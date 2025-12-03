TFT : Comment jouer « Roi déchu », l'augment de Viego du set 16 ? (The Ruined King)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Roi déchu » sur le set 16 de Teamfight Tactics, Lore & Legends.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Roi déchu (Viego) sur le set 16 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Roi déchu » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Roi déchu
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Viego
, puisqu'il deviendra un carry viable sur le long terme. Le but de cette optimisation est d'améliorer sa compétence, tout en boostant les autres unités des Îles obscures.
Vous gagnez un Viego 2 étoiles. Votre Viego le plus fort partage 30% de sa compétence passive avec les autres alliés des Îles obscures. Après avoir collecté 100 âmes, sa compétence s'améliore.
Jouer avec « Roi déchu
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Viego
.
Quelle composition construire autour de l'augment de Viego du set 16 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Roi déchu »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur Îles obscures. Il s'agit du choix le plus judicieux étant donné que cette optimisation est également en lien avec cette région.
Pour jouer Roi déchu
, vous n'avez d'autre choix que de démarrer avec un Viego 2 étoiles pour débloquer Yorick. Utilisez Xin Zhao pour Rempart et Ashe pour Assaillant, tout en récupérant tous les exemplaires de Viego que vous verrez passer dans la boutique. Au niveau 5, ajoutez un Rempart et trouvez Viego 3 étoiles. Gwen se déverrouillera rapidement, ajoutez-la à votre équipe. Il ne vous restera qu'à avancer pour obtenir Kalista et Thresh. En parvenant aux niveaux supérieurs, activez d'autres synergies, notamment Conquérant pour booster Kalista (avec Ambessa). L'ajout d'Ambessa vous offrira Mel. Kindred remplacera un Assaillant à bas coût, et Braum, le 3ème
Rempart, renforcera votre front lane.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Viego
Kalista
- Soif-de-sang
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Détermination du titan
- Main de la justice
Yorick
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
Thresh
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Vœu du protecteur
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
Quelles autres optimisations jouer avec « Roi déchu » ?
En ayant opté pour l'augment Roi déchu
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Glaives à gogo
- Bénédiction céleste
- Abondances de glaives
- Pluie d'argent
- Reliques de la lumière
- Tueur impitoyable
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Honneur du maître de guerre
- Armurier
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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