TFT : MàJ 13.7, les détails de la mise à jour (mars 2025)

TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets
Le game designer le plus apprécié de la communauté de TFT a fait ses adieux à Riot Games et à l'auto-battler en juillet 2026.
Patch notes 13.7 de TFT
Retrait des œufs de butinNous disons adieu aux œufs de butin. Depuis l'ajout des trésors et de la boutique en rotation, les œufs ont quelque peu disparu de notre système cosmétique. Nous allons enfin aller au bout de notre nettoyage de printemps en mettant fin au système de butins qui perdurait sur mobile et PC. Cela fera gagner du temps à l'équipe d'entretien tout en concentrant les cosmétiques de TFT dans des endroits plus intuitifs (boutique en rotation, passe, etc.).
Les œufs écloront automatiquement et vous accorderont le contenu qu'ils contiennent. Si vous possédez déjà tout ce que les œufs contiennent, vous recevrez à la place 50 jetons de trésor, soit assez pour tirer un trésor au choix. La distribution et le timing seront différents pour la région CN ; veuillez consulter les règles locales pour plus d'informations.
- Tous les œufs de butin seront ouverts automatiquement le 5 mars.
- Si vous possédez déjà tout ce que contient un œuf ouvert automatiquement, vous recevrez à la place 50 jetons de trésor.
Améliorations de l'organisateur d'équipeNous allons apporter quelques améliorations à l'organisateur d'équipe au cours de ce patch et du suivant (13.8). Dans le patch 13.7, nous allons ajouter la possibilité de copier-coller des codes d'équipe dans votre organisateur d'équipe pendant une partie. Ainsi, que votre site tiers préféré soit ouvert dans un autre onglet ou que vous veniez de recevoir le code d'un ami que vous voulez essayer, il vous suffit de le coller et de faire vos relances.
- Vous pouvez maintenant copier-coller des codes d'équipe dans l'organisateur d'équipe pendant une partie.
Systèmes
://Accès au fichier : ERREURChargement du contexte :
{information non trouvé}
:// Nouveaux fichiers ajoutés. ERREUR
- Nouveau contenu détecté {information non trouvé}
- Patch de la Tactician's Crown détecté : impact réglé sur [BAS], fréquence réglée sur [ULTRA-BAS]
Changements majeurs
Types
- Conquérant - Hausse des stats par encaissement : 5% ⇒ 8%
Unités à 1 PO
- Vex - Dégâts de sa compétence : 220/330/550/770 ⇒ 240/360/580/800
- Vex - Dégâts secondaires de sa compétence : 110/165/275/385 ⇒ 120/180/290/400
Unités à 2 PO
- Camille - Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 55
- Ziggs - Dégâts principaux de sa compétence : 180/270/450 ⇒ 180/270/480
Unités à 3 PO
- Gangplank (mêlée) - Mana (buff) : 0/60 ⇒ 0/50
- Nunu et Willump - Mana (buff) : 60/125 ⇒ 50/100
- Swain (mêlée) - Soins par seconde : 70/90/125 ⇒ 70/95/145
Unités à 4 PO
- Elise (distance) - Dégâts de sa compétence : 220/330/1000 ⇒ 250/375/1200
Unités à 5 PO
- Roquette de la mort de Jinx - Ratio de puissance des dégâts : 60/90/300 ⇒ 100/100/300
- Malzahar - Mana buff) : 30/95 ⇒ 30/90
Optimisations
- Arrière-garde - Vitesse d'attaque : 10% ⇒ 12%
- Canon de verre I - Amplification des dégâts : 12% ⇒ 15%
- Chimiste fou (Singed) - Dégâts de la compétence : 140/210/315/420 ⇒ 155/235/350/470
- Magie interdite - Dégâts d'attaque par effet cumulé : 2% ⇒ 3%, PV par effet cumulé : 10 ⇒ 15
- Type : Sœurs - Buff de la vitesse d'attaque de Jinx : 75% ⇒ 80%
- Type : Sœurs - Durée du buff des deux sœurs : 7 sec ⇒ 10 sec
- Glorieuse évolution (Viktor) - Améliorations requises : 6 ⇒ 4
- Œuf d'or : certains tableaux des butins ont une valeur plus importante
- Abondance de baguettes - Vitesse d'attaque par baguette : 4% ⇒ 5%
- L'appel du sang (Warwick) - Dégâts de joueur requis : 35 ⇒ 20
- L'appel du sang (Warwick) - Dégâts de joueur requis en Double Up : 20 ⇒ 12
Corrections de bugs
- Trésor de ferraille : les Ferrailleurs portant des Gants de vaurien comptent désormais comme s'ils portaient 2 objets au lieu de 6.
- Le mana récupéré après mitigation des dégâts subis ne peut plus déborder.
- Les Gants porte-bonheur fonctionnent désormais sur les unités se trouvant sur votre banc.
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