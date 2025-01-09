TFT : Le set Destinées : Festival des bêtes revient avec le mode Revival à l'occasion du Festival lunaire 2025, les détails

Si vous avez aimé le set 4.5 de TFT Destinées : Festival des bêtes, vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'il sera de nouveau disponible avec le festival lunaire 2025. Retrouvez les détails des nouveautés dans cet article.
Le festival lunaire 2025 sera célébré comme il se doit sur TFT
, puisque Riot Games a annoncé le retour du mode Revival avec l'ensemble Destinées : Festival des bêtes. Le set 4.5, l'un des plus appréciés, sera ainsi disponible pour une durée limitée, mais quelques changements seront apportés par rapport à la version que vous avez connue.
L'ensemble Destinées : Festival des bêtes revient sur TFT avec quelques nouveautés
Le set 4.5 de TFT en mode Revival
comprendra plusieurs mises à jour par rapport à l'ensemble original, et la première concerne les types. Le développeur a en effet indiqué qu'il y aura de nouveaux types : en terminant un type vertical de palier prismatique, vous pourrez pour certains d'entre eux bénéficier d'effets inédits.
En poussant la synergie Fanatique, vous serez en mesure d'invoquer Galio, tandis qu'avec Maître de guerre, Azir aura la possibilité de faire appel à un mur de soldats.
Riot Games a toutefois averti les joueurs qu'y parvenir sera difficile étant donné que le niveau 10 et des emblèmes seront indispensables, mais que le jeu en vaudra la chandelle, car ces unités seront normalement plus puissantes que les traditionnelles légendaires.
Le développeur a également clarifié la mécanique de l'ensemble Destinées : Festival des bêtes, celle des Élus
. Ces derniers apparaîtront toutes les quatre boutiques, même si vous en possédez déjà un. Pour acquérir un nouvel Élu, vous serez contraint de vendre celui dont vous disposez. Tous les champions Élus seront 2 étoiles et ajoutent +1 à leur type, et leur prix correspondra à leur niveau. Bien entendu, pour qu'un Élu apparaisse, il est impératif qu'il reste au moins trois exemplaires du champion dans le pool :
- Unités à 1 PO : 11 champions disponibles pour chaque joueur
- Unités à 2 PO : 11 champions disponibles pour chaque joueur
- Unités à 3 PO : 11 champions disponibles pour chaque joueur
- Unités à 4 PO : 10 champions disponibles pour chaque joueur
- Unités à 5 PO : 9 champions disponibles pour chaque joueur
Sur un autre sujet, Riot Games a précisé que ce set bénéficiera des optimisations
, qui n'existaient pas à l'époque, et a offert un aperçu de ses créations pour le mode Revival :
- Denier du culte : Toutes les 1 PO au-dessus de 40 pendant la phase de préparation, Galio gagne définitivement 5 PV (max 600).
- Zèle divin : Après leur Ascension, les Êtres divins gagnent aussi +10 % de vitesse d'attaque. Vous gagnez un Nasus.
- Souffle de la mère dragon : Après 8 secondes de combat, un dragon frappe le plateau, infligeant aux ennemis des dégâts magiques équivalents à 30 % de leurs PV max et octroyant à tous les alliés +12 % de vitesse d'attaque jusqu'à la fin du combat. Vous gagnez une Tristana et un Braum.
- Bourgeon de la fortune : Quand le type Fortune est actif, vous gagnez un Bourgeon de la fortune qui vous aide au combat ou qui génère des PO, selon qu'il se trouve sur la première rangée ou la dernière. Vous gagnez un Tahm Kench et une Annie.
- Maître de guerre tyrannique : Au début du combat, le Maître de guerre qui a infligé le plus de dégâts lors du combat précédent devient le Tyran. Le Tyran gagne 25 % d'amplification des dégâts. Vous gagnez un Jarvan IV et une Nidalee.
- Exécution profitable : Les Exécuteurs exécutent les ennemis qui ont moins de 10 % de leurs PV.
Notez également que l'arbre de compétences qui vous permet d'atteindre la bordure Visionnaire fera son retour
, ainsi qu'un tout nouveau classement. Ceux ayant acquis le plus de points de stratégie décrocheront une place au sommet du classement.
Pour terminer, le développeur a évoqué les lanternes porte-bonheur, qui octroyaient du butin aux joueurs après les carrousels. Elles seront remplacées par des rencontres de début de partie, mais Riot Games s'est montré avare en détails, et a simplement indiqué que Tahm Kench pourrait vous accorder ces convoitées lanternes. La date de sortie du mode Revival du set 4.5 n'a pas été confirmée, mais nous pouvons estimer qu'elle sera fixée au plus tard le 29 janvier, lorsque le festival lunaire commencera.
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