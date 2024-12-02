TFT : Les rencontres d'ouverture du set 13, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 décembre 2024 à 14h42
Retrouvez les effets amenés par toutes les rencontres d'ouverture du set 13 de TFT dans cet article.
TFT : Les rencontres d'ouverture du set 13, les détails
Le set 13 de TFT, Into the Arcane, a permis à Riot Games de remplacer les portails par des rencontres d'ouverture. À chaque début de partie, les joueurs bénéficieront tous d'un même effet, déterminé par le personnage présent à ce moment. Vous n'avez donc plus à choisir où va votre préférence, puisque le jeu vous impose désormais une rencontre aléatoire. Toutefois, il sera possible de prendre part à une partie normale, c'est-à-dire sans rencontre, et ce 40 % du temps. En effet, Zaun et Piltover représentent presque la moitié des rencontres d'ouverture, et ont la particularité de n'amener aucun effet supplémentaire. Néanmoins, plusieurs champions issus de la série Arcane viendront bouleverser le cours des choses, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails des rencontres d'ouverture du set 13 de TFT ci-dessous.

Quelles rencontres d'ouverture sont disponibles sur Into the Arcane ?

Plusieurs rencontres d'ouverture sont actives sur le set 13 de TFT, et vous remarquerez sans doute que la plupart correspondent à des portails appréciés au cours des ensembles précédents, par exemple Jinx, qui vient remplacer Carapateurs à gogo. Voici toutes celles existantes au début de l'ensemble : 

Ambessa
  • Ambessa invoque un golem équipé de 3 emblèmes.
Caitlyn
  • Caitlyn vous octroie des PO à chaque phase.
Ekko
  • Ekko a trouvé la ligne temporelle parfaite où toutes les optimisations sont Prismatiques.
rencontre-ouverture-tft
Heimerdinger
  • Heimerdinger ajuste la première optimisation de cette partie pour qu'elle soit Prismatique.
  • Heimerdinger ajuste la dernière optimisation de cette partie pour qu'elle soit Prismatique.
Jinx
  • Jinx vole tous les monstres et les remplace par des crabes qui lâchent du butin bonus.
  • Jinx vole tous les monstres et les remplace par des crabes qui lâchent du butin bonus, mais ils sont SUPER DANGEREUX à partir de la phase 5.
Sevika
  • À chaque phase, Sevika vous trouve du butin aléatoire issu d'une liste très variée.
Singe mécanique
  • Powder active un petit singe mécanique qui vous aidera lors de la phase 3-5.
Vander
  • Vander vous propose trois optimisations Or lors de cette partie.
Vi
  • Vi vous lance deux Enclumes à composants.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Riot Games présente le set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 11 juillet 2026

TFT : Riot Games présente le set 18, Enchanted Wilds

Un nouveau chapitre va bientôt commencer sur TFT avec le set 18. Riot Games a partagé un vaste aperçu d'Enchanted Wilds en juillet 2026.
TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets
Teamfight Tactics 07 juillet 2026

TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets

Le game designer le plus apprécié de la communauté de TFT a fait ses adieux à Riot Games et à l'auto-battler en juillet 2026.
TFT : MàJ 17.6, les détails de la mise à jour (2026)
Teamfight Tactics 23 juin 2026

TFT : MàJ 17.6, les détails de la mise à jour (2026)

Retrouvez les détails du patch notes 17.6 de TFT, déployé le mercredi 24 juin 2026, dans cet article.

commentaire (0)