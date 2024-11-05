TFT : Riot Games dresse le bilan du set 12 et présente les directions d'Into the Arcane

Riot Games a dressé le bilan du set 12 de TFT, tout en indiquant quelques-unes des directions qui seront suivies avec Into the Arcane.
Comme d'habitude lorsque la fin d'un set de TFT
approche, Riot Games a dressé le bilan tout en indiquant les directions à suivre pour les prochains ensembles. Micmac magique va tirer sa révérence en novembre 2024 pour laisser placer à Into the Arcane, un ensemble qui sera avant tout axé sur la série Arcane. Retrouvez un résumé des conclusions tirées par le développeur dans cet article.
Riot Games présente ses conclusions pour le set 12 et indique les directions à suivre pour l'ensemble 13
En établissant le bilan du set 12 de TFT
, Riot Games a d'abord souligné la créativité proposée par Micmac Magique, tout en indiquant que l'ensemble suivant sera plutôt destiné à être fidèle à l'univers d'Arcane. D'ailleurs, le développeur a déjà annoncé l'introduction d'unités inédites puisées dans la série, à l'instar de Powder ou d'Ambessa Medarda. Des éléments empruntés à Arcane seront donc présents dans le prochain set, aussi bien au niveau du thème que du gameplay.
Au niveau des mécaniques, Riot Games est longuement revenu sur celle des breloques
, la grande nouveauté de Micmac Magique. Malheureusement, vous ne retrouverez sans doute pas les Charms sur le set 13. Même si leur apport positif a été pointé du doigt, il n'en demeure pas moins que certaines étaient trop puissantes et d'autres pas assez. L'équilibrage a parfois posé problème, c'est pourquoi les breloques ne seront pas conservées à l'avenir.
D'un autre côté, les optimisations de champion resteront d'actualité avec Into the Arcane
, bien que quelques changements seront apportés grâce aux leçons tirées sur le set actuel. Un changement d'approche est donc au programme, et des unités à 1, 2 et 3 PO seront concernées. Les augments « à enjeux élevés
» ont rencontré un succès mitigé, mais certaines réussites seront reprises sur le set 13 de manière à « entraîner des plateaux hautement illégaux
».
Les portails
, en place depuis plusieurs sets, incarnent une mécanique relativement difficile à assimiler chez les nouveaux joueurs, et influencent fortement le déroulement d'une partie. Riot Games a alors indiqué opter pour une autre solution pour apporter de la variabilité dans le gameplay, qui tournera le plus souvent à l'avantage des joueurs. Into the Arcane amènera donc « 10 options d'ouverture différentes
», liées à un personnage important du set. Le développeur a donc fourni un aperçu de ce qui vous attend :
- Jinx : partie normale de TFT (40 %)
- Carapateur : partie reposant sur des crabes (5 % Carapateurs à gogo, 5 % Panier de crabes)
- Information confidentielle : Mannequin emblématique (3 %)
- Jayce : partie prismatique (5 % ouverture par optimisation prismatique, 2,5 % optimisation prismatique en dernier, 2,5 % toutes les optimisations prismatiques)
Enfin, Riot Games entend proposer des personnages épiques et légendaires capables de vous faire gagner la partie dans le cadre d'une composition correcte, sans pour autant négliger les équipes de type reroll. L'équilibrage est au cœur des préoccupations du développeur, soucieux de mettre en place une multitude de compositions viables. D'ailleurs, pour vous aider à mieux assimiler le set 13, les Épreuves de Pic-toc seront disponibles dès son déploiement. Pour en savoir un peu plus, retrouvez des informations relatives à la date de sortie d'Into the Arcane dans notre article
.
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