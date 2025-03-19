TFT : MàJ 13.8, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
Patch notes 13.8 de TFT
Système
AnomalieEnvoyer un second champion dans l'Anomalie ? Pourquoi pas ? Le premier champion a l'air de bien le vivre.
- En phase 5-5, une deuxième manche d'Anomalie apparaît en mode standard et Double Up
- Les champions ne peuvent posséder qu'une seule Anomalie
- L'Anomalie infectieuse n'est plus disponible
Unités à 6 PO
- +1% de chances à partir de la phase 6-1 (9-1 en Hyper Roll)
Rencontres
- L'événement Aucune rencontre est supprimé
- Singe mécanique 8% ⇒ 12%. Powder a perfectionné son singe ! Le singe offre désormais ses 3 récompenses bénéfiques et n'inflige plus de dégâts aux joueurs.
- Carapateurs à gogo 7,5% ⇒ 10%
- Triple prismatique 5% ⇒ 6%
- Mannequin emblématique 4% ⇒ 5%
- Le très bon coin 7% ⇒ 7,5%
Changements majeurs
Optimisations
- L'optimisation de champion de Powder a été réactivée et renommée en « Ça va marcher »
- Ça va marcher - Rayon d'explosion de la compétence de Powder : 4 ⇒ 5
- Ça va marcher - Dégâts de la compétence de Powder : 350/500/700 ⇒ 420/550/735
- Autre Anomalie n'est plus disponible
Types
- Automate - Dégâts de base : 150/400/1200 ⇒ 150/450/1337
- Rose noire - Dégâts d'attaque par niveau d'étoile de Sion : 12% ⇒ 15%
- Conquérant - Dégâts d'attaque/puissance de base : 22/25/45% ⇒ 22/33/45%
- Émissaire - Mana bonus de Nami : 2 ⇒ 3
- Expérimentation - PV : 100/300/300 ⇒ 100/450/450
- Feu volant - Pourcentage de soins : 20/33/40% ⇒ 25/40/45%
- Transformation (3) ajouté : amplification des dégâts : 33%, réduction des dégâts : 22%
- Combattant d'arène (8) - Dégâts bruts : 45% ⇒ 35%
Unités à 1 PO
- Irelia - Pourcentage de renvoi de dégâts : 30% ⇒ 75%
- Powder - Mana : 40/120 ⇒ 0/90
- Les singes de Powder sont plus gros !
Unités à 2 PO
- Sett est désormais un Combattant d'arène
- Sett - Dégâts de sa compétence : 180/270/420 ⇒ 220/330/500
Unités à 3 PO
- Kog'Maw - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
- Smeech - PV : 800 ⇒ 777
Unités à 4 PO
- Ambessa - Mana : 40/90 ⇒ 30/70
- Ambessa - Dégâts d'attaque : 68 ⇒ 70
- Twitch - Dégâts d'attaque : 70 ⇒ 71
Unités à 5 PO
- Jinx - Mana : 0/60 ⇒ 0/50
- Sevika - PV : 1200 ⇒ 1277
Anomalies
- Afflux arcanique - Pourcentage de résistance magique convertie en puissance : 30% ⇒ 50%
- Blindage offensif - Armure bonus : 70 ⇒ 99
- Rage du berzerker - Seuil de PV : 70% ⇒ 85%
- Expert en défense - Pourcentage obtenu : 90% ⇒ 110%
- Œil d'aigle - Dégâts d'attaque par seconde : 6% ⇒ 9%
- Gros bras - Délai de récupération : 2,5 sec ⇒ 1,5 sec
- Faim d'ogre - PV et dégâts d'attaque obtenus : 66% ⇒ 75%
- Dans l'inconnu - Dégâts d'attaque et puissance obtenus : 50% ⇒ 60%
- Sillon dévastateur - Ratio de puissance des dégâts : 133% ⇒ 175%
- Partage d'énergie - Pourcentage de partage : 15% ⇒ 12%
- Engluage - Ratio de puissance : 160% ⇒ 200%
- Toucher givrant - Durée de l'étourdissement : 1,5 sec ⇒ 2,5 sec
- Anomalie infectieuse supprimée
Changements mineursTypes
- Académie - Nouvelle liste d'objets : Gants de voleur, Gants de voleur, Gants de voleur
Corrections de bugs
- Le boum « Chaînes spirituelles » de l'impératrice majestueuse ne fait plus apparaître quatre triangles noirs durant la phase de chargement.
commentaire (0)