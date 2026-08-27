TFT : La composition Xayah avec Fæ/Sylvestre, comment la jouer ? (Set 18)
le 27 août 2026 à 17h44
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Xayah reroll avec Fæ/Sylvestre.
Comment jouer la composition Xayah reroll avec Fæ/Sylvestre sur TFT ?
La composition Xayah avec Fæ/Sylvestre du set 18 de TFT repose principalement sur des unités de palier 1, plus précisément sur Xayah, Varus, Ornn et Rakan. Elle exige de passer un certain temps au niveau 5, et de savoir ensuite avancer pour la renforcer.
Pour jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre, vous devriez commencer sans tarder avec Xayah, Rakan, Ornn et Varus, puis d'ajouter Hecarim au niveau 5 pour bénéficier de Sylvestre. C'est à ce moment que vous devrez slow roll vos champions, avant d'avancer pour inclure Tristana et Lillia. Plus tôt vous aurez 4 Fæ, plus vite vous aurez de chances de collecter un peu d'or pour atteindre le niveau 8, et obtenir Amumu pour Enfers et Colosse.
- Vous avez tout intérêt à placer Ornn seul en première ligne, du moins jusqu'à ce qu'il collecte un maximum de pouvoir de la forge et vous octroie un artefact. Le processus s'accélère lorsqu'il est 3 étoiles, alors ne tardez pas à l'améliorer au maximum le plus vite possible.
- Les objets supplémentaires sont à accorder à Rakan en priorité.
- Si vous atteignez le niveau 9, faites entrer Ivern, Aphelios ou Kennen.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Xayah
- Lame enragée de Guinsoo
- Pistolame Hextech
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Lame funeste
Varus
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Buff bleu
- Fléau vengeur
Ornn
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Couronne de la reine
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre ?
Jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Xayah et Ornn, et que vous commencez la partie avec les unités à reroll. Des composants utiles à vos carrys ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Xayah avec Fæ/Sylvestre du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Agrandissement (augment Fæ)
- Obstination
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Ticket prismatique
- Repaire du baron
- Trésors enfouis
- Secteur commercial
- Leçons de combat
- Ami sur mesure
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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