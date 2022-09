TFT : Le patch 12.18 passé en revue par Riot

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La tendance est à la hausse pour le patch 12.18 de TFT , avec une grande majorité de buffs individuels, qui viennent consolider de nombreux champions. Toutefois, parmi les nerfs les plus notables, il s'agit d'attributs entiers qui sont touchés.Notons aussi une. Réduction des PV aux paliers 3 et 4, et de la puissance au palier 4 pour les Dracomanciens. Toutefois, nous pouvons également relever des buffs pour les attributs Mage, Cosmique ou encore Luminécaille.De plus, nous trouverons des changements importants en ce qui concerne les Augmentations, touchant notamment les Dracomanciens. Celle-ci permettra de faire apparaître un champion aléatoire possédant ce trait tous les deux tours, en plus de conférer un exemplaire de Kai'Sa.Les champions AD en première ligne recevront des objets plus appropriés via les Gants Porte-bonheur. Ces derniers donneront toujours des objets complets, quel que soit le niveau du joueur, certains objets plus faibles ont été éliminés de la rotation afin d'assurer la force de l'Augmentation. Pour plus de détails, il faudra attendre la sortie du patch notes de la mise à jour 12.18 de TFT.