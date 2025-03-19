TFT : MàJ 13.8, les détails de la mise à jour (2025)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 mars 2025 à 11h31
Retrouvez le patch notes 13.8 de TFT dans cet article.
TFT : MàJ 13.8, les détails de la mise à jour (2025)
La mise à jour 13.8 de TFT a été déployée le mercredi 19 mars 2025, et il s'agit de la dernière du set Into the Arcane. Comme d'habitude à l'approche d'un nouvel ensemble, les changements sont peu nombreux, et pour en savoir plus, découvrez le patch 13.8 de TFT ci-dessous.

Patch notes 13.8 de TFT

Système

Anomalie

Envoyer un second champion dans l'Anomalie ? Pourquoi pas ? Le premier champion a l'air de bien le vivre.
  • En phase 5-5, une deuxième manche d'Anomalie apparaît en mode standard et Double Up
  • Les champions ne peuvent posséder qu'une seule Anomalie
  • L'Anomalie infectieuse n'est plus disponible

Unités à 6 PO

  • +1% de chances à partir de la phase 6-1 (9-1 en Hyper Roll)

Rencontres

  • L'événement Aucune rencontre est supprimé
  • Singe mécanique 8% ⇒ 12%. Powder a perfectionné son singe ! Le singe offre désormais ses 3 récompenses bénéfiques et n'inflige plus de dégâts aux joueurs.
  • Carapateurs à gogo 7,5% ⇒ 10%
  • Triple prismatique 5% ⇒ 6%
  • Mannequin emblématique 4% ⇒ 5%
  • Le très bon coin 7% ⇒ 7,5%

Changements majeurs

Optimisations

  • L'optimisation de champion de Powder a été réactivée et renommée en « Ça va marcher »
  • Ça va marcher - Rayon d'explosion de la compétence de Powder : 4 ⇒ 5
  • Ça va marcher - Dégâts de la compétence de Powder : 350/500/700 ⇒ 420/550/735
  • Autre Anomalie n'est plus disponible

Types

  • Automate - Dégâts de base : 150/400/1200 ⇒ 150/450/1337
  • Rose noire - Dégâts d'attaque par niveau d'étoile de Sion : 12% ⇒ 15%
  • Conquérant - Dégâts d'attaque/puissance de base : 22/25/45% ⇒ 22/33/45%
  • Émissaire - Mana bonus de Nami : 2 ⇒ 3
  • Expérimentation - PV : 100/300/300 ⇒ 100/450/450
  • Feu volant - Pourcentage de soins : 20/33/40% ⇒ 25/40/45%
  • Transformation (3) ajouté : amplification des dégâts : 33%, réduction des dégâts : 22%
  • Combattant d'arène (8) - Dégâts bruts : 45% ⇒ 35%

Unités à 1 PO

  • Irelia - Pourcentage de renvoi de dégâts : 30% ⇒ 75%
  • Powder - Mana : 40/120 ⇒ 0/90
  • Les singes de Powder sont plus gros !

Unités à 2 PO

  • Sett est désormais un Combattant d'arène
  • Sett - Dégâts de sa compétence : 180/270/420 ⇒ 220/330/500

Unités à 3 PO

  • Kog'Maw - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
  • Smeech - PV : 800 ⇒ 777

Unités à 4 PO

  • Ambessa - Mana : 40/90 ⇒ 30/70
  • Ambessa - Dégâts d'attaque : 68 ⇒ 70
  • Twitch - Dégâts d'attaque : 70 ⇒ 71

Unités à 5 PO

  • Jinx - Mana : 0/60 ⇒ 0/50
  • Sevika - PV : 1200 ⇒ 1277

Anomalies

  • Afflux arcanique - Pourcentage de résistance magique convertie en puissance : 30% ⇒ 50%
  • Blindage offensif - Armure bonus : 70 ⇒ 99
  • Rage du berzerker - Seuil de PV : 70% ⇒ 85%
  • Expert en défense - Pourcentage obtenu : 90% ⇒ 110%
  • Œil d'aigle - Dégâts d'attaque par seconde : 6% ⇒ 9%
  • Gros bras - Délai de récupération : 2,5 sec ⇒ 1,5 sec
  • Faim d'ogre - PV et dégâts d'attaque obtenus : 66% ⇒ 75%
  • Dans l'inconnu - Dégâts d'attaque et puissance obtenus : 50% ⇒ 60%
  • Sillon dévastateur - Ratio de puissance des dégâts : 133% ⇒ 175%
  • Partage d'énergie - Pourcentage de partage : 15% ⇒ 12%
  • Engluage - Ratio de puissance : 160% ⇒ 200%
  • Toucher givrant - Durée de l'étourdissement : 1,5 sec ⇒ 2,5 sec
  • Anomalie infectieuse supprimée

Changements mineurs

Types
  • Académie - Nouvelle liste d'objets : Gants de voleur, Gants de voleur, Gants de voleur

Corrections de bugs

  • Le boum « Chaînes spirituelles » de l'impératrice majestueuse ne fait plus apparaître quatre triangles noirs durant la phase de chargement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Teamfight Tactics 14 juillet 2026

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)

Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?
Teamfight Tactics 12 juillet 2026

TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.
TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 12 juillet 2026

TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds

Découvrez les cosmétiques à venir sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article (Chibis, collection « libérée » et tacticiens classiques).

commentaire (0)