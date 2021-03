TFT : Les premiers détails du set Jugement partagés

Nouveau Passe de combat (un gratuit et un payant).

Des arènes interactives et thématiques.

Animations de dégâts personnalisées.

Nouvelles petites légendes.

Nouvelles récompenses.

À la fin du mois d'avril, une mise à jour majeure sera déployée sur TFT , laquelle permettra l'introduction du nouveau set. Comme toujours, plusieurs nouveautés sont au programme, avec un affrontement entre le bien et le mal.De ce fait,. Bien entendu, le classement sera réinitialisé et les joueurs les mieux classés pourront récupérer leurs récompenses.Ce n'est cependant pas tout, étant donné que la nouveauté majeure de ce set. Celui-ci permet aux joueurs de tester des modes expérimentaux, en vue de leur ajout définitif ou non dans TFT. Le premier à voir le jour se nomme « Roulement rapide », et permet, comme son nom le sous-entend, des parties plus courtes et intenses, mettant le point sur la capacité à créer la meilleure équipe.En bref, voici également les autres ajouts de cette saison :Le, sur PC et mobiles. En parallèle, Riot Games a annoncé que durant ce set, TFT a réuni plus de 10 millions chaque jour, pour un total de 2,5 milliards d'heures jouées.