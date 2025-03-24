TFT : Les nouvelles optimisations du set 14, les détails

Retrouvez la liste des nouveaux augments à venir sur Cyber City, le set 14 de TFT.
Le set 14 de TFT
est d'ores et déjà disponible sur le PBE et sortira sur les serveurs live en avril 2025, et comme d'habitude, les optimisations qui vous seront proposées vont changer. Bien entendu, vous en retrouverez certaines déjà en place sur Into the Arcane, mais des nouveautés s'ajouteront à la liste. Afin d'en apprendre un peu plus, découvrez la liste des nouvelles optimisations de Cyber City
dans cet article.
Toutes les nouvelles optimisations de Cyber City
Parmi les nouvelles optimisations à venir sur le set 14 de TFT,
vous pourrez bénéficier d'augments empruntés à des ensembles antérieurs, par exemple Orbes de soins ou Largage binaire, mais aussi des optimisations totalement inédites, la plupart étant axée sur des synergies ou des champions de Cyber City
.
Argent
AFK
Frappes adaptatives
- Vous ne pouvez faire aucune action pendant 3 manches. Ensuite, vous gagnez 20 PO.
Ami trapu I
- Vous gagnez un Jax. Les attaques de votre Jax le plus fort infligent des dégâts magiques bonus toutes les 3 attaques, qui deviennent plus puissantes à chaque fois. Sa compétence lui octroie de la vitesse d'attaque.
Aléatoire jacta est+
- Vos unités qui commencent le combat à côté d'un allié qui a plus de 1750 PV subissent 7% de dégâts en moins jusqu'à la fin du combat.
Martèlement
- Vous gagnez un emblème aléatoire et un Reforgeur.
- Les Reforgeurs permettent de transformer n'importe quel objet.
Mise en demeure
- Vous gagnez une Poppy. La compétence de votre Poppy la plus forte est remplacée par 3 coups de marteau.
Orbes de soins I
- Vous gagnez une Vi. Votre Vi la plus forte gagne de la vitesse d'attaque et sa compétence la fait se ruer sur l'ennemi le plus éloigné, l'étourdit et inflige des dégâts physiques bonus.
Préparation I
- Quand un ennemi meurt, l'allié le plus proche récupère 200 PV.
Soutien indéfectible I
- Les champions sur votre banc gagnent définitivement +20 PV, +2% de dégâts d'attaque et +2 puissance par manche. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 4 fois et les champions commencent avec 1 effet.
Loup déchaîné
- Vos unités gagnent +1.5% de dégâts d'attaque et +1.5 puissance par type non unique actif dans votre équipe.
- Vous gagnez un Sylas. La compétence de votre Sylas le plus fort inflige plus de dégâts et il relance sa compétence en cas d'élimination. Cependant, les PV qu'il gagne ne sont plus proportionnels à sa puissance.
Or
QI supérieur
Alter Ego
- Toutes les 5 manches lorsque le type Stratège est actif, vous pariez pour savoir si vous allez gagner ou perdre plus. Si vous avez raison, vous gagnez 5 PO et une Enclume à objets complets. Vous gagnez une LeBlanc et un Ekko.
Blason de la Section Anima
- Vous gagnez un Rhaast. Votre Rhaast le plus fort prend la forme d'Assassin de l'ombre et sa compétence est remplacée par une ruée et un tourbillon de 1 hexagone. S'il élimine un ennemi, il relance immédiatement sa compétence.
Ascension
- Vous gagnez un Emblème de la Section Anima.
Blason de Bastion
- Après 15 sec de combat, vos unités gagnent +60% d'amplification des dégâts.
Ami trapu II
- Vous gagnez un Emblème de Bastion.
Conseil d'administration
- Vos unités qui commencent le combat à côté d'un allié qui a plus de 1750 PV subissent 10% de dégâts en moins jusqu'à la fin du combat.
Blason de BoumBot
- Si vous avez 3 Divinicorps ou moins, leurs bonus sont augmentés de 75% +0% par phase. Vous gagnez un Rhaast et une Morgana.
Blason de Bagarreur
- Vous gagnez un Emblème de BoumBot.
Défaite planifiée
- Vous gagnez un Emblème de Bagarreur.
Technobouclier
- Après avoir perdu un combat, vous obtenez 2 PO et une relance gratuite de la boutique.
Implant cognitif
- Lorsqu'un Technophile lance sa compétence, il octroie au Technophile qui a le moins de PV un bouclier équivalent à 200% du mana dépensé. Vous gagnez un Veigar et une Zyra.
Avènement des Cyberboss
- Vos Technophiles gagnent +5 de puissance, plus 1 toutes les 2 éliminations. Vous gagnez un Veigar et une Zyra.
Vol à la tire
- Les compétences des Cyberboss réduisent les PV max de leur cible de 15%. Les Cyberboss subissent 15% de dégâts en moins de la part des ennemis ayant moins de PV max qu'eux. Vous gagnez une Poppy et un Veigar.
Cyberdeck
- Les Exécuteurs ont 5% de chances d'obtenir une PO lorsque leurs attaques infligent un coup critique. Vous gagnez un Graves et un Rengar.
Protection cybernétique II
- Au début du combat, jusqu'à 3 de vos Exotechs possédant 2 objets gagnent un objet Exotech idéal. Vous gagnez un Jax et une Naafiri.
Implants cybernétiques II
- Vos champions équipés d'un objet gagnent +300 PV.
Liaison cybernétique II
- Vos champions équipés d'un objet gagnent +120 PV et +20% de dégâts d'attaque.
Ascension divine
- Les champions équipés d'un objet gagnent +120 PV et récupèrent 2.5 pts de mana par seconde.
Blason de Divinicorp
- Après 12 sec, vos Divinicorps accomplissent l'ascension, gagnant +25% de PV et +35% de vitesse d'attaque. Vous gagnez un Rhaast et une Morgana.
Mannequin armé
- Vous gagnez un Emblème de Divinicorp.
Blason de Dynamo
- Lorsque le type Pègre est actif, vos Mannequins d'entraînement tirent sur les ennemis. Toutes leurs 2 attaques, les boss de la Pègre gagnent +3% de dégâts d'attaque et de puissance. Vous gagnez 1 Mannequin d'entraînement, un Darius et un Twisted Fate.
Blason d'Exécuteur
- Vous gagnez un Emblème de Dynamo.
Blason d'Exotech
- Vous gagnez un Emblème d'Exécuteur.
Coup de grâce
- Vous gagnez un Emblème d'Exotech.
Freestyle
- Les Tireurs exécutent les ennemis ayant moins de 12% de leurs PV. À chaque fois qu'un Tireur réalise une élimination, tous les Tireurs gagnent +6% de vitesse d'attaque. Vous gagnez un Jhin et un Kindred.
Toison d'or
- Tous les hexagones démoniaques sont nettoyés. Lorsqu'un Démon urbain commence un combat sur un hexagone non-démoniaque, vous le rendez démoniaque. Une fois que tous les hexagones sont démoniaques, vous gagnez 30 PO. Vous gagnez 3 Démons urbains.
Toison d'or+
- Chaque Bœuf doré fait tomber 1 PO après avoir participé à 2 manches. Vos intérêts max sont de 7 PO. Vous gagnez un Graves, un Alistar, et 1 PO.
Blason de Bœuf doré
- Chaque Bœuf doré fait tomber 1 PO après avoir participé à 2 manches. Vos intérêts max sont de 7 PO. Vous gagnez un Graves, un Alistar, et 4 PO.
Orbes de soins II
- Vous gagnez un Emblème de Bœuf doré.
Besace héroïque+
- Quand un ennemi meurt, l'allié le plus proche récupère 400 PV.
Besace héroïque++
- Vous gagnez 2 Duplicateurs de champion mineurs. Vous gagnez 9 PO.
- Cet objet vous permet de copier un champion à 3 PO ou moins.
Prise de contrôle hostile
- Vous gagnez 2 Duplicateurs de champion mineurs. Vous gagnez 13 PO.
- Cet objet vous permet de copier un champion à 3 PO ou moins.
Missile HK
- L'unité Cypher gagne 50% de son bonus de combat maintenant. Vous gagnez +200% de renseignements grâce aux éliminations, mais seulement 20% avec les défaites. Vous gagnez un Draven.
Gredin
- Tous les 6 missiles BoumBot lancés, un missile HK est tiré sur la cible actuelle, lui infligeant 350% des dégâts du missile de base. Vous gagnez un Kog'Maw et un Skarner.
Garde rapprochée
- Vous ne gagnez pas de PO d'intérêts, mais vous gagnez 3 PO au début de chaque manche de combat contre un joueur. Vous gagnez immédiatement 2 PO.
- Intérêts : les PO supplémentaires que vous gagnez toutes les 10 PO économisées.
Baroud d'honneur
- Les boss de la Pègre gagnent +10% de vitesse d'attaque et +120 PV pour chaque allié adjacent sur leur rangée. Vos alliés gagnent +175 PV. Vous gagnez un Twisted Fate et un Darius.
Bourreaux polyvalents
- La première fois que vous devriez être éliminé, vous échappez à la mort et vos unités gagnent définitivement +160 PV, +16 armure et résistance magique et +16% d'omnivampirisme.
Liquidation
- Les Bourreaux ayant plus de 50% de PV gagnent +20% dégâts d'attaque. S'ils ont moins de 50% de PV, ils gagnent +15% d'omnivampirisme. Vous gagnez un Shaco et une Vayne.
Blason de Tireur
- Lorsque vous échangez des renseignements Cypher, votre plateau et votre banc sont vendus pour 175% de leur valeur et vous gagnez 4 Reforgeurs. Vous gagnez un Draven.
Dynamisation
- Vous gagnez un Emblème de Tireur.
High score
- Vous gagnez un Jhin et une Morgana. Vos Dynamos gagnent +4% d'amplification des dégâts. Une fois qu'ils ont dépensé 7000 pts de mana, vous gagnez un Paradoxe de Zhonya et une Aurora.
Surcadençage
- Le score des Cyberboss augmente lorsqu'ils infligent des dégâts. Lorsqu'ils atteignent le high score suivant, ils gagnent 3% de vitesse d'attaque et du butin bonus. Vous gagnez un Veigar et une Poppy.
Chromatique
- Vos champions AMP ayant 3 objets ou plus gagnent 1 d'amplification des dégâts. Vous gagnez 4 relances, une Naafiri et une Nidalee.
Gain de niveau
- Lorsque vos Nitros ont 3 étoiles, ils gagnent +15% de dégâts d'attaque, +20 de puissance et +10 PO. Vous gagnez une Nidalee et 1 Kindred.
Préparation II
- Les éliminations effectuées par la Section Anima ont 33% de chances de générer un orbe d'XP qui se vend pour 1 XP. Les unités de la Section Anima gagne +1.5% de vitesse d'attaque chaque fois que vous prenez un niveau de Tacticien. Vous gagnez une Séraphine et une Illaoi.
Blason d'Ultrarapide
- Les champions sur votre banc gagnent définitivement +35 PV, +3% de dégâts d'attaque et +3 puissance par manche. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 4 fois et les champions commencent avec 1 effet.
Bouclier réactif
- Vous gagnez un Emblème d'Ultrarapide.
Entraînement post mortem
- Les Initiateurs gagnent +8% de PV. Lorsque le bouclier des Initiateurs disparaît, 50% des PV du bouclier initial sont infligés à la cible actuelle sous forme de dégâts magiques. Vous gagnez un Skarner et une Vi.
Blason de Bourreau
- Chaque fois qu'un Bagarreur est éliminé, il gagne +40 PV.
- Vous gagnez un Darius et un Alistar.
Pièces détachées
- Vous gagnez un Emblème de Bourreau.
Ultra Ultrarapide
- Vous obtenez une tourelle Nitro qui a 50% de votre total de chrome. Vous gagnez une Shyvana.
Blason de Stratège
- Les Ultrarapides commencent avec 2 effets cumulés et peuvent aller jusqu'à 20 effets cumulés. Si vous gagnez un combat dans les 18 premières secondes, vous gagnez 2 PO. Vous gagnez un Twisted Fate et un Kog'Maw.
Tour de soutien
- Vous gagnez un Emblème de Stratège.
Blason de la Pègre
- Après 8 sec de combat, une tour de soutien octroie à la Section Anima ou un bouclier, ou de la vitesse d'attaque ou étourdit tous les ennemis. Vous gagnez 3 champions de la Section Anima.
Peinture démoniaque
- Vous gagnez un Emblème de la Pègre.
Blason de Technophile
- Les hexagones signatures des Démons urbains octroient +20% de vitesse d'attaque. Vous gagnez 3 Démons urbains et 2 Bombes de peinture qui permettent de créer des hexagones signatures des Démons urbains.
Hameçonnage
- Vous gagnez un Emblème de Technophile.
Hameçonnage+
- Vous gagnez 1 Gragas. Les attaques de votre Gragas le plus fort ont une chance de repousser les ennemis et de leur infliger des dégâts magiques supplémentaires. Sa compétence le soigne et renforce sa prochaine attaque.
Transfert
- Vous gagnez 2 Gragas. Les attaques de votre Gragas le plus fort ont une chance de repousser les ennemis et de leur infliger des dégâts magiques supplémentaires. Sa compétence le soigne et renforce sa prochaine attaque.
Transistor
- Lorsqu'un champion AMP est éliminé, le champion AMP le plus proche gagne +1 d'amplification des dégâts jusqu'à la fin du combat. Vous gagnez une Nidalee et une Naafiri.
Golem Exotech
- Lorsque le bonus de début de combat des Bastions prend fin, 50% de celui-ci est converti en dégâts d'attaque et en puissance. Les Bastions gagnent 30% de vitesse d'attaque. Vous gagnez une Illaoi et un Jax.
Blason d'Initiateur
- Vous gagnez un golem Exotech possédant une copie de tous vos objets Exotech. Le golem gagne +2% de PV et +5% de dégâts d'attaque par niveau d'étoile Exotech. Vous gagnez un Jhin et une Naafiri.
- Vous gagnez un Emblème d'Initiateur.
Prismatique
Diadème de la Section Anima
Couronne de la Section Anima
- Vous gagnez un Emblème de la Section Anima et une Yuumi.
Arc axiomatique III
- Vous gagnez un Emblème de la Section Anima, un Casque adaptatif et une Illaoi.
Diadème de Bastion
- Vos unités regagnent 15 pts de mana par élimination. Vous gagnez une Enclume à objets complets.
Couronne de Bastion
- Vous gagnez un Emblème de Bastion et un Galio.
Largage binaire
- Vous gagnez un Emblème de Bastion, un Cœur intrépide et une Illaoi.
Batterie bleue III
- Début du combat : jusqu'à 4 de vos champions équipés de 2 objets gagnent un 3e objet complet conseillé.
Diadème de BoumBot
- Vous gagnez un Buff bleu. Vos unités gagnent +15 puissance. Après avoir lancé leur compétence, ils gagnent 10 pts de mana.
Couronne de BoumBot
- Vous gagnez un Emblème de BoumBot et un Fiddlesticks.
Diadème de Bagarreur
- Vous gagnez un Emblème de BoumBot, une Étincelle ionique et un Skarner.
Couronne de Bagarreur
- Vous gagnez un Emblème de Bagarreur et un Gragas.
Surcharge techno-chimique
- Vous gagnez un Emblème de Bagarreur, une Couronne de la reine et un Darius.
Pacte cruel
- Vous ouvrez 3 portails vers Zaun sur des hexagones aléatoires de la deuxième rangée. Toute unité commençant le combat dans un portail gagne +250 PV et +30% de vitesse d'attaque, et elle génère 1 PO en mourant.
Couronne maudite
- Acheter de l'XP coûte 6 PV de Tacticien au lieu de 4 PO. Vous récupérez 3 PV de Tacticien avant chaque combat contre un joueur.
Protection cybernétique III
- La taille max de votre équipe augmente de 2, mais vous perdez 100% de PV de Tacticien supplémentaires quand vous perdez un combat contre un joueur.
Implants cybernétiques III
- Vos champions équipés d'un objet gagnent +500 PV.
Liaison cybernétique III
- Vos champions équipés d'un objet gagnent +200 PV et +30% de dégâts d'attaque.
Diadème de Divinicorp
- Les champions équipés d'un objet gagnent +200 PV et récupèrent 3.5 pts de mana par seconde.
Couronne de Divinicorp
- Vous gagnez un Emblème de Divinicorp et une Senna.
Domination
- Vous gagnez un Emblème de Divinicorp, une Rédemption et un Rhaast.
Jumeau maléfique III
- Si 1 de vos champions survivent après avoir remporté un combat contre un joueur, vous gagnez 1 PO. Vous gagnez 16 XP.
Diadème de Dynamo
- Si vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion sur le plateau, ils gagnent +35% de dégâts d'attaque et +35 puissance, armure et résistance magique. Quand vous faites passer une unité à 3 étoiles, vous gagnez un exemplaire 2 étoiles.
Couronne de Dynamo
- Vous gagnez un Emblème de Dynamo et une Elise.
Hordes sans fin
- Vous gagnez un Emblème de Dynamo, une Lance de Shojin et un Jhin.
Hordes sans fin+
- La taille max de votre équipe augmente de 3, mais vos unités ne peuvent porter que 1 objet et leurs PV totaux sont réduits de 20%. Vous gagnez 2 PO.
Diadème d'Exécuteur
- La taille max de votre équipe augmente de 3, mais vos unités ne peuvent porter que 1 objet et leurs PV totaux sont réduits de 20%. Vous gagnez 10 PO.
Couronne d'Exécuteur
- Vous gagnez un Emblème d'Exécuteur et un Rengar.
Diadème d'Exotech
- Vous gagnez un Emblème d'Exécuteur, un Brise-garde et un Graves.
Couronne d'Exotech
- Vous gagnez un Emblème d'Exotech et un Mordekaiser.
Ascension finale
- Vous gagnez un Emblème d'Exotech, une Lame enragée de Guinsoo et une Naafiri.
Ultimes ressources
- Vos unités gagnent +15% d'amplification des dégâts. Après 15 sec, ce bonus augmente à +50% d'amplification des dégâts.
Vision de l'avenir II
- Vous restez en vie la première fois que vous devriez être éliminé. Ensuite, vous gagnez 70 XP et vos PO sont fixées à 90. Les PO excédentaires sont converties en XP.
Détermination gargantuesque
- Vous pouvez voir votre prochain adversaire. Vous gagnez 2 Mannequins d'entraînement, chacun équipé d'un Zéphyr ou d'un Linceul d'apaisement.
Détermination gargantuesque
- Vous gagnez une Détermination du titan, et une autre après 5 combats contre un joueur. Vos Déterminations du titan peuvent cumuler jusqu'à 45 effets (au lieu de 25). La résistance bonus totale est augmentée de 25%.
Diadème de Bœuf doré
- Vous gagnez une Détermination du titan, et une autre après 3 combats contre un joueur. Vos Déterminations du titan peuvent cumuler jusqu'à 45 effets (au lieu de 25). La résistance bonus totale est augmentée de 25%.
Couronne de Bœuf doré
- Vous gagnez un Emblème de Bœuf doré et un Jarvan IV.
Vente privée II
- Vous gagnez un Emblème de Bœuf doré, une Dent de Nashor et un Graves.
Apprentissage continu
- L'offre de champions dans votre boutique est générée comme si vous aviez un niveau de plus. Vous gagnez 3 PO.
Écho de Luden III
- Vos unités gagnent +1.5% de PV à chaque manche. S'ils survivent au combat, ils gagnent un bonus de +2.5 puissance et +2.5% de dégâts d'attaque.
Diadème de Tireur
- À chaque fois que vos unités dépensent 60 pts de mana, la prochaine compétence de vos unités inflige 100-250 pts de dégâts magiques bonus (en fonction de la phase actuelle) à leur cible et à un ennemi proche.
Couronne de Tireur
- Vous gagnez un Emblème de Tireur et une Jinx.
Pirates
- Vous gagnez un Emblème de Tireur, une Lame d'infini et un Jhin.
Diadème d'Ultrarapide
- Vos unités ont une chance rare de vous faire gagner un butin puissant lorsqu'elles éliminent un champion ennemi.
Couronne d'Ultrarapide
- Vous gagnez un Emblème d'Ultrarapide et un Draven.
Armes à lunette II
- Vous gagnez un Emblème d'Ultrarapide, un Tueur de géants et un Twisted Fate.
Célébrité partagée
- Vos unités commençant le combat aux 2 dernières rangées gagnent une portée d'attaque illimitée et +15% de vitesse d'attaque.
Traitement de choc
- Vous gagnez un projecteur dans le coin arrière de votre plateau. Toutes les unités se trouvant sous le feu des projecteurs gagnent +18% d'amplification des dégâts, +20% d'omnivampirisme et 2 pts de mana par seconde.
Traitement de choc+
- Vous gagnez un Poignard de Statikk, et un autre après 5 combats contre un joueur. Vos Poignards de Statikk octroient +10% de vitesse d'attaque. L'effet de chaîne d'éclairs inflige 40-125% de dégâts supplémentaires (selon la phase).
Diadème de Bourreau
- Vous gagnez un Poignard de Statikk, et un autre après 3 combats contre un joueur. Vos Poignards de Statikk octroient +10% de vitesse d'attaque. L'effet de chaîne d'éclairs inflige 40-125% de dégâts supplémentaires (selon la phase).
Couronne de Bourreau
- Vous gagnez un Emblème de Bourreau et un Jarvan IV.
Diadème de Stratège
- Vous gagnez un Emblème de Bourreau, une Main de la justice et une Vayne.
Couronne de Stratège
- Vous gagnez un Emblème de Stratège et une Yuumi.
Diadème de Démon urbain
- Vous gagnez un Emblème de Stratège, un Casque adaptatif et un Ekko.
Couronne de Démon urbain
- Vous gagnez un Emblème de Démon urbain et une Jinx.
Diadème de la Pègre
- Vous gagnez un Emblème de Démon urbain, un Brise-garde et un Ekko.
Couronne de la Pègre
- Vous gagnez un Emblème de la Pègre et un Braum.
Diadème de Technophile
- Vous gagnez un Emblème de la Pègre, une Lame d'infini et un Darius.
Couronne de Technophile
- Vous gagnez un Emblème de Technophile et un Mordekaiser.
À vos marques, prêts...
- Vous gagnez un Emblème de Technophile, un Gantelet précieux et une Shyvana.
Puissance titanesque
- Les relances de la boutique sont gratuites jusqu'à la fin de cette manche. Les bonus de type et les autres optimisations ne profitent pas de ces boutiques gratuites. Vous gagnez 3 PO.
Évolution fluctuante
- Votre équipe convertit 1.25% de ses PV max en dégâts d'attaque et 1.25% de ses PV max en puissance.
Diadème d'Initiateur
- Vos champions gagnent aléatoirement l'un des éléments suivants lorsque leur niveau d'étoile augmente : 300 PV, 30% de vitesse d'attaque, 30% de dégâts d'attaque, ou 30 de puissance.
Couronne d'Initiateur
- Vous gagnez un Emblème d'Initiateur et un Braum.
Dépense réfléchie
- Vous gagnez un Emblème d'Initiateur, un Vœu du protecteur et un Skarner.
Talisman sylvestre
- Lorsque vous relancez la boutique, vous gagnez 2 XP. Vous gagnez 1 PO.
- Votre champion qui a le plus de PV est cloné. Le clone gagne +25% de PV bonus et +30% de vitesse d'attaque bonus.
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