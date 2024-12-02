TFT : Les rencontres d'ouverture du set 13, les détails

Retrouvez les effets amenés par toutes les rencontres d'ouverture du set 13 de TFT dans cet article.
Le set 13 de TFT
, Into the Arcane, a permis à Riot Games de remplacer les portails par des rencontres d'ouverture. À chaque début de partie, les joueurs bénéficieront tous d'un même effet, déterminé par le personnage présent à ce moment. Vous n'avez donc plus à choisir où va votre préférence, puisque le jeu vous impose désormais une rencontre aléatoire. Toutefois, il sera possible de prendre part à une partie normale, c'est-à-dire sans rencontre, et ce 40 % du temps. En effet, Zaun et Piltover représentent presque la moitié des rencontres d'ouverture, et ont la particularité de n'amener aucun effet supplémentaire. Néanmoins, plusieurs champions issus de la série Arcane viendront bouleverser le cours des choses, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails des rencontres d'ouverture du set 13 de TFT
ci-dessous.
Quelles rencontres d'ouverture sont disponibles sur Into the Arcane ?
Plusieurs rencontres d'ouverture
sont actives sur le set 13 de TFT,
et vous remarquerez sans doute que la plupart correspondent à des portails appréciés au cours des ensembles précédents, par exemple Jinx, qui vient remplacer Carapateurs à gogo. Voici toutes celles existantes au début de l'ensemble :
Ambessa
Caitlyn
- Ambessa invoque un golem équipé de 3 emblèmes.
Ekko
- Caitlyn vous octroie des PO à chaque phase.
Heimerdinger
- Ekko a trouvé la ligne temporelle parfaite où toutes les optimisations sont Prismatiques.
Jinx
- Heimerdinger ajuste la première optimisation de cette partie pour qu'elle soit Prismatique.
- Heimerdinger ajuste la dernière optimisation de cette partie pour qu'elle soit Prismatique.
Sevika
- Jinx vole tous les monstres et les remplace par des crabes qui lâchent du butin bonus.
- Jinx vole tous les monstres et les remplace par des crabes qui lâchent du butin bonus, mais ils sont SUPER DANGEREUX à partir de la phase 5.
Singe mécanique
- À chaque phase, Sevika vous trouve du butin aléatoire issu d'une liste très variée.
Vander
- Powder active un petit singe mécanique qui vous aidera lors de la phase 3-5.
Vi
- Vander vous propose trois optimisations Or lors de cette partie.
- Vi vous lance deux Enclumes à composants.
commentaire (0)