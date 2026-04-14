TFT : Comment jouer « Tueur à gages », l'augment de Pyke du set 17 ? (Contract killer)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Tueur à gages » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Tueur à gages (Pyke) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Tueur à gages » sur TFT ?

L'augment de palier Or « Tueur à gages » va radicalement changer votre manière d'utiliser Pyke, puisqu'il deviendra un carry à part entière, capable de réinitialiser sa compétence en participant à une élimination, comme sur LoL.

Vous gagnez un Pyke. Votre Pyke le plus fort devient un combattant physique, génère des PO lors d'une élimination par l'équipe et gagne une compétence qui se réinitialise en cas d'élimination.

Jouer avec « Tueur à gages » peut vous conduire vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Pyke.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Pyke du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Tueur à gages » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur les deux traits de Pyke, Voyageur et Psionique.





Pour jouer Tueur à gages, vous devriez commencer tout de suite autour de Psionique, avec Pyke, Gragas, Marguereep et Rek'Sai, et ajouter Maokai et Aurora au niveau 6. À ce moment, vous devrez slow roll Pyke, Gragas et Marguereep 3 étoiles, puis vous diriger vers les niveaux supérieurs. Il ne vous restera qu'à renforcer votre équipe avec des épiques, en l'occurrence Karma, Tahm Kench, Maître Yi et le Méga-Mecha. Sona viendra parfaire votre composition au niveau 9.



→ Notez qu'il est aussi possible de reroll Viktor à la place de Sona, à vous de juger de la meilleure direction à suivre selon la méta et les circonstances de la partie. Par ailleurs, Maître Yi peut également remplir le rôle de carry secondaire.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Pyke

Main de la justice

Lame d'infini

Manteau de la nuit

Fléau vengeur

Mercure

Tueur de géants

Gragas

Linceul de la congruence

Visage spirituel

Cape solaire

Lithoplastron de gargouille

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Sona

Bâton du vide

Morellonomicon

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Buff bleu

Quelles autres optimisations jouer avec « Tueur à gages » ?

En ayant opté pour l'augment Tueur à gages, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Câlin collectif

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Orbes de soins

Justice critique

Petits mais costauds

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Ticket prismatique

Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.