la manche 4-2.
- Soutien post-mortem - Morts de mannequin : 7 ⇒ 8
- Soutien post-mortem+ - Morts de mannequin : 5 ⇒ 7
- Superstars I - Amplification des dégâts de base : 5% ⇒ 4%
- Rebuts - Manches : 3 ⇒ 2
Optimisations ajustées : Or
- Ascension - Amplification des dégâts : 60% ⇒ 50%
- Protection royale - Augmentation d'effet : 100% ⇒ 85%
- Cycle épique - XP par manche : 6 ⇒ 4
- Par-delà la tombe : n'est plus disponible lors de la manche 2-1
- Par-delà la tombe - Vitesse d'attaque : 10% ⇒ 8%
- Stratégie d'investissement I - PV par intérêt : 8 ⇒ 7
- Canon de verre II - Amplification des dégâts : 25% ⇒ 20%
- Golemification - Gain de PV : 90% des PV max des champions ⇒ 70% des PV max des champions
- Golemification - PV par phase : 500 ⇒ 1000
- Orbes de soins II - PV rendus : 450 ⇒ 400
- Besace héroïque - PO : 9 ⇒ 7
- Besace héroïque est désormais disponible uniquement à la manche 2-1.
- Besace héroïque+ est maintenant disponible à la manche 3-2 : 9 PO
- Besace héroïque++ est maintenant disponible à la manche 4-2 : 13 PO
- Gredin rapporte 2 PO pour commencer.
- Choristes - Vitesse d'attaque : 7% ⇒ 6%
- Choristes - PV : 65 ⇒ 55
- Volonté de la massue - Vitesse d'attaque : 8% ⇒ 6%
- Le composant à l'encaissement quadruple de Dés magiques comporte 1 Suppresseur.
- Flux de mana II - Mana par attaque : 4 ⇒ 3
- Mentor II - PV : 220 ⇒ 200, vitesse d'attaque : 18% ⇒ 16%
- Obstination - PV par manche : 20 ⇒ 12
- Un pour tous II - Amplification des dégâts : 2% ⇒ 1,5%
- Surcharge de PV - Dégâts bonus : 150% ⇒ 130%
- Préparation II - Stats par effet cumulé : 4% dégâts d'attaque et puissance ⇒ 3% dégâts d'attaque et puissance
- Bug de la boutique - Durée : 30 sec (12 tirages) ⇒ 28 sec (11 tirages)
- Volonté de la lance - Dégâts d'attaque : 10% ⇒ 8%
- Nuit étoilée - Probabilités au niveau 3 : 18% ⇒ 15%, probabilités au niveau 4 : 20% ⇒15%, probabilités au niveau 5 : 22% ⇒ 18%, probabilités au niveau 7 : 30% ⇒ 35%, probabilités au niveau 8 : 50% ⇒ 60%, probabilités au niveau 9 : 80% ⇒ 90%
- Superstars II - Bonus pour 3 étoiles : 4% ⇒ 3%
- Armure couverte d'épines - Pourcentage de soins : 50% des dégâts infligés ⇒ 35% des dégâts infligés
- Armure couverte d'épines - Dégâts supplémentaires par manche : 5/30/70/100% ⇒ 1/30/100/180%
- Mannequin offensif - Vitesse d'attaque : 0,4 ⇒ 0,5
- Mannequin offensif - Scaling de puissance : 60/90/130 ⇒ 40/60/90
- Tiercé I - Vitesse d'attaque : 23% ⇒ 20%
- Tiercé I - PV : 250 ⇒ 220
- Récompenses de guerre octroie une unité 2 étoiles à 2 PO.
- Récompenses de guerre - Seuil de dégâts : 60 ⇒ 80
Optimisations ajustées : PrismatiquesUn tout petit peu moins brillantes.
- Âme ardente - Puissance : 45 ⇒ 35
- Champion en kit - PO : 10 ⇒ 8
- Lancer de dés : récompenses légèrement modifiées pour être plus inattendues
- Ascension finale - Amplification des dégâts initiale : 20% ⇒ 15%
- Ascension finale - Amplification des dégâts finale : 50% ⇒ 45%
- Emblématique - PV par emblème : 40 ⇒ 20
- Présage renforcé - Efficacité : +50% ⇒ +33%
- Stratégie d'investissement II - PV par intérêt : 9 ⇒ 8
- Stratégie d'investissement II - PO initiales : 5 ⇒ 3
- Forgeron ambulant - Manches de délai : 9 ⇒ 10
- Limitations - PO octroyées : 60 ⇒ 40
- Toujours plus vite III - Vitesse d'attaque initiale : 16% ⇒ 12%
- Abondance de glaives - Vitesse d'attaque : 3% ⇒ 2%
- Cuisine du Tacticien - Manches de délai : 3 ⇒ 6
- Tiercé II - PV : 330 ⇒ 300, vitesse d'attaque : 33% ⇒ 25%, vitesse d'attaque pour l'équipe : 9% ⇒ 5%
- Ascension sociale - Relances par niveau gagné : 3 ⇒ 2
- Nuée du Néant - Vitesse d'attaque et omnivampirisme : 40% ⇒ 30%
Optimisations d'emblème de type
Objets
- Tous les blasons (les optimisations de palier Or qui rapportent des emblèmes) sont limités à la manche 2-1.
- Les blasons ne rapportent que l'emblème, pas de champion.
- Toutes les couronnes (les optimisations de palier Prismatique qui rapportent des emblèmes, des objets et des champions) sont limitées à la manche 2-1.
- Des diadèmes ont été ajoutés.
- Les diadèmes sont des optimisations prismatiques qui confèrent un emblème + champion.
- Ce sont des versions alternatives des couronnes qui apparaissent SEULEMENT aux manches 3-2 et 4-2. À la manche 3-2, ils apparaissent lorsque le joueur a ce type actif. À la manche 4-2, il faudra un +2 au palier de type précédent pour qu'ils apparaissent.
- Pistolame Hextech - Soins sur les alliés : 25% ⇒ 20%
- Pistolame Hextech - Omnivampirisme : 15% ⇒ 18%
- Cœur intrépide - PV : 200 ⇒ 250
- Cœur intrépide - Résistance de base : 8% ⇒ 10%
- Cœur intrépide - Résistance renforcée : 15% ⇒ 18%
- Ouragan de Runaan - Dégâts d'attaque de base : 25% ⇒ 20%
- Ouragan de Runaan - Dégâts d'attaque des projectiles : 60% >> 50%
- Luminorellonomicon (objet de la lumière) - Durée de la brûlure : 30s ⇒ 8s
- Cape de rayon solaire (objet de la lumière) - Durée de la brûlure : 30s ⇒ 8s
Corrections de bugs
- Mannequin un jour, mannequin toujours : on ne peut plus renvoyer les mannequins d'entraînement donnés par le consommable sur le banc ni utiliser le Recombobulateur sur eux.
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