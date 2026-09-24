TFT : B-patch 18.3, les détails de la mise à jour

Au lendemain du déploiement de la mise à jour 18.3 de TFT, Riot Games s'est vu contraint d'apporter un correctif pour résoudre des problèmes urgents, tant au niveau de bugs qu'au sujet d'oublis survenus avec le dernier patch. Ainsi, le développeur a indiqué sur X avoir mis en place un B-Patch 18.3 le 24 septembre 2026, dont les détails sont disponibles ci-dessous.

B-Patch 18.3 de TFT (24 septembre)

Notre patch 18.3 B vise à la fois à répondre aux évolutions récentes de la méta qui n'avaient pas été prises en compte dans le patch initial, et à réappliquer quelques ajustements d'équilibrage qui avaient été annulés involontairement entre la mise à jour 18.2 B et la 18.3.

Équilibrage du B-patch 18.3

Quelques évolutions de la méta ont échappé à nos notes de patch après le verrouillage des changements d'équilibrage de la 18.3.

Ronce-Obscure, sacrifice, dégâts AP de base augmentés : 14 % ⇒ 12 %

Kha'Zix, dégâts de base de la compétence : 285/400/580 AP ⇒ 265/370/535 AP

Kha'Zix, dégâts d'isolation de la compétence : 310/445/660 ⇒ 285/410/605 AP

Le temps d'incantation de Roncier est désormais légèrement plus rapide.

Ciblage des champions de la 18.2

Avec la 18.3, nous avons volontairement annulé un changement subtil de ciblage des champions datant de la 18.2. Notre objectif est d'avoir une parité parfaite dans le ciblage des champions entre les sets 17 et 18, mais des bugs ont altéré le ciblage des unités de mêlée en début de combat. Une tentative de correction d'autres bugs de déplacement a provoqué des effets indésirables en 18.2. Nous avons annulé ce changement et cherchons une meilleure solution pour rétablir cette parité.

Réintégration des équilibrages de la 18.2-B

Lors du passage de la 18.2 B à la 18.3, certains changements d'équilibrage ont été annulés par accident. Nous les réactivons comme indiqué ci-dessous.

Camille, dégâts de la compétence : 160/240/410/700 AD ⇒ 150/225/375/640 AD

Leblanc, chance de clone : 10/15/40 % ⇒ 10/15/30 %

Teemo, dégâts des petits champignons : 60/90/135 AP ⇒ 55/82/130 AP

Ashe, durée de la traînée : 4 s ⇒ 3 s

Ashe, dégâts sur la durée de base par seconde (AD) : 5/8 AD ⇒ 9/14 AD

Primes de Draven :

Incantations pour les coûts 4 : 5 ⇒ 6

Récompense pour 8 incantations : 10 Relances ⇒ 6 Relances

Attaques pour le coût 5 : 50 ⇒ 60

Dégâts pour 7 PO : 8 000 ⇒ 10 000

Éliminations pour 12 PO : 6 ⇒ 8

Optimisations temporairement désactivées

Nous avons également rencontré des problèmes avec quatre optimisations présentant des bugs ou de sévères soucis d'équilibrage. Nous préférons les désactiver temporairement le temps de les réintégrer sous une forme plus stable.