TFT : Les portails vont être remplacés par des Rencontres d'ouverture sur le set 13, les détails

Retrouvez des explications concernant la mécanique des Rencontres d'ouverture, qui viendra remplacer celle des portails sur le set 13 de TFT dans cet article.

Les Rencontres d'ouverture arrivent sur le set 13 de TFT, les détails

Piltover ou Zaun → Partie sans rencontre d'ouverture (40 %)

→ Partie sans rencontre d'ouverture (40 %) Heimerdinger → Partie prismatique (10 %) / Ouverture prismatique (5 %) / Fermeture prismatique (2,5 %)

→ Partie prismatique (10 %) / Ouverture prismatique (5 %) / Fermeture prismatique (2,5 %) Ekko → Totalement prismatique (2,5 %)

→ Totalement prismatique (2,5 %) Jinx → Partie reposant sur les carapateurs (10 %) / Carapateurs à gogo (5 %) / Panier de crabes : (5 %)

→ Partie reposant sur les carapateurs (10 %) / Carapateurs à gogo (5 %) / Panier de crabes : (5 %) Vi → 2 Enclumes à composants (10 %)

→ 2 Enclumes à composants (10 %) Vander → Optimisations Or (10 %)

→ Optimisations Or (10 %) Caitlyn → Abonnement en or (4 %)

→ Abonnement en or (4 %) Sevika → Le très bon coin (3 %)

→ Le très bon coin (3 %) INFORMATION CONFIDENTIELLE → Mannequin emblématique (3 %)

Powder → Singe de Powder (10 %)

Enfin, les Suppresseurs et les Reforgeurs pourront être empilés, apportant ainsi une meilleure lecture de vos possibilités.



Le set 13 de TFT sera disponible à partir du 20 novembre 2024, alors préparez-vous à vivre bientôt de grands changements et à revoir vos habitudes sur le jeu. En attendant, n'hésitez pas à faire vos adieux à Micmac Magique en lançant une partie du Trésor de Crocc, en place depuis le patch 14.22.