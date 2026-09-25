TFT : La composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur.



Comment jouer la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur sur TFT ?

La composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur du set 18 de TFT est axée vers le late game, si bien que vous aurez sans doute besoin d'une optimisation d'économie pour parvenir à la mettre en place. Cependant, vous ne devriez pas rencontrer de difficulté concernant la transition.





Pour jouer la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur, vous devriez prendre un maximum de risques en commençant avec l'Assemblée, avec Camille, Elise, Caitlyn, Cassiopeia puis Diana. Ajoutez Morgana et la Sentinelle ancestrale dès que possible, et faites route vers le niveau 9. Il vous faudra alors récupérer Alune, le Dragon ancestral et Taric deux étoiles. Si vous êtes dans une situation critique, stabilisez-vous avec Morgana et la Sentinelle 2 étoiles.

Si vous accédez au niveau 10, placez Ivern ou une Lux Lunaire ou Assemblée.

Les objets supplémentaires peuvent être attribués à Taric.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Morgana

Casque adaptatif

Morellonomicon

Bâton du vide

Coiffe de Rabadon

Buff rouge

Manteau de la nuit

Alune

Gantelet précieux

Lance de Shojin

Bâton de l'archange

Emblème d'Incantateur

Buff bleu

Dent de Nashor

Sentinelle

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Lithoplastron de gargouille

Visage spirituel

Quand jouer la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur ?

Jouer la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie autour de l'Assemblée. Des composants AP sont également à prendre en considération.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Morgana/Dragon ancestral avec Initiateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Acolyte de l'Assemblée

Expédition

Bye bye boutique

Spécialiste des fins de partie

Dés magiques

Duplication

Tout doit disparaître

Investissement

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.