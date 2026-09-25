TFT : La composition Colosse avec Zyra et Sivir, comment la jouer ? (Set 18)
le 25 septembre 2026 à 10h26
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Colosse avec Zyra et Sivir.
Comment jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir sur TFT ?
La composition Colosse avec Zyra et Sivir du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place. Elle active le trait Colosse (6), ce qui vous permet de bénéficier d'une front lane redoutable.
Pour jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir, vous pourriez démarrer autour Fleur spirituelle, avec Yorick, Karma, Yunara et Rakan. Posez le plus tôt possible 4 Colosses (Sejuani, Vi, Rakan et le Carapateur) et trouvez un carry AP, par exemple Teemo. Votre objectif sera d'être stable pour avancer rapidement vers le niveau 8, moment de la transition. Récupérez Zyra, Sivir et Amumu 2 étoiles, et idéalement, un Maokai en remplacement de Rakan. Ajoutez Ashe à l'équation au niveau 9.
- Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer Ivern.
- Un blason de Colosse ne doit pas être négligé, cela vous permettrait de poser par exemple une unité Fleur spirituelle supplémentaire.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Zyra
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Lance de Shojin
- Bâton du Vide
- Gantelet précieux
Sivir
- Buff rouge
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Lance de Shojin
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle
Amumu/Maokai
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir ?
Jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels de vos carrys. Avoir reçu des composants qui leur sont à utiles est aussi à prendre en compte.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Zyra et Sivir sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse avec Zyra et Sivir du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Bâton angélique
- Bête intérieure
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Repaire du baron
- Appel du chaos
- Canon de verre
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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