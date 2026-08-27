TFT : La composition Xayah avec Fæ/Sylvestre, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Xayah reroll avec Fæ/Sylvestre.



Comment jouer la composition Xayah reroll avec Fæ/Sylvestre sur TFT ?

La composition Xayah avec Fæ/Sylvestre du set 18 de TFT repose principalement sur des unités de palier 1, plus précisément sur Xayah, Varus, Ornn et Rakan. Elle exige de passer un certain temps au niveau 5, et de savoir ensuite avancer pour la renforcer.





Pour jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre, vous devriez commencer sans tarder avec Xayah, Rakan, Ornn et Varus, puis d'ajouter Hecarim au niveau 5 pour bénéficier de Sylvestre. C'est à ce moment que vous devrez slow roll vos champions, avant d'avancer pour inclure Tristana et Lillia. Plus tôt vous aurez 4 Fæ, plus vite vous aurez de chances de collecter un peu d'or pour atteindre le niveau 8, et obtenir Amumu pour Enfers et Colosse.

Vous avez tout intérêt à placer Ornn seul en première ligne, du moins jusqu'à ce qu'il collecte un maximum de pouvoir de la forge et vous octroie un artefact. Le processus s'accélère lorsqu'il est 3 étoiles, alors ne tardez pas à l'améliorer au maximum le plus vite possible.

Les objets supplémentaires sont à accorder à Rakan en priorité.

Si vous atteignez le niveau 9, faites entrer Ivern, Aphelios ou Kennen.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Xayah

Lame enragée de Guinsoo

Pistolame Hextech

Fureur du kraken

Tueur de géants

Lame funeste

Varus

Dernier souffle

Lame d'infini

Lance de Shojin

Lame funeste

Buff bleu

Fléau vengeur

Ornn

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Couronne de la reine

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre ?

Jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Xayah et Ornn, et que vous commencez la partie avec les unités à reroll. Des composants utiles à vos carrys ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Agrandissement (augment Fæ)

Obstination

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Trésors enfouis

Secteur commercial

Leçons de combat

Ami sur mesure

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.