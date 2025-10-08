TFT : Les dragons vont faire leur retour avec le mode Revival

Le set mettant à l'honneur les dragons, Dragonlands : Royaumes inconnus, sera mis à l'honneur avec le mode Revival sur TFT à partir du mois d'octobre 2025.
Le mode Revival de TFT
permet de rejouer, pendant une période définie, sur d'anciens ensembles, et du 22 octobre au 2 décembre 2025
, vous pourrez redécouvrir L'ère des dragons : Royaumes inconnus. Ce set s'était distingué grâce aux unités des dragons, qui étaient au cœur de la plupart des compositions, et Riot Games va le mettre à jour en ajoutant des optimisations, des rencontres d'ouverture et des ajustements des types. Découvrez ce qui vous attend avec le retour de set Royaumes inconnus
ci-dessous.
L'ère des dragons : Royaumes inconnus revient avec le mode Revival sur TFT
Nouvelles optimisations
Royaumes inconnus
va amener cinq nouvelles optimisations de type et trois nouvelles optimisations de champion.
- Projection astrale → quand une unité Cosmique meurt, elle laisse derrière elle une projection d'elle-même avec des stats réduites. Elle lance aussitôt sa compétence, puis perd rapidement des PV.
- Résurrection des Ailes noires → permet de faire revenir à la vie votre unité sacrifiée durant le combat après un certain délai avec davantage de PV max, d'amplification des dégâts et de vitesse d'attaque.
- Blason de Zeke Ailes noires → le Blason de Zeke était l'objet préféré des Ailes noires. Aujourd'hui, vous pouvez revivre cette expérience grâce à Relique du passé.
- Conversion Brise-écaille → Vous en avez marre de devoir utiliser deux emplacements pour un dragon ? Conversion Brise-écaille vous permet de jouer un dragon en tant que Brise-écaille. Il perd son type Dragon, mais il gagne des effets bonus.
- Paratonnerre → permet à la foudre de Tempête d'alterner entre infliger des dégâts à un ennemi ayant peu de PV et renforcer un puissant champion Tempête.
Au niveau des optimisations de champion, vous retrouverez :
- Idas → et si Idas devenait un dragon cracheur d'or qui inflige des dégâts ET vous remplit les poches ?
- Nasus → avec Dévoreur d'âmes, vous pourrez cumuler des effets à chaque élimination pour faire de Nasus un terrifiant carry de fin de partie.
- Vladimir → gagne de la portée et inflige des dégâts de zone tous les 4 lancements de compétence.
Nouveaux types prismatiques
Il sera possible d'obtenir des types prismatiques grâce aux emblèmes :
- Jade prismatique insuffle la vie à vos statues de jade, ce qui les transforme en Krugs de jade capables de se mouvoir et d'infliger des dégâts.
- Lagon prismatique octroie des orbes de butin et des PO lors des lancements de compétence pour couvrir votre équipe de cadeaux.
- Luminécaille prismatique transforme tous vos objets Luminécailles en objet de la lumière qui ont des stats améliorées et octroient des PO.
- Tempête prismatique canalise le pouvoir de la foudre en double pour infliger un maximum de dégâts à vos ennemis.
Nouvelles rencontres de début de partie
En plus des rencontres de début de partie que vous connaissez, comme Panier de crabes, Golem ou Abonnement en or, vous pourrez tomber sur trois nouvelles rencontres draconiques.
- Dragon encore plus précieux fait appel à un Dragon précieux bonus avec des offrandes spéciales qui apparaît à la phase 3-7.
- Héraut du dragon octroie à tous les joueurs un Dragon du même palier pour commencer la partie.
- Abonnement draconique vous octroie du butin bonus à chaque phase. Certains butins contiennent même des dragons !
Unités 3 étoiles à 5 PO
Les unités à 5 PO de ce set bénéficieront de « nouveaux effets amusants », dont les effets seront peu à peu dévoilés sur les réseaux sociaux.
Passe d'événement
Le passe+ du mode Revival contiendra 500 jetons de trésor, 200 cristaux TFT, 100 fragments d'étoile et la petite légende exclusive Baron de jade, et vous coûtera 975 RP.
L'ère des dragons : Royaumes inconnus sera disponible du patch 15.7 au patch 15.9 de TFT.
commentaire (0)