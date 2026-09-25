TFT : La composition Colosse avec Zyra et Sivir, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Zyra et Sivir sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Colosse avec Zyra et Sivir.



Comment jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir sur TFT ?

La composition Colosse avec Zyra et Sivir du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place. Elle active le trait Colosse (6), ce qui vous permet de bénéficier d'une front lane redoutable.





Pour jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir, vous pourriez démarrer autour Fleur spirituelle, avec Yorick, Karma, Yunara et Rakan. Posez le plus tôt possible 4 Colosses (Sejuani, Vi, Rakan et le Carapateur) et trouvez un carry AP, par exemple Teemo. Votre objectif sera d'être stable pour avancer rapidement vers le niveau 8, moment de la transition. Récupérez Zyra, Sivir et Amumu 2 étoiles, et idéalement, un Maokai en remplacement de Rakan. Ajoutez Ashe à l'équation au niveau 9.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Ivern.

Un blason de Colosse ne doit pas être négligé, cela vous permettrait de poser par exemple une unité Fleur spirituelle supplémentaire.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Zyra

Bâton de l'archange

Pistolame Hextech

Lance de Shojin

Bâton du Vide

Gantelet précieux

Sivir

Buff rouge

Lame d'infini

Tueur de géants

Lance de Shojin

Lame enragée de Guinsoo

Dernier souffle

Amumu/Maokai

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir ?

Jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels de vos carrys. Avoir reçu des composants qui leur sont à utiles est aussi à prendre en compte.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse avec Zyra et Sivir du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Relances épiques

Bye bye boutique

Bâton angélique

Bête intérieure

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Repaire du baron

Appel du chaos

Canon de verre

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.