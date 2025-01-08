TFT : MàJ 13.3, les détails de la mise à jour

TFT : MàJ 17.9, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez les détails du patch notes 17.9 de TFT, déployé le mercredi 12 août 2026, dans cet article.
Patch notes 13.3 de TFT
Systèmes
- Nous apportons quelques améliorations aux rencontres de début de partie et au carrousel de la phase 3.
Rencontres de début de partie
- La durée des rencontres de début de partie a été réduite afin que vous puissiez rejoindre votre plateau et faire vos relances plus rapidement.
Carrousel
- Le carrousel de la phase 3 contient désormais toujours un exemplaire de chaque composant, sauf s'il contient des Spatules.
Changements majeurs
- Des changements aussi grands que notre reconnaissance envers nos joueurs qui ont accepté un patch particulièrement long pour la fin de l'année.
TypesParmi ceux de palier Or, Automate est l'un de nos types les plus puissants. Cela est particulièrement vrai grâce à son emblème qui octroie tant de stats défensives qu'il pourrait transformer n'importe quel carry (à 6 PO ou non) en un monstre vraiment déséquilibré. Avez-vous déjà affronté une Ambessa ou un Warwick avec cet emblème et une Soif-de-sang ?!
Le type Baron de la chimie a tenu un marché à la hausse absolument indécent. Nous réduisons les récompenses des encaissements des paliers 400 et 500, et nous nerfons plusieurs des objets perfectionnés.
- Artilleur (6) - Attaques par déclenchement : 4 ⇒ 3
- Automate - Armure/Résistance magique : 25/60/140 ⇒ 25/55/100
- Automate - Dégâts de base : 150/400/1100 ⇒ 150/400/1200
- Baron de la chimie - Encaissement de palier 400 : réduction de la valeur en PO de 8% (70 PO ⇒ 65 PO)
- Baron de la chimie - Encaissement de palier 500 : réduction de la valeur en PO de 15% (105 PO ⇒ 90 PO)
- Baron de la chimie - PV du Chimico-scaphandre douteux perfectionné : 999 ⇒ 700
- Baron de la chimie - Armure/Résistance magique du Chimico-scaphandre douteux perfectionné : 45 ⇒ 30
- Baron de la chimie - Dégâts d'attaque de la Lame-chaîne du bourreau perfectionnée : 75% ⇒ 50%
- Baron de la chimie - Gain de durabilité et d'amplification des dégâts à l'élimination de la Lame-chaîne du bourreau perfectionnée : 20% ⇒ 15%
- Baron de la chimie - Armure/Résistance magique de l'Armure Hextech de Piltover perfectionnée : 75 ⇒ 50
- Baron de la chimie - Délai de récupération du bonus de perfectionnement de l'Armure Hextech de Piltover perfectionnée : 2 secondes ⇒ 4 secondes
- Baron de la chimie - Efficacité des soins et boucliers de la Fleur de shimmer perfectionnée : 50% ⇒ 40%
- Baron de la chimie - Délai de récupération du bonus de perfectionnement de la Fleur de shimmer perfectionnée : 1 seconde ⇒ 2 secondes
- Baron de la chimie - Puissance des Toxines perfectionnées : 45 ⇒ 30
- Baron de la chimie - Durée de l'étourdissement du bonus de perfectionnement des Toxines perfectionnées : 1 seconde ⇒ 0,5 seconde
- Baron de la chimie - Dégâts du bonus de perfectionnement des Toxines perfectionnées : 200 ⇒ 150
- Baron de la chimie - Puissance du Virus virulent perfectionné : 50 ⇒ 40
- Baron de la chimie - Dégâts bruts du Virus virulent perfectionné : 45% ⇒ 35%
- Baron de la chimie - Réduction de dégâts du bonus de perfectionnement du Virus virulent perfectionné : 20% ⇒ 15%
- Baron de la chimie - PV du bonus de perfectionnement du Virus virulent perfectionné : 1200 ⇒ 800
- Baron de la chimie - Omnivampirisme du Sabre voltaïque perfectionné : 60% ⇒ 45%
- Baron de la chimie - Séries d'inflictions de dégâts pour le déclenchement du Sabre voltaïque perfectionné : 4 ⇒ 6
- Ferrailleur - Durée du bouclier : 20 secondes ⇒ 24 secondes
- Ferrailleur (9) - PV du bouclier par composant : 60 ⇒ 65
- Sorcier - Puissance : 20/50/95/125 ⇒ 20/55/105/150
Unités à 1 PO
- Powder reprend du poil de la bête, et nous augmentons la puissance minimum des unités à 1 PO dans leur ensemble (à l'exception d'un certain chimiste qui nous fuit depuis trop longtemps).
- Powder - Réduction de l'efficacité de sa compétence : 30/30/25% ⇒ 25/25/25%
- Singed - Réduction de dégâts de sa compétence : 50/50/55/60% ⇒ 45/45/50/50%
- Steb - Mana (buff) : 30/90 ⇒ 25/75
- Trundle - Mana (buff) : 30/90 ⇒ 30/80
- Zyra - Dégâts principaux de sa compétence : 260/390/585 ⇒ 280/420/630
Unités à 2 PONous renforçons Camille et Zeri, les carrys à 2 PO, pour qu'elles puissent avoir plus de succès. Renata Glasc sera moins efficace pour ralentir la partie, et les dégâts de zone de Ziggs ont été réduits.
- Camille - Pourcentage de dégâts d'attaque des dégâts de sa compétence : 230/230/260% ⇒ 245/245/265%
- Leona - Mana : 50/90 ⇒ 30/75
- Renata Glasc - Bouclier de sa compétence : 95/120/150 ⇒ 95/115/135
- Zeri - Dégâts d'attaque : 48 ⇒ 51
- Ziggs - Dégâts de zone des bombes : 90/135/200 ⇒ 80/120/180
Unités à 3 POCassiopeia reçoit un buff pour sa vitesse d'attaque, ce qui lui permettra de lancer plus souvent sa compétence et de mieux profiter de certains objets comme la Lance de Shojin ou la Dent de Nashor.
Bien que jouer Gangplank à distance soit très viable dans de nombreuses compositions, le jouer en mêlée est nettement plus difficile dans la méta actuelle. Renforcer ses soins ainsi que les dégâts de son attaque de zone devrait l'aider à améliorer cela.
Smeech reçoit un buff. L'ère de Smeech est arrivée.
- Cassiopeia - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
- Cassiopeia - Mana (nerf) : 10/40 ⇒ 0/40
- Gangplank (mêlée) - Soins de sa compétence : 100/125/150 ⇒ 120/140/160
- Gangplank (mêlée) - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 340/340/340% ⇒ 360/360/375%
- Loris - PV du bouclier de sa compétence : 525/600/700 ⇒ 600/700/800
- Smeech - Mana (buff) : 20/80 ⇒ 20/70
- Twisted Fate - Dégâts de la carte or : 230/345/535 ⇒ 240/360/560
- Twisted Fate - Dégâts de la carte rouge : 110/165/255 ⇒ 120/180/275
Unités à 4 POEkko est assez faible, et même plutôt difficile à jouer en tant que carry en mêlée basé sur la puissance. L'aider à lancer sa compétence plus souvent devrait lui permettre d'infliger plus de dégâts. De plus, lui donner des objets qui octroient de l'omnivampirisme devrait le renforcer encore plus.
Elise (distance) et Twitch sont nos deux unités à 4 PO qui sont loin à la traîne derrière Silco, Ambessa, Heimerdinger, etc. Bien qu'ils aient trouvé un certain succès, ce dernier nécessitait toujours des objets et des compos presque parfaits.
- Ekko - Mana : 0/60 ⇒ 0/50
- Elise (distance) - Dégâts de sa compétence : 200/300/900 ⇒ 220/330/1000
- Twitch - Mana (buff) : 0/60 ⇒ 0/40
Unités à 5 POLa forge Hextech de Jayce se déclenchait trop souvent, vu qu'elle se déclenchait dès sa réapparition, ce qui vous permettait d'en faire une ligne de front efficace en plus d'utiliser pleinement son effet d'origine. Nous l'ajustons donc afin que vous ayez besoin de maintenir la forge en vie pour en bénéficier de manière continue.
Nous buffons les unités à 5 PO les moins populaires, ou celles qui ont été indirectement nerfées récemment (comme avec la compo Automate verticale de Malzahar).
- La forge Hextech de Jayce ne se déclenche plus automatiquement quand elle réapparaît. Elle se déclenche uniquement si elle est présente quand Jayce lance sa compétence.
- Jayce (mêlée) - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 500/500/2000% ⇒ 600/600/3000%
- Jayce (mêlée) - Pourcentage de dégâts d'attaque des dégâts secondaires de sa compétence : 225/225/1500% ⇒ 250/250/2000%
- LeBlanc - Vitesse d'attaque : 0,8 ⇒ 0,85
- Malzahar - Dégâts de la vague de sa compétence : 80/120/1000 ⇒ 100/150/1000
- Malzahar - Dégâts par tick : 15/22/400 ⇒ 16/24/400
Unités à 6 POMême si Viktor a bien profité de sa position d'unité à 6 PO la plus glorieuse, il est temps que Mel et Warwick puissent entrer dans la compétition.
- Mel - Dégâts de sa compétence : 180/450/2700 ⇒ 200/500/2700
- Mel - Dégâts du relâchement d'énergie de sa compétence : 1390/3475/99999 ⇒ 1600/4000/99999
- Warwick - Durée de l'étourdissement du bonus d'Expérimentation : 1 seconde ⇒ 1,5 seconde
- Warwick - Soins de Traqueur sanguinaire : 400 ⇒ 500
- Warwick - Pourcentage de dégâts d'attaque de Folie sanguinaire : 200/375/2500% ⇒ 240/400/2500%
Optimisations
- Danse des lames (Irelia) - Vitesse d'attaque : 40% ⇒ 60%
- Mannequinification - PV par phase : 250 ⇒ 1000
- Canon de verre I - PV de départ : 80% ⇒ 90%
- Régicide - PO obtenues après une victoire contre un joueur qui avait plus de PV : 4 ⇒ 5
- Héros solitaire n'est plus disponible.
- Survivant - PO octroyées : 60 ⇒ 70
- Esprit d'équipe - Manches de délai : 7 ⇒ 5
- Trollage (Trundle) - Vitesse d'attaque octroyée : 140% ⇒ 160%
- Autre Anomalie - Stats de base de l'objet : 250 PV, 20 dégâts d'attaque, 25 puissance ⇒ 350 PV, 25 dégâts d'attaque, 30 puissance
- Représailles arcaniques (Sorcier) n'est plus disponible.
- Clonage - PV du clone : 70% ⇒ 80%
- Clonage - Augmentation du mana du clone : 20% ⇒ 10%
- Popularité n'est plus disponible.
- Pacte de sang (Vladimir) - Mana par attaque de base : 3 ⇒ 5
- Le Blason de Famille n'octroie plus de Violet.
- Investissement sur le futur - PO : 70 ⇒ 80
- Canon de verre II - PV de départ : 80% ⇒ 90%
- Golemification - PV par phase : 150 ⇒ 500
- Étoiles supérieures - Puissance et dégâts d'attaque bonus : 25% ⇒ 35%
- Un pour tous II - Amplification des dégâts : 2,5% ⇒ 2%
- Surcharge de PV - Dégâts bonus : 115% ⇒ 125%
- Voir la vie en bleu (Rebelle) - Rebelles clonés : 5 ⇒ 4
- Superstars II - Dégâts bonus pour 3 étoiles : 5% ⇒ 4%
- Avènement des deux - Unités à 2 PO gagnées : 2 ⇒ 4
- Récompenses de guerre - Unités à 5 PO gagnées : 4 ⇒ 3
- Récompenses de guerre - Enclumes à objets complets octroyées : 1 ⇒ 2
- Une aventure exaltante - Duplicateurs de champion mineurs : maintenant et au début de chaque phase. ⇒ au début des 3 prochaines phases.
- Enragement - Puissance et dégâts d'attaque par effet cumulé : 1 ⇒ 1,5
- Enragement - Armure/Résistance magique par objet : 45 ⇒ 50
- Usine à artefacts n'est plus disponible.
- Abondance de ceintures - PV bonus par ceinture : 75 ⇒ 90
- Bronze pour la vie II - Durabilité par type : 1,5% ⇒ 1%
- Champion en kit - PO octroyées : 8 ⇒ 10
- Ligne arrière renforcée - Dégâts d'attaque : 35% ⇒ 40%
- Ligne arrière renforcée - Puissance : 40% ⇒ 50%
- Affaires louches n'est plus disponible.
- Lancer de dés - Résultat bas en phase 2 : 7 relances ⇒ 10 relances
- Lancer de dés - Résultat moyen en phase 3 : 2 unités à 4 PO ⇒ 3 unités à 4 PO
- Lancer de dés - Résultat moyen en phase 4 : 2 unités à 5 PO ⇒ 3 unités à 5 PO
- Couronne de Famille n'octroie plus une Violet et un Vander.
- Rafale de coups - Chances de coup critique bonus : 35% ⇒ 45%
- Mémoire des victimes - PV par effet cumulé : 5 ⇒ 6
- Mémoire des victimes - Dégâts d'attaque par effet cumulé : 0,8% ⇒ 1%
- Abonnement - PO octroyées : 6 ⇒ 8
- Abondance de glaives - Vitesse d'attaque par glaive : 2,5% ⇒ 3%
- Type : Génies - Dégâts du clone d'Ekko : 33% ⇒ 50%
- Nuée du Néant - Manches de délai : 11 ⇒ 10
- Abondance de baguettes - Vitesse d'attaque par baguette : 2,5% ⇒ 4%
Objets
- Certains objets pourraient jouer leur rôle un peu mieux.
- Lame funeste - Amplification des dégâts : 8% ⇒ 10%
- Linceul de la congruence - Durée de l'armure et de la résistance magique bonus : 10 sec ⇒ 15 sec
- Étincelle ionique - PV : 100 ⇒ 150
- Ouragan de Runaan - Dégâts des projectiles : 55% ⇒ 60%
Artefacts
- Poiscaille - Dégâts d'attaque : 40% ⇒ 20%
- Poiscaille - Vitesse d'attaque : 40% ⇒ 50%
- Lame du parieur - Vitesse d'attaque de base : 45% ⇒ 35%
- Canon ultrarapide - Vitesse d'attaque : 75% ⇒ 66%
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Armure/Résistance magique : 60 ⇒ 50
- Trench-coat suspect - Seuil de séparation : 50% ⇒ 66%
- Trench-coat suspect - PV du clone : 30% ⇒ 25%
- Percepteur - Dégâts d'attaque : 30% ⇒ 25%
Anomalies
- Afflux arcanique - Résistance magique octroyée : 65 ⇒ 80
- Afflux arcanique - Pourcentage de résistance magique convertie en puissance : 25% ⇒ 30%
- Blindage offensif - Armure : 50 ⇒ 70
- Rage du berzerker - Seuil de PV : 50% ⇒ 70%
- Centre de l'univers - Dégâts de l'étoile : 75 ⇒ 85
- Absorption d'énergie - Puissance gagnée à la mort d'un allié : 5% ⇒ 8%
- Expert en défense - Armure/Résistance magique gagnée : 66% ⇒ 75%
- Sillon dévastateur - Ratio de puissance des dégâts : 100% ⇒ 133%
- Mini clones - Fréquence d'activation : toutes les 3 attaques ⇒ toutes les 2 attaques
- Rien ne se perd - Mana gagné : 70% ⇒ 50%
- Répulseur - Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 40%
- Engluage - Ratio de puissance : 130% ⇒ 160%
- Héros ultime - Manches nécessaires pour l'amélioration : 3 ⇒ 4
- Loups domestiques - Dégâts d'attaque : 50% ⇒ 65%
Changements mineurs
Optimisations
- Nous avons clarifié l'emplacement de l'hexagone affecté par Centre d'excellence et Clonage.
- La bulle d'aide de Cadeau d'anniversaire a été clarifiée pour indiquer qu'il est possible d'obtenir un champion d'un coût maximal de 5 PO.
Corrections de bugs
- Correction d'une coquille dans plusieurs textes liés à Singe mécanique.
- Charognard ne peut plus donner d'objets de la lumière par erreur.
- Correction d'un problème à cause duquel Typologie pouvait donner un emblème d'un type qui n'a pas d'unités à chaque palier de PO.
- La rencontre avec Vander apparaît désormais correctement et avec le bon taux.
- Le piédestal de Warwick libéré dispose désormais bien d'effets visuels quand il disparaît.
- Les nouilles d'Akali chibi ont à nouveau la bonne couleur.
commentaire (1)
Ils sont serieux à pas avoir viré l'anomalie armure de mage????!!!! lux débilocarry va rester du coup