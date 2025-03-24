TFT : Les nouvelles optimisations du set 14, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 mars 2025 à 12h53
Retrouvez la liste des nouveaux augments à venir sur Cyber City, le set 14 de TFT.
TFT : Les nouvelles optimisations du set 14, les détails
Le set 14 de TFT est d'ores et déjà disponible sur le PBE et sortira sur les serveurs live en avril 2025, et comme d'habitude, les optimisations qui vous seront proposées vont changer. Bien entendu, vous en retrouverez certaines déjà en place sur Into the Arcane, mais des nouveautés s'ajouteront à la liste. Afin d'en apprendre un peu plus, découvrez la liste des nouvelles optimisations de Cyber City dans cet article.

Toutes les nouvelles optimisations de Cyber City

Parmi les nouvelles optimisations à venir sur le set 14 de TFT, vous pourrez bénéficier d'augments empruntés à des ensembles antérieurs, par exemple Orbes de soins ou Largage binaire, mais aussi des optimisations totalement inédites, la plupart étant axée sur des synergies ou des champions de Cyber City.

Argent

augment-argent
AFK
  • Vous ne pouvez faire aucune action pendant 3 manches. Ensuite, vous gagnez 20 PO.
Frappes adaptatives
  • Vous gagnez un Jax. Les attaques de votre Jax le plus fort infligent des dégâts magiques bonus toutes les 3 attaques, qui deviennent plus puissantes à chaque fois. Sa compétence lui octroie de la vitesse d'attaque.
Ami trapu I
  • Vos unités qui commencent le combat à côté d'un allié qui a plus de 1750 PV subissent 7% de dégâts en moins jusqu'à la fin du combat.
Aléatoire jacta est+
  • Vous gagnez un emblème aléatoire et un Reforgeur.
  • Les Reforgeurs permettent de transformer n'importe quel objet.
Martèlement
  • Vous gagnez une Poppy. La compétence de votre Poppy la plus forte est remplacée par 3 coups de marteau.
Mise en demeure
  • Vous gagnez une Vi. Votre Vi la plus forte gagne de la vitesse d'attaque et sa compétence la fait se ruer sur l'ennemi le plus éloigné, l'étourdit et inflige des dégâts physiques bonus.
Orbes de soins I
  • Quand un ennemi meurt, l'allié le plus proche récupère 200 PV.
Préparation I
  • Les champions sur votre banc gagnent définitivement +20 PV, +2% de dégâts d'attaque et +2 puissance par manche. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 4 fois et les champions commencent avec 1 effet.
Soutien indéfectible I
  • Vos unités gagnent +1.5% de dégâts d'attaque et +1.5 puissance par type non unique actif dans votre équipe.
Loup déchaîné
  • Vous gagnez un Sylas. La compétence de votre Sylas le plus fort inflige plus de dégâts et il relance sa compétence en cas d'élimination. Cependant, les PV qu'il gagne ne sont plus proportionnels à sa puissance.

Or 

augment-or
QI supérieur
  • Toutes les 5 manches lorsque le type Stratège est actif, vous pariez pour savoir si vous allez gagner ou perdre plus. Si vous avez raison, vous gagnez 5 PO et une Enclume à objets complets. Vous gagnez une LeBlanc et un Ekko.
Alter Ego
  • Vous gagnez un Rhaast. Votre Rhaast le plus fort prend la forme d'Assassin de l'ombre et sa compétence est remplacée par une ruée et un tourbillon de 1 hexagone. S'il élimine un ennemi, il relance immédiatement sa compétence.
Blason de la Section Anima
  • Vous gagnez un Emblème de la Section Anima.
Ascension
  • Après 15 sec de combat, vos unités gagnent +60% d'amplification des dégâts.
Blason de Bastion
  • Vous gagnez un Emblème de Bastion.
Ami trapu II
  • Vos unités qui commencent le combat à côté d'un allié qui a plus de 1750 PV subissent 10% de dégâts en moins jusqu'à la fin du combat.
Conseil d'administration
  • Si vous avez 3 Divinicorps ou moins, leurs bonus sont augmentés de 75% +0% par phase. Vous gagnez un Rhaast et une Morgana.
Blason de BoumBot
  • Vous gagnez un Emblème de BoumBot.
Blason de Bagarreur
  • Vous gagnez un Emblème de Bagarreur.
Défaite planifiée
  • Après avoir perdu un combat, vous obtenez 2 PO et une relance gratuite de la boutique.
Technobouclier
  • Lorsqu'un Technophile lance sa compétence, il octroie au Technophile qui a le moins de PV un bouclier équivalent à 200% du mana dépensé. Vous gagnez un Veigar et une Zyra.
Implant cognitif
  • Vos Technophiles gagnent +5 de puissance, plus 1 toutes les 2 éliminations. Vous gagnez un Veigar et une Zyra.
Avènement des Cyberboss
  • Les compétences des Cyberboss réduisent les PV max de leur cible de 15%. Les Cyberboss subissent 15% de dégâts en moins de la part des ennemis ayant moins de PV max qu'eux. Vous gagnez une Poppy et un Veigar.
Vol à la tire
  • Les Exécuteurs ont 5% de chances d'obtenir une PO lorsque leurs attaques infligent un coup critique. Vous gagnez un Graves et un Rengar.
Cyberdeck
  • Au début du combat, jusqu'à 3 de vos Exotechs possédant 2 objets gagnent un objet Exotech idéal. Vous gagnez un Jax et une Naafiri.
Protection cybernétique II
  • Vos champions équipés d'un objet gagnent +300 PV.
Implants cybernétiques II
  • Vos champions équipés d'un objet gagnent +120 PV et +20% de dégâts d'attaque.
Liaison cybernétique II
  • Les champions équipés d'un objet gagnent +120 PV et récupèrent 2.5 pts de mana par seconde.
Ascension divine
  • Après 12 sec, vos Divinicorps accomplissent l'ascension, gagnant +25% de PV et +35% de vitesse d'attaque. Vous gagnez un Rhaast et une Morgana.
Blason de Divinicorp
  • Vous gagnez un Emblème de Divinicorp.
Mannequin armé
  • Lorsque le type Pègre est actif, vos Mannequins d'entraînement tirent sur les ennemis. Toutes leurs 2 attaques, les boss de la Pègre gagnent +3% de dégâts d'attaque et de puissance. Vous gagnez 1 Mannequin d'entraînement, un Darius et un Twisted Fate.
Blason de Dynamo
  • Vous gagnez un Emblème de Dynamo.
Blason d'Exécuteur
  • Vous gagnez un Emblème d'Exécuteur.
Blason d'Exotech
  • Vous gagnez un Emblème d'Exotech.
Coup de grâce
  • Les Tireurs exécutent les ennemis ayant moins de 12% de leurs PV. À chaque fois qu'un Tireur réalise une élimination, tous les Tireurs gagnent +6% de vitesse d'attaque. Vous gagnez un Jhin et un Kindred.
Freestyle
  • Tous les hexagones démoniaques sont nettoyés. Lorsqu'un Démon urbain commence un combat sur un hexagone non-démoniaque, vous le rendez démoniaque. Une fois que tous les hexagones sont démoniaques, vous gagnez 30 PO. Vous gagnez 3 Démons urbains.
Toison d'or
  • Chaque Bœuf doré fait tomber 1 PO après avoir participé à 2 manches. Vos intérêts max sont de 7 PO. Vous gagnez un Graves, un Alistar, et 1 PO.
Toison d'or+
  • Chaque Bœuf doré fait tomber 1 PO après avoir participé à 2 manches. Vos intérêts max sont de 7 PO. Vous gagnez un Graves, un Alistar, et 4 PO.
Blason de Bœuf doré
  • Vous gagnez un Emblème de Bœuf doré.
Orbes de soins II
  • Quand un ennemi meurt, l'allié le plus proche récupère 400 PV.
Besace héroïque+
  • Vous gagnez 2 Duplicateurs de champion mineurs. Vous gagnez 9 PO.
  • Cet objet vous permet de copier un champion à 3 PO ou moins.
Besace héroïque++
  • Vous gagnez 2 Duplicateurs de champion mineurs. Vous gagnez 13 PO.
  • Cet objet vous permet de copier un champion à 3 PO ou moins.
Prise de contrôle hostile
  • L'unité Cypher gagne 50% de son bonus de combat maintenant. Vous gagnez +200% de renseignements grâce aux éliminations, mais seulement 20% avec les défaites. Vous gagnez un Draven.
Missile HK
  • Tous les 6 missiles BoumBot lancés, un missile HK est tiré sur la cible actuelle, lui infligeant 350% des dégâts du missile de base. Vous gagnez un Kog'Maw et un Skarner.
Gredin
  • Vous ne gagnez pas de PO d'intérêts, mais vous gagnez 3 PO au début de chaque manche de combat contre un joueur. Vous gagnez immédiatement 2 PO.
  • Intérêts : les PO supplémentaires que vous gagnez toutes les 10 PO économisées.
Garde rapprochée
  • Les boss de la Pègre gagnent +10% de vitesse d'attaque et +120 PV pour chaque allié adjacent sur leur rangée. Vos alliés gagnent +175 PV. Vous gagnez un Twisted Fate et un Darius.
Baroud d'honneur
  • La première fois que vous devriez être éliminé, vous échappez à la mort et vos unités gagnent définitivement +160 PV, +16 armure et résistance magique et +16% d'omnivampirisme.
Bourreaux polyvalents
  • Les Bourreaux ayant plus de 50% de PV gagnent +20% dégâts d'attaque. S'ils ont moins de 50% de PV, ils gagnent +15% d'omnivampirisme. Vous gagnez un Shaco et une Vayne.
Liquidation
  • Lorsque vous échangez des renseignements Cypher, votre plateau et votre banc sont vendus pour 175% de leur valeur et vous gagnez 4 Reforgeurs. Vous gagnez un Draven.
Blason de Tireur
  • Vous gagnez un Emblème de Tireur.
Dynamisation
  • Vous gagnez un Jhin et une Morgana. Vos Dynamos gagnent +4% d'amplification des dégâts. Une fois qu'ils ont dépensé 7000 pts de mana, vous gagnez un Paradoxe de Zhonya et une Aurora.
High score
  • Le score des Cyberboss augmente lorsqu'ils infligent des dégâts. Lorsqu'ils atteignent le high score suivant, ils gagnent 3% de vitesse d'attaque et du butin bonus. Vous gagnez un Veigar et une Poppy.
Surcadençage
  • Vos champions AMP ayant 3 objets ou plus gagnent 1 d'amplification des dégâts. Vous gagnez 4 relances, une Naafiri et une Nidalee.
Chromatique
  • Lorsque vos Nitros ont 3 étoiles, ils gagnent +15% de dégâts d'attaque, +20 de puissance et +10 PO. Vous gagnez une Nidalee et 1 Kindred.
Gain de niveau
  • Les éliminations effectuées par la Section Anima ont 33% de chances de générer un orbe d'XP qui se vend pour 1 XP. Les unités de la Section Anima gagne +1.5% de vitesse d'attaque chaque fois que vous prenez un niveau de Tacticien. Vous gagnez une Séraphine et une Illaoi.
Préparation II
  • Les champions sur votre banc gagnent définitivement +35 PV, +3% de dégâts d'attaque et +3 puissance par manche. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 4 fois et les champions commencent avec 1 effet.
Blason d'Ultrarapide
  • Vous gagnez un Emblème d'Ultrarapide.
Bouclier réactif
  • Les Initiateurs gagnent +8% de PV. Lorsque le bouclier des Initiateurs disparaît, 50% des PV du bouclier initial sont infligés à la cible actuelle sous forme de dégâts magiques. Vous gagnez un Skarner et une Vi.
Entraînement post mortem
  • Chaque fois qu'un Bagarreur est éliminé, il gagne +40 PV.
  • Vous gagnez un Darius et un Alistar.
Blason de Bourreau
  • Vous gagnez un Emblème de Bourreau.
Pièces détachées
  • Vous obtenez une tourelle Nitro qui a 50% de votre total de chrome. Vous gagnez une Shyvana.
Ultra Ultrarapide
  • Les Ultrarapides commencent avec 2 effets cumulés et peuvent aller jusqu'à 20 effets cumulés. Si vous gagnez un combat dans les 18 premières secondes, vous gagnez 2 PO. Vous gagnez un Twisted Fate et un Kog'Maw.
Blason de Stratège
  • Vous gagnez un Emblème de Stratège.
Tour de soutien
  • Après 8 sec de combat, une tour de soutien octroie à la Section Anima ou un bouclier, ou de la vitesse d'attaque ou étourdit tous les ennemis. Vous gagnez 3 champions de la Section Anima.
Blason de la Pègre
  • Vous gagnez un Emblème de la Pègre.
Peinture démoniaque
  • Les hexagones signatures des Démons urbains octroient +20% de vitesse d'attaque. Vous gagnez 3 Démons urbains et 2 Bombes de peinture qui permettent de créer des hexagones signatures des Démons urbains.
Blason de Technophile
  • Vous gagnez un Emblème de Technophile.
Hameçonnage
  • Vous gagnez 1 Gragas. Les attaques de votre Gragas le plus fort ont une chance de repousser les ennemis et de leur infliger des dégâts magiques supplémentaires. Sa compétence le soigne et renforce sa prochaine attaque.
Hameçonnage+
  • Vous gagnez 2 Gragas. Les attaques de votre Gragas le plus fort ont une chance de repousser les ennemis et de leur infliger des dégâts magiques supplémentaires. Sa compétence le soigne et renforce sa prochaine attaque.
Transfert
  • Lorsqu'un champion AMP est éliminé, le champion AMP le plus proche gagne +1 d'amplification des dégâts jusqu'à la fin du combat. Vous gagnez une Nidalee et une Naafiri.
Transistor
  • Lorsque le bonus de début de combat des Bastions prend fin, 50% de celui-ci est converti en dégâts d'attaque et en puissance. Les Bastions gagnent 30% de vitesse d'attaque. Vous gagnez une Illaoi et un Jax.
Golem Exotech
  • Vous gagnez un golem Exotech possédant une copie de tous vos objets Exotech. Le golem gagne +2% de PV et +5% de dégâts d'attaque par niveau d'étoile Exotech. Vous gagnez un Jhin et une Naafiri.
Blason d'Initiateur
  • Vous gagnez un Emblème d'Initiateur.

Prismatique

augment-prismatique
Diadème de la Section Anima
  • Vous gagnez un Emblème de la Section Anima et une Yuumi.
Couronne de la Section Anima
  • Vous gagnez un Emblème de la Section Anima, un Casque adaptatif et une Illaoi.
Arc axiomatique III
  • Vos unités regagnent 15 pts de mana par élimination. Vous gagnez une Enclume à objets complets.
Diadème de Bastion
  • Vous gagnez un Emblème de Bastion et un Galio.
Couronne de Bastion
  • Vous gagnez un Emblème de Bastion, un Cœur intrépide et une Illaoi.
Largage binaire
  • Début du combat : jusqu'à 4 de vos champions équipés de 2 objets gagnent un 3e objet complet conseillé.
Batterie bleue III
  • Vous gagnez un Buff bleu. Vos unités gagnent +15 puissance. Après avoir lancé leur compétence, ils gagnent 10 pts de mana.
Diadème de BoumBot
  • Vous gagnez un Emblème de BoumBot et un Fiddlesticks.
Couronne de BoumBot
  • Vous gagnez un Emblème de BoumBot, une Étincelle ionique et un Skarner.
Diadème de Bagarreur
  • Vous gagnez un Emblème de Bagarreur et un Gragas.
Couronne de Bagarreur
  • Vous gagnez un Emblème de Bagarreur, une Couronne de la reine et un Darius.
Surcharge techno-chimique
  • Vous ouvrez 3 portails vers Zaun sur des hexagones aléatoires de la deuxième rangée. Toute unité commençant le combat dans un portail gagne +250 PV et +30% de vitesse d'attaque, et elle génère 1 PO en mourant.
Pacte cruel
  • Acheter de l'XP coûte 6 PV de Tacticien au lieu de 4 PO. Vous récupérez 3 PV de Tacticien avant chaque combat contre un joueur.
Couronne maudite
  • La taille max de votre équipe augmente de 2, mais vous perdez 100% de PV de Tacticien supplémentaires quand vous perdez un combat contre un joueur.
Protection cybernétique III
  • Vos champions équipés d'un objet gagnent +500 PV.
Implants cybernétiques III
  • Vos champions équipés d'un objet gagnent +200 PV et +30% de dégâts d'attaque.
Liaison cybernétique III
  • Les champions équipés d'un objet gagnent +200 PV et récupèrent 3.5 pts de mana par seconde.
Diadème de Divinicorp
  • Vous gagnez un Emblème de Divinicorp et une Senna.
Couronne de Divinicorp
  • Vous gagnez un Emblème de Divinicorp, une Rédemption et un Rhaast.
Domination
  • Si 1 de vos champions survivent après avoir remporté un combat contre un joueur, vous gagnez 1 PO. Vous gagnez 16 XP.
Jumeau maléfique III
  • Si vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion sur le plateau, ils gagnent +35% de dégâts d'attaque et +35 puissance, armure et résistance magique. Quand vous faites passer une unité à 3 étoiles, vous gagnez un exemplaire 2 étoiles.
Diadème de Dynamo
  • Vous gagnez un Emblème de Dynamo et une Elise.
Couronne de Dynamo
  • Vous gagnez un Emblème de Dynamo, une Lance de Shojin et un Jhin.
Hordes sans fin
  • La taille max de votre équipe augmente de 3, mais vos unités ne peuvent porter que 1 objet et leurs PV totaux sont réduits de 20%. Vous gagnez 2 PO.
Hordes sans fin+
  • La taille max de votre équipe augmente de 3, mais vos unités ne peuvent porter que 1 objet et leurs PV totaux sont réduits de 20%. Vous gagnez 10 PO.
Diadème d'Exécuteur
  • Vous gagnez un Emblème d'Exécuteur et un Rengar.
Couronne d'Exécuteur
  • Vous gagnez un Emblème d'Exécuteur, un Brise-garde et un Graves.
Diadème d'Exotech
  • Vous gagnez un Emblème d'Exotech et un Mordekaiser.
Couronne d'Exotech
  • Vous gagnez un Emblème d'Exotech, une Lame enragée de Guinsoo et une Naafiri.
Ascension finale
  • Vos unités gagnent +15% d'amplification des dégâts. Après 15 sec, ce bonus augmente à +50% d'amplification des dégâts.
Ultimes ressources
  • Vous restez en vie la première fois que vous devriez être éliminé. Ensuite, vous gagnez 70 XP et vos PO sont fixées à 90. Les PO excédentaires sont converties en XP.
Vision de l'avenir II
  • Vous pouvez voir votre prochain adversaire. Vous gagnez 2 Mannequins d'entraînement, chacun équipé d'un Zéphyr ou d'un Linceul d'apaisement.
Détermination gargantuesque
  • Vous gagnez une Détermination du titan, et une autre après 5 combats contre un joueur. Vos Déterminations du titan peuvent cumuler jusqu'à 45 effets (au lieu de 25). La résistance bonus totale est augmentée de 25%.
Détermination gargantuesque
  • Vous gagnez une Détermination du titan, et une autre après 3 combats contre un joueur. Vos Déterminations du titan peuvent cumuler jusqu'à 45 effets (au lieu de 25). La résistance bonus totale est augmentée de 25%.
Diadème de Bœuf doré
  • Vous gagnez un Emblème de Bœuf doré et un Jarvan IV.
Couronne de Bœuf doré
  • Vous gagnez un Emblème de Bœuf doré, une Dent de Nashor et un Graves.
Vente privée II
  • L'offre de champions dans votre boutique est générée comme si vous aviez un niveau de plus. Vous gagnez 3 PO.
Apprentissage continu
  • Vos unités gagnent +1.5% de PV à chaque manche. S'ils survivent au combat, ils gagnent un bonus de +2.5 puissance et +2.5% de dégâts d'attaque.
Écho de Luden III
  • À chaque fois que vos unités dépensent 60 pts de mana, la prochaine compétence de vos unités inflige 100-250 pts de dégâts magiques bonus (en fonction de la phase actuelle) à leur cible et à un ennemi proche.
Diadème de Tireur
  • Vous gagnez un Emblème de Tireur et une Jinx.
Couronne de Tireur
  • Vous gagnez un Emblème de Tireur, une Lame d'infini et un Jhin.
Pirates
  • Vos unités ont une chance rare de vous faire gagner un butin puissant lorsqu'elles éliminent un champion ennemi.
Diadème d'Ultrarapide
  • Vous gagnez un Emblème d'Ultrarapide et un Draven.
Couronne d'Ultrarapide
  • Vous gagnez un Emblème d'Ultrarapide, un Tueur de géants et un Twisted Fate.
Armes à lunette II
  • Vos unités commençant le combat aux 2 dernières rangées gagnent une portée d'attaque illimitée et +15% de vitesse d'attaque.
Célébrité partagée
  • Vous gagnez un projecteur dans le coin arrière de votre plateau. Toutes les unités se trouvant sous le feu des projecteurs gagnent +18% d'amplification des dégâts, +20% d'omnivampirisme et 2 pts de mana par seconde.
Traitement de choc
  • Vous gagnez un Poignard de Statikk, et un autre après 5 combats contre un joueur. Vos Poignards de Statikk octroient +10% de vitesse d'attaque. L'effet de chaîne d'éclairs inflige 40-125% de dégâts supplémentaires (selon la phase).
Traitement de choc+
  • Vous gagnez un Poignard de Statikk, et un autre après 3 combats contre un joueur. Vos Poignards de Statikk octroient +10% de vitesse d'attaque. L'effet de chaîne d'éclairs inflige 40-125% de dégâts supplémentaires (selon la phase).
Diadème de Bourreau
  • Vous gagnez un Emblème de Bourreau et un Jarvan IV.
Couronne de Bourreau
  • Vous gagnez un Emblème de Bourreau, une Main de la justice et une Vayne.
Diadème de Stratège
  • Vous gagnez un Emblème de Stratège et une Yuumi.
Couronne de Stratège
  • Vous gagnez un Emblème de Stratège, un Casque adaptatif et un Ekko.
Diadème de Démon urbain
  • Vous gagnez un Emblème de Démon urbain et une Jinx.
Couronne de Démon urbain
  • Vous gagnez un Emblème de Démon urbain, un Brise-garde et un Ekko.
Diadème de la Pègre
  • Vous gagnez un Emblème de la Pègre et un Braum.
Couronne de la Pègre
  • Vous gagnez un Emblème de la Pègre, une Lame d'infini et un Darius.
Diadème de Technophile
  • Vous gagnez un Emblème de Technophile et un Mordekaiser.
Couronne de Technophile
  • Vous gagnez un Emblème de Technophile, un Gantelet précieux et une Shyvana.
À vos marques, prêts...
  • Les relances de la boutique sont gratuites jusqu'à la fin de cette manche. Les bonus de type et les autres optimisations ne profitent pas de ces boutiques gratuites. Vous gagnez 3 PO.
Puissance titanesque
  • Votre équipe convertit 1.25% de ses PV max en dégâts d'attaque et 1.25% de ses PV max en puissance.
Évolution fluctuante
  • Vos champions gagnent aléatoirement l'un des éléments suivants lorsque leur niveau d'étoile augmente : 300 PV, 30% de vitesse d'attaque, 30% de dégâts d'attaque, ou 30 de puissance.
Diadème d'Initiateur
  • Vous gagnez un Emblème d'Initiateur et un Braum.
Couronne d'Initiateur
  • Vous gagnez un Emblème d'Initiateur, un Vœu du protecteur et un Skarner.
Dépense réfléchie
  • Lorsque vous relancez la boutique, vous gagnez 2 XP. Vous gagnez 1 PO.
Talisman sylvestre
  • Votre champion qui a le plus de PV est cloné. Le clone gagne +25% de PV bonus et +30% de vitesse d'attaque bonus.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Teamfight Tactics 14 juillet 2026

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)

Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?
Teamfight Tactics 12 juillet 2026

TFT : Set 18, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.
TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 12 juillet 2026

TFT : Aperçu des cosmétiques du set 18, Enchanted Wilds

Découvrez les cosmétiques à venir sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article (Chibis, collection « libérée » et tacticiens classiques).

commentaire (0)