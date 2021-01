TFT : Le set 4.5 (MàJ 11.2) supprime 20 champions et en ajoute autant

Champions supprimés du set 4.5

Sélénites - la lune se couche Lissandra Sylas Aphelios

Êtres du crépuscule Vayne Thresh Riven Cassiopeia Lillia

Chasseur Aphelios Warwick Ashe

Envoûteur Lissandra Lux Ezreal

Ombre Evelynn Kayn

Autres Nami Hecarim Jinx Xin Zhao Jhin Ahri



Nouveaux champions set 4.5

Âme de dragon est la grosse nouveauté du Festival des bêtes. C'est un trait à 3/6/9 unités, alors vous pouvez aller assez loin (et la Baguette + Spatule donne à présent un nouvel objet de type appelé esprit du dragon). Ce type renforce vos champions en leur donnant un buff de dragon qui confère des statistiques et un puissant souffle de dragon. Champions : Brand : Mage de palier 1 Tristana : Tireur d'élite de palier 1 Braum : Initiateur de palier 2 Shyvana : Bagarreur de palier 3 Olaf : Meurtrier de palier 4 Aurelion Sol : Mage de palier 4 Swain : Siphonneur de palier 5

Fable est un type à 3 unités avec exactement 3 champions dedans, alors il vous faudra soit les 3 champions, soit un champion Élu. Tous les champions de Fable viennent des ensembles précédents et leur puissance a été revue à la hausse ! Chaque champion Fable gagne un effet unique supplémentaire qui alimente ses capacités lorsque le type est actif. Nautilus gagne une réduction des dégâts après avoir étourdi un adversaire, les dégâts de Neeko sont amplifiés sur sa dernière décharge. Et Cho'Gath ? Oh là là. Cho'gath va renverser tout le plateau ! Il nous donne une impression très « TFT au lancement ». Champions : Nautilus : Initiateur de palier 2 Neeko : Mystique de palier 3 Cho'gath : Bagarreur de palier 4

Siphonneur est un type à 2/4 unités qui apporte des soins à votre équipe et crée des tanks voleurs de vie qui peuvent récupérer des dégâts qu'ils ont subis. Lorsque ce type est actif, toute votre équipe reçoit des soins en subissant des dégâts, mais les Siphonneurs en reçoivent davantage ! Champions : Nasus : Être divin de palier 1 Vladimir : Fanatique de palier 2 Morgana : Sage de palier 4 Swain : Âme de dragon de palier 5

Meurtrier est un type à 2/4/6 unités avec 5 champions, il vous faudra donc un Élu pour atteindre les 6 unités. Ils peuvent infliger d'énormes dégâts tout en résistant à la douleur. Plus la santé d'un Meurtrier est faible, plus il obtient du vol de vie, ce qui lui permet de se remettre. Plus la santé de la cible d'un Meurtrier est faible, plus il inflige de dégâts, ce qui lui permet d'anéantir les cibles blessées. Si vous voulez écraser vos adversaires, c'est le type qu'il vous faut. Champions : Zed : Ninja de palier 2 Darius : Nanti de palier 3 Olaf : Âme de dragon de palier 4 Tryndamere : Maître de guerre Duelliste de palier 4 Samira : Tireur d'élite Casse-cou de palier 5

Bourreau est un trait à 2/3/4 unités dans un groupe d'unités très coûteuses. Les Bourreaux sont d'excellentes unités à faire intervenir lorsque vous infligez davantage de dégâts à la fin du jeu. Et avec l'arrivée des Siphonneurs, il est agréable de voir des unités capables de les éliminer ! Ceux qui ont joué à Galaxies verront des points communs avec les Valkyries, même s'il s'agit cette fois d'un type, avec des points de rupture plus flexibles et plus profonds. Champions : Kindred : Esprit de palier 3 Kayle : Être divin de palier 4 Xayah : Sentinelle Sylvestre de palier 4



Le 21 janvier prochain,Outre les différents ajouts, c'est au niveau des champions que nous retrouvons le plus de changements,. Quatre d'entre eux possèderont de nouveaux traits, demandant donc aux joueurs de s'adapter à ces modifications. Qui plus est, pour équilibrer avec ces départs, moult champions seront ajoutés.Afin de ne pas être perdu, nous vous listons ces arrivées et départs ci-dessous. Sachez que la mise à jour 11.2 est d'ores et déjà disponible sur le PBE, si vous souhaitez la tester avant son déploiement sur les serveurs live.Dina, Zed, Kindred et Morgana, quant à eux, changent de traits.Pour ce qui est des arrivées, nous aurons le droit à sept nouveaux types et autant de champions qui apparaissent, soit 20. Voici les détails comme partagé par Riot :À cela ajoutons deux champions de palier 5,. Ces deux derniers sauront trouver une place dans vos compositions, compte tenu de leur puissance. Vous pouvez retrouver de plus amples détails sur ces nouveautés directement sur le site officiel La