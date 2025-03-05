TFT : MàJ 13.7, les détails de la mise à jour (mars 2025)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 30 mars 2025 à 12h00
Retrouvez le patch notes 13.7 de TFT dans cet article.
TFT : MàJ 13.7, les détails de la mise à jour (mars 2025)
La mise à jour 13.7 de TFT a été déployée le mercredi 5 mars 2025, et peu de changements ont été enregistrés cette fois en raison de l'approche du tournoi Tactician's Crown. Pour en savoir plus sur les ajustements appliqués cette fois, nous vous invitons à découvrir le patch 13.7 de TFT ci-dessous.

Patch notes 13.7 de TFT

Retrait des œufs de butin 

Nous disons adieu aux œufs de butin. Depuis l'ajout des trésors et de la boutique en rotation, les œufs ont quelque peu disparu de notre système cosmétique. Nous allons enfin aller au bout de notre nettoyage de printemps en mettant fin au système de butins qui perdurait sur mobile et PC. Cela fera gagner du temps à l'équipe d'entretien tout en concentrant les cosmétiques de TFT dans des endroits plus intuitifs (boutique en rotation, passe, etc.).
Les œufs écloront automatiquement et vous accorderont le contenu qu'ils contiennent. Si vous possédez déjà tout ce que les œufs contiennent, vous recevrez à la place 50 jetons de trésor, soit assez pour tirer un trésor au choix. La distribution et le timing seront différents pour la région CN ; veuillez consulter les règles locales pour plus d'informations.
  • Tous les œufs de butin seront ouverts automatiquement le 5 mars.
  • Si vous possédez déjà tout ce que contient un œuf ouvert automatiquement, vous recevrez à la place 50 jetons de trésor.

Améliorations de l'organisateur d'équipe 

Nous allons apporter quelques améliorations à l'organisateur d'équipe au cours de ce patch et du suivant (13.8). Dans le patch 13.7, nous allons ajouter la possibilité de copier-coller des codes d'équipe dans votre organisateur d'équipe pendant une partie. Ainsi, que votre site tiers préféré soit ouvert dans un autre onglet ou que vous veniez de recevoir le code d'un ami que vous voulez essayer, il vous suffit de le coller et de faire vos relances.
  • Vous pouvez maintenant copier-coller des codes d'équipe dans l'organisateur d'équipe pendant une partie.

Systèmes

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  • Nouveau contenu détecté {information non trouvé}
  • Patch de la Tactician's Crown détecté : impact réglé sur [BAS], fréquence réglée sur [ULTRA-BAS]

Changements majeurs

Types

  • Conquérant - Hausse des stats par encaissement : 5% ⇒ 8%

Unités à 1 PO

  • Vex - Dégâts de sa compétence : 220/330/550/770 ⇒ 240/360/580/800
  • Vex - Dégâts secondaires de sa compétence : 110/165/275/385 ⇒ 120/180/290/400

Unités à 2 PO

  • Camille - Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 55
  • Ziggs - Dégâts principaux de sa compétence : 180/270/450 ⇒ 180/270/480

Unités à 3 PO

  • Gangplank (mêlée) - Mana (buff) : 0/60 ⇒ 0/50
  • Nunu et Willump - Mana (buff) : 60/125 ⇒ 50/100
  • Swain (mêlée) - Soins par seconde : 70/90/125 ⇒ 70/95/145

Unités à 4 PO

  • Elise (distance) - Dégâts de sa compétence : 220/330/1000 ⇒ 250/375/1200

Unités à 5 PO

  • Roquette de la mort de Jinx - Ratio de puissance des dégâts : 60/90/300 ⇒ 100/100/300
  • Malzahar - Mana buff) : 30/95 ⇒ 30/90

Optimisations

  • Arrière-garde - Vitesse d'attaque : 10% ⇒ 12%
  • Canon de verre I - Amplification des dégâts : 12% ⇒ 15%
  • Chimiste fou (Singed) - Dégâts de la compétence : 140/210/315/420 ⇒ 155/235/350/470
  • Magie interdite - Dégâts d'attaque par effet cumulé : 2% ⇒ 3%, PV par effet cumulé : 10 ⇒ 15
  • Type : Sœurs - Buff de la vitesse d'attaque de Jinx : 75% ⇒ 80%
  • Type : Sœurs - Durée du buff des deux sœurs : 7 sec ⇒ 10 sec
  • Glorieuse évolution (Viktor) - Améliorations requises : 6 ⇒ 4
  • Œuf d'or : certains tableaux des butins ont une valeur plus importante
  • Abondance de baguettes - Vitesse d'attaque par baguette : 4% ⇒ 5%
  • L'appel du sang (Warwick) - Dégâts de joueur requis : 35 ⇒ 20
  • L'appel du sang (Warwick) - Dégâts de joueur requis en Double Up : 20 ⇒ 12

Corrections de bugs

  • Trésor de ferraille : les Ferrailleurs portant des Gants de vaurien comptent désormais comme s'ils portaient 2 objets au lieu de 6.
  • Le mana récupéré après mitigation des dégâts subis ne peut plus déborder.
  • Les Gants porte-bonheur fonctionnent désormais sur les unités se trouvant sur votre banc.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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