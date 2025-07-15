TFT : Les cosmétiques du set 15 ont été révélés, les visuels

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 juillet 2025 à 13h10
Découvrez les cosmétiques qui seront disponibles avec le set 15 de TFT, K.O Coliseum, dans cet article.
TFT : Les cosmétiques du set 15 ont été révélés, les visuels
Comme à chaque sortie d'ensemble, les joueurs de TFT pourront obtenir de nouveaux cosmétiques avec K.O Coliseum. Des tacticiens, des petites légendes, des portails, des booms et des arènes supplémentaires viendront allonger la liste de vos possibilités en matière d'esthétique et de style. Afin de vous aider à faire votre choix, nous vous proposons de découvrir les cosmétiques du set 15 dans cet article.

Quels cosmétiques seront ajoutés sur TFT avec K.O Coliseum ?

Tacticiens et Petites Légendes

Le set 15 de TFT accueillera de nouveaux tacticiens, en particulier Thresh de l'Ouest Libéré ainsi que 3 nouveaux Chibi : 
  • Prestige Chibi Fleur spirituelle Ahri
  • Chibi Lillia
  • Chibi Fleur spirituelle Lilia
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En plus de cela, 11 petites légendes supplémentaires seront ajoutées :
  • Battle Academia Sprite
  • Soul Fighter Sprite
  • Victorious Duckbill
  • Minion
  • Star Guardian Silkee
  • Shan Hai Scrolls Shiro & Kuro
  • Spirit Blossom Shiro & Kuro
  • Kiko
  • Arcana Kiko
  • Spirit Blossom Kiko
  • Star Nemesis Kiko
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Arènes

Deux nouvelles arènes seront disponibles avec la sortie de K.O ColiseumPerilously High Training Stage et The Veiled Village. Tandis que la première se rapproche du thème du set, la seconde suit celle de la Fleur spirituelle.
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Portails

Ceux qui aspirent à changer l'apparence de leur portail seront sans doute ravis de découvrir que le set 15 de TFT introduira 6 cosmétiques supplémentaires :
  • Crystal Caress
  • God Weapon
  • Into The Lands Beyond
  • Portal Of The First Star
  • Spirit Springs
  • The Way Of The KO
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Booms 

Enfin, K.O Coliseum vous laissera la possibilité de changer l'aspect de votre Boom, grâce à 4 nouvelles propositions :
  • Colorful Cannon
  • High Noon Death Sentence
  • Prestige Spirit Blossom Orb of Deception
  • Steamrolled
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Le set 15 de TFT sortira le 30 juillet 2025 sur les serveurs live, et à partir du 16 juillet sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour découvrir en jeu l'ensemble de ces cosmétiques.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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