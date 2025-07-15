TFT : Les cosmétiques du set 15 ont été révélés, les visuels

Découvrez les cosmétiques qui seront disponibles avec le set 15 de TFT, K.O Coliseum, dans cet article.
Comme à chaque sortie d'ensemble, les joueurs de TFT
pourront obtenir de nouveaux cosmétiques avec K.O Coliseum. Des tacticiens, des petites légendes, des portails, des booms et des arènes supplémentaires viendront allonger la liste de vos possibilités en matière d'esthétique et de style. Afin de vous aider à faire votre choix, nous vous proposons de découvrir les cosmétiques du set 15
dans cet article.
Quels cosmétiques seront ajoutés sur TFT avec K.O Coliseum ?
Tacticiens et Petites Légendes
Le set 15 de TFT
accueillera de nouveaux tacticiens
, en particulier Thresh de l'Ouest Libéré
ainsi que 3 nouveaux Chibi
:
- Prestige Chibi Fleur spirituelle Ahri
- Chibi Lillia
- Chibi Fleur spirituelle Lilia
En plus de cela, 11 petites légendes supplémentaires
seront ajoutées :
- Battle Academia Sprite
- Soul Fighter Sprite
- Victorious Duckbill
- Minion
- Star Guardian Silkee
- Shan Hai Scrolls Shiro & Kuro
- Spirit Blossom Shiro & Kuro
- Kiko
- Arcana Kiko
- Spirit Blossom Kiko
- Star Nemesis Kiko
Arènes
Deux nouvelles arènes
seront disponibles avec la sortie de K.O Coliseum
: Perilously High Training Stage
et The Veiled Village
. Tandis que la première se rapproche du thème du set, la seconde suit celle de la Fleur spirituelle.
Portails
Ceux qui aspirent à changer l'apparence de leur portail
seront sans doute ravis de découvrir que le set 15 de TFT
introduira 6 cosmétiques supplémentaires :
- Crystal Caress
- God Weapon
- Into The Lands Beyond
- Portal Of The First Star
- Spirit Springs
- The Way Of The KO
Booms
Enfin, K.O Coliseum
vous laissera la possibilité de changer l'aspect de votre Boom
, grâce à 4 nouvelles propositions :
- Colorful Cannon
- High Noon Death Sentence
- Prestige Spirit Blossom Orb of Deception
- Steamrolled
Le set 15 de TFT
sortira le 30 juillet 2025 sur les serveurs live, et à partir du 16 juillet sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour découvrir en jeu l'ensemble de ces cosmétiques
.
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