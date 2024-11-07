TFT : Les portails vont être remplacés par des Rencontres d'ouverture sur le set 13, les détails

Retrouvez des explications concernant la mécanique des Rencontres d'ouverture, qui viendra remplacer celle des portails sur le set 13 de TFT dans cet article.
La sortie du set 13 de TFT
approche à grands pas, et les joueurs pourront bientôt composer avec des unités puisées dans la série Arcane, qui connaîtra son dénouement à partir du 9 novembre. Or, Riot Games prévoit aussi d'ajouter de nouvelles mécaniques et d'en mettre à jour des plus anciennes, comme celle des portails. Ces derniers seront effectivement remplacés par des « Rencontres d'ouverture ».
Les Rencontres d'ouverture arrivent sur le set 13 de TFT, les détails
En dressant le bilan du set 12
de TFT, Riot Games a expliqué que la mécanique des portails, en place depuis déjà plusieurs ensembles, allait laisser place à des Rencontres d'ouverture
. Ce changement est lié aux déséquilibrés que provoquent les portails, en étant tantôt trop avantageux, tantôt pas assez. Cette mécanique constitue également un frein à l'apprentissage du jeu par les nouveaux venus, c'est pourquoi il est apparu nécessaire de mettre en place des Rencontres d'ouverture.
Le développeur a détaillé cette nouveauté dans une publication sur son blog officiel, si bien que nous en savons à présent un peu plus sur son fonctionnement. Non sans rappeler les rencontres du set Légende des encres, celles-ci existeront au nombre de 10 en début de set
, et seront basées sur des effets de portails populaires et appréciés
de la communauté. Deux Rencontres d'ouverture supplémentaires seront en outre ajoutées au cours du set.
Comme les portails, vous les rencontrerez uniquement au commencement de chaque partie, et elles appliqueront un effet spécial, soit rien du tout. Elles seront représentées par un personnage d'Arcane, dont la configuration a été présentée :
- Piltover ou Zaun → Partie sans rencontre d'ouverture (40 %)
- Heimerdinger → Partie prismatique (10 %) / Ouverture prismatique (5 %) / Fermeture prismatique (2,5 %)
- Ekko → Totalement prismatique (2,5 %)
- Jinx → Partie reposant sur les carapateurs (10 %) / Carapateurs à gogo (5 %) / Panier de crabes : (5 %)
- Vi → 2 Enclumes à composants (10 %)
- Vander → Optimisations Or (10 %)
- Caitlyn → Abonnement en or (4 %)
- Sevika → Le très bon coin (3 %)
- INFORMATION CONFIDENTIELLE → Mannequin emblématique (3 %)
- Powder → Singe de Powder (10 %)
De plus, Riot Games a annoncé des améliorations concernant l'affichage de l'inventaire
. Les objets apparaîtront dans une barre d'outils positionnée sur la gauche de votre écran, ce qui devrait vous faciliter la vie, notamment pendant les phases de carrousel si vous jouez à partir d'un ordinateur.
Enfin, les Suppresseurs et les Reforgeurs pourront être empilés, apportant ainsi une meilleure lecture de vos possibilités.
Le set 13 de TFT sera disponible à partir du 20 novembre 2024, alors préparez-vous à vivre bientôt de grands changements et à revoir vos habitudes sur le jeu. En attendant, n'hésitez pas à faire vos adieux à Micmac Magique en lançant une partie du Trésor de Crocc, en place depuis le patch 14.22.
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